Австрийците разглеждат САЩ като най-голямата заплаха за световния мир

Австрийските граждани разглеждат САЩ като най-голямата заплаха за световния мир, сочи социологическо проучване на списанието „Прагматикус“, публикувано днес и цитирано от австрийската информационна агенция АПА, предаде БТА.
Тридесет и седем процента от участниците в проучването посочват, че САЩ застрашават най-много световния мир, докато 33% заявяват, че такава заплаха се открива в лицето на Русия. В подобно допитване, публикувано преди две години, Русия представляваше заплаха за мира за 60% от запитаните спрямо 15%, които тогава изтъкнаха, че това са САЩ.
„След Втората световна война САЩ бяха икономически, политически и културен образец за Австрия и Европа. Тази картина почти изцяло се измени“, коментира резултатите от проучването социологът Петер Хайек.
„Вече само всеки пети има положително мнение за САЩ, докато три четвърти ги възприемат по отрицателен начин. Делът на онези, които имат много отрицателно мнение за САЩ е нараснал повече от два пъти през последните две години от 14 до 29%“, допълни Хайек.
По думите на социолога САЩ се разглеждат критично преди всичко сред гражданите с леви убеждения.
„Докато в миналото САЩ се разглеждаха може би като по-консервативни, по-големи пуритани или по-твърди при упражняването на политиката на силата, те бяха смятани и за радикално демократични. Именно този образ на демократическо излъчване беше накърнен, тъй като САЩ вече все повече са възприемани като авторитарна и безотговорна държава“, анализира австрийският социолог.
На въпроса коя държава ще бъде следващата глобална суперсила само 16% от участниците в проучването са посочили, че САЩ ще запазят водещата си позиция в икономическо и политическо отношение. На първо място по този въпрос се появява Китай, който според 46% от запитаните ще бъде следващата световна водеща сила през 2036 г. за разлика от Русия, Индия или Европейския съюз.
Допитването беше проведено от института "Юник Рисърч" по случай 250-годишнината от създаването на САЩ, като то обхваща представителна извадка от 835 души с право на глас в Австрия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
11:55 05.06.2026
2 Ганя Путинофила
11:57 05.06.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
И истината бааавно изплува❗
11:59 05.06.2026
4 българина
12:00 05.06.2026
5 СССС
12:06 05.06.2026
6 Цвете
Коментиран от #11
12:10 05.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Читател
12:12 05.06.2026
9 Емил
Ами сега какво правим с австрийците, 37% от тях са гадни русофили ужас!!!
12:15 05.06.2026
10 И Киев е Руски
12:15 05.06.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Цвете":ЗАЩО зарязаха Оs-райна🤔
Ами защото се оs-раха до ушите❗
Насъскаха У...йна , а като видяха, че мечката не е по силите им- се изнизват като
Н@@К@НИ в опера❗
Коментиран от #15
12:16 05.06.2026
12 Здрасти сватя
12:19 05.06.2026
13 604
12:22 05.06.2026
14 хмммм
Коментиран от #16, #17, #19
12:25 05.06.2026
15 САЩ
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":са водещите!...
12:27 05.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ной
12:32 05.06.2026
19 Да те питам
До коментар #14 от "хмммм":М@ййк@@ ти като е родила теб, виновна ли е?
12:33 05.06.2026
20 НАЦИОНАЛИСТ
12:39 05.06.2026
21 ООрана държава
12:58 05.06.2026
22 Историк
13:02 05.06.2026
23 113
13:02 05.06.2026