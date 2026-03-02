Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тръмп се впусна в едно от най-дръзките начинания, предприемани от американски президент

Тръмп се впусна в едно от най-дръзките начинания, предприемани от американски президент

2 Март, 2026 10:08 3 152 55

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • израел-
  • али хаменей-
  • близък изток

Тръмп стори това с безразлично пренебрежение към международното право и направи само най-общи опити да го оправдае пред американския народ и света

Тръмп се впусна в едно от най-дръзките начинания, предприемани от американски президент - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Какъв е епичният залог на президента на САЩ Доналд Тръмп в Близкия изток, извежда в заглавие на редакционна статия британският в. "Файненшъл таймс", пише БТА в прегледа на западния печат.

За американски президент, който се завърна на поста си с обещанието да сложи край на войните, Доналд Тръмп проявява доста голям апетит към използването на американската мощ. Войната му срещу Иран засенчва всичките му други интервенции по амбиция, безразсъдство и рискове.

Стремейки се да свали твърдолинейния режим в Иран и да пренареди Близкия изток, той се впусна в едно от най-дръзките начинания, предприемани от американски президент от десетилетия насам. Тръмп стори това с безразлично пренебрежение към международното право и направи само най-общи опити да го оправдае пред американския народ и света. По-скоро той започна съдбоносна война по свой избор. Америка, регионът и най-вече Иран може да съжаляват горчиво, ако, както често се случва във войните, тази се отклони от сценария.

Малцина в Иран ще оплакват аятолах Али Хаменей, който беше убит в първия ден на съвместните въздушни атаки на САЩ и Израел, посочва "Файненшъл таймс". Няколко от неговите подчинени също бяха убити, включително командирът на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР). Падането на една автокрация може да се случи с изключителна бързина. Свалянето на авторитарно управление обаче обикновено изисква или сухопътна операция, или народно въстание. Тръмп даде ясно да се разбере, че не се ангажира с първото; по-скоро той безцеремонно призовава народа на Иран да въстане, отбелязва британското издание.

Повечето иранци без съмнение биха искали да започнат на чисто. Дори обаче режимът да се срине, а това все още е една голяма въпросителна, регионът е преследван от призрака на Ирак през 2003 и Либия през 2011 година. Сривът на диктатурите им доведе до анархия и гражданска война. Иран е сложно мултиетническо общество от 90 милиона души с потенциал за катастрофално разпадане. Такъв сценарий е една от причините арабските врагове на Иран да се опасяват от натиска на Америка за смяна на режима.

Иран е кошмар за американските президенти от 1979 г., когато революционери щурмуваха американското посолство в Техеран. Оттогава подкрепата на Техеран за милициите, действащи от негово име, хвърля сянка върху Близкия изток, особено върху Израел. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е може би единственият явен победител в тази военна кампания. Той отдавна се стреми към смяна на режима в Иран. Един слаб и разделен Иран би отговарял на интересите на Израел, посочва "Файненшъл таймс".

Тръмп изглежда е взел решението да започне война, защото иранският режим е бил в най-слабата си позиция, а не защото е представлявал непосредствена заплаха.

Тръмп вероятно се надява, че както във Венецуела през януари, САЩ ще успеят да обезглавят режима и да сключат сделка с вътрешни фигури. Този сценарий обаче засега не се реализира в Иран. Сега, водейки екзистенциална война, за която отдавна се е подготвял, режимът нанесе удари в целия регион, атакувайки Израел и американските бази в Персийския залив и прекъсвайки доставките на петрол.

В скоро време Тръмп може да реши да обяви победа, с надеждата да продължи напред. Както са установили обаче бившите американски президенти, лесно е да се започне война в Близкия изток, но много по-трудно е да се завърши. Тази военна кампания бе наречена операция "Епична ярост". По-подходящо название обаче би било "Епичен залог", посочва "Файненшъл таймс".

Израел нанася удари срещу "Хизбула" в Ливан, след като съюзената с Иран групировка изстреля ракети през границата, пише в заглавие друго британско издание - в. "Гардиън".

Израел нанесе днес мощни въздушни удари по контролираните от "Хизбула" южни предградия на Бейрут, след като подкрепяната от Иран групировка изстреля ракети и дронове към еврейската държава, в отговор на убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей.

Жителите на Бейрут бяха събудени от звуците на около десетина експлозии в 03:00 часа тази сутрин, когато Израел нанесе удари по три различни места в южните предградия на ливанската столица.

Експлозии разтърсиха прозорците в столицата и бяха чути от километри разстояние. Хората в Южен Ливан чуха военни самолети и бомби.

"Хизбула" посочи в изявление, че около полунощ е изстреляла ракети и дронове по ракетната база "Мишмар ал Кармел" близо до Хайфа, като "отмъщение" за убийството на Хаменей и "в защита на Ливан и неговия народ".

Правителството на Ливан бързо осъди решението на "Хизбула" да атакува Израел, без да се консултира с държавата. Без да посочва изрично въоръжената групировка, ливанският премиер Науаф Салам заяви, че "няма да позволи страната да бъде въвлечена в нови авантюри".

"Ракетният обстрел от Южен Ливан е безотговорен акт, който застрашава сигурността на Ливан и дава на Израел претекст да продължи агресията си", заяви Салам в публикация в "Екс".

В продължение на седмици ливанските власти се опитваха да попречат на "Хизбула" да се включи във война на Израел и САЩ срещу Иран, след като еврейската държава предаде на ливанското правителство послание, че всяка атака ще доведе до широкомащабна реакция срещу цялата страна.

Един от първите рискове на стратегията на Тръмп спрямо Иран вече се очертава, извежда в заглавие изданието "Политико".

Цените на петрола скочиха с повече от 10% снощи, което подчертава политическите рискове от военните удари на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Иран.

Основният пазар на суров петрол в САЩ отвори на цена 75 долара за барел, след като в събота САЩ и Израел атакуваха Иран, убивайки върховния лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей и предизвиквайки ответни атаки срещу няколко петролни танкера, преминаващи през Ормузкия проток, през който минават повече от 20 процента от световния суров петрол, транспортиран по море, отбелязва "Политико".

Пазарните анализатори и геополитическите консултанти предупреждават, че цените на петрола може да останат високи, докато военните действия в Персийския залив продължават, и това бързо ще се отрази на цените на бензина на бензиностанциите.

"Всички в региона, които участват във войната, знаят, че ахилесовата пета на Тръмп са високите цени на петрола", каза Мишел Брухар, ръководител на отдела за политика и геополитически рискове в "Кплер", компания за анализ на енергийните суровини.

Руските власти също наблюдават дали действията на САЩ ще доведат до повишаване на цените в тяхна полза. "Скоро петролът ще струва над 100 долара за барел", написа в събота Кирил Дмитриев, пратеник на Кремъл. Повишението на цените на петрола идва в момент, в който републиканците в САЩ са изправени пред политическата реалност, че все повече американци смятат, че демократите са тези, които са най-ангажирани с намаляването на цените на енергията, отбелязва "Политико".

С разпалването на нова война срещу Иран Доналд Тръмп прави най-рискования си залог, извежда в заглавие френският в. "Фигаро".

Според американския в. "Уолстрийт джърнъл" Израел се е възползвал от среща между аятолах Али Хаменей и други високопоставени представители, сред които командващия КГИР, за да убие върховния лидер на Иран.

Доналд Тръмп обяви смъртта на върховния лидер на Иран в събота, няколко часа след началото на операцията срещу Иран. "Хаменей, един от най-зловредните герои в историята, е мъртъв", написа американският президент в социалната си мрежа "Трут Соушъл". "Той не можа да избяга от нашите разузнавателни служби и нашите високотехнологични системи за проследяване", написа Тръмп и добави: "Благодарение на тясното ни сътрудничество с Израел, нито той, нито другите лидери, които бяха убити заедно с него, не можаха да направят нищо".


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Жоро

    9 51 Отговор
    ХАМЕНЕЙ Е УБИТ! ТРЪМП СПАСИ ИРАН ОТ АЯТОЛАХА И ВЕНЕЦУЕЛА ОТ МАДУРО! ВРЕМЕ Е ДА СПАСИ ЕВРОПА ОТ СОРОС!
    В момента на блестящата военна акция на САЩ и Израел, довела до смъртта на Аятолаха и военното му обкръжение, Великият президент Тръмп се обърна към иранския народ!
    Тръмп: “Часът на Вашата свобода е близо… В продължение на много години Вие молите Америка за помощ, но не я получавате! Сега има американски президент, който Ви дава това, което искате!”
    Часове по-късно…
    Тръмп: “Хаменей - един от най-злите хора в света е мъртъв. Това е справедливост не само за иранския народ, но и за всички велики американци, но и за онези много хора по света, убити и осакатени от него...”
    Това е най-големият шанс на иранския народ да си върне страната.
    Според “Le Figaro”, иранците започнаха да ликуват още в момента на удара...
    Според Помпео, този акт на Тръмп е стратегически и морален! Направена е първа крачка тази зла и уникално разрушителна сила да не може да държи света заложник.
    Тръмп спаси Иран от Аятолаха и Венецуела от Мадуро. Време е да спаси и Европа от Блатото на Сорос.

    Коментиран от #4, #7, #15, #26

    10:09 02.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    7 53 Отговор
    Велик Президент.

    Коментиран от #8, #21

    10:09 02.03.2026

  • 3 Коста

    67 5 Отговор
    Аз предлагам България незабавно и тържествено да напусне т.нар. Съвет за мир на Тчръмп. Това е някаква организация на злодеи. Аз като български гражданин не желая България да участва. Но и там ни набутаха без Референдум.

    10:10 02.03.2026

  • 4 честен ционист

    35 4 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    Бай Дончо ще направи така, че автомобил с пълен резервоар, да се разменя за АК-47 с пълнител.

    Коментиран от #27

    10:10 02.03.2026

  • 5 СТРАТЕГИЧЕСКА ГРЕШКА

    60 1 Отговор
    НА ТРЪМП КОЙТО БЕ ВКАРАН В КАПАНА ОТ НЕТАНЯХУ И ЕВРЕЙСКОТО ЛОБИ В САЩ. ТРУДНО ЩЕ СЕ ИЗМЪКНАТ ОТ ЛА@ НАТА В КОИТО СЕ ВКАРВАТ.

    Коментиран от #13, #31

    10:11 02.03.2026

  • 6 Това е огромна

    50 2 Отговор
    Мечта на ционистите по света. Иран да го няма. А перчема вижда само ресурсите. За него това е моркова. Хазарите ще съсипят тази планета. И предишните две световни, пак те са ги забъркали. И сега пак те... Не са успели да ги отстранят от властта. Те печатят зелената хартия и с тази измама цял свят въртят на пръстите си.

    10:12 02.03.2026

  • 7 Коста

    34 1 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    ти спаси света от себе си!

    10:12 02.03.2026

  • 8 Велик

    44 3 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Простак, те щатите само малоумници им са праидентите 😀 изключвам Кенеди

    10:12 02.03.2026

  • 9 Бендида

    52 1 Отговор
    Това изречение много точно обобщава,че проблемът не е толкова в това, какво е направил Тръмп, а как .....
    ,,Тръмп стори това с безразлично пренебрежение към международното право и направи само най-общи опити да го оправдае пред американския народ и света."

    10:12 02.03.2026

  • 10 Пич

    48 4 Отговор
    Много политкоректно!!! Хайде щом ви е страх, аз ще кажа истината :
    Тръмп се впусна в най тъпанарското начинание, предприемано от американски президент!!! Без подготовка, без разузнаване, без войници, без идея какво ще прави.......

    10:12 02.03.2026

  • 11 Последния Софиянец

    34 6 Отговор
    ЕС обяви война на Иран а САЩ се изтеглят.САЩ започват война в Украйна и Иран а глупаците от ЕС ги завършват.

    Коментиран от #23

    10:13 02.03.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    4 35 Отговор
    Това да не ви е Путин. Ама така, ама иначе, ама СВО, ама това, ама онова, ама Киев за три дни и война вече 5 години, а Зеленски се разхожда където му падне.
    Тръмп удари веднъж и изпрати цялото държавно и военно ръководство на Иран при
    Аллах. Велик Президент на велика страна.

    Коментиран от #22, #48

    10:14 02.03.2026

  • 13 Ти да не мислиш

    24 9 Отговор

    До коментар #5 от "СТРАТЕГИЧЕСКА ГРЕШКА":

    Че тръмп това е решил? Хазарите управляват сащ, от както масоните (пак те) са организирали тази държава от бежанци и пирати.

    10:14 02.03.2026

  • 14 Мишел

    26 4 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    10:15 02.03.2026

  • 15 Боже

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    Всеми си авантите ...
    А хората на хапчета, като №1 - ами вземайте си ги навреме бе хора - да не пишете такива резили ...

    10:15 02.03.2026

  • 16 ДОНЧО

    25 5 Отговор
    ЕВРОПА ЩЕ ПЛАТИ НАКРАЯ НА ТАЗИ АВАНТЮРА НА ТРЪМП СМЕТКАТА !!!

    Напомня на ситуацията с Ирак ... пак !!!

    10:16 02.03.2026

  • 17 Тръмпоча е извpатеняк-бeзумец

    24 3 Отговор
    подтикван от господаря му още по-големия извpaтеняк-бeзумец и световен терорист Cатаняуу. Всичко това е обяснено във файловете на елитния свoдник Епщайн.

    10:16 02.03.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    1 24 Отговор
    България е благословена, че е лоялен съюзник на най - могъщата страна в света, с най-великият Президент.

    10:16 02.03.2026

  • 19 Вова

    19 1 Отговор
    Пия си водката,а Доналд вдига цените на петрола.Да е жив и здрав!

    10:17 02.03.2026

  • 20 Хохо Бохо

    17 2 Отговор
    Колко квадратни метра превзеха днес краварите? Неможачи жалки

    10:17 02.03.2026

  • 21 Дочоолу

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Хаярсъзино, голям сeр.семин си беше и голям сер.сeмин си остана!

    10:17 02.03.2026

  • 22 как пък

    25 1 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    Как пък не ви дойде до главата най-сетне:
    Това за "Киев за 3 дни" не е било никога казвано и искано от Путин.
    Това са "евроатлантически" наративи.

    10:18 02.03.2026

  • 23 Ха-ха-ха

    20 1 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Не, Русия ги завършва тука в Европа. Евро пуделите не им стига нито акъла, нито армия имат, пък за съвременни оръжия, даже е смешно да се говори. Но "спасявали света от огромнато затопляне "? Да се смееш ли, да плачеш ли?

    10:18 02.03.2026

  • 24 Анани

    21 0 Отговор
    Край на международното право.

    Коментиран от #28, #51

    10:18 02.03.2026

  • 25 Павлов

    20 0 Отговор
    В нета има още едно клипче, което тук не е качено. На него демократични граждани на Кувейт с демократични пръчки се опитват демократично да благодарят на пилота.Пилота е заобиколен от няколко демократични военни на Кувейт, които се молят на демократичните граждани да не бъдат толкова недемократични.

    Коментиран от #30

    10:19 02.03.2026

  • 26 Хохо Бохо

    23 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    Сиган, аятолаха беше на 90 и кусур години. Само го направиха мъченик по време на рамазана. Кажи колко квадратни километра превзе Тръмп бе интелект?

    10:19 02.03.2026

  • 27 Ормузкия пролив е блокиран

    19 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Гответе се за 100 левро за литър безнин и хиперинфлация в клуба на богатите. И да не забравите да благодарите на ционистктие си господари! И тоя път няма да има демократични купони за гориво, брашно и захар както направиха комунягите през изкуствено създадената от тях българска криза в началото на 90-те. В момента се гласи голям гладомор, най-вече за скъсаняците в еврозоната.

    10:20 02.03.2026

  • 28 Международно право никога не е имало

    17 0 Отговор

    До коментар #24 от "Анани":

    по-скоро окончателен край на лицемерието от страна на краварите и ционистите.

    10:21 02.03.2026

  • 29 Умен по цялата глава

    15 1 Отговор
    Операцията на Дончо и Нетаняху е обречена на провал.Без наземна намеса нищо не могат да направят,а такава е невъзможна.

    10:22 02.03.2026

  • 30 Това е много

    12 0 Отговор

    До коментар #25 от "Павлов":

    Добра идея. Как да се изгонят сащиянски военни самолети от цивилно летище. С пръти казваш? Съвсем демократично...

    10:22 02.03.2026

  • 31 Чичо Епщайн

    17 0 Отговор

    До коментар #5 от "СТРАТЕГИЧЕСКА ГРЕШКА":

    Няма къде да мърда Тръмпоча. Ционистите яко го държат през файловете ми.

    10:22 02.03.2026

  • 32 Новина на часа!

    2 7 Отговор
    Утрепан е главатарят на Хизбула в Ливан.

    Коментиран от #35, #39

    10:23 02.03.2026

  • 33 Да не забравяме и

    8 1 Отговор
    че хиляди ако не милиони иранци ще тръгнат пак към западна Европа, освен всичко друго.

    10:24 02.03.2026

  • 34 хъхъ

    15 0 Отговор
    Коалиция "Епстийн" атакува Иран.

    Коментиран от #38

    10:24 02.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ВВП

    15 0 Отговор
    Тромп е инертен материал..Тъпак..РФ и Китай ,никога няма да дадат ядрена технология на Иран..нито ядрено оръжие ...Обаче рижия е еврейска подлога ..Теллавив е на 1500км от Техеран..Нямат нищо общо...Чафута има много врагове ,защото Нее на мястото си...Псевдо държава..

    10:26 02.03.2026

  • 38 Факт

    8 0 Отговор

    До коментар #34 от "хъхъ":

    Само че поамериканченото "Епстийн" дали успешно прикриа типичната погерманчена хазарска фамилия Епщайн?

    10:27 02.03.2026

  • 39 Голяма работа

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Новина на часа!":

    Все едно няма заместници.

    10:28 02.03.2026

  • 40 хл@мид хл@мид

    13 0 Отговор
    рижака уби 83-годишен лидер,направи го мъченик ипредизвика ДЖИХАД Тръмп е почти толкова и вече страда от по-голям когнитивен упадък, отколкото който и да е ирански духовник или „мула“ би страдал 10 години по-късно. Тръмп няма представа какво е отприщил – джихад, и то едва в началото, и не може да бъде спрян с ядрени оръжия. Малцина сякаш осъзнават мащаба на ситуацията. Надявам се духовете на мъртвите момичета, които Тръмп уби, да го преследват до смъртта му.

    10:32 02.03.2026

  • 41 име

    12 0 Отговор
    Не марцина, а мнозина в Иран оплакват лидерити. И въпроса не е само в оплакването, в убиването на лидери, в убиването на деца, въпроса е, че това ги сплотява. Както каза един коментатор: "И аз не харесвам Тръмп, но ако някой нападне страната ни и президента ни, ще се ция и ще го защитавам, защото си е нашия президент и друг освен нас няма право да го сваля." Същото става и в Иран, иранците не искат смяната на един режим с друг. Ако ще е режим, да си е стария, а не друг, наложен от вън.

    Коментиран от #43

    10:32 02.03.2026

  • 42 амааа

    10 0 Отговор
    Преди да започне трябваше да пита Бойко тиквата за ретроградния Меркурий, ся нищо добро не го чака краваря!

    10:37 02.03.2026

  • 43 Има

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "име":

    бОли ме юя,че оплакват дъртият козел Оплаквай и ти.

    10:40 02.03.2026

  • 44 онзи ​​​​​​📍​

    12 1 Отговор
    Янките този път ще го яда...т на поне два ката ....

    10:41 02.03.2026

  • 45 Хохо Бохо

    7 1 Отговор
    То на тръмп не му се щеше ама коалиция Епщайн го впуснаха

    10:44 02.03.2026

  • 46 таксиджия 🚖

    6 0 Отговор
    Уолстрийт бойс Тръмпоча и Сатаняху разръчкаха кошер на оси, убиха майката оса и сега не могат да избягат.

    А осите жилят ли, жилят! Няма какво да губят повече, това е война за оцеляването им!

    10:51 02.03.2026

  • 47 Ъъъъ

    6 1 Отговор
    Тръмп се наигра! Така де - евреите го наиграха и сега му се смеят, че още на втория ден е поискал от Иран прекратяване на огъня.

    10:55 02.03.2026

  • 48 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    СЕВЕРОЗАПАДЕН СЪРВУЛ! И ОБОРА С КАКВО ПРАВО СЕ МЕСИ В ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ?

    Коментиран от #50

    11:03 02.03.2026

  • 49 Да беш Америка

    4 0 Отговор
    Едно време виетнамците ги биха и какво стана?

    11:05 02.03.2026

  • 50 Путлера

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Боруна Лом":

    С правото на силния да си прави каквото реши

    11:13 02.03.2026

  • 51 2022

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Анани":

    Пу токчето отвори кутията на Пандора

    11:14 02.03.2026

  • 52 Купейките

    0 1 Отговор
    Много се радваха

    Когато го преизбраха .

    Обаче се Оказа АГЕНТ КРАСНОВ

    Не играе по правилата

    А и изобщо не го интересуват вече

    Компроматите на Пучя Въшкин.

    11:18 02.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Артилерист

    1 0 Отговор
    Това което направи Тръмп е международен тероризъм в чист вид. Той няма никакви аргументи да го оправдае и затова е избоботил няколко изтъркани клишета от сорта "за сигурността на американския народ". Изобщо американците са безцеремонни с всички. За тях е важен само техния интерес. Сега ако започна да изброявам злините които са нанесли на България, откакто са я окупирали, ще ме изтрият затова ще направя едно крайно обобщение: след 1990година България престана да съществува като независима държава. Американците които приеха нашата капитулация тогава ясно го казаха: "вие сте победена страна и ще правите каквото ви казваме". Това е. Всичко друго са приказки за канарчета. Хвалебствията които вървят нон стоп за американците по нашите медии са постоянна конгнитивна/мозъчна атака за да претоварват нашето съзнание и да повярваме, че те са ни най-големите приятели и ни мислят само доброто...

    11:26 02.03.2026

  • 55 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Кой":

    На тебе трябва ли ти някой да защитава краварските само лети на летище "Васил Левски"?!?

    11:29 02.03.2026

