Австрийците разглеждат САЩ като най-голямата заплаха за световния мир

Австрийските граждани разглеждат САЩ като най-голямата заплаха за световния мир, сочи социологическо проучване на списанието „Прагматикус“, публикувано днес и цитирано от австрийската информационна агенция АПА, предаде БТА.

Тридесет и седем процента от участниците в проучването посочват, че САЩ застрашават най-много световния мир, докато 33% заявяват, че такава заплаха се открива в лицето на Русия. В подобно допитване, публикувано преди две години, Русия представляваше заплаха за мира за 60% от запитаните спрямо 15%, които тогава изтъкнаха, че това са САЩ.

„След Втората световна война САЩ бяха икономически, политически и културен образец за Австрия и Европа. Тази картина почти изцяло се измени“, коментира резултатите от проучването социологът Петер Хайек.

„Вече само всеки пети има положително мнение за САЩ, докато три четвърти ги възприемат по отрицателен начин. Делът на онези, които имат много отрицателно мнение за САЩ е нараснал повече от два пъти през последните две години от 14 до 29%“, допълни Хайек.

По думите на социолога САЩ се разглеждат критично преди всичко сред гражданите с леви убеждения.

„Докато в миналото САЩ се разглеждаха може би като по-консервативни, по-големи пуритани или по-твърди при упражняването на политиката на силата, те бяха смятани и за радикално демократични. Именно този образ на демократическо излъчване беше накърнен, тъй като САЩ вече все повече са възприемани като авторитарна и безотговорна държава“, анализира австрийският социолог.

На въпроса коя държава ще бъде следващата глобална суперсила само 16% от участниците в проучването са посочили, че САЩ ще запазят водещата си позиция в икономическо и политическо отношение. На първо място по този въпрос се появява Китай, който според 46% от запитаните ще бъде следващата световна водеща сила през 2036 г. за разлика от Русия, Индия или Европейския съюз.

Допитването беше проведено от института "Юник Рисърч" по случай 250-годишнината от създаването на САЩ, като то обхваща представителна извадка от 835 души с право на глас в Австрия.