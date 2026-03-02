Ердоган и Урсула фон дер Лайен търсят решения за намаляване на напрежението в Иран

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен проведоха телефонен разговор, посветен на развитието на обстановката в Иран. По време на разговора двамата са изразили обща позиция за необходимостта от продължаване на тясното партньорство между Турция и Европейския съюз. Информацията беше разпространена чрез официалните профили във Фейсбук на Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция и на Делегацията на ЕС в Турция, предава БТА.
Според съобщението на турската Дирекция по комуникации Ердоган е подчертал, че Анкара е готова да окаже всякаква подкрепа за възобновяване на многостранната дипломация и преговорния процес. Той е акцентирал върху значението на продължаващото тясно взаимодействие между Турция и Европейския съюз в рамките на този процес.
От своя страна Урсула фон дер Лайен е определила разговора като изключително важен, става ясно от позицията на Делегацията на ЕС в Турция. Тя е отбелязала, че нестабилността в региона оказва сериозно въздействие както върху Европейския съюз, така и върху Турция, което прави координацията между двете страни особено необходима.
Фон дер Лайен е посочила още, че по време на разговора двамата лидери са представили своите оценки за ситуацията, поддържат контакти с ключови регионални партньори и са обсъдили възможни стъпки за намаляване на напрежението.
Председателят на Европейската комисия е изразила задоволство от готовността на Турция да поеме посредническа роля и да съдейства за мирно разрешаване на проблемите. Тя е подчертала, че според тях дипломацията остава единственият работещ инструмент за постигане на напредък.
Фон дер Лайен е благодарила на президента Ердоган за подготовката във връзка с потенциалното отражение на кризата върху миграционните процеси и е отбелязала, че сътрудничеството между двете страни вече е тясно и по въпроса за Сирия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кучкар
09:58 02.03.2026
2 честен ционист
09:59 02.03.2026
3 Ормузкия пролив е блокиран
10:00 02.03.2026
4 Oня с коня
Коментиран от #18
10:02 02.03.2026
5 Вечна дружба
10:03 02.03.2026
6 Точно тази ще
10:03 02.03.2026
7 Хеми значи бензин
10:04 02.03.2026
8 Онзи
Коментиран от #14, #16
10:04 02.03.2026
9 шаа
а пък еугленски нещо изчезна от кръгозора. взеха му праймтаймът. сега е моментът тайно да се изниже от световната сцена.
10:05 02.03.2026
10 оня 📢
10:05 02.03.2026
11 Комично
Коментиран от #19
10:06 02.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тиква
10:11 02.03.2026
14 Др. Угия
До коментар #8 от "Онзи":Тя Турция отдавна е такава мишена.
Но не е лесна заради тива първо опустошават всички около нея Украйна, Русия, Грузия, Армения, Иран, Сирия и страните ката Гърция и България под икономически и друг контрол.
10:18 02.03.2026
15 Пълни глупости
6 милиарда измъкна за сирийците, информирал я е,че този път ще и струва двойно или тройно😂
10:22 02.03.2026
16 Дженгиз
До коментар #8 от "Онзи":Израел също ли знае, че си има работа с ТУРЦИТЕ?
10:23 02.03.2026
17 факуса
10:25 02.03.2026
18 си пън
До коментар #4 от "Oня с коня":конярче,видяхме а демокрацията в либия и ирак и сирия
10:28 02.03.2026
19 Ами всъщност
До коментар #11 от "Комично":Той Ердоганя не се е засилил да се занимава с еврошматките щото ги знае че за нищо не стават, със сигурност Мърсулата се е обадила да го уговаря против Иран и да не пуска бежанците дето ще хукнат пак към европата........ ама султаня е старо куче и не се оставя да го мотаят разни дърти вещици.
10:38 02.03.2026
20 Гост
10:45 02.03.2026
21 ОнЯ
10:59 02.03.2026
22 604
11:02 02.03.2026
23 ами
Коментиран от #24
11:02 02.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.