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Австрийците разглеждат САЩ като най-голямата заплаха за световния мир

Австрийците разглеждат САЩ като най-голямата заплаха за световния мир

5 Юни, 2026 11:55 1 041 23

  • доналд тръмп-
  • сигурност-
  • мир-
  • австрия-
  • сащ

Тридесет и седем процента от участниците в проучването посочват, че САЩ застрашават най-много световния мир

Австрийците разглеждат САЩ като най-голямата заплаха за световния мир - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Австрийските граждани разглеждат САЩ като най-голямата заплаха за световния мир, сочи социологическо проучване на списанието „Прагматикус“, публикувано днес и цитирано от австрийската информационна агенция АПА, предаде БТА.

Тридесет и седем процента от участниците в проучването посочват, че САЩ застрашават най-много световния мир, докато 33% заявяват, че такава заплаха се открива в лицето на Русия. В подобно допитване, публикувано преди две години, Русия представляваше заплаха за мира за 60% от запитаните спрямо 15%, които тогава изтъкнаха, че това са САЩ.

„След Втората световна война САЩ бяха икономически, политически и културен образец за Австрия и Европа. Тази картина почти изцяло се измени“, коментира резултатите от проучването социологът Петер Хайек.

„Вече само всеки пети има положително мнение за САЩ, докато три четвърти ги възприемат по отрицателен начин. Делът на онези, които имат много отрицателно мнение за САЩ е нараснал повече от два пъти през последните две години от 14 до 29%“, допълни Хайек.

По думите на социолога САЩ се разглеждат критично преди всичко сред гражданите с леви убеждения.

„Докато в миналото САЩ се разглеждаха може би като по-консервативни, по-големи пуритани или по-твърди при упражняването на политиката на силата, те бяха смятани и за радикално демократични. Именно този образ на демократическо излъчване беше накърнен, тъй като САЩ вече все повече са възприемани като авторитарна и безотговорна държава“, анализира австрийският социолог.

На въпроса коя държава ще бъде следващата глобална суперсила само 16% от участниците в проучването са посочили, че САЩ ще запазят водещата си позиция в икономическо и политическо отношение. На първо място по този въпрос се появява Китай, който според 46% от запитаните ще бъде следващата световна водеща сила през 2036 г. за разлика от Русия, Индия или Европейския съюз.

Допитването беше проведено от института "Юник Рисърч" по случай 250-годишнината от създаването на САЩ, като то обхваща представителна извадка от 835 души с право на глас в Австрия.


Австрия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    15 6 Отговор
    Вот ето правильна!

    11:55 05.06.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    4 10 Отговор
    Тръмп взе да пунтира путен.

    11:57 05.06.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 1 Отговор
    "Ледът се пука , дами и господа!"
    И истината бааавно изплува❗

    11:59 05.06.2026

  • 4 българина

    26 2 Отговор
    я питайте българите, процента ще е 70, да нападша държави наред, Венецуела, иран, Гренландия Куба.... нямат нахранване !

    12:00 05.06.2026

  • 5 СССС

    21 3 Отговор
    80 % от всички европейци мислят ФАЩ за световно зло !!!

    12:06 05.06.2026

  • 6 Цвете

    8 0 Отговор
    НИКАК НЕ СА ДАЛЕЧЕ ОТ ИСТИНАТА. ЗАРЯЗАХА УКРАЙНА И СЕ ЗАХВАНАХА ДА " ПОМАГАТ " НА ИЗРАЕЛ, НАЛИ? 🤦‍♂️🤷‍♀️🤦‍♂️ ИЗРАЕЛ ПЪК, ЗА ДА СЕ ПОКАЖАТ НАПАДАТ АРАБИТЕ.НЕ Е СМЕШНО, А Е ЖЕСТОКАТА ИСТИНА.И КАКВО ПОСТИГНАХА ДО СЕГА, СМЪРТ НА НЕВИННИ ХОРА. 🤷‍♀️🤦‍♂️🌬

    Коментиран от #11

    12:10 05.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Читател

    9 0 Отговор
    А добър ден.

    12:12 05.06.2026

  • 9 Емил

    5 2 Отговор
    Бреее!!!
    Ами сега какво правим с австрийците, 37% от тях са гадни русофили ужас!!!

    12:15 05.06.2026

  • 10 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    От къде толкова акъл У аФстрийците

    12:15 05.06.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    ЗАЩО зарязаха Оs-райна🤔
    Ами защото се оs-раха до ушите❗
    Насъскаха У...йна , а като видяха, че мечката не е по силите им- се изнизват като
    Н@@К@НИ в опера❗

    Коментиран от #15

    12:16 05.06.2026

  • 12 Здрасти сватя

    9 1 Отговор
    Те за сто години са подпалили сто войни, австрийците чак сега го забелязаха. Много са наблюдателни.

    12:19 05.06.2026

  • 13 604

    1 6 Отговор
    Путинискъ нация...нема ли некой съ изтцепи ....

    12:22 05.06.2026

  • 14 хмммм

    3 5 Отговор
    САЩ били най-голямата заплаха за света, ама Австрия е родила Хитлер.

    Коментиран от #16, #17, #19

    12:25 05.06.2026

  • 15 САЩ

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    са водещите!...

    12:27 05.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ной

    3 0 Отговор
    Ето едни трезвомислещи хора.

    12:32 05.06.2026

  • 19 Да те питам

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "хмммм":

    М@ййк@@ ти като е родила теб, виновна ли е?

    12:33 05.06.2026

  • 20 НАЦИОНАЛИСТ

    3 0 Отговор
    ПИТАМ АЗ €вро-дж€н дърит€ : КАК ТАКА СССР -"АГРЕСОРЪТ",а ПОСЛЕ РУСИЯ НЕ НАПАДНАХА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, КОЯТО НЕ Е В нато, НЕ НАПАДНАХА И ШВЕДИТЕ И МАЛКИТЕ ФИНЛАНДЦИ, КОИТО ДО $КОРО ,СЪЩО НЕ БЯХА ЧЛ€НКИ НА нато...?

    12:39 05.06.2026

  • 21 ООрана държава

    0 0 Отговор
    НАТО ви варди от всички посоки, и пиле не може да прехвръкне до вас без да давате и едно евро, така че намалете скимтенето

    12:58 05.06.2026

  • 22 Историк

    1 0 Отговор
    Австрийците откриха топлата вода ,но що така те , някак си минаха ей така метър за ВСВ на гърба на германците ,след като мнооого оо видни нацисти са били австрийци ,да не забравяме и най вече художника с малките мустачки,който завърши като препечено по брандербургски .Дет се каказва на чужд ...3 и 100 ....я са малко !Просто повод за размисъл ....

    13:02 05.06.2026

  • 23 113

    2 0 Отговор
    Като не си натовски член виждаш нещата малко по-ясно... или поне обществените нагласи се отразяват по-адекватно.

    13:02 05.06.2026

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