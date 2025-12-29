Новини
Трудна комуникация! Кремъл упорства на своята преговорна позиция за Украйна
  Тема: Украйна

Трудна комуникация! Кремъл упорства на своята преговорна позиция за Украйна

29 Декември, 2025 09:45 1 161 61

  русия
  украйна
  володимир зеленски
  владимир путин
  доналд тръмп
  донбас

САЩ и Русия се споразумяха за създаването на две работни групи по Украйна, които ще се занимават с въпросите на сигурността и икономиката

Трудна комуникация! Кремъл упорства на своята преговорна позиция за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Съдейки по съобщението на Кремъл за телефонния разговор между президента Путин и президента Тръмп, оповестено от помощника на президента Путин Юрий Ушаков, няма признаци за промяна в позицията на Москва.

Това коментира за Би Би Си редакторът за Русия Стив Розенбърг.

Ушаков призова Киев да вземе "смело, отговорно политическо решение , относно Донбас, като се има предвид ситуацията, която се развива на фронтовете".

Той не каза какво е това решение. Но това показва, че Москва продължава да настоява Украйна да отстъпи територията на Донбас, която все още е под контрола на Украйна. Това е земя, която Русия не е успяла да завземе за почти четири години война, припомня Стив Розенбърг.

Коментарите на Ушаков създават впечатлението, че по ключовите въпроси Кремъл и Белият дом като цяло споделят една и съща гледна точка.

Според него лидерите на САЩ и Русия са на мнение, че предложеният от Украйна и Европа вариант за временно прекратяване на огъня "под претекст за референдум" ще доведе до затягане на конфликта.

САЩ и Русия се споразумяха за създаването на две работни групи по Украйна, които ще се занимават с въпросите на сигурността и икономиката. Според Ушаков, президентите Путин и Тръмп отново ще разговарят по телефона след преговорите на Тръмп със Зеленски.


Украйна
  • 1 Георги

    41 7 Отговор
    ауу колко неочаквано, победителя да иска

    09:46 29.12.2025

  • 2 И Киев е Руски

    43 6 Отговор
    Зеленски осигурява приток на пари в джобовете на западните кукловоди, твърди бившият анализатор на ЦРУ Лари Джонсън в YouTube канала на Харланд Никсън. За да постигне това, той използва всички средства, за да удължи конфликта в Украйна. Служители на САЩ и ЕС, включително Кая Калас, са замесени в корупционната схема.

    09:47 29.12.2025

  • 3 Голцж

    9 44 Отговор
    Русия ще и е скучно без война!
    Ще трябва да се бие сама със себе си!

    09:48 29.12.2025

  • 4 Даже Тръмп го знае

    43 5 Отговор
    Победителят има право да отстоява мнението си, а палячовците и клоунадата трябва да го слушат!

    Коментиран от #9

    09:49 29.12.2025

  • 5 404

    35 5 Отговор
    Министерството на войната на САЩ и Отделът за криминални разследвания в момента разследват изчезването на 48 милиарда. Тези пари са били преведени през балтийските държави, предимно Естония, която е свързана с Кая Калас.

    09:49 29.12.2025

  • 6 Седящия бик

    37 4 Отговор
    Каквото каже кръчмаря, това е
    Менюто няма думата. Сервитьорите и обслужващият персионсл също. Желаещите и задлъжнели прошляци ще мълчат и ще чакам огризки.:))
    Така е или и така ще бъде. ХАУ.

    09:50 29.12.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 29 Отговор
    искат Купянск ли? трудна работа ,те децата родени през СВО началото , скоро тръгват на училище..

    Коментиран от #12

    09:50 29.12.2025

  • 8 В ПРАВОТО СИ Е ДА УПОРСТВА

    37 5 Отговор
    ТЯ ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА И ТЕ СА КАПИТУЛАЦИЯ НА УКРАЙНА.

    09:51 29.12.2025

  • 9 наблюдател

    4 15 Отговор

    До коментар #4 от "Даже Тръмп го знае":

    до 4 кога ще е парада на победата на коя дата

    Коментиран от #14, #32

    09:51 29.12.2025

  • 10 Я пък тоя

    27 4 Отговор
    " Факти" нещо за Брюксел да напишете?
    Или не сте чували нищо?
    Къде ми е правото да бъда осведомен?
    Пълно затъмнение, и не само тук.
    Смешници.

    09:52 29.12.2025

  • 11 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    28 5 Отговор
    В. Путин е заявил, че Русия ще постигне целите си по мирен или военен път. Европуделите и хунтата на просяка зеленски пак не разбрали.

    09:52 29.12.2025

  • 12 Котьо,

    18 6 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Още ли пробвате да си върнете Купянск. Абе, пак ли ударихте на камък, хохохоляй?🖕🖕🖕

    09:53 29.12.2025

  • 13 гдфгфдг

    22 4 Отговор
    ТЕЖКИ УДАРИ С РАКЕТИ ПО СОФИЯ ТАМ СЕ КРИЯТ ЛИБЕРАЛНИТЕ БОЛНИ ПЛЪХОВЕ

    09:53 29.12.2025

  • 14 Когда?

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "наблюдател":

    Завтра!

    09:54 29.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ ЧЕ

    27 3 Отговор
    ПУТИН НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ ЛАЯ НА жеЛАЕЩИТЕ , И КАЗА ....СВО ЩЕ ПОСТИГНЕ СВОИТЕ ЗАДАЧИ ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН

    09:54 29.12.2025

  • 17 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    27 3 Отговор
    Трудна комуникация! Кремъл упорства на своята преговорна позиция за Украйна

    Хаха розови понита,наритаха ви а ?

    Мецан с тер ори.сти не преговаря,праща ги при рогатия им шеф.

    Коментиран от #31

    09:54 29.12.2025

  • 18 Вашето мнение

    27 3 Отговор
    В началото на СВО Вашето мнение ви набиваше в канчетата жълтопаветни, че русия сама ще размаже колекттивните. Това се случи и не е тайна за никой вече. Жалките опити на колективните да правят седянки всяка седмица, докато украйна се сгромолясва и губи територии само показват на нпо-труженичките, в какво жалко състояние са господарите им.

    Коментиран от #21, #25, #28

    09:55 29.12.2025

  • 19 Симо

    24 4 Отговор
    Тъпо и упорито! Това да си нас..ра.н до ушите, да си със събути гащи и да продължаваш да наглееш е уникално даже и за наркоман поведение. Нищо, явно Путин е безкрайно търпелив. Всеки друг до сега щеше да мине през територията и да не остави тухла върху тухла. Молете се, този да не умре, че следващият ще е краен.

    Коментиран от #22

    09:55 29.12.2025

  • 20 Фейк на часа

    27 1 Отговор
    Много трудна комуникация, наистина.

    Упортстват тези руснаци и това си е.
    Не искат като българите да се "интегрират" в ЕС, в замяна да им нарежат атомните централи и да им пускат перки и фотоволтаици.
    Упорстват тия руснаци, не искат да пуснат чужди концесионери да им управляват водата в Москва и Петербург на $10 кубика, а вместо това руснаците ползват безплатна вода.

    09:56 29.12.2025

  • 21 Геро

    3 23 Отговор

    До коментар #18 от "Вашето мнение":

    Нали знаеш, че мнението на от-падъци като теб е без значение.

    Коментиран от #43

    09:56 29.12.2025

  • 22 Питам

    4 23 Отговор

    До коментар #19 от "Симо":

    Кога ще изкарат путин от бункера?

    09:57 29.12.2025

  • 23 гост

    20 4 Отговор
    Всякакви световно неизвестни баш специалисти, коментатори, анализатори и наблюдатели сутрин хвърлят боб или гледат в кристалната топка и като започнат едни умозаключения сякаш те са присъствали на преговорите и Путин и Тръмп са се съобразявали с тяхното мнение................... и хайде всичките им думи са успоредни на генералната линия на урсуланите!

    09:57 29.12.2025

  • 24 Фен

    26 4 Отговор
    Ми тя, позицията на Кремъл си е константна, от години. Просто с победите на фронта се увеличават и териториалните претенции. И ако британците продължават да се инатят, Украйна ще остане без излаз на Черно море.

    09:57 29.12.2025

  • 25 Да де

    4 16 Отговор

    До коментар #18 от "Вашето мнение":

    Ти и другите трима кретена това го пишете 4 години.

    Коментиран от #37, #41

    09:58 29.12.2025

  • 26 СВО=ПРОВАЛ

    3 21 Отговор
    1 % за една година.
    ЗАКРИВАЙ!

    09:59 29.12.2025

  • 27 Атина Палада

    4 19 Отговор
    братушките се оказаха особено некадърни

    Коментиран от #38

    09:59 29.12.2025

  • 28 Марш по кофите ти казах!

    2 11 Отговор

    До коментар #18 от "Вашето мнение":

    Марш,че другите копейки те превариха.

    10:00 29.12.2025

  • 29 резултат от срещата

    16 2 Отговор
    Тръмп каза: Вярвам на Путин!

    10:00 29.12.2025

  • 30 Бедняшката русофилска иzzмет

    3 17 Отговор
    От Нова година и тя ще получава заплата в евро.

    10:00 29.12.2025

  • 31 Боби

    2 16 Отговор

    До коментар #17 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Кои са терористите бре другарю,Тея дето се защитават ли,или блатните убитаци? Бъди по конкретен?

    10:01 29.12.2025

  • 32 Йосиф Кобзон

    2 11 Отговор

    До коментар #9 от "наблюдател":

    Парадът е при мен.

    10:02 29.12.2025

  • 33 Диванен стратег

    18 2 Отговор
    Киев също упорства, а времето работи срещу него. Навярно ще загуби и други области, докато Зеленски се върти и усуква.

    10:02 29.12.2025

  • 34 Урсул фон дер Бандер

    18 2 Отговор
    Я, жълтопаветните ни урсулки пак луднаха, вият, квичат и кълнат като дърти циганки пред селски хоремаг. 😅😅

    10:02 29.12.2025

  • 35 Копейки що се напъвате.

    1 13 Отговор
    Путин загуби тази война.

    Коментиран от #40

    10:02 29.12.2025

  • 36 Я виж ти

    14 2 Отговор
    Кремъл не отстъпвал!? Какво да отстъпи? Крим!? Или завзето в Донбас?? Зелената въглена вместо да го бяха окошатили за престъпленията срещу руснаците в Украйна, Урсулиците го подкокоросват и скубят собствените си народи! Май наистина е време за "гъби" в Брюксел и другите подкокоросващи столици! За близо 4те милиона славяни защо да не бъдат изпечени и толкова саксии и гони!?

    10:03 29.12.2025

  • 37 ЗДРАСТИ ДЕ ...БИЛ

    13 1 Отговор

    До коментар #25 от "Да де":

    МАЙ КРЕТЕН....ИТЕ СТЕ ВИЕ
    КО СТАНА С ГУЛЯЙПОЛЕ
    БЕЗДОМНИТЕ ПСЕТА ПРЕ....ПИКАВАТ ПАМЕТНИКА НА БАТЬКА МАХНО

    10:03 29.12.2025

  • 38 У Дома

    8 4 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Кои братушки имаш предвид? Нашите новите америкашките ли?

    10:04 29.12.2025

  • 39 хи хи

    1 10 Отговор
    Последни напъни на двете пишещи тук копейки.

    Коментиран от #46

    10:04 29.12.2025

  • 40 МУЦКА

    12 2 Отговор

    До коментар #35 от "Копейки що се напъвате.":

    ДО ШИЯТА СТЕ В ЛА......НА
    АМА ОЩЕ ОТВАРЯТЕ УСТИЧКА
    СПОКО ЩЕ ВИ Я НАПЪЛНЯТ

    10:04 29.12.2025

  • 41 село мое ,

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "Да де":

    Само толкова ли можеш ? А при джипито кога ще ходиш , че ти е време за профилактичен преглед .

    Коментиран от #44

    10:06 29.12.2025

  • 42 Пепи Волгата

    1 9 Отговор
    Не знам и не ме интересува!Аз избрах ЕВРОТО!

    Коментиран от #50

    10:06 29.12.2025

  • 43 Вашето мнение

    11 1 Отговор

    До коментар #21 от "Геро":

    Каквито троловете такива и господарите им, не случайно Русия превъзхожда колективните технологично, икономически и морално. Русия ще продължава да ви бие, като маче у дирек защото сте жертва на неолибералното образование.

    Коментиран от #54

    10:07 29.12.2025

  • 44 Благодарим ти

    1 8 Отговор

    До коментар #41 от "село мое ,":

    За селското мнение 😂😂😂

    Коментиран от #51

    10:07 29.12.2025

  • 45 УрсусУла

    11 0 Отговор
    Бият ни....

    10:08 29.12.2025

  • 46 ВЪПРОСА Е

    9 0 Отговор

    До коментар #39 от "хи хи":

    ДАЛИ БАНДЕ....РАСТИТЕ ТРЕБЕ ДА СА УТИЛИЗИРАТ ИЛИ ДА СЕ ДЪРЖАТ В ЗООПАРК
    В ПОМОЩ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ТЕМА
    ЩО Е ТО ДЕ...БИЛ И ИМАТ ЛИ ПОЧВА У НАС

    10:08 29.12.2025

  • 47 Копейкиииии

    0 9 Отговор
    Имате още 2 дни,13 часа и 48 минути да спасите лева!. Действайте!

    Коментиран от #58

    10:08 29.12.2025

  • 48 фредерике шМерц

    8 1 Отговор
    Пак ни бият.. .

    10:09 29.12.2025

  • 49 ха-ха-ха

    2 8 Отговор
    Докато продадоха Аляска за шише водка,сега Донбас искали 😂😂. Ватници

    Коментиран от #53

    10:09 29.12.2025

  • 50 Кривогледа лайкова

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "Пепи Волгата":

    Аз също избрах евраците!

    10:09 29.12.2025

  • 51 село мое ,

    6 1 Отговор

    До коментар #44 от "Благодарим ти":

    Каквото повикало , такова се обадило .........!

    10:09 29.12.2025

  • 52 Рютето

    7 0 Отговор
    Голям бой ядем.......

    10:10 29.12.2025

  • 53 Хахахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #49 от "ха-ха-ха":

    А Зелю ДАДЕ Крим даже и без водка. Много дашно туй нсркоманче. Ще даде всичко, ....ако трябва и с краката напред.

    10:11 29.12.2025

  • 54 Що бе?

    1 4 Отговор

    До коментар #43 от "Вашето мнение":

    Къде ви е Мочата?Къде ви е лева?

    Коментиран от #57, #59

    10:11 29.12.2025

  • 55 зилената

    5 0 Отговор
    нашмъркана марионетка
    съдраха ни от бой........

    10:12 29.12.2025

  • 56 гдфгфдг

    5 0 Отговор
    ВИЖТЕ БОЛНОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО КОЕТО ИМИТИРА АМЕРИКАНСКИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ!ЩЕ ВИ ИЗБИЯ ЕДИН ДЕН ЩЕ ВИ ЗАРОВА В ТРАПА СЪС СТАРА ФАДРОМА

    10:12 29.12.2025

  • 57 ВЪПРОСА Е

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Що бе?":

    ДАЛИ БАНДЕ....РАСТИТЕ ТРЕБЕ ДА СА УТИЛИЗИРАТ ИЛИ ДА СЕ ДЪРЖАТ В ЗООПАРК
    В ПОМОЩ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ТЕМА
    ЩО Е ТО ДЕ...БИЛ И ИМАТ ЛИ ПОЧВА У НАС

    Коментиран от #60

    10:13 29.12.2025

  • 58 Редова копейка

    0 4 Отговор

    До коментар #47 от "Копейкиииии":

    На нас ни плащат тук да цъкаме минуси и плюсове. Иначе глад.

    10:13 29.12.2025

  • 59 Жълтопсветен убавец

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Що бе?":

    Важно е че ги ородадехме срещу фуражни банани, да ги папаме цели и необелени.

    10:17 29.12.2025

  • 60 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "ВЪПРОСА Е":

    Засега са отализитат руснаците и то безмилостно.

    10:17 29.12.2025

  • 61 Истината

    0 0 Отговор
    Ако не открадне окупираната територия, Путлер няма с какво да оправдае колосалните загуби(1 и половина милиона убити и осакатени) на мужици и военна техника в Украйна.
    Два милиона и 200 хиляди руснаци са подписали договори за доброволци от началото на войната ,а в Украйна сега са около 700 хиляди ...Къде са останалите?
    При Кобзон и осакатени ...

    10:20 29.12.2025

