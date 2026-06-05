Путин: Азербайджан реагира незабавно на всички руски искания

Руският президент Владимир Путин изрази благодарност към азербайджанския президент Илхам Алиев за оказаното съдействие при доставката на хуманитарна помощ за Иран, съобщи азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ, цитирана от БТА.

На среща с представители на международни новинарски агенции в рамките на 29-ия Международен икономически форум в Санкт Петербург, Путин подчерта, че Азербайджан е реагирал незабавно на всички руски искания и е свършил значителна и ефективна работа, което е допринесло за облекчаване на ситуацията в региона.

Руският държавен глава отбеляза също, че отношенията между Русия и Азербайджан са приятелски и се развиват успешно както в политическата, така и в икономическата област. Той припомни, че преди няколко години двете страни подписаха Съвместна декларация за съюзническо взаимодействие, като по думите му Алиев полага сериозни усилия за превръщането на този документ в реални и конкретни проекти за сътрудничество.

Путин посочи, че руските инвестиции в азербайджанската икономика надхвърлят 10 милиарда рубли (108,7 милиона евро), а в страната има много компании с руско участие. Той подчерта и активното сътрудничество между Москва и Баку в хуманитарната сфера.

По думите на руския президент двете държави разполагат и с възможности за съвместна работа в областта на транспорта и логистиката. Като пример той посочи международния транспортен коридор Международният транспортен коридор "Север-Юг", който има ключово значение за развитието на регионалната свързаност и търговския обмен.s