ООН: Нито една държава не е постигнала пълно юридическо равенство между жените и мъжете

Нито една страна в света не е постигнала пълно юридическо равенство между жените и мъжете, заяви представител на ООН, цитирана от ДПА, предава БТА.

Директорката на отдела на ООН за равенство между половете и овластяване на жените Сара Хендрикс каза пред журналисти в Ню Йорк по повод наближаващия Международен ден на жената – 8 март, че постигнатият напредък в области като защитата от насилие, равенството в семейното право и гаранциите срещу дискриминация е застрашен на много места.

По думите ѝ повече от половината държави по света не вземат предвид липсата на съгласие при определянето на изнасилване. В 74% от страните детските бракове все още са законни, а 44% от държавите нямат закон, който да изисква равно трудово възнаграждение за жените и мъжете.

Хендрикс отбеляза също, че само през последните две години делът на жените и момичетата сред жертвите на сексуално насилие, свързано с конфликти, е нараснал до 87%.

„Твърде често безнаказаността надделява“, заяви тя и добави, че много жени и момичета се страхуват от последиците, ако съобщят за подобни престъпления.