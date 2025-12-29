Трудна комуникация! Кремъл упорства на своята преговорна позиция за Украйна

Съдейки по съобщението на Кремъл за телефонния разговор между президента Путин и президента Тръмп, оповестено от помощника на президента Путин Юрий Ушаков, няма признаци за промяна в позицията на Москва.
Това коментира за Би Би Си редакторът за Русия Стив Розенбърг.
Ушаков призова Киев да вземе "смело, отговорно политическо решение , относно Донбас, като се има предвид ситуацията, която се развива на фронтовете".
Той не каза какво е това решение. Но това показва, че Москва продължава да настоява Украйна да отстъпи територията на Донбас, която все още е под контрола на Украйна. Това е земя, която Русия не е успяла да завземе за почти четири години война, припомня Стив Розенбърг.
Коментарите на Ушаков създават впечатлението, че по ключовите въпроси Кремъл и Белият дом като цяло споделят една и съща гледна точка.
Според него лидерите на САЩ и Русия са на мнение, че предложеният от Украйна и Европа вариант за временно прекратяване на огъня "под претекст за референдум" ще доведе до затягане на конфликта.
САЩ и Русия се споразумяха за създаването на две работни групи по Украйна, които ще се занимават с въпросите на сигурността и икономиката. Според Ушаков, президентите Путин и Тръмп отново ще разговарят по телефона след преговорите на Тръмп със Зеленски.
1 Георги
09:46 29.12.2025
2 И Киев е Руски
09:47 29.12.2025
3 Голцж
Ще трябва да се бие сама със себе си!
09:48 29.12.2025
4 Даже Тръмп го знае
Коментиран от #9
09:49 29.12.2025
5 404
09:49 29.12.2025
6 Седящия бик
Менюто няма думата. Сервитьорите и обслужващият персионсл също. Желаещите и задлъжнели прошляци ще мълчат и ще чакам огризки.:))
Така е или и така ще бъде. ХАУ.
09:50 29.12.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #12
09:50 29.12.2025
8 В ПРАВОТО СИ Е ДА УПОРСТВА
09:51 29.12.2025
9 наблюдател
До коментар #4 от "Даже Тръмп го знае":до 4 кога ще е парада на победата на коя дата
Коментиран от #14, #32
09:51 29.12.2025
10 Я пък тоя
Или не сте чували нищо?
Къде ми е правото да бъда осведомен?
Пълно затъмнение, и не само тук.
Смешници.
09:52 29.12.2025
11 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
09:52 29.12.2025
12 Котьо,
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Още ли пробвате да си върнете Купянск. Абе, пак ли ударихте на камък, хохохоляй?🖕🖕🖕
09:53 29.12.2025
13 гдфгфдг
09:53 29.12.2025
14 Когда?
До коментар #9 от "наблюдател":Завтра!
09:54 29.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ ЧЕ
09:54 29.12.2025
17 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Хаха розови понита,наритаха ви а ?
Мецан с тер ори.сти не преговаря,праща ги при рогатия им шеф.
Коментиран от #31
09:54 29.12.2025
18 Вашето мнение
Коментиран от #21, #25, #28
09:55 29.12.2025
19 Симо
Коментиран от #22
09:55 29.12.2025
20 Фейк на часа
Упортстват тези руснаци и това си е.
Не искат като българите да се "интегрират" в ЕС, в замяна да им нарежат атомните централи и да им пускат перки и фотоволтаици.
Упорстват тия руснаци, не искат да пуснат чужди концесионери да им управляват водата в Москва и Петербург на $10 кубика, а вместо това руснаците ползват безплатна вода.
09:56 29.12.2025
21 Геро
До коментар #18 от "Вашето мнение":Нали знаеш, че мнението на от-падъци като теб е без значение.
Коментиран от #43
09:56 29.12.2025
22 Питам
До коментар #19 от "Симо":Кога ще изкарат путин от бункера?
09:57 29.12.2025
23 гост
09:57 29.12.2025
24 Фен
09:57 29.12.2025
25 Да де
До коментар #18 от "Вашето мнение":Ти и другите трима кретена това го пишете 4 години.
Коментиран от #37, #41
09:58 29.12.2025
26 СВО=ПРОВАЛ
ЗАКРИВАЙ!
09:59 29.12.2025
27 Атина Палада
Коментиран от #38
09:59 29.12.2025
28 Марш по кофите ти казах!
До коментар #18 от "Вашето мнение":Марш,че другите копейки те превариха.
10:00 29.12.2025
29 резултат от срещата
10:00 29.12.2025
30 Бедняшката русофилска иzzмет
10:00 29.12.2025
31 Боби
До коментар #17 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Кои са терористите бре другарю,Тея дето се защитават ли,или блатните убитаци? Бъди по конкретен?
10:01 29.12.2025
32 Йосиф Кобзон
До коментар #9 от "наблюдател":Парадът е при мен.
10:02 29.12.2025
33 Диванен стратег
10:02 29.12.2025
34 Урсул фон дер Бандер
10:02 29.12.2025
35 Копейки що се напъвате.
Коментиран от #40
10:02 29.12.2025
36 Я виж ти
10:03 29.12.2025
37 ЗДРАСТИ ДЕ ...БИЛ
До коментар #25 от "Да де":МАЙ КРЕТЕН....ИТЕ СТЕ ВИЕ
КО СТАНА С ГУЛЯЙПОЛЕ
БЕЗДОМНИТЕ ПСЕТА ПРЕ....ПИКАВАТ ПАМЕТНИКА НА БАТЬКА МАХНО
10:03 29.12.2025
38 У Дома
До коментар #27 от "Атина Палада":Кои братушки имаш предвид? Нашите новите америкашките ли?
10:04 29.12.2025
39 хи хи
Коментиран от #46
10:04 29.12.2025
40 МУЦКА
До коментар #35 от "Копейки що се напъвате.":ДО ШИЯТА СТЕ В ЛА......НА
АМА ОЩЕ ОТВАРЯТЕ УСТИЧКА
СПОКО ЩЕ ВИ Я НАПЪЛНЯТ
10:04 29.12.2025
41 село мое ,
До коментар #25 от "Да де":Само толкова ли можеш ? А при джипито кога ще ходиш , че ти е време за профилактичен преглед .
Коментиран от #44
10:06 29.12.2025
42 Пепи Волгата
Коментиран от #50
10:06 29.12.2025
43 Вашето мнение
До коментар #21 от "Геро":Каквито троловете такива и господарите им, не случайно Русия превъзхожда колективните технологично, икономически и морално. Русия ще продължава да ви бие, като маче у дирек защото сте жертва на неолибералното образование.
Коментиран от #54
10:07 29.12.2025
44 Благодарим ти
До коментар #41 от "село мое ,":За селското мнение 😂😂😂
Коментиран от #51
10:07 29.12.2025
45 УрсусУла
10:08 29.12.2025
46 ВЪПРОСА Е
До коментар #39 от "хи хи":ДАЛИ БАНДЕ....РАСТИТЕ ТРЕБЕ ДА СА УТИЛИЗИРАТ ИЛИ ДА СЕ ДЪРЖАТ В ЗООПАРК
В ПОМОЩ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ТЕМА
ЩО Е ТО ДЕ...БИЛ И ИМАТ ЛИ ПОЧВА У НАС
10:08 29.12.2025
47 Копейкиииии
Коментиран от #58
10:08 29.12.2025
48 фредерике шМерц
10:09 29.12.2025
49 ха-ха-ха
Коментиран от #53
10:09 29.12.2025
50 Кривогледа лайкова
До коментар #42 от "Пепи Волгата":Аз също избрах евраците!
10:09 29.12.2025
51 село мое ,
До коментар #44 от "Благодарим ти":Каквото повикало , такова се обадило .........!
10:09 29.12.2025
52 Рютето
10:10 29.12.2025
53 Хахахаха
До коментар #49 от "ха-ха-ха":А Зелю ДАДЕ Крим даже и без водка. Много дашно туй нсркоманче. Ще даде всичко, ....ако трябва и с краката напред.
10:11 29.12.2025
54 Що бе?
До коментар #43 от "Вашето мнение":Къде ви е Мочата?Къде ви е лева?
Коментиран от #57, #59
10:11 29.12.2025
55 зилената
съдраха ни от бой........
10:12 29.12.2025
56 гдфгфдг
10:12 29.12.2025
57 ВЪПРОСА Е
До коментар #54 от "Що бе?":ДАЛИ БАНДЕ....РАСТИТЕ ТРЕБЕ ДА СА УТИЛИЗИРАТ ИЛИ ДА СЕ ДЪРЖАТ В ЗООПАРК
В ПОМОЩ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ТЕМА
ЩО Е ТО ДЕ...БИЛ И ИМАТ ЛИ ПОЧВА У НАС
Коментиран от #60
10:13 29.12.2025
58 Редова копейка
До коментар #47 от "Копейкиииии":На нас ни плащат тук да цъкаме минуси и плюсове. Иначе глад.
10:13 29.12.2025
59 Жълтопсветен убавец
До коментар #54 от "Що бе?":Важно е че ги ородадехме срещу фуражни банани, да ги папаме цели и необелени.
10:17 29.12.2025
60 Я пъ тоа
До коментар #57 от "ВЪПРОСА Е":Засега са отализитат руснаците и то безмилостно.
10:17 29.12.2025
61 Истината
Два милиона и 200 хиляди руснаци са подписали договори за доброволци от началото на войната ,а в Украйна сега са около 700 хиляди ...Къде са останалите?
При Кобзон и осакатени ...
10:20 29.12.2025