The Times: Украйна отстъпва на Русия по личен състав и оръжия на повечето участъци от фронта
  Тема: Украйна

22 Февруари, 2026 18:45, обновена 22 Февруари, 2026 18:50

Украински военен офицер заяви пред вестника, че Русия „използва напълно“ своите предимства на „техническо, оперативно и стратегическо ниво“

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Украйна отстъпва на Русия по личен състав и оръжия на повечето участъци от фронта, съобщава The Times, позовавайки се на западно разузнаване и независими наблюдатели.

Украински военен офицер заяви пред вестника, че Русия „използва напълно“ своите предимства на „техническо, оперативно и стратегическо ниво“. „Руснаците имат пълно превъзходство в авиацията и тактическите балистични ракети“, каза той.

Още новини от Украйна

Офицерът отбеляза, че недостигът на персонал в украинските въоръжени сили влияе върху способността на армията да провежда операции. „Имаме нужда от повече пилоти за нашите екипи с дронове и повече пехота, която да ги прикрива“, каза той.

Високопоставен военен източник от НАТО смята, че Украйна се нуждае от поне 250 000 допълнителни войници и значително по-мощни оръжия, за да промени ситуацията на фронта.

През декември 2025 г. руският президент Владимир Путин заяви, че руската армия твърдо държи стратегическата инициатива по цялата фронтова линия. Той заяви, че украинските въоръжени сили на практика нямат останали стратегически резерви. Той смяташе, че тогавашната ситуация на фронтовата линия трябва да принуди украинските власти да прекратят конфликта по мирен път.


Великобритания
Оценка 3.4 от 39 гласа.
Оценка 3.4 от 39 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    7 75 Отговор
    И въпреки това украинците пратиха 500 000 чалми в Руския Мир. Този подвиг влезе в Историята ☝️

    Коментиран от #66, #76

    18:52 22.02.2026

  • 2 Каква Украйна бе

    75 9 Отговор
    Вкарахте я във война и я унищожихте. Никога не е имала и нищожен шанс срещу Русия! Всичко бе, за да унищожите Европа!

    Коментиран от #13

    18:53 22.02.2026

  • 3 Пич

    62 8 Отговор
    Е..... украинците измряха !!! Остава само да мобилизират жените, та да утрепат и тях!!! Кво ще правят толкова малко евреи толкова голяма държава...?!

    Коментиран от #15

    18:53 22.02.2026

  • 4 ФИЦО:

    63 9 Отговор
    "Всички е ЕС знаят, че Русия побеждава".

    18:55 22.02.2026

  • 5 аааа

    12 43 Отговор
    Това не е вярно. Който го е казал е забравил, че един украински войник е равен на сто руски.

    Коментиран от #99

    18:55 22.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Берлин

    56 5 Отговор
    Не може да бъде,евронацисти и окрабадеровците толкова силни и смели,че бягат в посока запад,а Русия спокойно си върви и освобождава, своите територии.ха ха ха.

    18:56 22.02.2026

  • 8 Дивуй

    34 1 Отговор
    Айде ве къде сте?Я колко интересна новина.

    Коментиран от #12

    18:56 22.02.2026

  • 9 Путинистче идиотче

    10 43 Отговор
    Преди четири години тръгнахме от Донбас и днес сме пак сме в ...Донбас....кво ли превъзходство имаме.

    18:57 22.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Спецназ

    29 3 Отговор
    Генерал може да докладва на Президента,

    но оня НЯМА да го послуша!

    Избити украинци Зелеския не го Е.Е!

    ДАЖЕ И нашите шматароци дват!
    ФАКТ!
    Той си чака парите КЕШ от ЕС и САЩ да си ги загърби!

    Коментиран от #34

    18:58 22.02.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    8 31 Отговор

    До коментар #8 от "Дивуй":

    Русия победи НАТО !!!
    1 000 000 : 0 😁

    Коментиран от #16, #20

    18:58 22.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 1234

    39 4 Отговор
    И пак печелели, поне така казва Зеленски, украинските Рамбовци избивали по 50 000 руснака месечно и засега са избили руската армия поне два пъти ;-)!

    18:59 22.02.2026

  • 15 Болен мозък

    5 21 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Що ли Путин плаче "само" за 600 000 украинска армия.

    18:59 22.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 еврика

    12 4 Отговор
    че това е от 2022г, гъдьовци!

    18:59 22.02.2026

  • 18 АБВ

    14 23 Отговор
    Руската армия в Украйна е около 700 000 души, в т.ч. логистиката. Украинската наброява общо над 1 000 000 души и има пълно числено превъзходство. Преди четири години руснаците влязоха със 150 000 души срещу 280 000 украинци.

    Коментиран от #25, #30

    18:59 22.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    10 23 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    Кой кого ли побеждава

    Коментиран от #36

    19:01 22.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Кочо

    4 22 Отговор
    20025 година е първата,в която денацифицираните руснаци надвишават броя на събраните новобранци.
    Киев за два дня.
    🤣🤣🤣

    19:02 22.02.2026

  • 23 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    7 25 Отговор
    Така е

    Численото и Военно превъзходство
    На Руските Орки

    Е

    6 към 1.

    И затова РЕЗИЛЪТ

    На Руските Пияндурници е още по голям .

    За 4 Години със всички Оръжия
    Ракети ,Самолети ,Танкове
    И Милионната им Орда

    Още се търкалят на 40 км от Границата.

    МАГУЧАЯ е Тотален ШИТ.

    Коментиран от #29

    19:02 22.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 1234

    23 2 Отговор

    До коментар #18 от "АБВ":

    В момента украинската армия е около 500 000 души и едвам държат численост на това ниво с непрекъснати мобилизации и гонки по улиците за месо.

    Руската армия е около 800 000 души и нямат проблеми с месото, имат си доброволци и затворници.

    19:02 22.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Вуте от Бусманци

    4 23 Отговор
    Оти му требаше на бункернио да закопа един милион руснячета у туй пусто СВО....

    Коментиран от #33

    19:02 22.02.2026

  • 28 Мъките Путинови

    4 17 Отговор
    В Украйна са безкрайни...четири години война и стигнаха там откъдето тръгнаха.

    Коментиран от #38

    19:02 22.02.2026

  • 29 Кочо

    9 4 Отговор

    До коментар #23 от "БУНКЕРНИЯ КАШИК":

    Лапуркай бе ,лепилар скъссан !

    Коментиран от #45

    19:03 22.02.2026

  • 30 Къде е редовната риска армия от 350 хил?

    5 15 Отговор

    До коментар #18 от "АБВ":

    Ами по ти Кобзон разбира се.

    Коментиран от #102

    19:03 22.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Димитринчо

    2 4 Отговор

    До коментар #27 от "Вуте от Бусманци":

    Повечко са.

    19:04 22.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Владимир Путин, президент

    5 14 Отговор

    До коментар #28 от "Мъките Путинови":

    "...четири години война и стигнаха там откъдето тръгнаха..."


    Още малко.....
    Всите руснаци трябва се приберат в родната си Удмуртия.

    19:05 22.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Путин в ЦАЙТНОТ

    3 12 Отговор
    Уж ВТОРАЯ В МИРЕ... пък войната продължава повече от Великата Отечествена.

    19:06 22.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Пропагандата

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Соловьовче Объркано":

    винаги има за цел глупака!

    19:07 22.02.2026

  • 44 Архимандрисандрит Бибиян

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Верно ли бре":

    Лап Пай У.Йоттт бре хъесоссс ,какво ми се обясняваш с тиради !

    19:07 22.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Кеф ми е

    0 8 Отговор

    До коментар #37 от "Явно те боли":

    Че Путин изпълни "заповедта" на Байдън немедленно и чинно.

    Коментиран от #54

    19:08 22.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Кочо

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Чоко":

    Лапурка ба хурра ,Морски и се потапяй дълбоко под вода 😂😂😂 !

    19:09 22.02.2026

  • 50 Путинистче идиотче

    4 9 Отговор
    Уж Украйна била по зле, ама ни избива като плъхове в Донбас...вече четири години.

    19:10 22.02.2026

  • 51 Путин ще се бие до

    4 7 Отговор
    Предпоследният руснак.

    19:10 22.02.2026

  • 52 Сульоо

    4 0 Отговор

    До коментар #48 от "Тихо бе!":

    Щиии омажа пле Шивата кррртуна с у....йнаа ,па може и вуна да ти поникне !

    19:10 22.02.2026

  • 53 Сатана Z

    3 12 Отговор
    Путин засега може само да сънува земята, която иска с мирен договор - нужни са повече ресурси и жертви от Покровск, а Русия се задъхва с жива сила (ОБЗОР - ВИДЕО)

    Украинските войски продължават да държат отбранителните линии и да отблъскват руските настъпления в Южна Украйна въпреки всички твърдения на Кремъл. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за AFP, публикувано на 20 февруари, че украинците са освободили 300 квадратни километра територия.
    Освободени от ВСУ - Тернувато, северно от Гуляйполе, в Олександриевското направление, е в украински ръце, като данните са подкрепени с кадри от руски източник (КАРТА). Това увеличава опасността за руските части в Гуляйполе, защото украинската армия се цели в прекъсване на основния им логистичен път до Велика Новоселка.
    ВСУ са освободили и Терново и продължават да напредват на юг.

    19:10 22.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Оня с парчето

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Асен Василев":

    Ако ти го намаам ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    Коментиран от #61

    19:11 22.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Путин в ЦАЙТНОТ

    1 4 Отговор
    Ни напред, ни на зад.....ама му бомбят русията на поразия.

    19:12 22.02.2026

  • 58 Димяща УШАНКА

    1 7 Отговор
    Кво превъзходство имаме бре. Натовското оръжие ни разкатава

    19:13 22.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Оня с мотиката

    7 2 Отговор

    До коментар #56 от "Механик":

    Прас кай козяка с мотика докато още пърха !

    19:14 22.02.2026

  • 61 Асен Василев

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "Оня с парчето":

    Само обещаваш ...

    19:15 22.02.2026

  • 62 Не троли

    14 2 Отговор

    До коментар #56 от "Механик":

    Изглеждаш глупаво. И не е толкова жалко за теб, колкото за запада да опре до глупаци да борят Русия с лъжи и простотия!

    Коментиран от #64

    19:16 22.02.2026

  • 63 Тигре Тигре

    5 0 Отговор

    До коментар #56 от "Механик":

    Разз Мажи с бухалка педдо фила с ник пиночет ,спаси невинно българско детенце !

    19:17 22.02.2026

  • 64 Пумияр,

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Не троли":

    Дръж се възпитано.

    Коментиран от #71, #74

    19:18 22.02.2026

  • 65 Болен мозък

    2 9 Отговор
    Гледам заглавието и се питам...що ли Путин са мъчи четири години в Украйна....щом има превъзходство.

    Коментиран от #67

    19:18 22.02.2026

  • 66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Каза селския обл Иди...

    19:20 22.02.2026

  • 67 Атина Палада

    5 16 Отговор

    До коментар #65 от "Болен мозък":

    Руснаците не стават за войници.Даже дедите на днешните украинци са се сражавали с османците на Шипка.

    Коментиран от #114

    19:21 22.02.2026

  • 68 ЕЙ БАНДЕРИТЕ БЪДЕТЕ МЪЖЕ

    11 4 Отговор
    Кажете сбогом на Донбас и Одеса и без да РИВЕТЕ.

    Коментиран от #96

    19:24 22.02.2026

  • 69 Артилерист

    12 4 Отговор
    Щом британците, които са инициатори на продължаването на войната, потвърждават превъзходството на Русия, трябва да им вярва. Числото 250 000 трябва да се запомни от всички пропагандисти на укроуспехите на фронта. Това е колосален или по-точно катастрофален, НЕДОСТИГ на личен състав. Това са поне 5 пълнокръвни общовойскови армии. Такъв недостиг променя съотношението на силите в много пъти. Къде тук имат място пропагандистите (елементарните лъжци), които постоянно тръбят за огромните загуби на руските войски? Още повече, че в материала се признава и за голямото превъзходство на Русия в авиация и ракети. Посоченото в статията потвърждават също, че са важни не толкова териториалните придобивки на руските войски, колкото СТРАТЕГИЧЕСКОТО ОБЕЗКРЪВЯВАНЕ на украинците. Те просто нямат сили, с които да покрият фронта и да запушват пробивите, камо ли да правят успешни контраюруши...

    Коментиран от #79, #83, #86

    19:26 22.02.2026

  • 70 БОРИС ДЖОНСЪН

    6 4 Отговор
    Ама как само ги излъгах тези окраинци да започнат тази война. Чак ми е кеф.

    Коментиран от #88

    19:29 22.02.2026

  • 71 Ами дръж се

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Пумияр,":

    Почни първо от това да не се наричаш така, въпреки, че така се чувстваш. Не е нужно всички да ви гледат?

    19:29 22.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Не троли

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Пумияр,":

    Тееваа ПМ умрррисаннаа .

    19:37 22.02.2026

  • 75 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Българин":

    А ти мрррzливви ....ища поуаппвашшш ли ?

    19:38 22.02.2026

  • 76 Ами тогава какво чакат

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    а не обявят победа и да вдигнат белия баирак???

    19:45 22.02.2026

  • 77 доктор

    3 5 Отговор
    Украинците имат по-добрите оръжия.

    19:46 22.02.2026

  • 78 коко

    2 4 Отговор
    Миленчо копейков получава удовольствие от всяка вест за колко е силна могучая,нощем сънува Вожда гол.

    19:46 22.02.2026

  • 79 Артилерията,

    3 3 Отговор

    До коментар #69 от "Артилерист":

    Ти вервай на британците 😂😂😂

    19:48 22.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Уникално

    7 3 Отговор
    Да де, ама води по утрепани ушанки. А сега де !

    19:52 22.02.2026

  • 82 Факт

    7 5 Отговор
    Русия губи войната.

    За 4 години има няколко пъти повече загуби на жива сила и техника от Украйна и не изпълнила нито една от целите на "СВО".

    Коментиран от #85, #89

    19:53 22.02.2026

  • 83 Само че

    1 6 Отговор

    До коментар #69 от "Артилерист":

    Януари 34 хил.ватенки фира.Туй знаиш ли го.Всеки месец по 30 хил.крепостни фирясват.

    Коментиран от #92

    19:53 22.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Това е безспорен

    3 3 Отговор

    До коментар #82 от "Факт":

    Факт.

    19:54 22.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Все ми е тая

    5 1 Отговор
    Киев нека да гори

    19:59 22.02.2026

  • 88 Байдън разпореди война в Украйна

    0 4 Отговор

    До коментар #70 от "БОРИС ДЖОНСЪН":

    И Путин изпълни чинно.....

    Коментиран от #90

    20:05 22.02.2026

  • 89 Е що те изкараха

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "Факт":

    да покажеш трагедията на запада. 😄 Русия губи, а те на глупаци разчитат. 😄

    20:06 22.02.2026

  • 90 Ден и нощ

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Байдън разпореди война в Украйна":

    едно и също папагалиш малчуган! Направо е трагедия да гледа падението на запада човек!

    20:08 22.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Олга

    7 1 Отговор
    Обърнете внимание, че Русия побеждава не Украина, а НАТО.

    Коментиран от #95

    20:16 22.02.2026

  • 94 Миуене

    2 1 Отговор
    Отстъпва, пък 5 години не може да я превземете.

    20:27 22.02.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Толкова сте силни

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "ЕЙ БАНДЕРИТЕ БЪДЕТЕ МЪЖЕ":

    Че чак се Молите на Зеленски да ви даде Донбас😅

    20:30 22.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Мишел

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "аааа":

    В съвременната война оръжията са това което убива. Русия има пълно количествено и качествено превъзходство над Украйна при всички видове оръжия, особено при тежките. Затова Украйна дава десетки пъти повече жертви.

    20:34 22.02.2026

  • 100 Олга

    3 1 Отговор

    До коментар #95 от "Волга":

    Ако забравил, ще ти напомня за хиперзвуково оръжие, а за него не му трябва една седмица, а минути.Губиш.

    20:35 22.02.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Мишел

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "Къде е редовната риска армия от 350 хил?":

    Редовната руска армия участва само в обявена война, а това е специална операция.

    20:38 22.02.2026

  • 103 Тома

    3 0 Отговор
    Да ама Украйна не могат да я стигнат от дарени милиарди от мучачоса на ЕС и златни клозети

    20:40 22.02.2026

  • 104 Русуфил хардлайнaр

    1 6 Отговор
    Ушaнкити за четири года освен че натрупаха фaшкuu по чернозема, друга работа не са свършили! Да си носят химически тоалетни!

    20:42 22.02.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Жбръц

    2 0 Отговор
    Та говорят за 250 хиляди войници(?), все едно,приказват за 250 хиляди торби с брашно.Откъде бе,това е размерът на една мощна армия! Но тръбят навсякъде,че Отанчо не участва директно във войната.От клоуна,само доставката на месото.Но и то е на привършване.Този д ж д ,тотално унищожи една прекрасна държава, икономически, финансово,но най- ценното: мъжкото население,нейната работна сила ,научен и генетичен потенциал, Онова,което остане от Незалежная,няма да може да се възстанови в близките 50 години,а като население - минимум още четири бъдещи поколения.Това са почти 20 милиона души.Огромна час ,от тях извън страната,който никога няма да се завърнат обратно.Другото е избито,осакатено,на ръба на оцеляването.

    21:03 22.02.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Тити

    0 4 Отговор
    И Иран има 10 пъти по голяма армия от Израел ама са кръгла нула като Рашистите много примати и нулеви показатели вече пета година не могат да превземат Украйна

    Коментиран от #113

    21:31 22.02.2026

  • 112 МОЖЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #105 от "Дедо Гaньо":

    АМА ПО ТЪПОУМИЕ И НАГЛОСТ ДАЛЕЧ Я ПРЕВЪЗХОЖДА
    ПО ТЪПИ СА ДОРИ И ОТ МАКЕДОНЦИТЕ

    21:57 22.02.2026

  • 113 Е като не искат да я превземат

    1 0 Отговор

    До коментар #111 от "Тити":

    ти що си глупака който повтаря пропагандата?

    22:49 22.02.2026

  • 114 да се знае и помни!

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Атина Палада":

    Украинците са били най многоброиния етнос в руската армия и масовите участници в боевете в Руско-турска война 1877-1878, а руснаците са основно командването. Освен това обаче извън руското командване има отделно други воюващи срещу окупаторите, като румънци, сърби, черногорци, български опълченци и много други местни войски и чети, които на практика са в най горещите предни позиции или в тила на врага и по скоро разчистват пътя за руската армия. Без тях победата просто е била немислима. Точно по тази причина днес в специализираните ръководства по военно дело тази война се посочва като пример как е неправилния начин да се води война.

    00:24 23.02.2026

  • 115 Урсулата ще дойде

    0 0 Отговор
    да помага заедно с 250 000 германци само, че сега и взимат мерки за униформата и памперса.

    00:49 23.02.2026

  • 116 УЛТРА РУСОФОБ

    0 0 Отговор
    РУСИЯ НЕ ТРЯБВА ДА СЪЩЕСТВУВА, СЛАВА УКРАИНИ

    02:12 23.02.2026

  • 117 УЛТРА РУСОФОБ

    0 0 Отговор
    УШАНКИТЕ ЧЕ ГРИЗНАТ ДРЪВЦЕТО

    02:13 23.02.2026

