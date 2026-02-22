Московските летища отново затвориха. Свалените дронове, атакуващи руската столица, станаха 21

Московските летища Домодедово и Жуковски наложиха за втори път в рамките на деня ограничения за пристигане и заминаване на полети, съобщава Росавиация.
„Ограниченията са необходими, за да се гарантира безопасността на полетите“, добавиха те.
Малко преди това подобни мерки бяха наложени във Внуково и Шереметиево. Това е вторият път на 22 февруари, в който всички летища в столичния въздушен хъб преустановяват пристигането и заминаването на полети. Първия път мерките бяха в сила от 15:25 до 16:40 московско време.
Четиридесет минути по-късно бяха наложени временни ограничения за въздушното пространство в района на Внуково, Домодедово и Шереметиево, което им позволи да приемат и изпращат полети в координация със съответните органи. По-малко от час по-късно полетите отново бяха ограничени на тези летища.
Ограниченията се въвеждат на фона на съобщенията на кмета на Москва Сергей Собянин, че атаките с дронове са били отблъснати. До момента броят на дроновете, свалени при подхода към столицата, вече са 21 за деня.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО
Коментиран от #4, #17
18:43 22.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Да ви е.а
Коментиран от #10
18:46 22.02.2026
4 Европеец
До коментар #1 от "Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО":Докато Путин не се вземе в ръце и не приключи с украинската хунта подобаващо така ще бъде..... Всеки ден в интерфакс пише за временно затворени и ограничени летища вследствие на украинските фашистки дронове..... За какво му е тоя орешник, като досега само два пъти го ползва.....
Коментиран от #8, #9, #12, #24, #26
18:46 22.02.2026
5 аz СВО Победа 80
18:47 22.02.2026
6 Оги
18:48 22.02.2026
7 Удриии Удрии
Руският Пияндурник разбира само от Мариз .
Коментиран от #28
18:48 22.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ами
До коментар #4 от "Европеец":Обади се на бункерният и му кажи да се вземе в ръце..
Действай
18:49 22.02.2026
10 Да ти е...а
До коментар #3 от "Да ви е.а":И на теб Ушанке .
Коментиран от #20
18:49 22.02.2026
11 Синзелен
Коментиран от #27
18:51 22.02.2026
12 Тоя Орешник
До коментар #4 от "Европеец":За какви ДЕНГИ става дума знаеш ли ,
И дали могат да го правят Всекидневно?
Хахахахаха хахахахаха
18:51 22.02.2026
13 Глас от бункера
18:52 22.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ПРИГОЖИН
БЕЛОУСОВ
ГДЕ НАШЕ ПВО ?
18:52 22.02.2026
16 Владимир Путин, президент
18:53 22.02.2026
17 Само ама Само
До коментар #1 от "Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО":Отломки бяха .
Нищо работа .
18:53 22.02.2026
18 Швейк
18:54 22.02.2026
19 Омазана ватенка
Коментиран от #21
18:54 22.02.2026
20 Да ви е.а
До коментар #10 от "Да ти е...а":Е това и е хубаво на демокрацията .Щом и ватраците ве4е го могат
18:54 22.02.2026
21 Да ви е.а
До коментар #19 от "Омазана ватенка":възползвай се ОЛИзИ ГО
18:57 22.02.2026
22 Коки
19:07 22.02.2026
23 Емии
19:12 22.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Дик диверсанта
До коментар #4 от "Европеец":Чакаме го вече 4 години. рос дебилите не ви ли са останали поне 2 грама мозък за да разберете, че 4 години руската армия е изминала 50 км, колкото е разстоянието между Донецк и Покровск.
Коментиран от #31
19:38 22.02.2026
27 Дик диверсанта
До коментар #11 от "Синзелен":Руската радио и телевизионна техника се правеше в Балтийксите републики, самолетите в Украйна ( Антонов ) и в Казахстан (Илюшин). Единственото работещо чисто руско нещо е системата за групово напиване.
19:41 22.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ветеран
20:10 22.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Утре зелето
20:29 22.02.2026
36 Тити
21:32 22.02.2026