Трудна комуникация! Кремъл упорства на своята преговорна позиция за Украйна

Съдейки по съобщението на Кремъл за телефонния разговор между президента Путин и президента Тръмп, оповестено от помощника на президента Путин Юрий Ушаков, няма признаци за промяна в позицията на Москва.

Това коментира за Би Би Си редакторът за Русия Стив Розенбърг.

Ушаков призова Киев да вземе "смело, отговорно политическо решение , относно Донбас, като се има предвид ситуацията, която се развива на фронтовете".

Той не каза какво е това решение. Но това показва, че Москва продължава да настоява Украйна да отстъпи територията на Донбас, която все още е под контрола на Украйна. Това е земя, която Русия не е успяла да завземе за почти четири години война, припомня Стив Розенбърг.

Коментарите на Ушаков създават впечатлението, че по ключовите въпроси Кремъл и Белият дом като цяло споделят една и съща гледна точка.

Според него лидерите на САЩ и Русия са на мнение, че предложеният от Украйна и Европа вариант за временно прекратяване на огъня "под претекст за референдум" ще доведе до затягане на конфликта.

САЩ и Русия се споразумяха за създаването на две работни групи по Украйна, които ще се занимават с въпросите на сигурността и икономиката. Според Ушаков, президентите Путин и Тръмп отново ще разговарят по телефона след преговорите на Тръмп със Зеленски.