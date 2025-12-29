Пътят на независимостта: Казахстан и неговият принос към глобалното развитие

През последните години системата на международното сътрудничество преминава през трансформация, обусловена от нарастващата роля на развиващите се държави в глобалното развитие. Бързото икономическо укрепване на страните в Азия, Близкия Изток, Африка и Латинска Америка доведе до формирането на нови центрове на влияние, които инициират собствени модели на сътрудничество за развитие. Днес тези икономики формират над половината от световния БВП, като значително увеличават приноса си към оформянето на глобалния дневен ред за устойчиво развитие.

На фона на пренасочването на традиционните донорски системи към решаването на краткосрочни предизвикателства нараства търсенето на алтернативни формати на взаимодействие, основани на солидарност, взаимност и уважение към националните приоритети на партньорските държави. Тези тенденции засилват значението на професионалните агенции за развитие, способни да осигурят практическото изпълнение на проекти, насочени към устойчив растеж, както и повишават ролята на държавите със собствен успешен опит в модернизацията.

Независимостта на Казахстан се превърна не само в основа на държавността, но и в отправна точка за трансформацията на страната в отговорен участник в международните отношения. През годините на суверенно развитие Казахстан изгради устойчива дипломатическа система, утвърди се като активен участник в многостранните институции и разработи собствен модел на глобално взаимодействие, основан на добросъседство, взаимна подкрепа и справедлив достъп до възможности за развитие.

Днес Казахстан предоставя официална помощ за развитие (Official Development Assistance (ODA) в съответствие с Парижката декларация за ефективност на помощта (2005 г.), Аккраската програма за действие (2008 г.) и заключителния документ от Бусан (2011 г.). Страната активно си сътрудничи с организациите от системата на ООН, ОИСР, ШОС, ЕАИС, както и с международни финансови институции, като по този начин допринася за повишаване на регионалната устойчивост и за разширяване на връзките чрез формати на сътрудничество Юг-Юг и тристранно сътрудничество.

Ключова особеност на участието на Казахстан в предоставянето на ODA е приоритетът, отдаван на регионалното измерение. Казахстан подкрепя изграждането на капацитет в страните от Централна Азия, включително Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан, както и в Афганистан. Това съответства на стратегическите цели за осигуряване на устойчиво развитие и сигурност в региона. Чрез изпълнението на проекти за ODA се укрепват междудържавните връзки, формират се дългосрочни икономически отношения, привличат се инвестиции и се създават условия за обмен на технологии и опит.

Еволюцията на външната политика на независим Казахстан отразява прехода от ролята на получател на помощ към тази на държава, способна да споделя знания, ресурси и технологии в интерес на устойчивото развитие. Тази логика се превърна в естествено продължение на траекторията на модернизация на страната и доведе до формирането на национален модел на сътрудничество за развитие, институционализиран чрез създаването на оператора на ODA - Казахстанската агенция за международно развитие (KazAID). Тази година се навършват 5 години от създаването на Агенцията.

Съществена роля в изграждането и развитието на националната система за ODA изигра Президентът на Република Казахстан Касъм-Жомарт Токаев. По инициатива на държавния глава бяха положени институционалните основи на модела на сътрудничество за развитие на Казахстан, ориентиран към международните стандарти, практическата ефективност и регионалната отговорност. Стратегическата визия на Президента, основана на принципите на многостранността, солидарността и добросъседството, осигури интеграцията на KazAID в глобалната архитектура на развитието и предостави на Агенцията ясен външнополитически вектор. Подкрепата на най-високо държавно равнище позволи на KazAID в кратки срокове да заеме устойчива позиция сред националните агенции за развитие и да се превърне в ефективен инструмент за реализиране на международния дневен ред на Казахстан.

Ръководейки се от мисията на Агенцията – насърчаване на устойчивото развитие чрез международно сътрудничество – KazAID реализира инициативи в областта на образованието, здравеопазването, дигитализацията, хуманитарното реагиране и институционалното укрепване. Особено внимание се отделя на обмена на опит, въвеждането на иновации и развитието на човешкия капитал. За 5 години Казахстан е предоставил помощ в размер над 183 млн. USD, обхващаща повече от 40 държави по света и разширяваща географията на партньорствата от Централна Азия и Кавказ до Африка и Латинска Америка. Над 10 000 студенти от 32 държави са се обучавали в Казахстан в рамките на програмите за академична мобилност и проекта „Study in Kazakhstan“, допринасяйки за интеграцията на образователните системи и укрепването на хуманитарните връзки.

Помощта на Казахстан обхваща както кризисни реакции, така и дългосрочни инициативи, насочени към развитието на бъдещите поколения. Изграждането на училище в Турция след разрушителното земетресение през 2023 г. се превърна в символ на солидарност с братския народ и в принос към възстановяването на социалната инфраструктура. В Азербайджан бе създаден Центърът за творческо развитие „Курмангазъ“, който предоставя на децата достъп до съвременно образование и изкуства. Казахстан развива капацитет и в областта на сигурността и медицината: в Алмати ще се провеждат специализирани семинари, обучения и курсове за повишаване на квалификацията в Центъра за извънредни ситуации и намаляване на риска от бедствия, както и в Европейския център на СЗО за първична здравна помощ. Тези платформи формират мрежа от обучителни центрове, насочени към подготовката на специалисти в областта на медицината, общественото здраве и управлението на риска.

KazAID активно разширява международното сътрудничество. Установени са партньорства с агенциите за развитие на Япония (JICA), Република Корея (KOICA) и Турция (TIKA), както и се развива съвместна работа с Тайланд, Индонезия, Бразилия и други държави. Засилва се сътрудничеството с организациите от системата на ООН; въвеждат се стандартите и инструментите за отчетност на ОИСР, което повишава прозрачността и качеството на реализираните инициативи. Особено значение се отдава на подготовката на млади специалисти и насърчаването на доброволческата дейност, подкрепено от провъзгласяването от Общото събрание на ООН – по инициатива на Казахстан – на 2026 г. за Международна година на доброволците за устойчиво развитие. Специално място заема и Регионалната екологична среща на върха през 2026 г., инициирана от Президента Касъм-Жомарт Токаев, насочена към напредък по „зелената“ програма, обединяване на страните от Централна Азия и разработване на съвместни решения за борба с климатичните промени в партньорство с ООН.

С нарастването на ролята на средните сили Казахстан продължава да формира собствен модел на сътрудничество за развитие, основан на солидарност, взаимно уважение и практическа ефективност. В следващите години ключова задача ще бъде по-нататъшното укрепване на капацитета на KazAID, разширяването на географията на партньорските проекти, развитието на тристранните механизми и въвеждането на иновативни решения в социалния, образователния и дигиталния дневен ред. Повишаването на институционалната устойчивост и прозрачност на ODA ще допринесе за по-нататъшното утвърждаване на Казахстан като отговорен участник в глобалната архитектура на развитието.

Официалната помощ за развитие се превръща във важен външнополитически инструмент, който укрепва позициите на Казахстан, разширява международните връзки и създава условия за устойчив растеж на партньорските държави. Реализираните инициативи допринасят за развитието на човешкия капитал, модернизацията на инфраструктурата и формирането на стабилна среда на доверие и добросъседство. Днес Казахстан уверено се утвърждава като отговорен донор, регионален лидер и надежден партньор, като прави реален принос за устойчивото бъдеще на нашия регион и на света.