Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран: Хаменей е мъртъв, а след това?

Иран: Хаменей е мъртъв, а след това?

1 Март, 2026 17:24 1 721 65

  • аятолах али хаменей-
  • иран-
  • израел-
  • масуд пезешкиан-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток

Повечето наблюдатели, историци и експерти по Близкия изток се съмняват, че смяната на режима ще се постигне само чрез въздушни удари

Иран: Хаменей е мъртъв, а след това? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Ще падне ли режимът в Иран след смъртта на аятолах Али Хаменей? Военните удари на САЩ и Израел целяха именно това. Експерти обаче се съмняват и смятат, че атаките могат да предизвикат и точно обратен ефект.

След като стана ясно, че върховният водач на Иран аятолах Али Хаменей, както и водещи военни са били убити при въздушните удари, основният въпрос гласи: може ли да се очаква и смяна на режима в Техеран.

Американският президент Доналд Тръмп обяви смяната на режима в Техеран за цел на „мащабната военна операция“ - наред с унищожаването на иранските възможности за изстрелване на ракети, унищожаването на военноморските сили и гаранциите, че страната няма да се сдобие с ядрени оръжия.

Без населението на Иран смяната във властта няма да е възможна

Повечето наблюдатели, историци и експерти по Близкия изток се съмняват, че смяната на режима ще се постигне само чрез въздушни удари, пише АРД. Германската обществена медия цитира експерта по сигурността Филипс О'Брайън, професор по стратегически проучвания в университета „Сейнт Ендрюс“ в Шотландия, с думите: „Въздушните удари могат да разрушат сгради и да отслабят сегашното ръководство. Но без съдействието на хората в страната, които са готови да подкрепят целта на Тръмп за сваляне на сегашното управление, няма да има трайна промяна във властта“.

Водят ли атаките до отслабване на Иран във вътрешнополитически план?

Извън въздушните нападения остава напълно открит въпросът как САЩ и Израел биха могли да подкрепят опозиционните сили. Въпреки всички уверения, че помощта сега е налична, те продължават да са до голяма степен безсилни пред бруталния потиснически режим в Техеран.

Нападенията от въздуха убиха командира на Революционната гвардия Мохамед Пакпур, както и председателя на Националния съвет за отбрана Али Шамхани, които загинаха при американско-израелските въздушни удари над Техеран. С това позициите и бойните способности на армията и на Националната гвардия да атакуват цели в чужбина бяха решително отслабени, но не е сигурно, че ще ги спре в насилственото и кърваво потушаване на протести, каквито имаше през декември и януари.

ЦРУ: нападенията могат да укрепят хардлайнерите

В контекста на последните събития не е изключено въздушните удари срещу военни цели да отслабят държавното ръководство в Иран и да насърчат противниците на режима да излязат отново на улиците. Но не е изключено и точно обратното – дори е по-вероятно. А именно, че атаките на Израел и САЩ биха могли да навредят на легитимацията на всеки протест. Режимът би могъл да отправи още повече обвинения към своите противници, че зад техните акции стоят външни врагове.

Мислим е и друг сценарий: масираните въздушни нападения могат да накарат хората в Иран, макар и с нежелание, да застанат зад временните лидери и зад режима, посочва германската обществена медия.

Актуален анализ на американското външно разузнаване ЦРУ изхожда от това, че нападенията по-скоро ще укрепят хардлайнерите от редиците на Революционната гвардия. И че те биха могли да попълнят празнините, които са се образували от отстраняването на важни фигури на режима.

"Силна съпротива и голям риск от ескалация"

Герлинде Гройтл, експертка по стратегиите за сигурност в университета в Регенсбург, подчертава, че режимът непременно ще окаже ожесточена съпротива, опитвайки се да оцелее. Тя се опасява, че Иран ще заложи не само на преките ответни удари, но и на затварянето на Ормузкия проток и на следващи нападения, например от страна на терористични групи, които да подкрепят Техеран в региона. Ако се стигне дотам, ще „може да се очаква един наистина опасен конфликт с големи рискове от ескалация“, казва Гройтл пред германската обществена медия.

Ясни изявления колко ще продължат нападенията няма, посочва още АРД. Израелският премиер Нетаняху говори за много дни. От днешна гледна точка завръщането на масата на преговорите не е изключено. Но пак от днешна гледна точка ескалация, която ще засегне и други държави в Близкия изток, изглежда най-вероятният сценарий. Очакванията, че с нападенията ще бъде предизвикана смяна на режима в Техеран, си остават много рискован облог.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 4 Отговор
    Градовете в Израел горят.Стотици ранени и убити.

    Коментиран от #5, #7, #22

    17:25 01.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Аятоласите приключиха

    0 18 Отговор
    Факт.

    17:28 01.03.2026

  • 5 Сталин

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тези ционистки терористи заедно с тяхното чучело от Епщайн имат планове да ползват тактическо ядрено оръжие в Иран

    17:28 01.03.2026

  • 6 Зевс

    19 3 Отговор
    Убиха един 86 годишен болен от рак старец и го направиха мъченик, много им се искат да гепят петрола, но дали ще им се получи на САЩ?

    17:29 01.03.2026

  • 7 Абе

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    железният купол май се оказа дървен !

    Коментиран от #9

    17:29 01.03.2026

  • 8 Ехо факти

    9 0 Отговор
    Къде е Тръмпи този следобед?

    17:30 01.03.2026

  • 9 Конфети "Земя-въздух-земя "

    15 3 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    Железният купол стана на гевгир

    17:31 01.03.2026

  • 10 Конспиратор

    5 5 Отговор
    Изчакват се реакциите на шокираните оцелели ирански лидери,
    разузнаването преценява ефекта от нанесените поражения.
    После операцията по въздух продължава.

    Коментиран от #15

    17:31 01.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ТелАвив гори

    9 3 Отговор
    А Факти бълват само лъженовини.

    Коментиран от #17

    17:32 01.03.2026

  • 13 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    11 3 Отговор
    Направиха го мъченик и чакат революция от корумпирани и пе🌈дали като нашите, да вземат властта. За сухопътна операция не им стиска.

    Коментиран от #20

    17:33 01.03.2026

  • 14 Нах

    11 2 Отговор
    Нито САЩ, нито Израел могат да спечелят ту.То и за тoва се надяват иранският народ да им свърши работата.Но пропускат факта ,че там не са такива прогнили и продажни душици .

    17:33 01.03.2026

  • 15 Аятоласите приключиха

    4 11 Отговор

    До коментар #10 от "Конспиратор":

    В-2 Спирит са над Иран!

    Коментиран от #25

    17:34 01.03.2026

  • 16 Дориана

    8 3 Отговор
    Тръмп поиска най- напред Канада, след това Гренландия, после Венецуела, и Куба , а сега и Иран. И като прибавим митата цялата Земя се тресе от икономическа криза , която ще доведе до Световна война, която ще бъде етническа. Точно на там се подреждат събитията. Европа иска война с Русия, Тръмп иска война с незнайно кой още така, че получават това, което искат, щом искат да се избиват .

    Коментиран от #23

    17:34 01.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Капитан Тръмп Спароу

    8 1 Отговор
    Иска петрола, боли го 🎺за демокрацията на брадатите

    17:35 01.03.2026

  • 19 След това

    2 7 Отговор
    се връща Шаха

    Коментиран от #21

    17:36 01.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 по-точно

    3 6 Отговор

    До коментар #19 от "След това":

    Синът на Шаха.

    17:37 01.03.2026

  • 22 Редукция на броя на амерканските бази

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    по света както обеща тръм.
    С учтивото съдействие на Иран -)

    17:37 01.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 И кво от тва

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Аятоласите приключиха":

    Спирит нали знаеш какво означава?...да не отлетят при аятолаха,?

    17:38 01.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Идвай да се пипкаме

    17:39 01.03.2026

  • 28 СССРБарета

    8 5 Отговор
    Мъртъв, ама ракетите не спират! Очаквам на 10-тия ден Дончо да им се премоли да спрат до тук! Ама не знам дали тоя път Иран ще се съгласи!

    Коментиран от #34, #46

    17:40 01.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 СССРБарета

    6 3 Отговор
    Скъпичко ще му излезе на краварника тая война?

    Коментиран от #51

    17:40 01.03.2026

  • 31 Реза Пахлави

    0 6 Отговор
    Реза Пахлави, син на сваления през 1979 г. шах на Персия, призова иранските сили за сигурност да извършат преврат след изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че върховният лидер на Иран е бил убит, предаде ДПА.

    „Това е последният ви шанс да се присъедините към народа“, написа Пахлави в социалната мрежа „Екс“ (X). Той заяви, че „всякакви опити на остатъците от режима да определят наследник на Хаменей са обречени на провал“.

    Пахлави призова силите за сигурност да подкрепят преход към „свободно и проспериращо бъдеще“. „Смъртта на престъпния Хаменей не възстановява справедливостта за пролятата кръв, но може да бъде утеха за изгорелите сърца на семействата, търсещи справедливост“, добави той.

    Вчера Пахлави заяви, че е уверен в победата срещу Ислямската република, след като САЩ и Израел предприеха атаки срещу страната. „Много сме близо до окончателна победа. Искам да бъда до вас възможно най-скоро, за да можем заедно да възстановим и преустроим Иран", заяви във видеообръщение, публикувано в социалните мрежи, Пахлави.

    17:41 01.03.2026

  • 32 Само питам

    2 2 Отговор
    Са аетите....
    Абе тия на Запад май не са много умни..

    17:44 01.03.2026

  • 33 4 балистични ракети по Ейбрахам Линкълн

    3 4 Отговор
    Тези ни взимат за канарчета. Балистичната ракета, колкото и страшно оръжие да е, се употребява по стационарни цели. Не може да удари движещ се автомобил, влак, кораб. А Ейбрахам Линкълн непрекъснато се движи заедно с всичките съпровождащи кораби. В движение зарежда продукти и вода, в движение сменя екипажа. Нещо повече - при излитане и кацане на самолетите се стреми да се движи срещу вятъра.

    Коментиран от #39, #41

    17:44 01.03.2026

  • 34 Не се срамувай

    9 3 Отговор

    До коментар #28 от "СССРБарета":

    Че си пас ивен ху есось!
    Сите у пе деРассия и копейките са ПЕН дели като ху ЙЛО ))))
    13 год и НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД))))
    3 дневен ПЕ де РАЗИН
    ))))))

    Коментиран от #43, #50

    17:45 01.03.2026

  • 35 Фори

    0 2 Отговор
    Чалмалиите предпочитат да дойдат в Европа отколкото да реформират страните си. По лесно е ,а и западняците ги канят охотно. В Европа искат да наложат шериата от който уж са избягали.

    17:47 01.03.2026

  • 36 кой му дреме

    2 0 Отговор
    след това е ред на 🎃 и 🐖

    17:47 01.03.2026

  • 37 Запознат

    4 0 Отговор
    "Но не е изключено и точно обратното – дори е по-вероятно. А именно, че атаките на Израел и САЩ биха могли да навредят на легитимацията на всеки протест"

    Лошо господа козячета - на господарите ви не мина поредния Майдан. По улиците на Техеран има протестиращи но те протестират срещу ударите на краварите и евреите а платената "опозиция" се е изпокрила и не смее да се покаже.

    Сега остава или сухопътна операция която може да загубят в Иран но със сигурност губят Украйна или още малко да пострелят и да се изнесат което е по-вероятно ама пък пропада "опозицията" им.

    На където и да се обърнат все лошо

    17:48 01.03.2026

  • 38 Стига глупости

    2 4 Отговор
    Обявен е джихад срещу Щатите и Израел. Това означава , че всеки американец ии евреин е потенциална жертва навред по Земята.

    Коментиран от #56

    17:50 01.03.2026

  • 39 Военен

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "4 балистични ракети по Ейбрахам Линкълн":

    "Не може да удари движещ се автомобил, влак, кораб"

    Да си чул че някои имат балистични ракети с маневриращи бойни глави и много добре удариха влак в Украйна.

    17:50 01.03.2026

  • 40 Карабаджак

    4 1 Отговор
    Руските гайки ги винтят с резани болтове. Това е руска резба.

    17:51 01.03.2026

  • 41 срещу вятъра

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "4 балистични ракети по Ейбрахам Линкълн":

    за грбците е кошмар!

    17:53 01.03.2026

  • 42 Фарфалюлю

    3 2 Отговор
    Яко любители на резани салами тук бе. Хахаха до един пу.тлерасти

    Коментиран от #48

    17:53 01.03.2026

  • 43 Зевзек

    2 9 Отговор

    До коментар #34 от "Не се срамувай":

    Какво стана със зеления - жив ли е още - защо така го забравихте.

    17:53 01.03.2026

  • 44 Военен

    8 4 Отговор
    99% ще има и сухопътна операция. Ще ги счупят от бой . Твърде много средства са вложени досега в тази операция и няма да има компромиси с режима в Иран.

    Коментиран от #47, #53

    17:53 01.03.2026

  • 45 Сатана Z

    2 3 Отговор
    След това Доналд Тръмп ще назначи зет си за върховна Лама на Иран

    17:53 01.03.2026

  • 46 Поликолев

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "СССРБарета":

    Очакваш да ла,паш резан салам а лопейка

    17:54 01.03.2026

  • 47 Тихо бе

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Военен":

    Зелен чорап!

    17:54 01.03.2026

  • 48 Учуден

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Фарфалюлю":

    Що забрави "бойците" от Ал Кайда които "свалиха режима на Асад" - нали са ви първи дружки че и Аналена Беброк пращахте да им се порадват.

    Коментиран от #58

    17:55 01.03.2026

  • 49 Сатана Z

    2 2 Отговор
    В Иран бесят агентите на МО САД по уличните стълбове

    Коментиран от #55

    17:55 01.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Истината е, че

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "СССРБарета":

    много лоши времена настанаха за Путин. Тук говорим вече, не само за унижението и фалита, причинени на Русия от Тръмп и ЕС, но и за реална опасност за Режима в Кремъл. Руснаците може и да не са съгласни, да падат на нивото на севернокорейците и осъзнават, че натам отиват нещата.

    17:58 01.03.2026

  • 52 Захарова Мария

    0 2 Отговор
    РФ ще внесе протестна нота в Общото Събрание на ООН

    17:58 01.03.2026

  • 53 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Военен":

    "Ще ги счупят от бой"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - ама нито едно ЩЕ на нашите козячета не се е сбъднало - защо така. Врачката им нещо хич не познава. Та как ЩЕ ги счупят - като виетнамците ли или като афганистанците.

    17:59 01.03.2026

  • 54 Хиропрактор Дончо

    2 3 Отговор
    След това оранжевия ги тр.епе до един, както ирак и садам хюсеин. Който си мисли че ще стане друго е завършен ид.иот. Колкото и ракети да имат,все ще свършат. Иран са въздух под налягане и оранжевия ще им разкаже играта. Така и трябва. Той им предложи мир, те си мислят че са безсмъртни. Е сега са мъртви и целите на оранжевия ще бъдат постигнати. Кой разбрал,разбрал. Другите неразбрали иди.оти за заминават за пу.тлерасткия мир

    18:00 01.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 това е супер

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Стига глупости":

    Това ще затрие "миролюбивия" ислям от лицето на Земята.

    18:01 01.03.2026

  • 57 Путин

    2 4 Отговор
    Иранците искат противовъздушна отбрана, за да спрат бомбардировките на САЩ и Израел. Казах им, че това само ще удължи войната и че трябва да разменят земя за мир.

    Коментиран от #60, #63

    18:03 01.03.2026

  • 58 Рунтавов

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "Учуден":

    Ла.пай рез,ания салам на хомейни, нек.рофил

    Коментиран от #59

    18:03 01.03.2026

  • 59 Учуден

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Рунтавов":

    Че той Хомейни господарите ти го криеха във Франция и те го инсталираха - що ревете сега. Нали и в Сирия инсталираха джихадистите от Ал Кайда и изведнъж ви станаха "приятели" и бойци

    18:11 01.03.2026

  • 60 Зевзек

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Путин":

    Е така де ама трябва да нападнат по суша краварите пък не смеят че виж станало втори Виетнам или Афганистан.

    18:13 01.03.2026

  • 61 не може да бъде

    1 1 Отговор
    Аз лично за пръв път виждам Дойче зеле да си задават въпроси с реален характер!2Ами първо -какво губи Иран със смъртта на един 87 г. старец -религиозен фанатик!?Може ли да бъде друго освен религиозен символ !?Считам че е голяма грешка че го убиха по този начин -направиха го герой и мъченик!?не стига това ами някаква израелска ракета неизвестно защо е улучила девическо у-ше и са загинали около 100 ученички и учители -училището е сринато със земята !?Отделно от това са убити и други ръководители!?Това е ескалация от върховно ниво и сега ще трябва САЩ и Израел да сринат цялото властово управление ...според мен след тия събития просто е невъзможно иранците да сменят властта ...даже и опозицията -или поне част от нея -ще се дистанцира от тия убийства !?...Щом и в Дойче веле си задават такива въпроси какво остава за останалите...дали Тръмп затъна с единия крак в тресавище предстои да видим!?

    18:16 01.03.2026

  • 62 Бай Махмуд патаклъ

    1 1 Отговор
    Махмуд Ахмадинеджад, който бе президент на Иран от 2005 до 2013 г., и призоваваше за унищожаването на Израел, загина при въздушен удар. Някой друг с желание да унищожава Израел?

    18:20 01.03.2026

  • 63 Глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Путин":

    Земята няма никаква стойност. Най-важното е свободата на иранския народ. Иранците са много благодарни на САЩ и Израел.

    18:20 01.03.2026

  • 64 Българин

    0 0 Отговор
    Днес е 1 ви Март - денят на Баба Марта!
    До всички Българи от Мен!

    Честита Баба Марта!
    Първата лястовица да Ви носи шастие,
    първият щъркел успехи, а първата
    мартеничка - здраве за цялата година!

    18:26 01.03.2026

  • 65 Четете Пловдивския в-к МАРИЦА

    0 0 Отговор
    там се публикуват истините.

    18:26 01.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания