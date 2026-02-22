Московските летища отново затвориха. Свалените дронове, атакуващи руската столица, станаха 21

Московските летища Домодедово и Жуковски наложиха за втори път в рамките на деня ограничения за пристигане и заминаване на полети, съобщава Росавиация.

„Ограниченията са необходими, за да се гарантира безопасността на полетите“, добавиха те.

Малко преди това подобни мерки бяха наложени във Внуково и Шереметиево. Това е вторият път на 22 февруари, в който всички летища в столичния въздушен хъб преустановяват пристигането и заминаването на полети. Първия път мерките бяха в сила от 15:25 до 16:40 московско време.

Четиридесет минути по-късно бяха наложени временни ограничения за въздушното пространство в района на Внуково, Домодедово и Шереметиево, което им позволи да приемат и изпращат полети в координация със съответните органи. По-малко от час по-късно полетите отново бяха ограничени на тези летища.

Ограниченията се въвеждат на фона на съобщенията на кмета на Москва Сергей Собянин, че атаките с дронове са били отблъснати. До момента броят на дроновете, свалени при подхода към столицата, вече са 21 за деня.