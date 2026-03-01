Иран: Хаменей е мъртъв, а след това?

Ще падне ли режимът в Иран след смъртта на аятолах Али Хаменей? Военните удари на САЩ и Израел целяха именно това. Експерти обаче се съмняват и смятат, че атаките могат да предизвикат и точно обратен ефект.

След като стана ясно, че върховният водач на Иран аятолах Али Хаменей, както и водещи военни са били убити при въздушните удари, основният въпрос гласи: може ли да се очаква и смяна на режима в Техеран.

Американският президент Доналд Тръмп обяви смяната на режима в Техеран за цел на „мащабната военна операция“ - наред с унищожаването на иранските възможности за изстрелване на ракети, унищожаването на военноморските сили и гаранциите, че страната няма да се сдобие с ядрени оръжия.

Без населението на Иран смяната във властта няма да е възможна

Повечето наблюдатели, историци и експерти по Близкия изток се съмняват, че смяната на режима ще се постигне само чрез въздушни удари, пише АРД. Германската обществена медия цитира експерта по сигурността Филипс О'Брайън, професор по стратегически проучвания в университета „Сейнт Ендрюс“ в Шотландия, с думите: „Въздушните удари могат да разрушат сгради и да отслабят сегашното ръководство. Но без съдействието на хората в страната, които са готови да подкрепят целта на Тръмп за сваляне на сегашното управление, няма да има трайна промяна във властта“.

Водят ли атаките до отслабване на Иран във вътрешнополитически план?

Извън въздушните нападения остава напълно открит въпросът как САЩ и Израел биха могли да подкрепят опозиционните сили. Въпреки всички уверения, че помощта сега е налична, те продължават да са до голяма степен безсилни пред бруталния потиснически режим в Техеран.

Нападенията от въздуха убиха командира на Революционната гвардия Мохамед Пакпур, както и председателя на Националния съвет за отбрана Али Шамхани, които загинаха при американско-израелските въздушни удари над Техеран. С това позициите и бойните способности на армията и на Националната гвардия да атакуват цели в чужбина бяха решително отслабени, но не е сигурно, че ще ги спре в насилственото и кърваво потушаване на протести, каквито имаше през декември и януари.

ЦРУ: нападенията могат да укрепят хардлайнерите

В контекста на последните събития не е изключено въздушните удари срещу военни цели да отслабят държавното ръководство в Иран и да насърчат противниците на режима да излязат отново на улиците. Но не е изключено и точно обратното – дори е по-вероятно. А именно, че атаките на Израел и САЩ биха могли да навредят на легитимацията на всеки протест. Режимът би могъл да отправи още повече обвинения към своите противници, че зад техните акции стоят външни врагове.

Мислим е и друг сценарий: масираните въздушни нападения могат да накарат хората в Иран, макар и с нежелание, да застанат зад временните лидери и зад режима, посочва германската обществена медия.

Актуален анализ на американското външно разузнаване ЦРУ изхожда от това, че нападенията по-скоро ще укрепят хардлайнерите от редиците на Революционната гвардия. И че те биха могли да попълнят празнините, които са се образували от отстраняването на важни фигури на режима.

"Силна съпротива и голям риск от ескалация"

Герлинде Гройтл, експертка по стратегиите за сигурност в университета в Регенсбург, подчертава, че режимът непременно ще окаже ожесточена съпротива, опитвайки се да оцелее. Тя се опасява, че Иран ще заложи не само на преките ответни удари, но и на затварянето на Ормузкия проток и на следващи нападения, например от страна на терористични групи, които да подкрепят Техеран в региона. Ако се стигне дотам, ще „може да се очаква един наистина опасен конфликт с големи рискове от ескалация“, казва Гройтл пред германската обществена медия.

Ясни изявления колко ще продължат нападенията няма, посочва още АРД. Израелският премиер Нетаняху говори за много дни. От днешна гледна точка завръщането на масата на преговорите не е изключено. Но пак от днешна гледна точка ескалация, която ще засегне и други държави в Близкия изток, изглежда най-вероятният сценарий. Очакванията, че с нападенията ще бъде предизвикана смяна на режима в Техеран, си остават много рискован облог.