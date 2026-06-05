Путин: Азербайджан реагира незабавно на всички руски искания

Руският президент Владимир Путин изрази благодарност към азербайджанския президент Илхам Алиев за оказаното съдействие при доставката на хуманитарна помощ за Иран, съобщи азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ, цитирана от БТА.
На среща с представители на международни новинарски агенции в рамките на 29-ия Международен икономически форум в Санкт Петербург, Путин подчерта, че Азербайджан е реагирал незабавно на всички руски искания и е свършил значителна и ефективна работа, което е допринесло за облекчаване на ситуацията в региона.
Руският държавен глава отбеляза също, че отношенията между Русия и Азербайджан са приятелски и се развиват успешно както в политическата, така и в икономическата област. Той припомни, че преди няколко години двете страни подписаха Съвместна декларация за съюзническо взаимодействие, като по думите му Алиев полага сериозни усилия за превръщането на този документ в реални и конкретни проекти за сътрудничество.
Путин посочи, че руските инвестиции в азербайджанската икономика надхвърлят 10 милиарда рубли (108,7 милиона евро), а в страната има много компании с руско участие. Той подчерта и активното сътрудничество между Москва и Баку в хуманитарната сфера.
По думите на руския президент двете държави разполагат и с възможности за съвместна работа в областта на транспорта и логистиката. Като пример той посочи международния транспортен коридор Международният транспортен коридор "Север-Юг", който има ключово значение за развитието на регионалната свързаност и търговския обмен.s
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даааааа
Коментиран от #4, #5
11:27 05.06.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #15, #20
11:27 05.06.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #23
11:28 05.06.2026
4 Само питам
До коментар #1 от "Даааааа":Колко метра е дълбок бункера на ботокса?
Коментиран от #6, #19
11:28 05.06.2026
5 Чиниш ми се
До коментар #1 от "Даааааа":Руски минедчия.
11:29 05.06.2026
6 Даааааа
До коментар #4 от "Само питам":Що не провериш и да разкажеш
Коментиран от #11
11:29 05.06.2026
7 Димитър Георгиев
„Няма хапче, което да спаси Путин и да му донесе победа. Фалшивите доклади от фронта, особено тези за „контрол в Запорожието“ и „превзетия Купянск“ го превръщат в човек, който е изгубил здравия си разум. Това е капан, в който Путин сам се вкара. И това ще го и погуби. Бялото знаме вече е в нощните му кошмари“
11:31 05.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 то така
Коментиран от #21
11:35 05.06.2026
10 хихи
11:37 05.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Факт
11:41 05.06.2026
13 Ганя Путинофила
Коментиран от #22
11:42 05.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 виж себе си в огледалото..
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Азербайджанския газ за България е демократичен, нищо че само 1/3 такъв..
Коментиран от #16
11:44 05.06.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #15 от "виж себе си в огледалото..":гледам гледам и ботокс не виждам/ и не убивам хора на фронта на 74
11:48 05.06.2026
17 Кривоверен алкаш
11:50 05.06.2026
18 Ами
Коментиран от #24
11:53 05.06.2026
19 Аз питам
До коментар #4 от "Само питам":Колко сантиметра можеш да побереш докато почнеш да се оригваш?
11:55 05.06.2026
20 Варна
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ооо, вече си се върнал от топлата вода на Офицерския плаж. Пожелавам ти успех в опитите за зачеване.
11:56 05.06.2026
21 Това го казваш,но не казваш
До коментар #9 от "то така":продължението,което не ви изнася европидалски подлоги. Заради това и нещата се тушираха в зародиш и поддържат стабилни отношения на високо ниво. А и азерския газ и нефт са 70% руски,така,че не бръмчи като муха в буркан,няма как да излезеш освен в смачкано състояние.
11:59 05.06.2026
22 Той скоро няма да е президент,
До коментар #13 от "Ганя Путинофила":и гълабите му не можаа да фръкнат и паднаха както и той ще рухне. Народа е срещу него и оня ден продавачка му тръшна врата и го изгони като мръсен котак.
12:01 05.06.2026
23 Нека да пиша
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Въййй,и твоя ресторант получи златната малинка ,за най-лошият ресторант ..
Последният път ,намериха на маайка ти перуката дето е крие в кюлотите си червени ..
12:23 05.06.2026
24 Нека да пиша
До коментар #18 от "Ами":Нищо подобно . Ердоган му дърпа на ботокса опашката .
12:25 05.06.2026
25 Силиций
12:38 05.06.2026