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Путин: Азербайджан реагира незабавно на всички руски искания

Путин: Азербайджан реагира незабавно на всички руски искания

5 Юни, 2026 11:25 1 967 25

  • азербайджан-
  • владимир путин-
  • русия-
  • иран

Путин изрази благодарност към азербайджанския президент за оказаното съдействие при доставката на хуманитарна помощ за Иран

Путин: Азербайджан реагира незабавно на всички руски искания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин изрази благодарност към азербайджанския президент Илхам Алиев за оказаното съдействие при доставката на хуманитарна помощ за Иран, съобщи азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ, цитирана от БТА.

На среща с представители на международни новинарски агенции в рамките на 29-ия Международен икономически форум в Санкт Петербург, Путин подчерта, че Азербайджан е реагирал незабавно на всички руски искания и е свършил значителна и ефективна работа, което е допринесло за облекчаване на ситуацията в региона.

Руският държавен глава отбеляза също, че отношенията между Русия и Азербайджан са приятелски и се развиват успешно както в политическата, така и в икономическата област. Той припомни, че преди няколко години двете страни подписаха Съвместна декларация за съюзническо взаимодействие, като по думите му Алиев полага сериозни усилия за превръщането на този документ в реални и конкретни проекти за сътрудничество.

Путин посочи, че руските инвестиции в азербайджанската икономика надхвърлят 10 милиарда рубли (108,7 милиона евро), а в страната има много компании с руско участие. Той подчерта и активното сътрудничество между Москва и Баку в хуманитарната сфера.

По думите на руския президент двете държави разполагат и с възможности за съвместна работа в областта на транспорта и логистиката. Като пример той посочи международния транспортен коридор Международният транспортен коридор "Север-Юг", който има ключово значение за развитието на регионалната свързаност и търговския обмен.s


Азербайджан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааааа

    12 8 Отговор
    Фразата „Границите на Русия не свършват никъде“ беше произнесена от Владимир Путин на 24 ноември 2016 г. на церемонията по връчване на наградите на Руското географско дружество по време на разговор с петгодишно момче, което отговори, че границите на Русия свършват в Беринговия проток със Съединените щати . Путин отговори: „Границите на Русия не свършват никъде“,

    Коментиран от #4, #5

    11:27 05.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 22 Отговор
    ботоксова та кратуна се радва , че друг помогнал на аверчето му

    Коментиран от #15, #20

    11:27 05.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Азербайджан даде 2 млрд за организиране на Евровизия.

    Коментиран от #23

    11:28 05.06.2026

  • 4 Само питам

    11 19 Отговор

    До коментар #1 от "Даааааа":

    Колко метра е дълбок бункера на ботокса?

    Коментиран от #6, #19

    11:28 05.06.2026

  • 5 Чиниш ми се

    6 17 Отговор

    До коментар #1 от "Даааааа":

    Руски минедчия.

    11:29 05.06.2026

  • 6 Даааааа

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    Що не провериш и да разкажеш

    Коментиран от #11

    11:29 05.06.2026

  • 7 Димитър Георгиев

    8 18 Отговор
    Путин е в плен на наивни надежди, че терорът и заплахите, ще му дадат някакви военно, политическо и дипломатическо предимство. Неистовият страх от провала го тласка към все повече провокации срещу Европа.



    „Няма хапче, което да спаси Путин и да му донесе победа. Фалшивите доклади от фронта, особено тези за „контрол в Запорожието“ и „превзетия Купянск“ го превръщат в човек, който е изгубил здравия си разум. Това е капан, в който Путин сам се вкара. И това ще го и погуби. Бялото знаме вече е в нощните му кошмари“

    11:31 05.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 то така

    2 8 Отговор
    обаче след Съвместна декларация за съюзническо взаимодействие..имаше една история с арестувани росийски граждани в Баку и доста ги посмачкали, даваха ги за пример как азери могат да отговорят на Путин.. и те все още се намират в затвора по измислени обвинения..Май нещата не баш такива, както на хартия..но всеки има свой прочит на тези събития..

    Коментиран от #21

    11:35 05.06.2026

  • 10 хихи

    4 2 Отговор
    Хуманитарни комбайни с вертикално излитане

    11:37 05.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Факт

    7 4 Отговор
    Арменците да го дуат

    11:41 05.06.2026

  • 13 Ганя Путинофила

    8 3 Отговор
    Арменският президент Пашинян хич не е доволен от путен!

    Коментиран от #22

    11:42 05.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 виж себе си в огледалото..

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Азербайджанския газ за България е демократичен, нищо че само 1/3 такъв..

    Коментиран от #16

    11:44 05.06.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 11 Отговор

    До коментар #15 от "виж себе си в огледалото..":

    гледам гледам и ботокс не виждам/ и не убивам хора на фронта на 74

    11:48 05.06.2026

  • 17 Кривоверен алкаш

    4 1 Отговор
    Опарен и и друг видял опарен,каша духат.

    11:50 05.06.2026

  • 18 Ами

    8 2 Отговор
    Алиев ша слуша и ша папка квото му подаде Путин щото иначе чок проблем, а той има много какво да загуби ако се репчи на Русия....... наскоро пробва да се прави на интересен ама навреме разбра че ще изяде дървото и се кротна.

    Коментиран от #24

    11:53 05.06.2026

  • 19 Аз питам

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    Колко сантиметра можеш да побереш докато почнеш да се оригваш?

    11:55 05.06.2026

  • 20 Варна

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ооо, вече си се върнал от топлата вода на Офицерския плаж. Пожелавам ти успех в опитите за зачеване.

    11:56 05.06.2026

  • 21 Това го казваш,но не казваш

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "то така":

    продължението,което не ви изнася европидалски подлоги. Заради това и нещата се тушираха в зародиш и поддържат стабилни отношения на високо ниво. А и азерския газ и нефт са 70% руски,така,че не бръмчи като муха в буркан,няма как да излезеш освен в смачкано състояние.

    11:59 05.06.2026

  • 22 Той скоро няма да е президент,

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ганя Путинофила":

    и гълабите му не можаа да фръкнат и паднаха както и той ще рухне. Народа е срещу него и оня ден продавачка му тръшна врата и го изгони като мръсен котак.

    12:01 05.06.2026

  • 23 Нека да пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Въййй,и твоя ресторант получи златната малинка ,за най-лошият ресторант ..
    Последният път ,намериха на маайка ти перуката дето е крие в кюлотите си червени ..

    12:23 05.06.2026

  • 24 Нека да пиша

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    Нищо подобно . Ердоган му дърпа на ботокса опашката .

    12:25 05.06.2026

  • 25 Силиций

    0 1 Отговор
    Тя и Русия реагира на всички азербайджански искания....

    12:38 05.06.2026