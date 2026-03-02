Ердоган и Урсула фон дер Лайен търсят решения за намаляване на напрежението в Иран

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен проведоха телефонен разговор, посветен на развитието на обстановката в Иран. По време на разговора двамата са изразили обща позиция за необходимостта от продължаване на тясното партньорство между Турция и Европейския съюз. Информацията беше разпространена чрез официалните профили във Фейсбук на Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция и на Делегацията на ЕС в Турция, предава БТА.

Според съобщението на турската Дирекция по комуникации Ердоган е подчертал, че Анкара е готова да окаже всякаква подкрепа за възобновяване на многостранната дипломация и преговорния процес. Той е акцентирал върху значението на продължаващото тясно взаимодействие между Турция и Европейския съюз в рамките на този процес.

От своя страна Урсула фон дер Лайен е определила разговора като изключително важен, става ясно от позицията на Делегацията на ЕС в Турция. Тя е отбелязала, че нестабилността в региона оказва сериозно въздействие както върху Европейския съюз, така и върху Турция, което прави координацията между двете страни особено необходима.

Фон дер Лайен е посочила още, че по време на разговора двамата лидери са представили своите оценки за ситуацията, поддържат контакти с ключови регионални партньори и са обсъдили възможни стъпки за намаляване на напрежението.

Председателят на Европейската комисия е изразила задоволство от готовността на Турция да поеме посредническа роля и да съдейства за мирно разрешаване на проблемите. Тя е подчертала, че според тях дипломацията остава единственият работещ инструмент за постигане на напредък.

Фон дер Лайен е благодарила на президента Ердоган за подготовката във връзка с потенциалното отражение на кризата върху миграционните процеси и е отбелязала, че сътрудничеството между двете страни вече е тясно и по въпроса за Сирия.