Тръмп се впусна в едно от най-дръзките начинания, предприемани от американски президент

Какъв е епичният залог на президента на САЩ Доналд Тръмп в Близкия изток, извежда в заглавие на редакционна статия британският в. "Файненшъл таймс", пише БТА в прегледа на западния печат.
За американски президент, който се завърна на поста си с обещанието да сложи край на войните, Доналд Тръмп проявява доста голям апетит към използването на американската мощ. Войната му срещу Иран засенчва всичките му други интервенции по амбиция, безразсъдство и рискове.
Стремейки се да свали твърдолинейния режим в Иран и да пренареди Близкия изток, той се впусна в едно от най-дръзките начинания, предприемани от американски президент от десетилетия насам. Тръмп стори това с безразлично пренебрежение към международното право и направи само най-общи опити да го оправдае пред американския народ и света. По-скоро той започна съдбоносна война по свой избор. Америка, регионът и най-вече Иран може да съжаляват горчиво, ако, както често се случва във войните, тази се отклони от сценария.
Малцина в Иран ще оплакват аятолах Али Хаменей, който беше убит в първия ден на съвместните въздушни атаки на САЩ и Израел, посочва "Файненшъл таймс". Няколко от неговите подчинени също бяха убити, включително командирът на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР). Падането на една автокрация може да се случи с изключителна бързина. Свалянето на авторитарно управление обаче обикновено изисква или сухопътна операция, или народно въстание. Тръмп даде ясно да се разбере, че не се ангажира с първото; по-скоро той безцеремонно призовава народа на Иран да въстане, отбелязва британското издание.
Повечето иранци без съмнение биха искали да започнат на чисто. Дори обаче режимът да се срине, а това все още е една голяма въпросителна, регионът е преследван от призрака на Ирак през 2003 и Либия през 2011 година. Сривът на диктатурите им доведе до анархия и гражданска война. Иран е сложно мултиетническо общество от 90 милиона души с потенциал за катастрофално разпадане. Такъв сценарий е една от причините арабските врагове на Иран да се опасяват от натиска на Америка за смяна на режима.
Иран е кошмар за американските президенти от 1979 г., когато революционери щурмуваха американското посолство в Техеран. Оттогава подкрепата на Техеран за милициите, действащи от негово име, хвърля сянка върху Близкия изток, особено върху Израел. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е може би единственият явен победител в тази военна кампания. Той отдавна се стреми към смяна на режима в Иран. Един слаб и разделен Иран би отговарял на интересите на Израел, посочва "Файненшъл таймс".
Тръмп изглежда е взел решението да започне война, защото иранският режим е бил в най-слабата си позиция, а не защото е представлявал непосредствена заплаха.
Тръмп вероятно се надява, че както във Венецуела през януари, САЩ ще успеят да обезглавят режима и да сключат сделка с вътрешни фигури. Този сценарий обаче засега не се реализира в Иран. Сега, водейки екзистенциална война, за която отдавна се е подготвял, режимът нанесе удари в целия регион, атакувайки Израел и американските бази в Персийския залив и прекъсвайки доставките на петрол.
В скоро време Тръмп може да реши да обяви победа, с надеждата да продължи напред. Както са установили обаче бившите американски президенти, лесно е да се започне война в Близкия изток, но много по-трудно е да се завърши. Тази военна кампания бе наречена операция "Епична ярост". По-подходящо название обаче би било "Епичен залог", посочва "Файненшъл таймс".
Израел нанася удари срещу "Хизбула" в Ливан, след като съюзената с Иран групировка изстреля ракети през границата, пише в заглавие друго британско издание - в. "Гардиън".
Израел нанесе днес мощни въздушни удари по контролираните от "Хизбула" южни предградия на Бейрут, след като подкрепяната от Иран групировка изстреля ракети и дронове към еврейската държава, в отговор на убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей.
Жителите на Бейрут бяха събудени от звуците на около десетина експлозии в 03:00 часа тази сутрин, когато Израел нанесе удари по три различни места в южните предградия на ливанската столица.
Експлозии разтърсиха прозорците в столицата и бяха чути от километри разстояние. Хората в Южен Ливан чуха военни самолети и бомби.
"Хизбула" посочи в изявление, че около полунощ е изстреляла ракети и дронове по ракетната база "Мишмар ал Кармел" близо до Хайфа, като "отмъщение" за убийството на Хаменей и "в защита на Ливан и неговия народ".
Правителството на Ливан бързо осъди решението на "Хизбула" да атакува Израел, без да се консултира с държавата. Без да посочва изрично въоръжената групировка, ливанският премиер Науаф Салам заяви, че "няма да позволи страната да бъде въвлечена в нови авантюри".
"Ракетният обстрел от Южен Ливан е безотговорен акт, който застрашава сигурността на Ливан и дава на Израел претекст да продължи агресията си", заяви Салам в публикация в "Екс".
В продължение на седмици ливанските власти се опитваха да попречат на "Хизбула" да се включи във война на Израел и САЩ срещу Иран, след като еврейската държава предаде на ливанското правителство послание, че всяка атака ще доведе до широкомащабна реакция срещу цялата страна.
Един от първите рискове на стратегията на Тръмп спрямо Иран вече се очертава, извежда в заглавие изданието "Политико".
Цените на петрола скочиха с повече от 10% снощи, което подчертава политическите рискове от военните удари на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Иран.
Основният пазар на суров петрол в САЩ отвори на цена 75 долара за барел, след като в събота САЩ и Израел атакуваха Иран, убивайки върховния лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей и предизвиквайки ответни атаки срещу няколко петролни танкера, преминаващи през Ормузкия проток, през който минават повече от 20 процента от световния суров петрол, транспортиран по море, отбелязва "Политико".
Пазарните анализатори и геополитическите консултанти предупреждават, че цените на петрола може да останат високи, докато военните действия в Персийския залив продължават, и това бързо ще се отрази на цените на бензина на бензиностанциите.
"Всички в региона, които участват във войната, знаят, че ахилесовата пета на Тръмп са високите цени на петрола", каза Мишел Брухар, ръководител на отдела за политика и геополитически рискове в "Кплер", компания за анализ на енергийните суровини.
Руските власти също наблюдават дали действията на САЩ ще доведат до повишаване на цените в тяхна полза. "Скоро петролът ще струва над 100 долара за барел", написа в събота Кирил Дмитриев, пратеник на Кремъл. Повишението на цените на петрола идва в момент, в който републиканците в САЩ са изправени пред политическата реалност, че все повече американци смятат, че демократите са тези, които са най-ангажирани с намаляването на цените на енергията, отбелязва "Политико".
С разпалването на нова война срещу Иран Доналд Тръмп прави най-рискования си залог, извежда в заглавие френският в. "Фигаро".
Според американския в. "Уолстрийт джърнъл" Израел се е възползвал от среща между аятолах Али Хаменей и други високопоставени представители, сред които командващия КГИР, за да убие върховния лидер на Иран.
Доналд Тръмп обяви смъртта на върховния лидер на Иран в събота, няколко часа след началото на операцията срещу Иран. "Хаменей, един от най-зловредните герои в историята, е мъртъв", написа американският президент в социалната си мрежа "Трут Соушъл". "Той не можа да избяга от нашите разузнавателни служби и нашите високотехнологични системи за проследяване", написа Тръмп и добави: "Благодарение на тясното ни сътрудничество с Израел, нито той, нито другите лидери, които бяха убити заедно с него, не можаха да направят нищо".
1 Жоро
В момента на блестящата военна акция на САЩ и Израел, довела до смъртта на Аятолаха и военното му обкръжение, Великият президент Тръмп се обърна към иранския народ!
Тръмп: “Часът на Вашата свобода е близо… В продължение на много години Вие молите Америка за помощ, но не я получавате! Сега има американски президент, който Ви дава това, което искате!”
Часове по-късно…
Тръмп: “Хаменей - един от най-злите хора в света е мъртъв. Това е справедливост не само за иранския народ, но и за всички велики американци, но и за онези много хора по света, убити и осакатени от него...”
Това е най-големият шанс на иранския народ да си върне страната.
Според “Le Figaro”, иранците започнаха да ликуват още в момента на удара...
Според Помпео, този акт на Тръмп е стратегически и морален! Направена е първа крачка тази зла и уникално разрушителна сила да не може да държи света заложник.
Тръмп спаси Иран от Аятолаха и Венецуела от Мадуро. Време е да спаси и Европа от Блатото на Сорос.
Коментиран от #4, #7, #15, #26
10:09 02.03.2026
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #8, #21
10:09 02.03.2026
3 Коста
10:10 02.03.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "Жоро":Бай Дончо ще направи така, че автомобил с пълен резервоар, да се разменя за АК-47 с пълнител.
Коментиран от #27
10:10 02.03.2026
5 СТРАТЕГИЧЕСКА ГРЕШКА
Коментиран от #13, #31
10:11 02.03.2026
6 Това е огромна
10:12 02.03.2026
7 Коста
До коментар #1 от "Жоро":ти спаси света от себе си!
10:12 02.03.2026
8 Велик
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Простак, те щатите само малоумници им са праидентите 😀 изключвам Кенеди
10:12 02.03.2026
9 Бендида
,,Тръмп стори това с безразлично пренебрежение към международното право и направи само най-общи опити да го оправдае пред американския народ и света."
10:12 02.03.2026
10 Пич
Тръмп се впусна в най тъпанарското начинание, предприемано от американски президент!!! Без подготовка, без разузнаване, без войници, без идея какво ще прави.......
10:12 02.03.2026
11 Последния Софиянец
Коментиран от #23
10:13 02.03.2026
12 Данко Харсъзина
Тръмп удари веднъж и изпрати цялото държавно и военно ръководство на Иран при
Аллах. Велик Президент на велика страна.
Коментиран от #22, #48
10:14 02.03.2026
13 Ти да не мислиш
До коментар #5 от "СТРАТЕГИЧЕСКА ГРЕШКА":Че тръмп това е решил? Хазарите управляват сащ, от както масоните (пак те) са организирали тази държава от бежанци и пирати.
10:14 02.03.2026
14 Мишел
10:15 02.03.2026
15 Боже
До коментар #1 от "Жоро":Всеми си авантите ...
А хората на хапчета, като №1 - ами вземайте си ги навреме бе хора - да не пишете такива резили ...
10:15 02.03.2026
16 ДОНЧО
Напомня на ситуацията с Ирак ... пак !!!
10:16 02.03.2026
17 Тръмпоча е извpатеняк-бeзумец
10:16 02.03.2026
18 Данко Харсъзина
10:16 02.03.2026
19 Вова
10:17 02.03.2026
20 Хохо Бохо
10:17 02.03.2026
21 Дочоолу
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Хаярсъзино, голям сeр.семин си беше и голям сер.сeмин си остана!
10:17 02.03.2026
22 как пък
До коментар #12 от "Данко Харсъзина":Как пък не ви дойде до главата най-сетне:
Това за "Киев за 3 дни" не е било никога казвано и искано от Путин.
Това са "евроатлантически" наративи.
10:18 02.03.2026
23 Ха-ха-ха
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Не, Русия ги завършва тука в Европа. Евро пуделите не им стига нито акъла, нито армия имат, пък за съвременни оръжия, даже е смешно да се говори. Но "спасявали света от огромнато затопляне "? Да се смееш ли, да плачеш ли?
10:18 02.03.2026
24 Анани
Коментиран от #28, #51
10:18 02.03.2026
25 Павлов
Коментиран от #30
10:19 02.03.2026
26 Хохо Бохо
До коментар #1 от "Жоро":Сиган, аятолаха беше на 90 и кусур години. Само го направиха мъченик по време на рамазана. Кажи колко квадратни километра превзе Тръмп бе интелект?
10:19 02.03.2026
27 Ормузкия пролив е блокиран
До коментар #4 от "честен ционист":Гответе се за 100 левро за литър безнин и хиперинфлация в клуба на богатите. И да не забравите да благодарите на ционистктие си господари! И тоя път няма да има демократични купони за гориво, брашно и захар както направиха комунягите през изкуствено създадената от тях българска криза в началото на 90-те. В момента се гласи голям гладомор, най-вече за скъсаняците в еврозоната.
10:20 02.03.2026
28 Международно право никога не е имало
До коментар #24 от "Анани":по-скоро окончателен край на лицемерието от страна на краварите и ционистите.
10:21 02.03.2026
29 Умен по цялата глава
10:22 02.03.2026
30 Това е много
До коментар #25 от "Павлов":Добра идея. Как да се изгонят сащиянски военни самолети от цивилно летище. С пръти казваш? Съвсем демократично...
10:22 02.03.2026
31 Чичо Епщайн
До коментар #5 от "СТРАТЕГИЧЕСКА ГРЕШКА":Няма къде да мърда Тръмпоча. Ционистите яко го държат през файловете ми.
10:22 02.03.2026
32 Новина на часа!
Коментиран от #35, #39
10:23 02.03.2026
33 Да не забравяме и
10:24 02.03.2026
34 хъхъ
Коментиран от #38
10:24 02.03.2026
37 ВВП
10:26 02.03.2026
38 Факт
До коментар #34 от "хъхъ":Само че поамериканченото "Епстийн" дали успешно прикриа типичната погерманчена хазарска фамилия Епщайн?
10:27 02.03.2026
39 Голяма работа
До коментар #32 от "Новина на часа!":Все едно няма заместници.
10:28 02.03.2026
40 хл@мид хл@мид
10:32 02.03.2026
41 име
Коментиран от #43
10:32 02.03.2026
42 амааа
10:37 02.03.2026
43 Има
До коментар #41 от "име":бОли ме юя,че оплакват дъртият козел Оплаквай и ти.
10:40 02.03.2026
44 онзи 📍
10:41 02.03.2026
45 Хохо Бохо
10:44 02.03.2026
46 таксиджия 🚖
А осите жилят ли, жилят! Няма какво да губят повече, това е война за оцеляването им!
10:51 02.03.2026
47 Ъъъъ
10:55 02.03.2026
48 Боруна Лом
До коментар #12 от "Данко Харсъзина":СЕВЕРОЗАПАДЕН СЪРВУЛ! И ОБОРА С КАКВО ПРАВО СЕ МЕСИ В ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ?
Коментиран от #50
11:03 02.03.2026
49 Да беш Америка
11:05 02.03.2026
50 Путлера
До коментар #48 от "Боруна Лом":С правото на силния да си прави каквото реши
11:13 02.03.2026
51 2022
До коментар #24 от "Анани":Пу токчето отвори кутията на Пандора
11:14 02.03.2026
52 Купейките
Когато го преизбраха .
Обаче се Оказа АГЕНТ КРАСНОВ
Не играе по правилата
А и изобщо не го интересуват вече
Компроматите на Пучя Въшкин.
11:18 02.03.2026
54 Артилерист
11:26 02.03.2026
55 Българин
До коментар #53 от "Кой":На тебе трябва ли ти някой да защитава краварските само лети на летище "Васил Левски"?!?
11:29 02.03.2026