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Иван Шишков за “Баба Алино”: Сглобката е сглобила незаконен град

Иван Шишков за “Баба Алино”: Сглобката е сглобила незаконен град

5 Юни, 2026 11:50 1 658 55

  • иван шишков-
  • баба алино

По думите му процесът е започнал през 2023 г. без реална реакция от контролните органи

Иван Шишков за “Баба Алино”: Сглобката е сглобила незаконен град - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Регионалният министър Иван Шишков заяви, че във Варна е налице дългогодишно натрупване на строителни и административни нарушения, които по думите му са резултат от действие и бездействие както при управлението на настоящия кмет Благомир Коцев, така и при предишния - Иван Портних. По думите му процесът е започнал през 2023 г. без реална реакция от контролните органи.

“Наблюдаваме наслагване на незаконно съдържание - издаване на удостоверения за търпимост с невярно съдържание и последващо допускане на изменения в подробни устройствени планове през 2025 г.”, коментира Шишков пред журналисти. Той подчертава, че въпреки започнали граждански жалби институциите не са реагирали адекватно, а в редица случаи дори са допуснали продължаване на строителните процеси.

"Има натрупани пропуски в работата на кадастъра, ВиК сектора и РИОСВ. Нито една институция от нито едно министерство, ведомство или община не е искала да работи по казуса както трябва. Това е системно институционално бездействие", коментира Шишков.

Регионалният министър заяви, че ще сезира компетентните органи за действията на длъжностни лица.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    17 6 Отговор
    Некой бандер да не пуцне Блажко.

    Коментиран от #6

    11:52 05.06.2026

  • 2 ПеПеДеБерас

    16 16 Отговор
    Не ме занимавайте, довечера съм на бдение за петроханците.

    11:53 05.06.2026

  • 3 Дедо Малино

    24 1 Отговор
    Ами айде разглабяйте го де.

    11:55 05.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    21 7 Отговор
    Олеся Иласчук разясни че има междуправителствена спогодба с Бойко Борисов и Шиши.

    11:55 05.06.2026

  • 5 И аз не съм, и не познавам никого

    14 3 Отговор
    Ама руснака отрича, не бил той!

    11:55 05.06.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Защо точно Невидимият(Невзоров) се оказа "тайният свидетел" срещу Блажко, та да го вкарат в ареста❓
    Дали защото той го е покровителствал🤔❓

    Коментиран от #7, #33

    11:56 05.06.2026

  • 7 007 лиценз ту кил

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не, той го е изнудвал. През фирмата на сестра си.

    11:59 05.06.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    10 9 Отговор
    Бабата на Алино е активно мероприятие на руското ГРУ!
    Невзоров е руски агент от Одеса!

    Коментиран от #10

    11:59 05.06.2026

  • 9 Тоя

    28 3 Отговор
    все сезира. Когато беше служебен при радките пак ни облъчваше от телевизора, че ще сезира. И все нищо не се случва. Два пъти беше служебен регионален, защо не знаеш какво се случва в държавата? Сбабичосан некадърник.

    12:01 05.06.2026

  • 10 007 лиценз ту кил

    10 5 Отговор

    До коментар #8 от "Ганя Путинофила":

    Затова ли Олеся се снима с него и го защитава?

    Коментиран от #12, #38

    12:03 05.06.2026

  • 11 Хайде вече

    18 5 Отговор
    Стига бе,а разрешенията за строеж от 2025 година от кмета Коцев кога ще ги коментираш?

    12:06 05.06.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "007 лиценз ту кил":

    Сексоложката не знае, че си има работа с ГРУ!

    12:06 05.06.2026

  • 13 Господин Шишков такъв беше

    21 3 Отговор
    и преди няколко години. Много говореше А нищо не вършеше и му се отдаваше само да прекратява инфраструктурни проекти от национално значение за да изчетка своето его.
    Като го погледнеш на снимката и разбираш че просто иска да се покаже защото всъщност е нищо. Безпартиен съм но пък за сметка на това реалист.

    12:09 05.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пламен

    11 1 Отговор
    А ,,Елените" ?

    12:13 05.06.2026

  • 16 Бай Араб

    6 8 Отговор
    Красив мъж е тоя министър, стабилен с позитивно излъчване, жените припадат по него.

    Коментиран от #19, #32, #35

    12:13 05.06.2026

  • 17 Много

    9 2 Отговор
    го е яд, че не е бил в схемата и той.

    12:14 05.06.2026

  • 18 !!!?

    18 6 Отговор
    Каква "сглобка" бълнува този бе !???
    Я погледнете, че цяла България е осеяна с наследствени имоти на Путин от Баба му Путина - "Баба Алино", "Баба Елените", "Баба Камчия", "Баба Исторически парк", "Баба Шипка 20" в София, "Баба язовир Сталин",...Баба Митрофанова....!!!?

    Коментиран от #22

    12:18 05.06.2026

  • 19 ПЕЮ ХАРОШ СОЛДАТ

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Бай Араб":

    Така е Кръвта Вода не става ние с Брадчеда сме най добрите Красавци на Балканския Полуостров и по наще ширини , това и Илонка го каза на Спиро .

    12:20 05.06.2026

  • 20 Пламен

    12 0 Отговор
    А ,,Каваците" на Баневи ?

    12:20 05.06.2026

  • 21 Асена василева

    4 5 Отговор
    Бойко да ми нареди аз съм невинна 🥰😍🤩😘😘

    12:21 05.06.2026

  • 22 ПЕЮ ХАРОШ СОЛДАТ

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "!!!?":

    И на Баба ти хурката също ,ЛЪЖЕЦ .

    12:22 05.06.2026

  • 23 СтарияРибар

    6 2 Отговор
    от2023"натрупване на строителни и административни нарушения" hahaha, това започва в доста далечно минало, когато тим дънката и др олигарси заграбиха цялото ченоморие, тоя съвсем ни взе за балъци

    12:25 05.06.2026

  • 24 Дориана

    7 3 Отговор
    Това е пълен тотален провал на корумпирания модел Борисов- Пеевски. Всички замесени в тази корупционна схема трябва да бъдат съдени. А , Борисов и Пеевски да напуснат Парламента и политиката. Продадоха и унищожиха България. Вкараха я във Сръхдевицит и продължават като Теменужка Петкова да се оправдават.Крайно време е да проявят морали да поемат отговорността за всичките си действия.

    12:25 05.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ало Шишков

    6 4 Отговор
    Много не дрънкай че се оказа че Радев е крил казуса. Получил е доклад от ДАНСЦ

    Коментиран от #31

    12:26 05.06.2026

  • 27 Анонимен

    6 0 Отговор
    Ядката а ти си служебник Оставка

    12:29 05.06.2026

  • 28 Виден столичен архитект

    6 0 Отговор
    Алооооу, а ти помниш ли какво сглоби в ,, Триадица ". За Манастирски ливади. Да те пиша ли тук?

    12:29 05.06.2026

  • 29 МммА

    7 4 Отговор
    А в същото време имаше репортаж от Варна,за едно 12 годишно момиченце ,което живее с майка си и баба си. Бащата е починал. Българи. С вроден порок на сърцето. Трагедия. Живеещи крайно бедни. Нямало било ведомствени жилища във Варна. Защо да ги събарят. Национализация и отдаване на общински наем за нуждаещи се. Лично мнение

    Коментиран от #36, #44

    12:31 05.06.2026

  • 30 Стой та гледай

    5 2 Отговор
    Тоя как ще изгори.
    Аз преди казах: ще съборят там само оградата. След 3 години пак ще си говорим.
    А иначе е ясно. Всичко е незаконно и трябва да се събори. А да ви видя сега....

    12:32 05.06.2026

  • 31 Дориана

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ало Шишков":

    Това изобщо не е вярно. Доклада е бел изпратен до Наталия Киселова и тя е решила да го засекрети уж за да защити разследващите. Тази жена беше патерица и услужлива съюзничка на Борисов и Пеевски. Погази Конституцията във връзка с Референдума и го спря. Така, че и тя е замесена и в кюпа с корупционния модел. И тя трябва да носи отговорност дори и при липсата на морал.

    12:33 05.06.2026

  • 32 Лелеееее

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Бай Араб":

    Там е пълен провал. Жените на Шишков казват : не става. За нищо

    Коментиран от #48

    12:35 05.06.2026

  • 33 СВО 1 562 дни РЕЗИЛ

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    По-вероятно защото е отказал затваряне на очите, а още по-вероятно нещата да не са стигнали въобще до него, а стандартно мероприятие на и.ф. в подкрепа на русокосата бизнесменка.

    12:35 05.06.2026

  • 34 моше

    5 2 Отговор
    Магнитската с-и-чуга и мутрата сикаджииска герберска са прибрали няколко чувала с пари или имоти в дубай

    12:35 05.06.2026

  • 35 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Бай Араб":

    Земи си го дома тогава

    12:35 05.06.2026

  • 36 Никси

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "МммА":

    Правилно братчед Приема се и аз съм също на това мнение !!!.

    12:36 05.06.2026

  • 37 Чакай малко

    3 1 Отговор
    Защо ще събарят само оградата?

    Коментиран от #43

    12:39 05.06.2026

  • 38 СВО 1 562 дни РЕЗИЛ

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "007 лиценз ту кил":

    Защото от 2013 год. е с украинско гражданство.

    12:43 05.06.2026

  • 39 Казуар

    3 0 Отговор
    Отслабнал Шишков, пропусна това, че и прокурора във Варна е бил уведомен и в парламента са отказали проверка по случая и службата за сигуност е знаела и защо украинския собственик е бил изгонен и след това върнат, нещо подобно като случая Петрохан.

    12:45 05.06.2026

  • 40 Шишков

    3 0 Отговор
    Факултету, кой го сглоби?

    12:46 05.06.2026

  • 41 Съпротивата

    4 2 Отговор
    Ако се събарят сгради, там ще стане Еко катастрофа, бунището на Варна!
    Помислете, как да се наложат глоби на всички и как да се узакони иначе дела 2-3 години и лоша репутация за корупцията в България!

    12:46 05.06.2026

  • 42 Много приказва

    2 0 Отговор
    Нищо не върши

    12:46 05.06.2026

  • 43 Ха ха ха ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Чакай малко":

    Защото другото не могат

    12:48 05.06.2026

  • 44 СВО 1 562 дни РЕЗИЛ

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "МммА":

    Интересно как ще национализираш нещо, което е НЕЗАКОННО или първо ще го узакониш и ще узакониш едно беззаконие с друго.

    Коментиран от #50

    12:49 05.06.2026

  • 45 Точен

    3 1 Отговор
    Шишков, прогресист ли си, регресист ли си, действай и събаряй! ВЪЗРАЖДАНЕ ви показа схемата на сглобката, почнала при Портних и избухнала като украински дрон при Коцев...

    12:49 05.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Шишков

    2 0 Отговор
    Направих ПУП в Манастирски ливади дори върху блатата, поставих павилиони на бул.Гешов, един го уби тока защото крадеше кабел , мога да заобиколя законите и да реша проблемите Ви!

    12:53 05.06.2026

  • 48 СПИРО НЕ МИРТЕН

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Лелеееее":

    Абе помолите бъкани с риба а той за Немец ми приказва вие глухи хора ли сте , не се знае в подмолите и под голям камък каква голяма риба може да извадиш , така че винаги ВЪНШНИЯ ВИД ЛЪЖЕ , ИЛОНКА ако беше някой Орел с Ориз и аз нямаше да се занасям туко тъй нали ме разбираш чак до СУТРИНТА , та и Жените му ако са такива човека ще олаби жилка при други жени по красиви ,то не става само джоба да ти е пълен а трябва и Смоко с едното око да ти рипа в гащите за да не изложиш пред жените, но както е казал Народа за всяко нещо си има ден .

    12:55 05.06.2026

  • 49 баба Меца

    2 0 Отговор
    Едва ли би посмяла, без съдействието на ЕК, по цялата верига за кражба на данъци.

    13:00 05.06.2026

  • 50 А как се отчуждава

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "СВО 1 562 дни РЕЗИЛ":

    Имот за де се направи Магистрала, Магазин ,Небостъргач или Хотел с водопад.

    13:02 05.06.2026

  • 51 Коньо

    1 0 Отговор
    Шишков,обясни ли на празноглавците в парламента,че Буда,Бабата,Шиши,Горанката и Водопада ,сте едни и същи действащти лица на времето!Все за затвора!И това ще дойде,някога,но не сега!

    13:06 05.06.2026

  • 52 БЛА БЛА БЛА

    1 0 Отговор
    ИВАЧО, ДЕЛА. ДЕЛА,РЕЗУЛТАТИ . ИНАЧЕ ОТИВАТИ ПРИ ПРИЯТЕЛИТЕ СИ ЧАЛГАРИТЕ. А И КОЧИНАТА ВИ ДЕБНЕ И БЪРЗО ЩЕ ВИ СХРУСКА АКО НЕ ГО НАПРАВИТЕ ВИЕ ДО МЕСЕЦ.

    13:08 05.06.2026

  • 53 Гражданин

    1 0 Отговор
    Нищо няма да съборят. В София за 30 години успяха да съборят пет чадъра, слънцезащитни навеса, на автокъща Капитолия, та там ли където са построени 105 сгради. След 150 години може да са съборили 5-6. 😊😊😊

    13:10 05.06.2026

  • 54 Да се конфискува

    1 0 Отговор
    И имотите да се продават от държавата в полза на държавния бюджет. Строенето незаконно върху чужд парцел е собственост на собственика на парцела. Земя от НАТУРА2000 не може да се придобива , камо ли да строиш. Това е най-бързото и безкомпромисно решение и за урок на всички останали мераклии дето си мислят, че с връзки и пачки под масата ще газят закона както си искат. А за държавните служители сложили си подписите - конфискация на имущество, банкови сметки и затвор 10 години, ако ще имаме държава.

    13:14 05.06.2026

  • 55 Иван

    0 0 Отговор
    Строителство на ел- трафопостове, В и К и други са категория 3- под контрола на държавата
    Това строителство е започнало 2023 г когато министър е Шишков при сглобката Радев ДАНС и вкарването на кмета в затвора

    13:14 05.06.2026

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