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Дъщерята на Румен Радев е сред най-уважаваните актриси в Народния театър

Дъщерята на Румен Радев е сред най-уважаваните актриси в Народния театър

5 Юни, 2026 11:44 1 586 23

  • дарина радева-
  • румен радев-
  • дъщеря-
  • народния театър-
  • актриса

Всички са единодушни, че красивата Дарина е талантлива, отдадена на театъра, възпитана и много дисциплинирана

Дъщерята на Румен Радев е сред най-уважаваните актриси в Народния театър - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата от Народния театър Дарина Радева гради име в актьорската професия далеч от политическия шум около баща си – бившия президент и настоящ министър-председател Румен Радев, пише hotarena.net. Но зад кулисите на първата ни сцена коментарите около нея не спират.

Всички са единодушни, че красивата Дарина, която се дипломира в НАТФИЗ през 2024 г. в класа на проф. Пенко Господинов, е талантлива, отдадена на театъра, възпитана и много дисциплинирана. Някои от колегите ѝ обаче прекалявали в старанието си да ѝ се харесат, коментират актьори от трупата. Вниманието към нея се засилило още повече, след като баща ѝ стана премиер на държавата.

Дарина, която е част от щата на Народния театър и в момента играе в пет представления, все по-често ставала обект на специално внимание зад кулисите. Най-новото ѝ участие е в премиерния спектакъл „Скъперникът“, поставен от световноизвестния интерпретатор на класицизма, режисьора от Северна Македония Слободан Унковски.

Някои медии дори побързаха да обявят, че Дарина е избрана за главна роля в представлението, което не се оказа така. В „Скъперникът“ на сцената излизат близо 30 актьори и премиерската дъщеря няма да е в централна роля. Режисьорът Унковски е подготвил два състава, които ще бъдат едновременно на сцената във всяко представление и ще си „подават топката“, като играят в различни стилистики. В единия скъперникът Арпагон ще бъде Валентин Ганев, а в другия в образа ще се превъплъти Георги Мамалев. Това е един от най-мащабните проекти в програмата на театъра за този сезон.

Актьори от Народния разказват, че около Дарина постоянно имало колеги, които търсели близостта ѝ и не пропускали възможност да я засипват с похвали. Комплиментите били не само за актьорските ѝ качества, но и за новия премиер Радев, което често поставяло младата актриса в неудобна ситуация.

По думите на хора от трупата тя изобщо не се чувствала комфортно от подобно отношение и многократно давала знак, че не иска да бъде третирана по-различно от колегите си. Ветерани от Народния пък услужливо ѝ давали непоискани актьорски съвети само и само да ѝ направят добро впечатление.

„Цялото това подмазване никак не ѝ е приятно и най-вероятно я напряга. Дарина не иска да бъде възприемана като „дъщерята на премиера“, а като актриса, която сама си проправя път в професията“, обсъждат в гримьорните на театъра.

„И децата на политиците имат право на кариера. И им е доста трудно, нищо че изглежда по друг начин“, коментират нейни колеги.

Въпреки това интересът към Дарина не стихва. Освен с театралните си изяви тя напоследък привлича внимание и с промяна във външния си вид. Младата актриса вече е с напълно руса коса. Според близки до нея новата визия много ѝ отива и я прави още по-ефектна и уверена на сцената.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    31 15 Отговор
    По колко пъти на ден я ,,уважават,, зад кулисите?

    11:45 05.06.2026

  • 2 Завърнал се

    45 12 Отговор
    Има си хас, артистка като баща си.

    Коментиран от #19

    11:46 05.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ами, да

    37 8 Отговор
    всеки да има подобен баща, ще е красив и талантлив! Стига с подмазването!

    11:49 05.06.2026

  • 5 Здрасти

    23 8 Отговор
    Остава и да не я уважават щерката на другаря Радев :)

    11:58 05.06.2026

  • 6 Да попитам

    30 13 Отговор
    Тази е бездарна ,също като мащехата си Деса Жирафа ..

    12:00 05.06.2026

  • 7 Баба Гошка

    16 7 Отговор
    Туй рогатичкото сий самоповярвало,чей велико. Не ни пречи. Само да не тръгне да се възпроизвежда, кат Боковата, че ще има да четете и да плащате после за внуцитИ и правнуцитИ

    12:00 05.06.2026

  • 8 смях в залата

    21 5 Отговор
    Може ли се принцесата да не е талантлива? Днес най-добрата в народния театър утре в Болшой театър. На народния театър няма да режат субсидията и заслужават увеличение на заплатите

    12:03 05.06.2026

  • 9 Със сатанински рога

    26 7 Отговор
    Дъщерята на Радев
    Потрес

    12:04 05.06.2026

  • 10 Само питам

    9 7 Отговор
    Да се откаже от баща си , че да не я подозират във връзкарство ли ?

    12:05 05.06.2026

  • 11 Гост№4442

    6 4 Отговор
    Индиректно казване че работата е БААЛска.50 евро е любимата банкнота на сганята

    12:06 05.06.2026

  • 12 Вие луди ли сте?

    9 1 Отговор
    Да бе, да.

    12:18 05.06.2026

  • 13 ЗАПОЗНАТ

    13 4 Отговор
    ТАКА Е, ТАКА Е, "УВАЖАВАТ" я И ОТПРЕД И ОТЗАД, РЕДОВНО!

    12:18 05.06.2026

  • 14 Копейкин

    10 4 Отговор
    Момичето си е немощно

    12:21 05.06.2026

  • 15 Да си направи

    7 2 Отговор
    биденце и ще я уважа и аз, че много държа на хигиената.

    12:21 05.06.2026

  • 16 То си има обяснение

    10 1 Отговор
    Може и да е талантливо момичето, но ако не беше дъщеря на главата, едва ли някой от журналистите ще я спомене!😂А това, че непрекъснато се навъртат около нея колеги е пак по същата причина,-ако може и те да "намажат от баницата"!🤣🤣🤣

    12:23 05.06.2026

  • 17 Архимандрисандрит Бибиян

    10 2 Отговор
    Тез роги са подарък на майка им од леля им Деси

    12:24 05.06.2026

  • 18 Рогца

    13 4 Отговор
    Рогата многог й подхождат, баща й все пак е некой да е , а виден сатанист.

    12:25 05.06.2026

  • 19 ГРАДСКИЯТ

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Завърнал се":

    И тя КАКТО И баща и $а ХИТРИ $€Л$КИ . У Р В И, КАТО баба и $тан кЪ от $€ло Раков$ки(днес Димитровград), вдовица в село Славяново(общ. хАРМАНЛИ)!
    В хАСКОВО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ГОРСКОТО ОЩЕ СЕ РАЗКАЗВАТ ЛЕГЕНДИ ЗА $тан кЪ-ВЪРШАЧКАТъ (ПО 5 НА НОЩ)!

    12:33 05.06.2026

  • 20 Трън

    2 1 Отговор
    трендафил не ражда !

    12:35 05.06.2026

  • 21 хмммм

    5 1 Отговор
    Прави се на сатанистка. Взема пример от баща си!

    12:44 05.06.2026

  • 22 Пачо

    1 1 Отговор
    Великата актриса играеща като борче, толкова е талантлива...

    13:05 05.06.2026

  • 23 Хмм

    1 0 Отговор
    младостта е винаги красива

    13:19 05.06.2026