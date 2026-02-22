Новини
Цицелков: Искам да поискам прошка от хората, които са се почувствали обидени

22 Февруари, 2026 20:18

  • стоил цициелков-
  • министър-
  • оставка

Аз съм първият министър в най-новата история на България, хвърлил оставка по морални причини. Това е нашият нов морал.  Не защото съм виновен, нямам някаква забрана или присъда, което да ми пречи да изпълнявам какъвто и да е пост

Стоил Цициелков се закле на 19 февруари като вицепремиер с ресор „честни избори“ в служебното правителство на Андрей Гюров, но след атака от политици за случаи от неговото минало подаде оставка на 20 февруари.

Гюлов прие оставката му след разговор между двамата в Министерския съвет, а президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването му.

„Аз съм първият министър в най-новата история на България, хвърлил оставка по морални причини. Това е нашият нов морал. Не защото съм виновен, нямам някаква забрана или присъда, което да ми пречи да изпълнявам какъвто и да е пост, но просто почувствах, че тази атака ще навреди на правителството ни, на нашата обща мисия“, каза в предаването „120 минути“ по БТВ експертът по организация и провеждане на избори.

Цицелков потвърди, че през 2011 г. е бил осъден за шофиране след употреба на алкохол.

„Единственото нещо, за което съм осъждан, действително грешна преценка на младостта, е случай от 2011 година. Това е единственото нещо, за което аз се чувствам виновен“, заяви той.

По думите му тогава е бил спрян от полицията, оказал е „пълно съдействие“, а съдът му е наложил пробация, тъй като е бил с чисто съдебно минало.

„Качих се в автомобил след употреба на алкохол. В моя автомобил. Бях спрян и санкциониран. Това доведе до осъдителна присъда за пробация“, каза Цицелков.

Той подчерта, че наказанието е изтърпяно, а по силата на реабилитацията свидетелството му за съдимост в момента е чисто. „По българското право не би трябвало ние това да обсъждаме тук“, добави той.

Цицелков изрази съжаление и тъй като е Сирни заговезни, когато се иска и дава поршка, поиска прошка: „Действително съжалявам. Искам да поискам прошка от хората, които са се почувствали обидени. От хората, които са загубили близки.“

Относно полицейската регистрация, свързана с държане на марихуана, Цицелков обясни, че става дума за младежки случай, при който до него и негови приятели е имало фас от марихуана. По думите му не му е повдигано обвинение и няма присъда.

„Това, което се говори за някакви стотици грама, че аз съм дилър, са неща, които ще трябва да се докажат в съда. И аз ще заведа дела“, заяви експертът.

Цицелков коментира и твърдения, свързани с участието му в наблюдателска мисия в Гана по линия на Европейската комисия по време на пандемията от COVID-19.

Той обясни, че е нарушил вътрешни правила за безопасност след приключване на мисията, за което му е бил наложен „стандартен охладителен период“ за работа на терен.

„Това не е наказание. Това е охладителен период, който важи само за работа на терен. Аз не съм спрян да работя за Комисията“, каза той.

На въпрос дали е имало жена или непристойно поведение, Цицелков отговори: „Категорично – не. Нямало е друг човек, нямало е жена, момиче или, не дай си Боже, пингвин.“

В отговор на призива на председателя на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова да подаде оставка от Обществения съвет към ЦИК той обяви, че няма причина да го направи.

„Няма никакво правно основание, защото аз съм реабилитиран и тези юристи, които не се справят с избори, поне би трябвало това да знаят, че няма никаква причина, каквато и да е морална или друга, аз да не работя с избори. Аз и сега продължавам и все още се срещам с колегите от много различни мрежи… Аз съм единственият българин, който участва в среща на Венецианската комисия.

Той заяви, че ще продължи да работи за честни избори в България и подчерта, че никога не е получавал средства за тази дейност.


  • 1 кукорчу

    28 4 Отговор
    няма да те оставим гладен

    Коментиран от #3

    20:19 22.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    24 8 Отговор
    Цицелков изкара 24 часа колкото Гьобелс след смъртта на Хитлер.хи хи хи

    20:21 22.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Простено да ти е!

    28 4 Отговор
    Все пак не успя да навредиш!😇

    20:22 22.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 кой му дреме

    24 11 Отговор
    престъпник като теб не ме обижда
    отвращава ме

    20:23 22.02.2026

  • 7 Досие от ДАНС

    27 9 Отговор
    Още като го погледнеш, прилича на изпечен престъпник рецидивист. Очилата са само за заблуда. Освен това Биков каза, че няма нужда от такова министерство и от тяхната партия не желаят честни избори.

    Коментиран от #32, #41, #56

    20:23 22.02.2026

  • 8 1488

    14 2 Отговор
    аре аре от мене да мине

    20:23 22.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Делю Хайдутин

    25 8 Отговор
    Искай прошка от малките момченца

    20:24 22.02.2026

  • 11 Валтер Шеленберг

    15 5 Отговор
    Непоносим си ....отиди и сецскрии някъде

    20:24 22.02.2026

  • 12 А твойта

    10 4 Отговор

    До коментар #5 от "Да,бе":

    Майка, как те е родила Бе Мунчооо

    Коментиран от #17

    20:25 22.02.2026

  • 13 истински член

    20 4 Отговор
    на пи-пи ди-би, нищо не става от него но някаква сила го тика напред...

    20:25 22.02.2026

  • 14 кой му дреме

    8 17 Отговор
    все едно путин да се извини на всички "обидени" от неговите руски убийци украинци

    20:25 22.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 томова

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "аделин":

    ти ли си пияницо?

    20:27 22.02.2026

  • 17 Да,бе

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "А твойта":

    Нормално,не като твоята по голяма нужда...Или секцио в кланицата.

    20:28 22.02.2026

  • 18 Тома

    11 2 Отговор
    Ние от спартакус довечера ще ти простим

    20:28 22.02.2026

  • 19 ТИ АКО ИМАШЕ МОРАЛ

    17 4 Отговор
    СЪВЕСТ И ДОСТОЙНСТВО СЛЕД КАТО ЗНАЕШ ЩО СИ СТОРИЛ ЩЕШЕ НА МИГА ДА ОТКАЖЕШ. НО ПОНЕЖЕ ВСИЧКИ СТЕ АЛЧНИ И ТРЪПИ СЕ ИЗЛАГАТЕ ПОСТОЯННО. СИГУРЕН СЪМ ЧЕ ИМА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ МИЛИОНИ БЪЛГАРИ КОИТО НЕ БИХА ПОСТЪПИЛИ КАТО ВАС.

    20:29 22.02.2026

  • 20 кой му дреме

    19 0 Отговор
    то и онуй цигане стораро се извини на всички "обидени" задето закон не го хваща като кара с 300 със самозамъгляващ се километраж

    20:30 22.02.2026

  • 21 Гюлов

    18 1 Отговор
    Абе ако мине номера

    20:31 22.02.2026

  • 22 Макс

    6 9 Отговор
    Браво, Цицелков ! Простено да ти е !

    20:31 22.02.2026

  • 23 механик

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да,бе":

    Гледай твоите чавета и не драскай .

    20:32 22.02.2026

  • 24 хсйдгхфсб

    18 3 Отговор
    От комичен по комичен ,но досега никой не може да бие Кирил Петков.

    Коментиран от #34

    20:33 22.02.2026

  • 25 Вече

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спецов":

    Двакаш на две...те пра...сета ....ен..ичар тъ...п.

    20:33 22.02.2026

  • 26 кой му дреме

    14 2 Отговор
    хем грешен, хем нагъл

    никого не си обидил,
    закона си престъпил

    с извинете не става

    20:34 22.02.2026

  • 27 1488

    7 4 Отговор
    с извинете не става, със затвор става

    20:38 22.02.2026

  • 28 От социалните мрежи

    19 1 Отговор
    Само в България могат да изберат за министър на честните избори,човек със забрана за наблюдател на избори.От наглост ли го правят,или от глупост?! И в двата случая е РЕЗИЛ.

    20:40 22.02.2026

  • 29 През цялото време

    18 2 Отговор
    Чаках да разбера кого ще изкара виновен --Пеевски,Борисов или Путин.Сандов подписвал документи,ходил с Калушев да бере боровинки,но службите виновни,защото не са от "нашите".Либералите толкова си могат,но пак ни "налазиха". Дадоха им власт,сега ще им гледаме сеира.

    20:46 22.02.2026

  • 30 Истински неможач

    17 0 Отговор
    Розов шарлатан некадърник за нищо ,освен да се дупи и слага за стотинки пред който дава. Шарлатанин неможач и тръгнал да лъже. Ама поне изказва мисъл а не като Киро тъпото, дето и завършено изречение не може да направи. И тия ще направят нещо хубаво за хората....Верваме ли , толкова ли пък ние сме изпаднали. Да разчитаме на шарлатаните и педофилите.

    20:46 22.02.2026

  • 31 Баце

    1 4 Отговор
    Куклите от спортно шоу бизнеса те направиха милионер просто ги осъди на базата че си нормален човек като всички останали жители тоци азиатски способ на колониален модел винаги ми е бил чужд и аз не пушех до първи корс но в седми ккас една краварка ме обвини в пушене за невъзможност за развитие е неоспя но опита , имунитета от робите е дистанция с електро пастир - те просто обичат да се самонаказват

    20:47 22.02.2026

  • 32 Хе,хе...!

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "Досие от ДАНС":

    Биков бил казал...!
    Амчи той Биков каза и друго... :
    ,,Борисов е не само Диктатор!
    Той е и-Карикатура на Диктатор...!"...!
    Ахъъммм...!

    Коментиран от #37

    20:47 22.02.2026

  • 33 Петър

    16 1 Отговор
    Какъв красавец, умник... и наглец! Ами като си толкова невинен, защо тогава подаде оставка след като за един се стана вицепремиер?!

    20:51 22.02.2026

  • 34 Кирил Петков

    18 1 Отговор

    До коментар #24 от "хсйдгхфсб":

    Беше симпатичен и добродушен. Те затова го разкараха.Този е нагъл.Въобще...хващат ги "на калъп",образно казано,а те казват,не е това,което изглежда.Все едно съм в психиатрия.И да искаш да ги харесаш тези от ППДБ,няма за какво.

    20:51 22.02.2026

  • 35 ?????

    17 1 Отговор
    Ха ха.
    Що тоя човек не си седи в къщи и да не се показва публично тук там.
    Умнокрасивитетът съвсем ли е изгубил някакво приличие?

    Коментиран от #40

    20:53 22.02.2026

  • 36 идиоти вън

    15 0 Отговор
    Мале, мале, мале, е такава наглост може да съществува само на жълтите павета, те го питат нещо, а той-,,ще ти кажа после", ,, не помня" и си приказва глупости които си е наумил. та не стана ясно ни за марихуаната ни за Гана, а аз исках това да чуя, да ама не, типично за жълтопавтник и с ум и морал на същото паве!!!

    20:56 22.02.2026

  • 37 Умният човек

    11 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хе,хе...!":

    Може да си промени мнението,когато разбере,че е сгрешил.Не постоянно,както го правят други,но веднъж,а после да остане лоялен. Другото е като този министър за един ден,който хем е виновен,хем казва какво толкова.ЗАБРАНА ОТ ЕС ЗА ПЕТ ГОДИНИ,да е наблюдател на избори,подвел Гюров, това било нищо.Наглост !

    Коментиран от #54

    20:59 22.02.2026

  • 38 ЧИЧО

    8 0 Отговор
    И сега какво искаш, паметник ли да ти издигнем!

    Коментиран от #46

    21:00 22.02.2026

  • 39 Питаий тошко

    6 0 Отговор
    Войниците в украйна които тъпчат с амфета произведени в тепето как го вижда според бангладешкия парламент

    21:03 22.02.2026

  • 40 Продължават

    12 0 Отговор

    До коментар #35 от "?????":

    Продължават с опитите да ни направят родители под номер и да обяснят на децата,че има трети пол.Не е виновен този,който яде баницата.Чух,че пак плашат,че ще организират джензита.Не могат да живеят без да създават хаос.В мътната вода,се опитват да хванат шарани.

    Коментиран от #48

    21:05 22.02.2026

  • 41 До господи джамуйка

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Досие от ДАНС":

    В организация (танцувай с мен) има всичко друго но не и досиета

    21:10 22.02.2026

  • 42 Или някой

    14 1 Отговор
    много манипулира и разду за какво е задържан(два пъти за трева, единият път - 55 грама, което е мнооооого далеч от "фасче", в Гана, че си е водил малолетна проститутка в хотела, а той го изкарва като някаква простъпка - едва ли не пиян без да иска се показал гол на терасата, видели го едни деца и се оплакали), или този лъже много безочливо, точно както първоначално искаше да отрече и да мине с изявление, че за всичко вече е реабилитиран, но в духа, че едва ли не - няма такова нещо. Ако е второто и този за втори път е излъгал - не знам, дори и за пепераст това си е прекалено нагло.

    Коментиран от #53

    21:10 22.02.2026

  • 43 кисел

    6 0 Отговор
    И този ,като м.константинов си мисли,че е незаменим и най- много разбира от изборен процес. Не случайно пила името на пенсионера с малки букви.
    Чудя се ,къде е достойнството, самоуважението и чувството за такт,на тези " специалисти"!

    21:12 22.02.2026

  • 44 Гост

    12 0 Отговор
    Щом си се качил да шофираш пил- ти си потенциален осъзнат убиец

    21:12 22.02.2026

  • 45 Педофилите

    8 0 Отговор
    Къртят мивки

    21:13 22.02.2026

  • 46 То вече има

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "ЧИЧО":

    Явно неси опознал себеси

    21:13 22.02.2026

  • 47 Хаха

    8 0 Отговор
    Как безбожник ще иска прошка?

    21:14 22.02.2026

  • 48 Мда

    8 0 Отговор

    До коментар #40 от "Продължават":

    Белобрадова тази мърла усилено работи по въпроса!

    21:15 22.02.2026

  • 49 Човече,

    9 0 Отговор
    виновен си и по-добре спри да се ежиш

    21:19 22.02.2026

  • 50 Бако

    9 0 Отговор
    Цицелка, морала, чест, достойнство са качества, или ги имаш или не. ТИ ГИ НЯМАШ! Ако ги имаше нямаше да се обесняваш къв си...
    с пиянско минало и дрога, това е безусловно и неотменимо твоето минало.
    Отпадъците в обществото ги набутват да ни управляват и така 36 години. Е, затова сме на това дередже, потъваме!

    21:22 22.02.2026

  • 51 Горски

    11 1 Отговор
    Брутален лъжец и измамник. Като всички от ППДБ. Този господин всичко отдава на младостта, но на 28г (когато е хванат с алкохол в кръвта) би трябвало да е наясно, че нарушаването на закона води до последствия. Всички тези оправдания, са жалки и тъжни и, въпреки че вече е на 43г, с поведението си показва, че е незрял и крайно безотговорен. Няма прошка батка, кой каквото си е надробил това ще си сърба. Тоя е като близнак на ония "доктор" дето детето летя от 5 етаж от перверзиите им. Цицелков е много убаво, обаче от дрон се вижда че нещо не си у ред.

    21:27 22.02.2026

  • 52 Гъбарко

    10 1 Отговор
    С оръдие не се стреля срещу комар, но когато комара се превърне в вицепремиер, целта оправдава средствата. Цицелков докато беше безобиден никой не му обръщаше внимание, но от комисията когато защитаваше 100% мъдуровките и си позволи лични обиди и политически нападки, а последствие и вицепремиер, беше отстрелян класически. Е Цицелков, всеки достига нивото си на некомпетентност. Довиждане, няма да ни липсваш.

    21:28 22.02.2026

  • 53 Толкова пъти

    9 0 Отговор

    До коментар #42 от "Или някой":

    Са го хванали и осъдили.Кой знае колко още пъти е нарушавал закона.По лошото е,че не осъзнава вината си,а плаши хората,които коментират.

    Коментиран от #58

    21:34 22.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 БЕСИЛО

    6 1 Отговор
    Ша та бедим .

    21:37 22.02.2026

  • 56 ШЕФА

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Досие от ДАНС":

    На никакъв престъпник и рецедивист не прилича,а е сто процентов ПП(педоф.... пед......) който е готов за булка в затвора.

    21:40 22.02.2026

  • 57 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Мяза ми на хомобандюга

    21:51 22.02.2026

  • 58 Това е

    8 1 Отговор

    До коментар #53 от "Толкова пъти":

    важното да се разбере - да, хванали са го толкова пъти, въпросът е, че има голяма разлика да го хванат с 55 грама трева от това този, с който е бил, да му е паднал свития джойнт в колата му и той да носи отговорност. Има огромна разлика от това да си изпратен за наблюдател на изборите в Гана и да си намериш малолетна проститутка и да я мъкнеш към хотела, където те задържат, от това да смотолевиш, "че е нарушил вътрешни правила за безопасност след приключване на мисията" - няма организация, която изрично да забранява да си с малолетна - законът го забранява принципно, а тук го казва все едно по време на КОВИД след края на изборите без маска е отишъл да си купи безалкохолно от лобито. И понеже веднъж опита хлъзгаво да излиза с това, че не е съден и няма наказания, ама към момента, а не че не е имал, имам опасения, че отново със завъртени смотолевени думи се опитва да казва на черното неособено бяло.

    22:14 22.02.2026

  • 59 Почерпен

    8 0 Отговор
    Цицелка, натряскай се да козирката, дръпни някоя магистрала, качвай на колата и газ до ламаранита. Те да си говорят каквото искат.
    Ти си си точен отвсякъде. Всички скочиха срещу теб, а ти си толкова.........истински Олиго..ен!

    22:34 22.02.2026

  • 60 Тити на Кака

    9 0 Отговор
    "Искам да поискам"....
    Разкошно казано!
    Поредният уникален кретен на ПП....
    😂

    23:17 22.02.2026

  • 61 Министерството на истината с лама Цицел

    9 1 Отговор
    постави световен рекорд за съществуване от няма и 24 часа. Лама Цицел пак няма държавна цицкa от която да цицa.

    01:21 23.02.2026

