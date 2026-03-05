Новини
ООН: Нито една държава не е постигнала пълно юридическо равенство между жените и мъжете

5 Март, 2026 09:01 759 39

Напредъкът в защитата от насилие и равноправието е застрашен, предупреждават от организацията преди 8 март

ООН: Нито една държава не е постигнала пълно юридическо равенство между жените и мъжете - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нито една страна в света не е постигнала пълно юридическо равенство между жените и мъжете, заяви представител на ООН, цитирана от ДПА, предава БТА.

Директорката на отдела на ООН за равенство между половете и овластяване на жените Сара Хендрикс каза пред журналисти в Ню Йорк по повод наближаващия Международен ден на жената – 8 март, че постигнатият напредък в области като защитата от насилие, равенството в семейното право и гаранциите срещу дискриминация е застрашен на много места.

По думите ѝ повече от половината държави по света не вземат предвид липсата на съгласие при определянето на изнасилване. В 74% от страните детските бракове все още са законни, а 44% от държавите нямат закон, който да изисква равно трудово възнаграждение за жените и мъжете.

Хендрикс отбеляза също, че само през последните две години делът на жените и момичетата сред жертвите на сексуално насилие, свързано с конфликти, е нараснал до 87%.

„Твърде често безнаказаността надделява“, заяви тя и добави, че много жени и момичета се страхуват от последиците, ако съобщят за подобни престъпления.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Е то това е невъзможно

    9 6 Отговор
    Средно на 1500 жени една може да е на интелектуално ниво на 80% от Мъжета

    Факт!

    Коментиран от #8, #29

    09:03 05.03.2026

  • 2 Рихтъе

    17 4 Отговор
    Е как да има равенство, като жената взима децата и в повечето случаи къщата при развод? Искаме права и за мъжете

    Коментиран от #31

    09:04 05.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Kaлпазанин

    12 2 Отговор
    Това ни беше най големия проблем днес

    09:06 05.03.2026

  • 5 Куродръф

    8 1 Отговор
    Абе може ли да сравняваш Слива с Краставица

    09:06 05.03.2026

  • 6 Ха Ха

    14 1 Отговор
    Вместо да спре терорът и заклейми държавните агресии, вижте ООН с какво се занимава...

    09:06 05.03.2026

  • 7 Реалностите

    15 2 Отговор
    Когато жена миньор покрие нормата, като мъж миньор тогава равно заплащане!

    09:07 05.03.2026

  • 8 Празни работи

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Е то това е невъзможно":

    По-добре да бяха помислили за юридическо равенство между бедняка и търгаша. Ето това е сериозна тема.

    09:08 05.03.2026

  • 9 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    10 0 Отговор
    У наше село жените са по равни и каквото кажат е закон.

    09:09 05.03.2026

  • 10 Усраула Лайненс

    15 0 Отговор
    не знам за какво равенство говорите
    ама от как такива ката усраула кая мая и тн станаха в управата
    стана мазало

    09:09 05.03.2026

  • 11 ООН трябва да обяви САЩ и Израел

    11 1 Отговор
    За Терористични държави а не с глупости да се занимава. Да обяви САЩ и Израел като основна заплаха за човечеството и мира ! Държавният секретар Марко Рубио изложи брутална реакционна програма миналата седмица. Говорейки на Мюнхенската конференция по сигурност, той заяви, че от края на Втората световна война – тоест от поражението на нацистите – „великите западни империи“ са навлезли в „терминален упадък, ускорен от безбожни комунистически революции и антиколониални въстания“. Империалистическите сили, оплака се той, са били „оковани от вина и срам“ и чрез премахване на тези ограничения, „ерата на господство на Запада“ може да бъде възкресена. На пресконференцията си в сряда Хегсет разпали тиради за „47 години“ – препратка към Иранската революция от 1979 г., която свали подкрепяната от САЩ диктатура и разруши прекия контрол на Вашингтон над Персийския залив. Американският империализъм сега е решен да си „отмъсти“ на Иран, като възстанови империалистическото си господство над един от най-стратегическите региони в света.... ООН трябва да обяви САЩ и Израел за терористични държави

    Коментиран от #21

    09:10 05.03.2026

  • 12 честен ционист

    5 2 Отговор
    Няма как да има равенство след като Адам е направил жената от реброто си, по единствената причина, за да има компания и да не е самотен.

    Коментиран от #17

    09:10 05.03.2026

  • 13 защо

    5 0 Отговор
    Г-жо Хендрикс, как определяне "равенство" в изказаното ваше виждане - "равенство между половете и овластяване на жените "

    09:13 05.03.2026

  • 14 Ццц

    6 0 Отговор
    Никога не сме еднакво натоварени с жената, когато излизаме с торбите от магазина. А точно тогава най-много мечтая за тази евроатлантическа ценност да сме равни. 🤣

    09:16 05.03.2026

  • 15 От това оон чеп за зеле не става

    10 1 Отговор
    Това е големият зор сега. Не осъждат израело-оборската агресия. Не осъждат закона на Зелю, че имат право да ти отнемат детето в покрайнината с мотива, че го евакуирали. Потрес. Наричали службите дето отвличат деца "белите ангели".

    09:18 05.03.2026

  • 16 Ъхъъъъъ....

    5 2 Отговор
    В 74% от страните детските бракове все още са законни, а в Нацистки Израел педофилията дори е Държавна политика! И по тази причина 29 години и 2 месеца е средната възраст в този педофилско нацистки коптор където израелките дори не знаят кой е бащата на първото им дете заченато след групов секс във военни лагери за "обучение" ...Ъхъъъъъ....

    Коментиран от #32, #36

    09:19 05.03.2026

  • 17 Само не казвай моля

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    Че и Адам е бил чфут че ще ни дойде в повече

    Коментиран от #30

    09:22 05.03.2026

  • 18 демек тез бръмбари отчитат реалността

    8 0 Отговор
    че в ес жените имат повече права привилегии много по малко ги уволняват
    по ниски или условни присъди за същите престъпления
    пристрастност към тях
    дрес код който почти не важи за тях

    09:27 05.03.2026

  • 19 кой му дреме

    3 0 Отговор
    равенство между жените и мъжете ще има когато жените станат мьже, а мьжете жени

    явно това е целта

    09:28 05.03.2026

  • 20 Нарния

    2 0 Отговор
    Като избият украинците и там ще основат някаква ЛГБТ държава вероятно, само със жени, повече или по-малко равни.

    09:28 05.03.2026

  • 21 Рубио

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "ООН трябва да обяви САЩ и Израел":

    и накиченият с нацистки татуси Хегсет са пример за еманацията на обратната еволюция. Как човека се превръща в подивял примат. А европейските политически смооотаняци нямат смелостта, морала и достойнство да го обявят публично че даже и ги аплодират...

    09:29 05.03.2026

  • 22 ахахаха

    5 1 Отговор
    ООН трябва да се закрие

    09:30 05.03.2026

  • 23 Сам

    4 0 Отговор
    Да ви имам проблемите дето решавате па на вас...

    09:30 05.03.2026

  • 24 Пич

    4 0 Отговор
    Няма и да постигне !!! Мъжете винаги са виновни, дори и да са на 90, и да ги обвинява изкукала бабичка на 95 !!! Само мъжете жени имат право...

    09:31 05.03.2026

  • 25 Хи хи

    5 1 Отговор
    А защо жените се пенсионират по рано, след като живеят по дълго от мъжете ??? Редно е мъжете да се пенсионират по рано, още повече, че мъжките професии са по амортизиращи !!

    09:32 05.03.2026

  • 26 Равенство на половете?

    4 1 Отговор
    Догмите ще затрият света!

    09:32 05.03.2026

  • 27 Равна възраст за пенсиониране!

    1 0 Отговор
    Тогава ще говорим за равенство!

    09:34 05.03.2026

  • 28 Значи

    2 0 Отговор
    В 74% от страните били управлявани от "калушковци". Олеееее ква педофилия и содомия се била развихрила. Впрочем интересен факт е колеги, че в българските ромски гета средната възраст е 12-13 години по висока от тази в педофилски Израел примерно. Бърза проверка показва че единствено в един малък регион на Индия ситуацията е по зле от тази в педофилският коптор Израел. Не е фейк!

    09:37 05.03.2026

  • 29 Към жената уважение - винаги ,

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Е то това е невъзможно":

    отговорности и доверие - никога !

    09:38 05.03.2026

  • 30 Адам е бил македонец

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Само не казвай моля":

    Доказано е

    09:42 05.03.2026

  • 31 Много красиво се получава

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Рихтъе":

    като си ударят колите две , дето са свикнали а са винаги прави -))

    09:42 05.03.2026

  • 32 Американските мормони

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ъхъъъъъ....":

    Още практикуват многоженство с момиченца на 9-10 години. Мормонската педофилия макар и официално непризната включва в САЩ целия щат Юта, продължава северно през Източен Айдахо и Западен Уайоминг до Национален парк „Йелоустоун“. На запад през Невада достига до южната част на окръг Сан Бернардино в Калифорния, а на юг прекосява района на град Мейса, Аризона и достига чак до границата с Мексико. Извън този мормонски коридор се намират още множество изолирани мормонски комуни в САЩ, Западна Канада и Северно Мексико.

    Коментиран от #37

    09:48 05.03.2026

  • 33 Израелско ционистка

    2 0 Отговор
    Долна сган от извратеняци и педофили. Всички заслужават като калушковците да свършат

    09:53 05.03.2026

  • 34 Гост

    3 0 Отговор
    Пришълците ще ви наложат шариат в европа, тогава жените ще са най "равноправни" в европа.

    09:54 05.03.2026

  • 35 Пълен позор !

    4 0 Отговор
    ООН точно в момента с "юридическото равенство между жените и мъжете" да се занимава а САЩ и Израел през това време заявяват че стотици хиляди и дори милиони са готови да избият. Деца убиват, престъпна война водят, етнически конфликти създават и терористи въоръжават ....а в ООН равенството между жените и мъжете им била темата ...

    10:03 05.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мормони ....... в САЩ 2026 г.

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Американските мормони":

    Мормонизмът ги учи от ранна възраст:
    Имаме небесна майка, която е полигамна съпруга на Елохим, за която не ни е позволено да говорим !
    Жените са изцяло подчинени на мъжете и съпругите на Елохим нямат право да се намесват и оспорват никога решението на мъжа си.... баща ми ми представи този принцип когаъо бях на 9 години и ме попита дали ще бъда "запечатана" с Джозеф, който дойде на следващата сутрин и заедно с родителите ми го чух да ме учи и обяснява принципа на "небесния брак", след което ми каза: „Ако направиш тази стъпка, тя ще осигури твоето вечно спасение и възвисяване, както и това на дома на баща ти и всички твои роднини.“ Това обещание беше толкова велико, че доброволно се отдадох, за да купя такава "славна награда". Никой освен Бог и неговите ангели не можеше да види кървящото сърце на майка ми – когато Джозеф я попита дали е съгласна, тя отговори: „Ако Хелън е съгласна, нямам какво повече да кажа.“ бях на 9 години.....Луси Уокър:   „Отче, аз съм само дете по години и опит, нямам майка, която да ме съветва; нямам баща наблизо, който да ми каже какво да правя в този труден час... така се молех в агонията на душата си... Пророкът разбра мъката ми. Той видя колко нещастна бях и потърси възможност отново да говори с мен по тази тема... Той каза още: „Този ​​принцип все още ще бъде вярван и практикуван от праведните.“ Нямам  ласкателни думи, които да предложа. Това е Божия заповед към вас .... И ако си спомняте през 2025 г. премиерчето дЖилезко и

    10:24 05.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 мдаааа

    1 0 Отговор
    Няма равенство. 80% от мъжете са тормазени от жените си, а 20 % от мъжете тормозят жените си. Само че, статистиката не брои тормозените мъже.

    10:47 05.03.2026