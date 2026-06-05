Мария Бакалова празнува 30 години с любопитно послание (СНИМКИ)

Родната надежда в Холивуд Мария Бакалова отпразнува своя 30-и рожден ден с любопитна констатация за динамиката на живота си в момента. Актрисата сподели кратка житейска ретроспекция в социалните мрежи, която бързо развълнува феновете ѝ по цял свят.
„В 09:40 часа преди трийсет години в Бургас се роди едно малко момиче. В 09:40 часа тази сутрин същото това момиче пиеше кафе във Виена“, написа Мария за рождения си ден, отбелязвайки как едно обикновено момиче от Бургас преследва мечтите си и ги сбъдва.
След пробива си в „Борат 2“, който ѝ донесе номинация за „Оскар“, кариерата ѝ тръгна стремглаво нагоре, с участия в редица международни продукции, които не спират и до днес. Тя участва в "Пазителите на Галактиката 3" на Марвел, изигра Ивана Тръмп в документален филм за Доналд Тръмп, а сега ѝ предстои и нова комедия, в която ще си партнира с Райън Рейнолдс.
Десетки нейни приятели, фенове и знаменитости ѝ честитиха юбилея, а някои ѝ пожелаха скоро отново да посети родния си Бургас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софиянка
12:07 05.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7
12:08 05.06.2026
3 Мартин Картофски 🥔
Пейпал и Револют, ако ви е писнало да я гледате и искате да гледате Костадин.
12:10 05.06.2026
4 Не моЕм вече
Коментиран от #5
12:15 05.06.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Не моЕм вече":Мария е персона нон грата в САЩ.
Коментиран от #8
12:16 05.06.2026
6 Мазно и превзето излъчване
12:18 05.06.2026
7 Тръмп
До коментар #2 от "Последния Софиянец":не си поплюва особено, не обича и много да предупреждава. С нея може да получат същото продуцента и сценариста.....
12:18 05.06.2026
8 Ха,ха
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Ни един филм не съм и гледала😂
Коментиран от #14
12:19 05.06.2026
9 ЧРД!
12:22 05.06.2026
10 Абе
12:24 05.06.2026
11 Стремителна кариера
12:29 05.06.2026
12 Фани
12:32 05.06.2026
13 007 лиценз ту кил
12:44 05.06.2026
14 Мнение
До коментар #8 от "Ха,ха":И аз така.
Чудя се в същност, какъв е критерият за "успешна холивдуска звездЪ"?!
Риторичен въпрос (не ми отговаряйте). :)
Но знаете ли, че тоя синдром на "паралелната звездЪ" (токущо ми хрумна), личност която лети из облаците от самочувствие, а в действителност никой нормален не я е гледал (даже голяма част не са я и чували), не важи само за такива като тази (даже като пиша й забравих името)?!
Има едни "звезди" по бнт, бтв и нова, дето никога не съм ги гледал, даже не съм ги и чувал, но дори тук в този сайт пишат за живота им (кой къде отишъл, с коя ходил и т.н.)?!
Тия са със същия синдром на "паралелната звездЪ"! Но явно не им дреме, че никой не ги знае, понеже нпо-ната на шорош плащат за да се залъгва и успива нашият народ, че да не се събуди и да разбере ,колко го крадат, лъжат, заробват, че и готвят за война срещу Русия!
Рано или късно и това ще се промени!
Истината и справедливостта ще възтържествуват и в България!
С Божията помощ.
Амин.
13:06 05.06.2026