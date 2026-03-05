ООН: Нито една държава не е постигнала пълно юридическо равенство между жените и мъжете

Нито една страна в света не е постигнала пълно юридическо равенство между жените и мъжете, заяви представител на ООН, цитирана от ДПА, предава БТА.
Директорката на отдела на ООН за равенство между половете и овластяване на жените Сара Хендрикс каза пред журналисти в Ню Йорк по повод наближаващия Международен ден на жената – 8 март, че постигнатият напредък в области като защитата от насилие, равенството в семейното право и гаранциите срещу дискриминация е застрашен на много места.
По думите ѝ повече от половината държави по света не вземат предвид липсата на съгласие при определянето на изнасилване. В 74% от страните детските бракове все още са законни, а 44% от държавите нямат закон, който да изисква равно трудово възнаграждение за жените и мъжете.
Хендрикс отбеляза също, че само през последните две години делът на жените и момичетата сред жертвите на сексуално насилие, свързано с конфликти, е нараснал до 87%.
„Твърде често безнаказаността надделява“, заяви тя и добави, че много жени и момичета се страхуват от последиците, ако съобщят за подобни престъпления.
Факт!
По-добре да бяха помислили за юридическо равенство между бедняка и търгаша. Ето това е сериозна тема.
Че и Адам е бил чфут че ще ни дойде в повече
и накиченият с нацистки татуси Хегсет са пример за еманацията на обратната еволюция. Как човека се превръща в подивял примат. А европейските политически смооотаняци нямат смелостта, морала и достойнство да го обявят публично че даже и ги аплодират...
отговорности и доверие - никога !
Доказано е
като си ударят колите две , дето са свикнали а са винаги прави -))
Още практикуват многоженство с момиченца на 9-10 години. Мормонската педофилия макар и официално непризната включва в САЩ целия щат Юта, продължава северно през Източен Айдахо и Западен Уайоминг до Национален парк „Йелоустоун". На запад през Невада достига до южната част на окръг Сан Бернардино в Калифорния, а на юг прекосява района на град Мейса, Аризона и достига чак до границата с Мексико. Извън този мормонски коридор се намират още множество изолирани мормонски комуни в САЩ, Западна Канада и Северно Мексико.
Имаме небесна майка, която е полигамна съпруга на Елохим, за която не ни е позволено да говорим !
Мормонизмът ги учи от ранна възраст:
Имаме небесна майка, която е полигамна съпруга на Елохим, за която не ни е позволено да говорим !
Жените са изцяло подчинени на мъжете и съпругите на Елохим нямат право да се намесват и оспорват никога решението на мъжа си.... баща ми ми представи този принцип когаъо бях на 9 години и ме попита дали ще бъда "запечатана" с Джозеф, който дойде на следващата сутрин и заедно с родителите ми го чух да ме учи и обяснява принципа на "небесния брак", след което ми каза: „Ако направиш тази стъпка, тя ще осигури твоето вечно спасение и възвисяване, както и това на дома на баща ти и всички твои роднини." Това обещание беше толкова велико, че доброволно се отдадох, за да купя такава "славна награда". Никой освен Бог и неговите ангели не можеше да види кървящото сърце на майка ми – когато Джозеф я попита дали е съгласна, тя отговори: „Ако Хелън е съгласна, нямам какво повече да кажа." бях на 9 години.....Луси Уокър: „Отче, аз съм само дете по години и опит, нямам майка, която да ме съветва; нямам баща наблизо, който да ми каже какво да правя в този труден час... така се молях в агонията на душата си... Пророкът разбра мъката ми. Той видя колко нещастна бях и потърси възможност отново да говори с мен по тази тема... Той каза още: „Този принцип все още ще бъде вярван и практикуван от праведните." Нямам ласкателни думи, които да предложа. Това е Божия заповед към вас ....
