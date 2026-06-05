Дъщерята на Румен Радев е сред най-уважаваните актриси в Народния театър

Актрисата от Народния театър Дарина Радева гради име в актьорската професия далеч от политическия шум около баща си – бившия президент и настоящ министър-председател Румен Радев, пише hotarena.net. Но зад кулисите на първата ни сцена коментарите около нея не спират.
Всички са единодушни, че красивата Дарина, която се дипломира в НАТФИЗ през 2024 г. в класа на проф. Пенко Господинов, е талантлива, отдадена на театъра, възпитана и много дисциплинирана. Някои от колегите ѝ обаче прекалявали в старанието си да ѝ се харесат, коментират актьори от трупата. Вниманието към нея се засилило още повече, след като баща ѝ стана премиер на държавата.
Дарина, която е част от щата на Народния театър и в момента играе в пет представления, все по-често ставала обект на специално внимание зад кулисите. Най-новото ѝ участие е в премиерния спектакъл „Скъперникът“, поставен от световноизвестния интерпретатор на класицизма, режисьора от Северна Македония Слободан Унковски.
Някои медии дори побързаха да обявят, че Дарина е избрана за главна роля в представлението, което не се оказа така. В „Скъперникът“ на сцената излизат близо 30 актьори и премиерската дъщеря няма да е в централна роля. Режисьорът Унковски е подготвил два състава, които ще бъдат едновременно на сцената във всяко представление и ще си „подават топката“, като играят в различни стилистики. В единия скъперникът Арпагон ще бъде Валентин Ганев, а в другия в образа ще се превъплъти Георги Мамалев. Това е един от най-мащабните проекти в програмата на театъра за този сезон.
Актьори от Народния разказват, че около Дарина постоянно имало колеги, които търсели близостта ѝ и не пропускали възможност да я засипват с похвали. Комплиментите били не само за актьорските ѝ качества, но и за новия премиер Радев, което често поставяло младата актриса в неудобна ситуация.
По думите на хора от трупата тя изобщо не се чувствала комфортно от подобно отношение и многократно давала знак, че не иска да бъде третирана по-различно от колегите си. Ветерани от Народния пък услужливо ѝ давали непоискани актьорски съвети само и само да ѝ направят добро впечатление.
„Цялото това подмазване никак не ѝ е приятно и най-вероятно я напряга. Дарина не иска да бъде възприемана като „дъщерята на премиера“, а като актриса, която сама си проправя път в професията“, обсъждат в гримьорните на театъра.
„И децата на политиците имат право на кариера. И им е доста трудно, нищо че изглежда по друг начин“, коментират нейни колеги.
Въпреки това интересът към Дарина не стихва. Освен с театралните си изяви тя напоследък привлича внимание и с промяна във външния си вид. Младата актриса вече е с напълно руса коса. Според близки до нея новата визия много ѝ отива и я прави още по-ефектна и уверена на сцената.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
11:45 05.06.2026
2 Завърнал се
Коментиран от #19
11:46 05.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ами, да
11:49 05.06.2026
5 Здрасти
11:58 05.06.2026
6 Да попитам
12:00 05.06.2026
7 Баба Гошка
12:00 05.06.2026
8 смях в залата
12:03 05.06.2026
9 Със сатанински рога
Потрес
12:04 05.06.2026
10 Само питам
12:05 05.06.2026
11 Гост№4442
12:06 05.06.2026
12 Вие луди ли сте?
12:18 05.06.2026
13 ЗАПОЗНАТ
12:18 05.06.2026
14 Копейкин
12:21 05.06.2026
15 Да си направи
12:21 05.06.2026
16 То си има обяснение
12:23 05.06.2026
17 Архимандрисандрит Бибиян
12:24 05.06.2026
18 Рогца
12:25 05.06.2026
19 ГРАДСКИЯТ
До коментар #2 от "Завърнал се":И тя КАКТО И баща и $а ХИТРИ $€Л$КИ . У Р В И, КАТО баба и $тан кЪ от $€ло Раков$ки(днес Димитровград), вдовица в село Славяново(общ. хАРМАНЛИ)!
В хАСКОВО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ГОРСКОТО ОЩЕ СЕ РАЗКАЗВАТ ЛЕГЕНДИ ЗА $тан кЪ-ВЪРШАЧКАТъ (ПО 5 НА НОЩ)!
12:33 05.06.2026
20 Трън
12:35 05.06.2026
21 хмммм
12:44 05.06.2026
22 Пачо
13:05 05.06.2026
23 Хмм
13:19 05.06.2026