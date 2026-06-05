Дъщерята на Румен Радев е сред най-уважаваните актриси в Народния театър

Актрисата от Народния театър Дарина Радева гради име в актьорската професия далеч от политическия шум около баща си – бившия президент и настоящ министър-председател Румен Радев, пише hotarena.net. Но зад кулисите на първата ни сцена коментарите около нея не спират.

Всички са единодушни, че красивата Дарина, която се дипломира в НАТФИЗ през 2024 г. в класа на проф. Пенко Господинов, е талантлива, отдадена на театъра, възпитана и много дисциплинирана. Някои от колегите ѝ обаче прекалявали в старанието си да ѝ се харесат, коментират актьори от трупата. Вниманието към нея се засилило още повече, след като баща ѝ стана премиер на държавата.

Дарина, която е част от щата на Народния театър и в момента играе в пет представления, все по-често ставала обект на специално внимание зад кулисите. Най-новото ѝ участие е в премиерния спектакъл „Скъперникът“, поставен от световноизвестния интерпретатор на класицизма, режисьора от Северна Македония Слободан Унковски.

Някои медии дори побързаха да обявят, че Дарина е избрана за главна роля в представлението, което не се оказа така. В „Скъперникът“ на сцената излизат близо 30 актьори и премиерската дъщеря няма да е в централна роля. Режисьорът Унковски е подготвил два състава, които ще бъдат едновременно на сцената във всяко представление и ще си „подават топката“, като играят в различни стилистики. В единия скъперникът Арпагон ще бъде Валентин Ганев, а в другия в образа ще се превъплъти Георги Мамалев. Това е един от най-мащабните проекти в програмата на театъра за този сезон.

Актьори от Народния разказват, че около Дарина постоянно имало колеги, които търсели близостта ѝ и не пропускали възможност да я засипват с похвали. Комплиментите били не само за актьорските ѝ качества, но и за новия премиер Радев, което често поставяло младата актриса в неудобна ситуация.

По думите на хора от трупата тя изобщо не се чувствала комфортно от подобно отношение и многократно давала знак, че не иска да бъде третирана по-различно от колегите си. Ветерани от Народния пък услужливо ѝ давали непоискани актьорски съвети само и само да ѝ направят добро впечатление.

„Цялото това подмазване никак не ѝ е приятно и най-вероятно я напряга. Дарина не иска да бъде възприемана като „дъщерята на премиера“, а като актриса, която сама си проправя път в професията“, обсъждат в гримьорните на театъра.

„И децата на политиците имат право на кариера. И им е доста трудно, нищо че изглежда по друг начин“, коментират нейни колеги.

Въпреки това интересът към Дарина не стихва. Освен с театралните си изяви тя напоследък привлича внимание и с промяна във външния си вид. Младата актриса вече е с напълно руса коса. Според близки до нея новата визия много ѝ отива и я прави още по-ефектна и уверена на сцената.