Новини
Свят »
Турция »
Ердоган и Урсула фон дер Лайен търсят решения за намаляване на напрежението в Иран

Ердоган и Урсула фон дер Лайен търсят решения за намаляване на напрежението в Иран

2 Март, 2026 09:56 814 24

  • урсула фон дер лaйен-
  • ердоган-
  • напрежение-
  • иран

Анкара и Брюксел заявиха готовност за засилено сътрудничество и подкрепа за дипломацията

Ердоган и Урсула фон дер Лайен търсят решения за намаляване на напрежението в Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен проведоха телефонен разговор, посветен на развитието на обстановката в Иран. По време на разговора двамата са изразили обща позиция за необходимостта от продължаване на тясното партньорство между Турция и Европейския съюз. Информацията беше разпространена чрез официалните профили във Фейсбук на Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция и на Делегацията на ЕС в Турция, предава БТА.

Според съобщението на турската Дирекция по комуникации Ердоган е подчертал, че Анкара е готова да окаже всякаква подкрепа за възобновяване на многостранната дипломация и преговорния процес. Той е акцентирал върху значението на продължаващото тясно взаимодействие между Турция и Европейския съюз в рамките на този процес.

От своя страна Урсула фон дер Лайен е определила разговора като изключително важен, става ясно от позицията на Делегацията на ЕС в Турция. Тя е отбелязала, че нестабилността в региона оказва сериозно въздействие както върху Европейския съюз, така и върху Турция, което прави координацията между двете страни особено необходима.

Фон дер Лайен е посочила още, че по време на разговора двамата лидери са представили своите оценки за ситуацията, поддържат контакти с ключови регионални партньори и са обсъдили възможни стъпки за намаляване на напрежението.

Председателят на Европейската комисия е изразила задоволство от готовността на Турция да поеме посредническа роля и да съдейства за мирно разрешаване на проблемите. Тя е подчертала, че според тях дипломацията остава единственият работещ инструмент за постигане на напредък.

Фон дер Лайен е благодарила на президента Ердоган за подготовката във връзка с потенциалното отражение на кризата върху миграционните процеси и е отбелязала, че сътрудничеството между двете страни вече е тясно и по въпроса за Сирия.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кучкар

    16 4 Отговор
    Ердоган разбираемо би потърсил решение но акушерката??????

    09:58 02.03.2026

  • 2 честен ционист

    14 4 Отговор
    Не е зла Ганчо да закърпи оградата, защото керванът камилар вече потегля.

    09:59 02.03.2026

  • 3 Ормузкия пролив е блокиран

    12 5 Отговор
    Гответе се за 100 левро за литър безнин и хиперинфлация в клуба на богатите. И да не забравите да благодарите на ционистктие си господари!

    10:00 02.03.2026

  • 4 Oня с коня

    7 9 Отговор
    Напрежението в Иран ще изчезне от самосебе си когато бъде вдигнато ВИСОКО Бялото знаме от Аятоласите и бъде провъзгласено ново Демокр. Правителство.

    Коментиран от #18

    10:02 02.03.2026

  • 5 Вечна дружба

    5 2 Отговор
    Tоя м уш мор ок ,ер малък, изпълзя от дупката

    10:03 02.03.2026

  • 6 Точно тази ще

    13 1 Отговор
    Намери нещо? Ако я пуснеш да управлява пустинята Сахара, и там ще изчезне пясъка. Толкова е "кадърна"!

    10:03 02.03.2026

  • 7 Хеми значи бензин

    3 10 Отговор
    С още няколко удара и с Иран е свършено.

    10:04 02.03.2026

  • 8 Онзи

    10 3 Отговор
    Турция ше е следваща мишена ако падне Иран, те са следващите които са конкуренция на Израел в региона

    Коментиран от #14, #16

    10:04 02.03.2026

  • 9 шаа

    10 2 Отговор
    оправиха украйна, сега се насочика към близкия изток.
    а пък еугленски нещо изчезна от кръгозора. взеха му праймтаймът. сега е моментът тайно да се изниже от световната сцена.

    10:05 02.03.2026

  • 10 оня 📢

    16 2 Отговор
    А санкции няма ли да има срещу Щатите и Израел ?! Нали са агресори ?!

    10:05 02.03.2026

  • 11 Комично

    10 1 Отговор
    Ердоган пък намерил къде да отиде за решение на войната.

    Коментиран от #19

    10:06 02.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тиква

    6 2 Отговор
    Уау,спокоен съм, щом уСрула-менгеле и хитър ардоганчо решават Ко правим? Значи ще подливат маслото в конфликта, ще помагат на фаш и узраел.

    10:11 02.03.2026

  • 14 Др. Угия

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Онзи":

    Тя Турция отдавна е такава мишена.
    Но не е лесна заради тива първо опустошават всички около нея Украйна, Русия, Грузия, Армения, Иран, Сирия и страните ката Гърция и България под икономически и друг контрол.

    10:18 02.03.2026

  • 15 Пълни глупости

    6 1 Отговор
    Ердоган е информирал акушерката,че на Капъкой напират едни 10 милиона тръгнали за Европа!
    6 милиарда измъкна за сирийците, информирал я е,че този път ще и струва двойно или тройно😂

    10:22 02.03.2026

  • 16 Дженгиз

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "Онзи":

    Израел също ли знае, че си има работа с ТУРЦИТЕ?

    10:23 02.03.2026

  • 17 факуса

    4 1 Отговор
    дипломацията приключи,ся наред е зеления пор да ги помири,нали най уважавания в свете

    10:25 02.03.2026

  • 18 си пън

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Oня с коня":

    конярче,видяхме а демокрацията в либия и ирак и сирия

    10:28 02.03.2026

  • 19 Ами всъщност

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Комично":

    Той Ердоганя не се е засилил да се занимава с еврошматките щото ги знае че за нищо не стават, със сигурност Мърсулата се е обадила да го уговаря против Иран и да не пуска бежанците дето ще хукнат пак към европата........ ама султаня е старо куче и не се оставя да го мотаят разни дърти вещици.

    10:38 02.03.2026

  • 20 Гост

    3 0 Отговор
    Тези пък кой ги пита за нещо ? Американски марионетки, нищо повече.

    10:45 02.03.2026

  • 21 ОнЯ

    2 0 Отговор
    Няма ли санкции за САЩ и Израел

    10:59 02.03.2026

  • 22 604

    2 0 Отговор
    Я дъ съ прибиръти в зайчарниците...

    11:02 02.03.2026

  • 23 ами

    1 0 Отговор
    първия дипломат на европа не участа ли в търсенето, или кая е заета с по важна задача да измисля 21 пакет със санкции за русия

    Коментиран от #24

    11:02 02.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания