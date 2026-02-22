Братът на убитата и разчленена в куфар Евгения проговори за първи път

Нов протест заради липса на справедливост събра близки и съпричастни по делото за убийството на Евгения Владимирова – младата жена, открита мъртва в куфар през 2021 г. Случаят претърпя обрат, след като Софийският апелативен съд намали присъдата на съпруга ѝ Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години, а баща му Пламен Владимиров беше напълно оправдан.
В предаването „На Фокус“ по Нова телевизия братът на Евгения проговори за първи път пред медии. По думите му решението е „абсолютно безобразие“ и оставя усещане за „второ убийство“.
„Сестра ми остави едно дете, за което се грижа. Имам и две свои деца – и трите са малки. Опитвам се да предпазя психиката им от това, което се случва“, каза той.
На 13 октомври 2021 г. детето на Евгения се прибира от училище и научава, че майка му е изчезнала. По думите на брата, бащата съобщава това, след като вече е убил съпругата си и заедно с дядото е укрил тялото ѝ в куфар. Месец по-късно двамата са арестувани. „Това дете загуби не само майка си, но и баща си. Изгуби целия си свят“, казва той.
Според него оправдателната присъда за Пламен Владимиров се мотивира с текст в закона, според който близък роднина, укрил престъпление, не носи наказателна отговорност. „Но той не е просто укривател – той е помагач“, заяви братът на жертвата.
По думите му Пламен Владимиров е пристигнал подготвен на мястото след убийството – с ръкавици, участвал е в увиването на тялото и изнасянето му в куфар, който впоследствие е изхвърлен в блато край Перник. „Тримата съдии решиха, че може да разнасяш куфар с мъртво тяло по улиците и това е нормално“, каза той.
Братът на Евгения твърди, че убийството е било извършено умишлено. „На 13 октомври тя е била вкъщи. Той идва в гръб и започва да я души. Според мен това е продължило 7–8 минути. Тя се е борила за живота си и е осъзнавала, че човекът, който я убива, е съпругът ѝ“, разказа той.
По думите му след смъртта на Евгения Орлин се е обадил на баща си с думите: „Бащата, свърших работата“. За семейството това е знак за предварителна подготовка.
„Никой не лежи 20 години в затвора. Ще го пуснат след 5–6. После може да се ожени и да убие още една жена“, каза той. Според него мотивите за намаляване на присъдата може да са свързани с възрастта и образованието на Орлин Владимиров и предположението, че ще се поправи. „Осем съдии преди това казаха, че има достатъчно доказателства за доживотна присъда. Сега трима решават друго. Това е подигравка със семейството ни“, заяви той. Тялото на Евгения беше открито месец след убийството. „Не можах да се сбогувам със сестра ми. Посъветваха ме да не отварям ковчега“, каза брат ѝ.
По думите му мотивът за убийството е ревност, страх и гняв, след като Евгения е искала раздяла. „Това е нещо, за което цял живот ще съжалявам – че не я подкрепих достатъчно, за да се раздели с него“, призна той.
Семейството заявява, че ще продължи да търси справедливост. „Усещането е като за второ убийство. Няма справедливост“, завърши братът на Евгения.
1 извод
Коментиран от #31, #35
19:58 22.02.2026
2 Град Крива паланка
20:00 22.02.2026
3 Цвете
Коментиран от #16, #24
20:00 22.02.2026
4 Бай Ставри
20:07 22.02.2026
5 Дзак
20:10 22.02.2026
6 Роза
20:10 22.02.2026
7 Анонимен
20:12 22.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тома
20:19 22.02.2026
10 Тоалетната хартия
20:19 22.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дедо Мраз
20:25 22.02.2026
14 Евгения е племенница
20:25 22.02.2026
15 Aлфа Bълкът
Коментиран от #18, #20, #33, #40, #54
20:26 22.02.2026
16 Макс
До коментар #3 от "Цвете":Така е . Защо цяла България да храни убийци ? Ако е доживотна ,то до края на живота си да работи и плаща разходите си в затвора . Това е умишлено и жестоко убийство , присъдата трябва да е тежка .
20:28 22.02.2026
17 Даже и бой не трябва
До коментар #8 от "И що е трябвало чак да я трепе?!":Като не става работата на сила - кой от къде е и айде.Вски си хваща пътя в живота и тва е ,ама тъпите говеда не го вдяват тва нещо и се бият и трепят за глупости.
20:29 22.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Антон
От гледна точка на този случай, протестът трябва да бъде пре РПУ-то или Министерството на МВР, тъй като още на най-ниско ниво делото е минирано. Дали поради липса на знания в следователите, дали са били мотивирани или по други прични , но делото е прецакано още там. Няма как заподозрян да започне да прави самопризнания, и ти като следовател/дознател да не го прекъснеш с реплика, че в момента се уличава в тежко криминално престъпление и се нуждае от адвокат. Това говори за липса на професионализъм или допълнителна мотивация нещата да се случат така. И в двата случая подобни служители в МВР няма работа.
Коментиран от #29, #58
20:35 22.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Само
Коментиран от #26
20:37 22.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Когато си играеш
20:46 22.02.2026
28 Раданч Татлъту🐵🐵🐵
До коментар #22 от "Любопитен":Орлин е бил с малък и мек,затова Евгения е потърсила щастието при надарен порочен здравеняк.😎
20:47 22.02.2026
29 Точно съдиите са тези
До коментар #21 от "Антон":Които вземат крайното решение и както осем съдии са взели адекватно решение на по - долна инстанция тъй и последните трима лешпери е трябвало да вземат същото решение.Дано Бог е справедлив към виновниците и тримата произнесли крайната присъда....
Коментиран от #36
20:49 22.02.2026
30 Фактите са
20:50 22.02.2026
31 Ревността не е причина а реакция
До коментар #1 от "извод":Причината е к@рвалък.
20:52 22.02.2026
32 Първите съдии
Коментиран от #34, #39
20:52 22.02.2026
33 Ром с кола
До коментар #15 от "Aлфа Bълкът":Дано имаш дъщеря. И внучка може
Коментиран от #37
20:53 22.02.2026
34 Глупости
До коментар #32 от "Първите съдии":Ако ще и пет любовника да е имала убийството и боя не са изход
ЗДРАВЕТО И ЖИВОТЪТ НА ХОРАТА СА НАЙ - ЦЕННИ И НЕПРИКОСНОВЕННИ!!!!!!!!
Коментиран от #41, #42, #52
20:57 22.02.2026
35 Лбералите противопоставиха жените
До коментар #1 от "извод":на мъжете като ги накараха а вярват че всичко им е позволено и са безнаказани.Което наруши естествения баланс в обществото и човешкото чувство за справедливост.По глупавите се вързаха.Резултататите са налице.
Коментиран от #50
20:58 22.02.2026
36 Антон
До коментар #29 от "Точно съдиите са тези":Съдиите взимат крайно решение на база, каквито материали се представят по делото!
Сега помисли къде е по-лесно да се пробие системата от някой като цяло: на ниво следствие и разпити или на ниво ВКС.
Всичко останало са приказки за маса.
Коментиран от #51
20:58 22.02.2026
37 Тоалетната хартия
До коментар #33 от "Ром с кола":Възпитавай децата си да не лъжат, като нещо не им харесва у партньора да се махат и, че Айфон н последен модел и ходене до Малдивите не са най-важното нещо!!! Тогава няма за какво да се притесняваш!!
20:59 22.02.2026
38 Дзак
21:00 22.02.2026
39 Значи тоя мъж съдия
До коментар #32 от "Първите съдии":Да си дава оставка и да се скрива .Позор е!😡😡😡
21:01 22.02.2026
40 Анонимен
До коментар #15 от "Aлфа Bълкът":В какво се изразява "честта му"?
21:02 22.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Тоалетната хартия
До коментар #34 от "Глупости":Дрън Дрън, фантазии!!! Тръмп иска да вземе Гренландия!!! Всички, които не харесва, са мишена!! Това да те правят на идиот, правилно ли е??!! Тая що не се е махала, ами ходи по други мъже!!! Ти ако ходиш по чужди жени, как ще реагира твойта жена??!!
21:05 22.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Запознат
21:11 22.02.2026
46 Ай стига
До коментар #41 от "Mими Кучева🐕🦺":С тоя Петрохан бе.Ти къде го чукаш то къде се пука.....
Коментиран от #47
21:11 22.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Референдум
21:18 22.02.2026
49 Е........ИИИ законотворците
21:26 22.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Всички виновни
До коментар #36 от "Антон":По веригата следствие - съд Бог да ги накаже!!!
21:49 22.02.2026
52 Православен
До коментар #34 от "Глупости":Свещениците в православната Църква, обикновено дават еднаква епитимия за убийство и за прелюбодейство, като няма правило, а за всеки отделен случай свещеникът преценява, но обикновено е седем години без Причастие.
21:52 22.02.2026
53 Студопор
22:43 22.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Име
23:09 22.02.2026
56 Един
00:12 23.02.2026
57 Мили жени
01:05 23.02.2026
58 Лазо
До коментар #21 от "Антон":е ти не знаеш как си "признава" човек в районното? първо пускат доброто ченге, да ти обясни, че ако си признаеш, ако съдействаш, ще е по-добре за тебе. После идва лошото, който обяснява, че ти е спукана работата, че има намерени твои отпечатъци, че те има на камерите. държат те 20 часа без да ходиш до тоалетна, без да пиеш вода, наобикалят те 10 души, тормоз, заплахи, малко бой. Поне по мое време биеха, преди 20-25 г., не вярвам сега да са престанали. В крайна сметка за ченгетата важното е да "разкрият" убийството, а не да го направят по зконовите процецуални правила, така че да му е удобно на прокурора. Битовите убийства като цяло се разкриват без особени проблеми, там няма драма. Сега тука съда е бил малко разпънат между двете - ясно е, че са виновни, но доказателствата са слаби. Все пак трябваше и на бащата да има една присъда от поне 5 г. ефективно. Вече има и прецедент за осъден по косвени доказателства - полицаят от Пловдив за убитите му родители, там така и не се доказа, категорично че е той, но го отнесе, защото е имал мотив.
02:55 23.02.2026