The Times: Украйна отстъпва на Русия по личен състав и оръжия на повечето участъци от фронта

Украйна отстъпва на Русия по личен състав и оръжия на повечето участъци от фронта, съобщава The Times, позовавайки се на западно разузнаване и независими наблюдатели.
Украински военен офицер заяви пред вестника, че Русия „използва напълно“ своите предимства на „техническо, оперативно и стратегическо ниво“. „Руснаците имат пълно превъзходство в авиацията и тактическите балистични ракети“, каза той.
Офицерът отбеляза, че недостигът на персонал в украинските въоръжени сили влияе върху способността на армията да провежда операции. „Имаме нужда от повече пилоти за нашите екипи с дронове и повече пехота, която да ги прикрива“, каза той.
Високопоставен военен източник от НАТО смята, че Украйна се нуждае от поне 250 000 допълнителни войници и значително по-мощни оръжия, за да промени ситуацията на фронта.
През декември 2025 г. руският президент Владимир Путин заяви, че руската армия твърдо държи стратегическата инициатива по цялата фронтова линия. Той заяви, че украинските въоръжени сили на практика нямат останали стратегически резерви. Той смяташе, че тогавашната ситуация на фронтовата линия трябва да принуди украинските власти да прекратят конфликта по мирен път.
1 Владимир Путин, президент
18:52 22.02.2026
2 Каква Украйна бе
18:53 22.02.2026
3 Пич
18:53 22.02.2026
4 ФИЦО:
18:55 22.02.2026
5 аааа
18:55 22.02.2026
7 Берлин
18:56 22.02.2026
8 Дивуй
18:56 22.02.2026
9 Путинистче идиотче
18:57 22.02.2026
11 Спецназ
но оня НЯМА да го послуша!
Избити украинци Зелеския не го Е.Е!
ДАЖЕ И нашите шматароци дват!
ФАКТ!
Той си чака парите КЕШ от ЕС и САЩ да си ги загърби!
18:58 22.02.2026
12 Владимир Путин, президент
До коментар #8 от "Дивуй":Русия победи НАТО !!!
1 000 000 : 0 😁
18:58 22.02.2026
14 1234
18:59 22.02.2026
15 Болен мозък
До коментар #3 от "Пич":Що ли Путин плаче "само" за 600 000 украинска армия.
18:59 22.02.2026
17 еврика
18:59 22.02.2026
18 АБВ
18:59 22.02.2026
20 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":Кой кого ли побеждава
19:01 22.02.2026
22 Кочо
Киев за два дня.
🤣🤣🤣
19:02 22.02.2026
23 БУНКЕРНИЯ КАШИК
Численото и Военно превъзходство
На Руските Орки
Е
6 към 1.
И затова РЕЗИЛЪТ
На Руските Пияндурници е още по голям .
За 4 Години със всички Оръжия
Ракети ,Самолети ,Танкове
И Милионната им Орда
Още се търкалят на 40 км от Границата.
МАГУЧАЯ е Тотален ШИТ.
19:02 22.02.2026
25 1234
До коментар #18 от "АБВ":В момента украинската армия е около 500 000 души и едвам държат численост на това ниво с непрекъснати мобилизации и гонки по улиците за месо.
Руската армия е около 800 000 души и нямат проблеми с месото, имат си доброволци и затворници.
19:02 22.02.2026
27 Вуте от Бусманци
19:02 22.02.2026
28 Мъките Путинови
Коментиран от #38
19:02 22.02.2026
29 Кочо
До коментар #23 от "БУНКЕРНИЯ КАШИК":Лапуркай бе ,лепилар скъссан !
Коментиран от #45
19:03 22.02.2026
30 Къде е редовната риска армия от 350 хил?
До коментар #18 от "АБВ":Ами по ти Кобзон разбира се.
Коментиран от #102
19:03 22.02.2026
33 Димитринчо
До коментар #27 от "Вуте от Бусманци":Повечко са.
19:04 22.02.2026
38 Владимир Путин, президент
До коментар #28 от "Мъките Путинови":"...четири години война и стигнаха там откъдето тръгнаха..."
Още малко.....
Всите руснаци трябва се приберат в родната си Удмуртия.
19:05 22.02.2026
40 Путин в ЦАЙТНОТ
19:06 22.02.2026
43 Пропагандата
До коментар #39 от "Соловьовче Объркано":винаги има за цел глупака!
19:07 22.02.2026
44 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #34 от "Верно ли бре":Лап Пай У.Йоттт бре хъесоссс ,какво ми се обясняваш с тиради !
19:07 22.02.2026
47 Кеф ми е
До коментар #37 от "Явно те боли":Че Путин изпълни "заповедта" на Байдън немедленно и чинно.
19:08 22.02.2026
49 Кочо
До коментар #45 от "Чоко":Лапурка ба хурра ,Морски и се потапяй дълбоко под вода 😂😂😂 !
19:09 22.02.2026
50 Путинистче идиотче
19:10 22.02.2026
51 Путин ще се бие до
19:10 22.02.2026
52 Сульоо
До коментар #48 от "Тихо бе!":Щиии омажа пле Шивата кррртуна с у....йнаа ,па може и вуна да ти поникне !
19:10 22.02.2026
53 Сатана Z
Украинските войски продължават да държат отбранителните линии и да отблъскват руските настъпления в Южна Украйна въпреки всички твърдения на Кремъл. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за AFP, публикувано на 20 февруари, че украинците са освободили 300 квадратни километра територия.
Освободени от ВСУ - Тернувато, северно от Гуляйполе, в Олександриевското направление, е в украински ръце, като данните са подкрепени с кадри от руски източник (КАРТА). Това увеличава опасността за руските части в Гуляйполе, защото украинската армия се цели в прекъсване на основния им логистичен път до Велика Новоселка.
ВСУ са освободили и Терново и продължават да напредват на юг.
19:10 22.02.2026
55 Оня с парчето
До коментар #46 от "Асен Василев":Ако ти го намаам ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.
Коментиран от #61
19:11 22.02.2026
57 Путин в ЦАЙТНОТ
19:12 22.02.2026
58 Димяща УШАНКА
19:13 22.02.2026
60 Оня с мотиката
До коментар #56 от "Механик":Прас кай козяка с мотика докато още пърха !
19:14 22.02.2026
61 Асен Василев
До коментар #55 от "Оня с парчето":Само обещаваш ...
19:15 22.02.2026
62 Не троли
До коментар #56 от "Механик":Изглеждаш глупаво. И не е толкова жалко за теб, колкото за запада да опре до глупаци да борят Русия с лъжи и простотия!
19:16 22.02.2026
63 Тигре Тигре
До коментар #56 от "Механик":Разз Мажи с бухалка педдо фила с ник пиночет ,спаси невинно българско детенце !
19:17 22.02.2026
64 Пумияр,
До коментар #62 от "Не троли":Дръж се възпитано.
19:18 22.02.2026
65 Болен мозък
19:18 22.02.2026
66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Каза селския обл Иди...
19:20 22.02.2026
67 Атина Палада
До коментар #65 от "Болен мозък":Руснаците не стават за войници.Даже дедите на днешните украинци са се сражавали с османците на Шипка.
19:21 22.02.2026
68 ЕЙ БАНДЕРИТЕ БЪДЕТЕ МЪЖЕ
19:24 22.02.2026
69 Артилерист
19:26 22.02.2026
70 БОРИС ДЖОНСЪН
19:29 22.02.2026
71 Ами дръж се
До коментар #64 от "Пумияр,":Почни първо от това да не се наричаш така, въпреки, че така се чувстваш. Не е нужно всички да ви гледат?
19:29 22.02.2026
74 Не троли
До коментар #64 от "Пумияр,":Тееваа ПМ умрррисаннаа .
19:37 22.02.2026
75 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #72 от "Българин":А ти мрррzливви ....ища поуаппвашшш ли ?
19:38 22.02.2026
76 Ами тогава какво чакат
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":а не обявят победа и да вдигнат белия баирак???
19:45 22.02.2026
77 доктор
19:46 22.02.2026
78 коко
19:46 22.02.2026
79 Артилерията,
До коментар #69 от "Артилерист":Ти вервай на британците 😂😂😂
19:48 22.02.2026
81 Уникално
19:52 22.02.2026
82 Факт
За 4 години има няколко пъти повече загуби на жива сила и техника от Украйна и не изпълнила нито една от целите на "СВО".
19:53 22.02.2026
83 Само че
До коментар #69 от "Артилерист":Януари 34 хил.ватенки фира.Туй знаиш ли го.Всеки месец по 30 хил.крепостни фирясват.
19:53 22.02.2026
85 Това е безспорен
До коментар #82 от "Факт":Факт.
19:54 22.02.2026
87 Все ми е тая
19:59 22.02.2026
88 Байдън разпореди война в Украйна
До коментар #70 от "БОРИС ДЖОНСЪН":И Путин изпълни чинно.....
20:05 22.02.2026
89 Е що те изкараха
До коментар #82 от "Факт":да покажеш трагедията на запада. 😄 Русия губи, а те на глупаци разчитат. 😄
20:06 22.02.2026
90 Ден и нощ
До коментар #88 от "Байдън разпореди война в Украйна":едно и също папагалиш малчуган! Направо е трагедия да гледа падението на запада човек!
20:08 22.02.2026
93 Олга
20:16 22.02.2026
94 Миуене
20:27 22.02.2026
96 Толкова сте силни
До коментар #68 от "ЕЙ БАНДЕРИТЕ БЪДЕТЕ МЪЖЕ":Че чак се Молите на Зеленски да ви даде Донбас😅
20:30 22.02.2026
99 Мишел
До коментар #5 от "аааа":В съвременната война оръжията са това което убива. Русия има пълно количествено и качествено превъзходство над Украйна при всички видове оръжия, особено при тежките. Затова Украйна дава десетки пъти повече жертви.
20:34 22.02.2026
100 Олга
До коментар #95 от "Волга":Ако забравил, ще ти напомня за хиперзвуково оръжие, а за него не му трябва една седмица, а минути.Губиш.
20:35 22.02.2026
102 Мишел
До коментар #30 от "Къде е редовната риска армия от 350 хил?":Редовната руска армия участва само в обявена война, а това е специална операция.
20:38 22.02.2026
103 Тома
20:40 22.02.2026
104 Русуфил хардлайнaр
20:42 22.02.2026
108 Жбръц
21:03 22.02.2026
111 Тити
21:31 22.02.2026
112 МОЖЕ
До коментар #105 от "Дедо Гaньо":АМА ПО ТЪПОУМИЕ И НАГЛОСТ ДАЛЕЧ Я ПРЕВЪЗХОЖДА
ПО ТЪПИ СА ДОРИ И ОТ МАКЕДОНЦИТЕ
21:57 22.02.2026
113 Е като не искат да я превземат
До коментар #111 от "Тити":ти що си глупака който повтаря пропагандата?
22:49 22.02.2026
114 да се знае и помни!
До коментар #67 от "Атина Палада":Украинците са били най многоброиния етнос в руската армия и масовите участници в боевете в Руско-турска война 1877-1878, а руснаците са основно командването. Освен това обаче извън руското командване има отделно други воюващи срещу окупаторите, като румънци, сърби, черногорци, български опълченци и много други местни войски и чети, които на практика са в най горещите предни позиции или в тила на врага и по скоро разчистват пътя за руската армия. Без тях победата просто е била немислима. Точно по тази причина днес в специализираните ръководства по военно дело тази война се посочва като пример как е неправилния начин да се води война.
00:24 23.02.2026
115 Урсулата ще дойде
00:49 23.02.2026
116 УЛТРА РУСОФОБ
02:12 23.02.2026
117 УЛТРА РУСОФОБ
02:13 23.02.2026