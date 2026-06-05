Иван Шишков за “Баба Алино”: Сглобката е сглобила незаконен град

Регионалният министър Иван Шишков заяви, че във Варна е налице дългогодишно натрупване на строителни и административни нарушения, които по думите му са резултат от действие и бездействие както при управлението на настоящия кмет Благомир Коцев, така и при предишния - Иван Портних. По думите му процесът е започнал през 2023 г. без реална реакция от контролните органи.
“Наблюдаваме наслагване на незаконно съдържание - издаване на удостоверения за търпимост с невярно съдържание и последващо допускане на изменения в подробни устройствени планове през 2025 г.”, коментира Шишков пред журналисти. Той подчертава, че въпреки започнали граждански жалби институциите не са реагирали адекватно, а в редица случаи дори са допуснали продължаване на строителните процеси.
"Има натрупани пропуски в работата на кадастъра, ВиК сектора и РИОСВ. Нито една институция от нито едно министерство, ведомство или община не е искала да работи по казуса както трябва. Това е системно институционално бездействие", коментира Шишков.
Регионалният министър заяви, че ще сезира компетентните органи за действията на длъжностни лица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #6
11:52 05.06.2026
2 ПеПеДеБерас
11:53 05.06.2026
3 Дедо Малино
11:55 05.06.2026
4 Последния Софиянец
11:55 05.06.2026
5 И аз не съм, и не познавам никого
11:55 05.06.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Абе":Защо точно Невидимият(Невзоров) се оказа "тайният свидетел" срещу Блажко, та да го вкарат в ареста❓
Дали защото той го е покровителствал🤔❓
Коментиран от #7, #33
11:56 05.06.2026
7 007 лиценз ту кил
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не, той го е изнудвал. През фирмата на сестра си.
11:59 05.06.2026
8 Ганя Путинофила
Невзоров е руски агент от Одеса!
Коментиран от #10
11:59 05.06.2026
9 Тоя
12:01 05.06.2026
10 007 лиценз ту кил
До коментар #8 от "Ганя Путинофила":Затова ли Олеся се снима с него и го защитава?
Коментиран от #12, #38
12:03 05.06.2026
11 Хайде вече
12:06 05.06.2026
12 Ганя Путинофила
До коментар #10 от "007 лиценз ту кил":Сексоложката не знае, че си има работа с ГРУ!
12:06 05.06.2026
13 Господин Шишков такъв беше
Като го погледнеш на снимката и разбираш че просто иска да се покаже защото всъщност е нищо. Безпартиен съм но пък за сметка на това реалист.
12:09 05.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пламен
12:13 05.06.2026
16 Бай Араб
Коментиран от #19, #32, #35
12:13 05.06.2026
17 Много
12:14 05.06.2026
18 !!!?
Я погледнете, че цяла България е осеяна с наследствени имоти на Путин от Баба му Путина - "Баба Алино", "Баба Елените", "Баба Камчия", "Баба Исторически парк", "Баба Шипка 20" в София, "Баба язовир Сталин",...Баба Митрофанова....!!!?
Коментиран от #22
12:18 05.06.2026
19 ПЕЮ ХАРОШ СОЛДАТ
До коментар #16 от "Бай Араб":Така е Кръвта Вода не става ние с Брадчеда сме най добрите Красавци на Балканския Полуостров и по наще ширини , това и Илонка го каза на Спиро .
12:20 05.06.2026
20 Пламен
12:20 05.06.2026
21 Асена василева
12:21 05.06.2026
22 ПЕЮ ХАРОШ СОЛДАТ
До коментар #18 от "!!!?":И на Баба ти хурката също ,ЛЪЖЕЦ .
12:22 05.06.2026
23 СтарияРибар
12:25 05.06.2026
24 Дориана
12:25 05.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ало Шишков
Коментиран от #31
12:26 05.06.2026
27 Анонимен
12:29 05.06.2026
28 Виден столичен архитект
12:29 05.06.2026
29 МммА
Коментиран от #36, #44
12:31 05.06.2026
30 Стой та гледай
Аз преди казах: ще съборят там само оградата. След 3 години пак ще си говорим.
А иначе е ясно. Всичко е незаконно и трябва да се събори. А да ви видя сега....
12:32 05.06.2026
31 Дориана
До коментар #26 от "Ало Шишков":Това изобщо не е вярно. Доклада е бел изпратен до Наталия Киселова и тя е решила да го засекрети уж за да защити разследващите. Тази жена беше патерица и услужлива съюзничка на Борисов и Пеевски. Погази Конституцията във връзка с Референдума и го спря. Така, че и тя е замесена и в кюпа с корупционния модел. И тя трябва да носи отговорност дори и при липсата на морал.
12:33 05.06.2026
32 Лелеееее
До коментар #16 от "Бай Араб":Там е пълен провал. Жените на Шишков казват : не става. За нищо
Коментиран от #48
12:35 05.06.2026
33 СВО 1 562 дни РЕЗИЛ
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":По-вероятно защото е отказал затваряне на очите, а още по-вероятно нещата да не са стигнали въобще до него, а стандартно мероприятие на и.ф. в подкрепа на русокосата бизнесменка.
12:35 05.06.2026
34 моше
12:35 05.06.2026
35 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Бай Араб":Земи си го дома тогава
12:35 05.06.2026
36 Никси
До коментар #29 от "МммА":Правилно братчед Приема се и аз съм също на това мнение !!!.
12:36 05.06.2026
37 Чакай малко
Коментиран от #43
12:39 05.06.2026
38 СВО 1 562 дни РЕЗИЛ
До коментар #10 от "007 лиценз ту кил":Защото от 2013 год. е с украинско гражданство.
12:43 05.06.2026
39 Казуар
12:45 05.06.2026
40 Шишков
12:46 05.06.2026
41 Съпротивата
Помислете, как да се наложат глоби на всички и как да се узакони иначе дела 2-3 години и лоша репутация за корупцията в България!
12:46 05.06.2026
42 Много приказва
12:46 05.06.2026
43 Ха ха ха ха ха ха ха
До коментар #37 от "Чакай малко":Защото другото не могат
12:48 05.06.2026
44 СВО 1 562 дни РЕЗИЛ
До коментар #29 от "МммА":Интересно как ще национализираш нещо, което е НЕЗАКОННО или първо ще го узакониш и ще узакониш едно беззаконие с друго.
Коментиран от #50
12:49 05.06.2026
45 Точен
12:49 05.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Шишков
12:53 05.06.2026
48 СПИРО НЕ МИРТЕН
До коментар #32 от "Лелеееее":Абе помолите бъкани с риба а той за Немец ми приказва вие глухи хора ли сте , не се знае в подмолите и под голям камък каква голяма риба може да извадиш , така че винаги ВЪНШНИЯ ВИД ЛЪЖЕ , ИЛОНКА ако беше някой Орел с Ориз и аз нямаше да се занасям туко тъй нали ме разбираш чак до СУТРИНТА , та и Жените му ако са такива човека ще олаби жилка при други жени по красиви ,то не става само джоба да ти е пълен а трябва и Смоко с едното око да ти рипа в гащите за да не изложиш пред жените, но както е казал Народа за всяко нещо си има ден .
12:55 05.06.2026
49 баба Меца
13:00 05.06.2026
50 А как се отчуждава
До коментар #44 от "СВО 1 562 дни РЕЗИЛ":Имот за де се направи Магистрала, Магазин ,Небостъргач или Хотел с водопад.
13:02 05.06.2026
51 Коньо
13:06 05.06.2026
52 БЛА БЛА БЛА
13:08 05.06.2026
53 Гражданин
13:10 05.06.2026
54 Да се конфискува
13:14 05.06.2026
55 Иван
Това строителство е започнало 2023 г когато министър е Шишков при сглобката Радев ДАНС и вкарването на кмета в затвора
13:14 05.06.2026