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Мария Бакалова празнува 30 години с любопитно послание (СНИМКИ)

Мария Бакалова празнува 30 години с любопитно послание (СНИМКИ)

5 Юни, 2026 12:01 912 14

  • мария бакалова-
  • актриса-
  • холивуд-
  • юбилей-
  • рожден ден

Актрисата направи кратка равносметка за живота си

Мария Бакалова празнува 30 години с любопитно послание (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Родната надежда в Холивуд Мария Бакалова отпразнува своя 30-и рожден ден с любопитна констатация за динамиката на живота си в момента. Актрисата сподели кратка житейска ретроспекция в социалните мрежи, която бързо развълнува феновете ѝ по цял свят.

„В 09:40 часа преди трийсет години в Бургас се роди едно малко момиче. В 09:40 часа тази сутрин същото това момиче пиеше кафе във Виена“, написа Мария за рождения си ден, отбелязвайки как едно обикновено момиче от Бургас преследва мечтите си и ги сбъдва.

След пробива си в „Борат 2“, който ѝ донесе номинация за „Оскар“, кариерата ѝ тръгна стремглаво нагоре, с участия в редица международни продукции, които не спират и до днес. Тя участва в "Пазителите на Галактиката 3" на Марвел, изигра Ивана Тръмп в документален филм за Доналд Тръмп, а сега ѝ предстои и нова комедия, в която ще си партнира с Райън Рейнолдс.

Десетки нейни приятели, фенове и знаменитости ѝ честитиха юбилея, а някои ѝ пожелаха скоро отново да посети родния си Бургас.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянка

    14 0 Отговор
    Като почнат да се превъзнасят, що ма кво му е на родния ти Бургас и не пи кафе там😂😂

    12:07 05.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    От Тръмп ще получи подарък 30 години затвор за гавра с президента.

    Коментиран от #7

    12:08 05.06.2026

  • 3 Мартин Картофски 🥔

    13 1 Отговор
    Пак тая с мишата физиономия.

    Пейпал и Револют, ако ви е писнало да я гледате и искате да гледате Костадин.

    12:10 05.06.2026

  • 4 Не моЕм вече

    11 0 Отговор
    Се едно е стъпила в съседната галактика😂😂🤣

    Коментиран от #5

    12:15 05.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Не моЕм вече":

    Мария е персона нон грата в САЩ.

    Коментиран от #8

    12:16 05.06.2026

  • 6 Мазно и превзето излъчване

    10 1 Отговор
    Много неискрена физиономия. Който иска нека си я харесва.

    12:18 05.06.2026

  • 7 Тръмп

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    не си поплюва особено, не обича и много да предупреждава. С нея може да получат същото продуцента и сценариста.....

    12:18 05.06.2026

  • 8 Ха,ха

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ни един филм не съм и гледала😂

    Коментиран от #14

    12:19 05.06.2026

  • 9 ЧРД!

    4 1 Отговор
    Мария Бакалова сама си е пробила път към славата! Талантлива е, фотогенична и харизматична. Не е изместила с връзки никого.

    12:22 05.06.2026

  • 10 Абе

    2 2 Отговор
    явно от голяма реклама се нуждае , щом ни я навирате всеки ден тая !Уверявам ви , че не става по-симпатична от това !

    12:24 05.06.2026

  • 11 Стремителна кариера

    2 1 Отговор
    Да дублираш кучето в Пазителите на галактиката 3 е наистина много престижно.

    12:29 05.06.2026

  • 12 Фани

    2 0 Отговор
    Тази кога Одъртя

    12:32 05.06.2026

  • 13 007 лиценз ту кил

    2 1 Отговор
    Да не е публикувала отново култовата си реплика от борат: Искаш ли да ми видиш пуд гада?

    12:44 05.06.2026

  • 14 Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ха,ха":

    И аз така.
    Чудя се в същност, какъв е критерият за "успешна холивдуска звездЪ"?!
    Риторичен въпрос (не ми отговаряйте). :)

    Но знаете ли, че тоя синдром на "паралелната звездЪ" (токущо ми хрумна), личност която лети из облаците от самочувствие, а в действителност никой нормален не я е гледал (даже голяма част не са я и чували), не важи само за такива като тази (даже като пиша й забравих името)?!

    Има едни "звезди" по бнт, бтв и нова, дето никога не съм ги гледал, даже не съм ги и чувал, но дори тук в този сайт пишат за живота им (кой къде отишъл, с коя ходил и т.н.)?!
    Тия са със същия синдром на "паралелната звездЪ"! Но явно не им дреме, че никой не ги знае, понеже нпо-ната на шорош плащат за да се залъгва и успива нашият народ, че да не се събуди и да разбере ,колко го крадат, лъжат, заробват, че и готвят за война срещу Русия!

    Рано или късно и това ще се промени!
    Истината и справедливостта ще възтържествуват и в България!
    С Божията помощ.
    Амин.

    13:06 05.06.2026