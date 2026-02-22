Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Братът на убитата и разчленена в куфар Евгения проговори за първи път

22 Февруари, 2026

По думите му след смъртта на Евгения Орлин се е обадил на баща си с думите: „Бащата, свърших работата“. За семейството това е знак за предварителна подготовка

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нов протест заради липса на справедливост събра близки и съпричастни по делото за убийството на Евгения Владимирова – младата жена, открита мъртва в куфар през 2021 г. Случаят претърпя обрат, след като Софийският апелативен съд намали присъдата на съпруга ѝ Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години, а баща му Пламен Владимиров беше напълно оправдан.

В предаването „На Фокус“ по Нова телевизия братът на Евгения проговори за първи път пред медии. По думите му решението е „абсолютно безобразие“ и оставя усещане за „второ убийство“.

„Сестра ми остави едно дете, за което се грижа. Имам и две свои деца – и трите са малки. Опитвам се да предпазя психиката им от това, което се случва“, каза той.

На 13 октомври 2021 г. детето на Евгения се прибира от училище и научава, че майка му е изчезнала. По думите на брата, бащата съобщава това, след като вече е убил съпругата си и заедно с дядото е укрил тялото ѝ в куфар. Месец по-късно двамата са арестувани. „Това дете загуби не само майка си, но и баща си. Изгуби целия си свят“, казва той.

Според него оправдателната присъда за Пламен Владимиров се мотивира с текст в закона, според който близък роднина, укрил престъпление, не носи наказателна отговорност. „Но той не е просто укривател – той е помагач“, заяви братът на жертвата.

По думите му Пламен Владимиров е пристигнал подготвен на мястото след убийството – с ръкавици, участвал е в увиването на тялото и изнасянето му в куфар, който впоследствие е изхвърлен в блато край Перник. „Тримата съдии решиха, че може да разнасяш куфар с мъртво тяло по улиците и това е нормално“, каза той.

Братът на Евгения твърди, че убийството е било извършено умишлено. „На 13 октомври тя е била вкъщи. Той идва в гръб и започва да я души. Според мен това е продължило 7–8 минути. Тя се е борила за живота си и е осъзнавала, че човекът, който я убива, е съпругът ѝ“, разказа той.

По думите му след смъртта на Евгения Орлин се е обадил на баща си с думите: „Бащата, свърших работата“. За семейството това е знак за предварителна подготовка.

„Никой не лежи 20 години в затвора. Ще го пуснат след 5–6. После може да се ожени и да убие още една жена“, каза той. Според него мотивите за намаляване на присъдата може да са свързани с възрастта и образованието на Орлин Владимиров и предположението, че ще се поправи. „Осем съдии преди това казаха, че има достатъчно доказателства за доживотна присъда. Сега трима решават друго. Това е подигравка със семейството ни“, заяви той. Тялото на Евгения беше открито месец след убийството. „Не можах да се сбогувам със сестра ми. Посъветваха ме да не отварям ковчега“, каза брат ѝ.

По думите му мотивът за убийството е ревност, страх и гняв, след като Евгения е искала раздяла. „Това е нещо, за което цял живот ще съжалявам – че не я подкрепих достатъчно, за да се раздели с него“, призна той.

Семейството заявява, че ще продължи да търси справедливост. „Усещането е като за второ убийство. Няма справедливост“, завърши братът на Евгения.


  • 1 извод

    15 0 Отговор
    Съдът присъди, че най-важно е да не се намираш по никакъв начин в куфар.

    Коментиран от #31, #35

    19:58 22.02.2026

  • 2 Град Крива паланка

    7 0 Отговор
    Жалко за красивата жена ...кр краките ттри увиват като животни ..пфу ...и тези са европската уния

    20:00 22.02.2026

  • 3 Цвете

    26 1 Отговор
    ЛИЧНО ЗА МЕН Е НЕ ДОЖИВОТНА, А СМЪРТ ЗА СМЪРТ.

    Коментиран от #16, #24

    20:00 22.02.2026

  • 4 Бай Ставри

    32 1 Отговор
    За такива престъпления е необходимо възстановяване на смъртното наказание. Напишете и имената на съдиите, които са облажили. Те трябва да лежат!

    20:07 22.02.2026

  • 5 Дзак

    9 0 Отговор
    Хора без задръжки!

    20:10 22.02.2026

  • 6 Роза

    15 0 Отговор
    Нашия съд действа на принципа:"Умрелия си е умрял,а пък живите трябва да живеят".После близките на жертвата трябва да се молят Бог или някоя тежка болест да свършат работата на съдиите и да бъде приключено с извършителя.По този начин,като виждат ,че няма правосъдие,хората започват да се саморазправят,и това е още един пример за краха на нашата държавност!

    20:10 22.02.2026

  • 7 Анонимен

    2 1 Отговор
    Някои се стремят да унищожат човека бавно, като настройват другите срещу него. Който разполага с безконтролни технически средства е способен на всичко.

    20:12 22.02.2026

  • 9 Тома

    15 2 Отговор
    Значи убиеца ще излезе след 3-4 години както брендо лежал две години и половината от 10 годишната присъда е излежал.Ега си държавата

    20:19 22.02.2026

  • 10 Тоалетната хартия

    7 4 Отговор
    Аааа, защо я е убил???!!

    20:19 22.02.2026

  • 13 Дедо Мраз

    8 2 Отговор
    Гледах интервюто му. По закон излиза, че близък роднина на убиец, може да се разхожда из града с труп в куфар, без да носи наказателна отговорност.

    20:25 22.02.2026

  • 14 Евгения е племенница

    5 0 Отговор
    На бившия депутат от ИТН проф.Андрей Чорбанов

    20:25 22.02.2026

  • 15 Aлфа Bълкът

    3 15 Отговор
    "Нов протест заради липса на справедливост" — справедливостта е възтържествувала, когато мъжът си е защитил честта.

    Коментиран от #18, #20, #33, #40, #54

    20:26 22.02.2026

  • 16 Макс

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    Така е . Защо цяла България да храни убийци ? Ако е доживотна ,то до края на живота си да работи и плаща разходите си в затвора . Това е умишлено и жестоко убийство , присъдата трябва да е тежка .

    20:28 22.02.2026

  • 17 Даже и бой не трябва

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "И що е трябвало чак да я трепе?!":

    Като не става работата на сила - кой от къде е и айде.Вски си хваща пътя в живота и тва е ,ама тъпите говеда не го вдяват тва нещо и се бият и трепят за глупости.

    20:29 22.02.2026

  • 21 Антон

    3 10 Отговор
    Недейте да се сърдите на Съда. Съдът съди според закона. Не може да съди според морал, лични убеждения, или как лично съдията/съдиите примеат случилото се. Защото тези неща имат различно измерение за всеки , моралът за един е морал, за други не е морал. за трети е по средата. Именно по тази причина Съдът се позовава на закона.
    От гледна точка на този случай, протестът трябва да бъде пре РПУ-то или Министерството на МВР, тъй като още на най-ниско ниво делото е минирано. Дали поради липса на знания в следователите, дали са били мотивирани или по други прични , но делото е прецакано още там. Няма как заподозрян да започне да прави самопризнания, и ти като следовател/дознател да не го прекъснеш с реплика, че в момента се уличава в тежко криминално престъпление и се нуждае от адвокат. Това говори за липса на професионализъм или допълнителна мотивация нещата да се случат така. И в двата случая подобни служители в МВР няма работа.

    Коментиран от #29, #58

    20:35 22.02.2026

  • 23 Само

    8 3 Отговор
    Смъртна присъда би внесла известна доза справедливост и утеха за близките на тази жена!

    Коментиран от #26

    20:37 22.02.2026

  • 27 Когато си играеш

    3 8 Отговор
    С любовник, понякога стават и такива грешки. Слабите ангели могат да струват скъпо.

    20:46 22.02.2026

  • 28 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    7 5 Отговор

    До коментар #22 от "Любопитен":

    Орлин е бил с малък и мек,затова Евгения е потърсила щастието при надарен порочен здравеняк.😎

    20:47 22.02.2026

  • 29 Точно съдиите са тези

    8 3 Отговор

    До коментар #21 от "Антон":

    Които вземат крайното решение и както осем съдии са взели адекватно решение на по - долна инстанция тъй и последните трима лешпери е трябвало да вземат същото решение.Дано Бог е справедлив към виновниците и тримата произнесли крайната присъда....

    Коментиран от #36

    20:49 22.02.2026

  • 30 Фактите са

    3 9 Отговор
    Че съпругът е лъган дълго време. Когато накрая разбира и я хваща става скандал, в който я удря. Мисли, че я е убил и в паниката си я увива във фолио, което реално я умъртвява. Първоначално не е имал за идея да я убива.

    20:50 22.02.2026

  • 31 Ревността не е причина а реакция

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "извод":

    Причината е к@рвалък.

    20:52 22.02.2026

  • 32 Първите съдии

    6 4 Отговор
    Са само жени. Злобни лелки в менопауза. Единственият мъж съдия е бил против.

    Коментиран от #34, #39

    20:52 22.02.2026

  • 33 Ром с кола

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Aлфа Bълкът":

    Дано имаш дъщеря. И внучка може

    Коментиран от #37

    20:53 22.02.2026

  • 34 Глупости

    11 3 Отговор

    До коментар #32 от "Първите съдии":

    Ако ще и пет любовника да е имала убийството и боя не са изход
    ЗДРАВЕТО И ЖИВОТЪТ НА ХОРАТА СА НАЙ - ЦЕННИ И НЕПРИКОСНОВЕННИ!!!!!!!!

    Коментиран от #41, #42, #52

    20:57 22.02.2026

  • 35 Лбералите противопоставиха жените

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "извод":

    на мъжете като ги накараха а вярват че всичко им е позволено и са безнаказани.Което наруши естествения баланс в обществото и човешкото чувство за справедливост.По глупавите се вързаха.Резултататите са налице.

    Коментиран от #50

    20:58 22.02.2026

  • 36 Антон

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Точно съдиите са тези":

    Съдиите взимат крайно решение на база, каквито материали се представят по делото!
    Сега помисли къде е по-лесно да се пробие системата от някой като цяло: на ниво следствие и разпити или на ниво ВКС.
    Всичко останало са приказки за маса.

    Коментиран от #51

    20:58 22.02.2026

  • 37 Тоалетната хартия

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ром с кола":

    Възпитавай децата си да не лъжат, като нещо не им харесва у партньора да се махат и, че Айфон н последен модел и ходене до Малдивите не са най-важното нещо!!! Тогава няма за какво да се притесняваш!!

    20:59 22.02.2026

  • 38 Дзак

    11 1 Отговор
    Като е толкова ревнив, страхлив и гневлив, можеше да не се жени!

    21:00 22.02.2026

  • 39 Значи тоя мъж съдия

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Първите съдии":

    Да си дава оставка и да се скрива .Позор е!😡😡😡

    21:01 22.02.2026

  • 40 Анонимен

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Aлфа Bълкът":

    В какво се изразява "честта му"?

    21:02 22.02.2026

  • 42 Тоалетната хартия

    3 5 Отговор

    До коментар #34 от "Глупости":

    Дрън Дрън, фантазии!!! Тръмп иска да вземе Гренландия!!! Всички, които не харесва, са мишена!! Това да те правят на идиот, правилно ли е??!! Тая що не се е махала, ами ходи по други мъже!!! Ти ако ходиш по чужди жени, как ще реагира твойта жена??!!

    21:05 22.02.2026

  • 45 Запознат

    2 6 Отговор
    Намерила е каквото е търсила.

    21:11 22.02.2026

  • 46 Ай стига

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    С тоя Петрохан бе.Ти къде го чукаш то къде се пука.....

    Коментиран от #47

    21:11 22.02.2026

  • 48 Референдум

    3 3 Отговор
    За връщане на смъртното наказание!!!!!!!

    21:18 22.02.2026

  • 49 Е........ИИИ законотворците

    5 1 Отговор
    Дъртият минал цяла София и околностите с куфара ,в който е била клетата жена ,накрая го хвърлил в блатото и изкаран невинен........Ами , който го е измислил тоя закон и с него така да постъпят...Не с негови близки,а с него защото хората нямат вина ,че близкият им е такъв изрод ,че да сътвори такава малоумщина

    21:26 22.02.2026

  • 51 Всички виновни

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Антон":

    По веригата следствие - съд Бог да ги накаже!!!

    21:49 22.02.2026

  • 52 Православен

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Глупости":

    Свещениците в православната Църква, обикновено дават еднаква епитимия за убийство и за прелюбодейство, като няма правило, а за всеки отделен случай свещеникът преценява, но обикновено е седем години без Причастие.

    21:52 22.02.2026

  • 53 Студопор

    1 2 Отговор
    Ето за това - направо смъртна присъда! И да размислят после, няма връщане. Инжекцията и айде!! Това не е човек.

    22:43 22.02.2026

  • 55 Име

    2 2 Отговор
    Жана му на братът, кове ли се с други мъже?

    23:09 22.02.2026

  • 56 Един

    2 2 Отговор
    Според мен просто не трябва да има такова нещо като доживотна присъда, а да е като в САЩ. Примерно 3 присъди от по 50 годинки за убийство, за заговор за убийство и укриване на убийство. Всяко обвинение се гледа поотделно. По този начин е много по-малко вероятно изверга да се измъкне.

    00:12 23.02.2026

  • 57 Мили жени

    1 0 Отговор
    Ако ви засърби вагината, а сте я мили, моля кажете на мъжа си, че го напускате и тогава вървете да се чешете с други мъже. А не да го лъжете и да го правите на балък зад гърба му. Така ще избегнете подобни усложнения.

    01:05 23.02.2026

  • 58 Лазо

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Антон":

    е ти не знаеш как си "признава" човек в районното? първо пускат доброто ченге, да ти обясни, че ако си признаеш, ако съдействаш, ще е по-добре за тебе. После идва лошото, който обяснява, че ти е спукана работата, че има намерени твои отпечатъци, че те има на камерите. държат те 20 часа без да ходиш до тоалетна, без да пиеш вода, наобикалят те 10 души, тормоз, заплахи, малко бой. Поне по мое време биеха, преди 20-25 г., не вярвам сега да са престанали. В крайна сметка за ченгетата важното е да "разкрият" убийството, а не да го направят по зконовите процецуални правила, така че да му е удобно на прокурора. Битовите убийства като цяло се разкриват без особени проблеми, там няма драма. Сега тука съда е бил малко разпънат между двете - ясно е, че са виновни, но доказателствата са слаби. Все пак трябваше и на бащата да има една присъда от поне 5 г. ефективно. Вече има и прецедент за осъден по косвени доказателства - полицаят от Пловдив за убитите му родители, там така и не се доказа, категорично че е той, но го отнесе, защото е имал мотив.

    02:55 23.02.2026