Украйна отстъпва на Русия по личен състав и оръжия на повечето участъци от фронта, съобщава The Times, позовавайки се на западно разузнаване и независими наблюдатели.

Украински военен офицер заяви пред вестника, че Русия „използва напълно“ своите предимства на „техническо, оперативно и стратегическо ниво“. „Руснаците имат пълно превъзходство в авиацията и тактическите балистични ракети“, каза той.

Офицерът отбеляза, че недостигът на персонал в украинските въоръжени сили влияе върху способността на армията да провежда операции. „Имаме нужда от повече пилоти за нашите екипи с дронове и повече пехота, която да ги прикрива“, каза той.

Високопоставен военен източник от НАТО смята, че Украйна се нуждае от поне 250 000 допълнителни войници и значително по-мощни оръжия, за да промени ситуацията на фронта.

През декември 2025 г. руският президент Владимир Путин заяви, че руската армия твърдо държи стратегическата инициатива по цялата фронтова линия. Той заяви, че украинските въоръжени сили на практика нямат останали стратегически резерви. Той смяташе, че тогавашната ситуация на фронтовата линия трябва да принуди украинските власти да прекратят конфликта по мирен път.