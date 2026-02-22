Новини
Bild: САЩ може да ударят Иран на 23 или 24 февруари

22 Февруари, 2026 19:02, обновена 22 Февруари, 2026 18:05

В администрацията на Доналд Тръмп имало разделение по този въпрос

Bild: САЩ може да ударят Иран на 23 или 24 февруари - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Съединените щати може да ударят Иран през следващите дни. Това съобщи Bild, позовавайки се данни от бившия агент на ЦРУ Джон Кириаку, пише Известия.

Според Кириаку, американското правителство вече е взело фундаментално решение за атака. "Източник от Белия дом му каза, че атаката може да последва в понеделник или вторник", пише Bild.

В администрацията на Доналд Тръмп вече има разделение по този въпрос. Споменава се в материала, че държавният секретар Марко Рубио и шефът на Пентагона Пийт Хегсет подкрепят евентуалната атака, а вицепрезидентът Дж. Д. Ванс и директорът на националното разузнаване Тулси Габард са против.

На 18 февруари CBS News съобщи, че Съединените щати са готови да ударят Иран в събота - 21 февруари. Част от войските на Пентагона вече са разположени в Близкия изток, но се очаква окончателното решение на Тръмп.

Порталът Axios също заяви за високата вероятност от военен сблъсък между Съединените щати и Иран. Отбеляза се, че израелското правителство е насочено към смяна на режима в Техеран и вече се подготвя за военни действия.

На 17 февруари Върховният лидер на Иран призова да не се съдят предварително резултатите от преговорите със Съединените щати по въпроси, свързани с иранската ядрена програма.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мдаа

    21 82 Отговор
    Израел заедно с ЕС , САЩ, Канада, Австралия, са единствените истински демокрации в света

    Коментиран от #16

    18:06 22.02.2026

  • 2 БОЛШЕВИК

    65 29 Отговор
    Тоя път агресора ако удари Иран ще понесе големи загуби и поражение!

    Коментиран от #7, #22, #28

    18:07 22.02.2026

  • 3 Българските турци

    74 17 Отговор
    Време е агите да потопят един самолетоносач,добър атракцион подводен риф би се получил .

    18:08 22.02.2026

  • 4 Кога ще бесят Аятолаха на крана?

    18 48 Отговор
    Да гледаме на живо по Ю туб.

    18:08 22.02.2026

  • 5 АБВ

    11 8 Отговор
    Айде де изчака ми се чакалото

    18:09 22.02.2026

  • 6 Летище София

    62 11 Отговор
    Е задръстено от американски самолети.
    През територията ни преминаватьколонии сухоземна техника!
    Гривестата какво става?

    Коментиран от #10, #83

    18:10 22.02.2026

  • 7 Ще ти се,

    12 19 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    комуне

    18:10 22.02.2026

  • 8 Копейка

    21 26 Отговор
    На нас ни казаха да викаме за Мадуро,Хумейни и Асад!

    18:11 22.02.2026

  • 9 Спецназ

    61 14 Отговор
    САЩ всячески искат да разбутат в кошер
    Близкия изток!

    ФАКТ!

    Какъв го търсят американците на 10 хил. километра от САЩ да налагат "ТЯХНАТА" демокрация!

    18:12 22.02.2026

  • 10 много просто

    62 20 Отговор

    До коментар #6 от "Летище София":

    Да помислим - защо американците избраха точно летище София, а не летище Варна, което е по-близо до Иран? Целта очевидно е да се въвлекат всички натовски страни във войната с Иран. Просто е - Иран удря София, задейства се чл. 5 от договора и всички западни държави трябва да се включат в акцията на САЩ. Ако ударят Варна не е толкова страшно, но да удариш натовска столица е нещо, което няма да може да се преглътне. Столичани ваша работа е да сте на летището, да направите жива верига и да не позволите нито един самолет да излети от нашето летище. Знам, че няма да ви позволят, няма и да ви допуснат в близост до летището, но поне проявете инстинкт за самосъхранение и покажете, че българите не са съгласни с удари срещу Иран - държава, от която нищо лошо не сме видели.

    Коментиран от #14, #15, #18, #19, #67

    18:15 22.02.2026

  • 11 Тома

    53 8 Отговор
    На 23 и 24 февруари летище Васил Левски няма да работи за граждански полети.Ще се почистват тръбите каналите и клозетите

    18:16 22.02.2026

  • 12 може да ударят

    46 12 Отговор
    Не ще "ударят" а ще извършат поредното престъпление срещу човечеството ! ...

    18:16 22.02.2026

  • 13 ТДС

    27 6 Отговор
    Не съм фен на американците, но мисля, че няма да направят нищо този път или поне за сега. Може би ще изчакат да мине Рамазана примерно в последния му ден. От това което видях да сега от Тръмп предния път в Иран и до някъде във Венецуела той предпочита да действа от веднъж изненадващо, а сега около тази атака много шум и пушилка се вдигна от далеч армади, самолети и т.н. та за това съм на това мнение.

    Коментиран от #25

    18:16 22.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Софиянец

    7 17 Отговор

    До коментар #10 от "много просто":

    Никой не ти иска мнението.

    18:18 22.02.2026

  • 16 ФАКТ

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа":

    Упределено не те бива в глъвътъ иди на лекер или Буда

    18:18 22.02.2026

  • 17 Не трябва на 24-ти

    13 26 Отговор
    защото тогава се чевстват 4 години от СВО на Русия.
    Още много години ще се мъчат азиатските рушляци, като се набутаха в европейска държава.

    18:18 22.02.2026

  • 18 Ела си от

    8 17 Отговор

    До коментар #10 от "много просто":

    село, ти да протестираш.
    Няма само софиянци да ви оправяме живота.

    Коментиран от #86

    18:20 22.02.2026

  • 19 Летище Варна е

    8 22 Отговор

    До коментар #10 от "много просто":

    малко за целта.
    Освен това сме в НАТО. Няма да се дърпаме. Много си див.

    Коментиран от #26

    18:23 22.02.2026

  • 20 УДРЯЙТЕ!

    17 23 Отговор
    Ликвидирайте брадатият козел терорист! Свобода за иранският народ!

    Коментиран от #53

    18:24 22.02.2026

  • 21 Ганя Путинофила

    12 21 Отговор
    Край с Шахедите за путен!

    18:27 22.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Копейка

    10 17 Отговор
    Сега и за чалмите ли трябва да ревем?

    Коментиран от #29

    18:27 22.02.2026

  • 24 Анчо кючека

    7 9 Отговор
    Днес , утре , всеки ден отлагат . Ние до кога ще чакаме ?

    18:28 22.02.2026

  • 25 Предния път

    13 29 Отговор

    До коментар #13 от "ТДС":

    в Иран беше лабава работа. За Венецуела да не говорим. САЩ само духнаха и Мадурото приключи.
    Сега залога е голям. Брадатите не трябва да имат ядрено оръжие, щото са примитивни и непредвидими.

    Коментиран от #59

    18:28 22.02.2026

  • 26 Хаген

    31 8 Отговор

    До коментар #19 от "Летище Варна е":

    Бе то и Румъния и Турция са в НАТО но се дърпат! Сега разбрахте ли какво подписаха Желязков и Тръмп!

    Коментиран от #48

    18:28 22.02.2026

  • 27 Бъдеще

    23 6 Отговор
    Най-добре ще е да ударят Иран в нощта на 30 срещу 31 февруари...

    Коментиран от #31, #69

    18:29 22.02.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    10 17 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    ".. агресора ако удари Иран ще понесе големи загуби и поражение!..."

    Аха....надай се.
    Те щот американците са чaлмapи про3ди нeyки, като руските 6олшeвици, нали......☝️😁

    18:30 22.02.2026

  • 29 Ние, копейките

    13 13 Отговор

    До коментар #23 от "Копейка":

    ревем не само за Русия, а и за другите терористични режими.

    18:30 22.02.2026

  • 30 И коя е причината

    27 9 Отговор
    САЩ да ударят Иран ? Кво им е направил Иран?

    Коментиран от #34, #42, #63

    18:31 22.02.2026

  • 31 Февруари май

    15 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бъдеще":

    нямаше толкоз дни, ама ти за всеки случай отсега влизай в укритието.

    Коментиран от #39

    18:32 22.02.2026

  • 32 ФАКТ

    2 5 Отговор
    Упределено не те бива в глъвътъ иди на лекер или Буда

    18:33 22.02.2026

  • 33 Феникс

    13 7 Отговор
    Също така, ще използват въздушното ни пространство и гражданските ни летища за тази цел!

    Коментиран от #38

    18:33 22.02.2026

  • 34 Прочети 25

    8 3 Отговор

    До коментар #30 от "И коя е причината":

    за да не се повтарям.

    18:33 22.02.2026

  • 35 ФАКТ

    15 6 Отговор
    Ревете за Бг че загина бе о р у д ии

    18:34 22.02.2026

  • 36 Шиши

    9 5 Отговор
    тиквуна кво обади?

    18:34 22.02.2026

  • 37 Агресора САЩ

    23 7 Отговор
    Трябва да бъде обявен за терористична държава и Тръмп да бъде съден от международният наказателен трибунал както нацистите след ВСВ. Натаняху също !

    Коментиран от #40

    18:34 22.02.2026

  • 38 А ти какви искаш

    9 19 Отговор

    До коментар #33 от "Феникс":

    Отстрани ли да гледаме? Ние сме член на НАТО!!

    Коментиран от #47

    18:35 22.02.2026

  • 39 Бъдеще

    5 8 Отговор

    До коментар #31 от "Февруари май":

    нЕма мЕсто, пълно е с брадати аятоласи... Ше почЕкам отвънка да мине патакламата....

    18:35 22.02.2026

  • 40 Сега трябва

    7 10 Отговор

    До коментар #37 от "Агресора САЩ":

    да кажеш, какво мислиш и за жужето в бункера.

    Коментиран от #49

    18:36 22.02.2026

  • 41 нннн

    23 7 Отговор
    България ще помага ли? КОЙ разреши да се ползва софийското летище(вероятно и други) за удар срещу Иран?
    Трябва да знаем КОЙ, че да гласуваме правилно.
    Българи, мислете като гласувате/не гласувате.

    Коментиран от #46

    18:36 22.02.2026

  • 42 как какво

    22 7 Отговор

    До коментар #30 от "И коя е причината":

    Имат много петрол и не се дават на Израел, че даже им изпратиха няколко ракети. След като сложиха ръка на нефта на Венецуела, сега е ред на Иран, за да оправят бюджета, а и да поставят на сериозно изпитание икономиката на Китай. С един удар - няколко заека. Само дето Иран не е нито Ирак, нито Либия, нито Сирия. Тук има вероятност да си счупят зъбите. Да се надяваме, че всичко ще се размине с краварското перчене, защото този път и ние ще го отнесем.

    18:36 22.02.2026

  • 43 Ачо

    16 9 Отговор
    Тръмп говедатя,този път няма да посмее!Само плаши.Надява се Иран,Русия Китай да се уплашат.Ще му разкажат играта.Време е краварника да си прибере параткешите и да се маха от Африка,Европа,от Азия!
    Иначе ще получи втори Афганистан.

    18:36 22.02.2026

  • 44 Кой знае

    8 15 Отговор
    Може да ударят и по рашките.

    18:36 22.02.2026

  • 45 САЩ е Третия Рим и друг няма да има

    9 14 Отговор
    Чалми да фъркат.

    18:38 22.02.2026

  • 46 Ние българските простацци

    8 12 Отговор

    До коментар #41 от "нннн":

    Ще гласуваме за възраждането

    Преди гласувахме за Атака

    Коментиран от #50, #56

    18:38 22.02.2026

  • 47 Феникс

    14 7 Отговор

    До коментар #38 от "А ти какви искаш":

    Нали НАТО е защитен съюз бе , лама ли си пони ли си вече не те знам!

    Коментиран от #58

    18:38 22.02.2026

  • 48 Гърция не го подписа

    20 3 Отговор

    До коментар #26 от "Хаген":

    ама летището в Атина е пълно с американски самолети.
    Друг е въпроса, че нашия подписа едно недоразумение.

    Коментиран от #62

    18:38 22.02.2026

  • 49 Ще ти кажа

    23 6 Отговор

    До коментар #40 от "Сега трябва":

    Русия да кажем че защитава малцинството си в Украйна а САЩ в Иран кво защитава? А във Венецуела? ...

    Коментиран от #51, #52

    18:39 22.02.2026

  • 50 И ний сме такива

    5 6 Отговор

    До коментар #46 от "Ние българските простацци":

    ама ще гласуваме за селянчето от Славяново.

    18:39 22.02.2026

  • 51 Феникс

    20 6 Отговор

    До коментар #49 от "Ще ти кажа":

    Ционистите са проникнали толкова дълбока в тъканта на шатите, че въпроса ти е напълно излишен!

    18:41 22.02.2026

  • 52 Руснаците и в Афганистан

    7 17 Отговор

    До коментар #49 от "Ще ти кажа":

    май имаха малцинство и се налузиха там през 80-те.
    И ги наритаха, както сега правят украинците.

    18:41 22.02.2026

  • 53 Рижавият изперкал козел

    8 6 Отговор

    До коментар #20 от "УДРЯЙТЕ!":

    Няма брада бре

    18:41 22.02.2026

  • 54 хихи

    10 6 Отговор
    Чичо Дончо не с рогата, не с рогата!!!!! С езика чичо Дончо....

    18:44 22.02.2026

  • 55 Цък

    17 8 Отговор
    За пореден път казвам: САЩ директно няма да нападнат Иран. Само един елементарен сценарий: Иран пуснат 10 свръхзвукови ракети по един самолетоносач и го извадят извън строя. Край с величието на САЩ. Вярно ли е, че до брега на Иран има военни кораби на Русия и Китай? Ако се включат в свалянето на томаховките- ще ги изстрелват от Средиземно море и ще има много време за реагиране. Отново край с величието на САЩ. САЩ могат да направят сделка с Русия и Китай. За Русия Украйна и източна Европа, за Китай Тайван. Не е добра сделка. С Русия е добра, но с Китай е много лоша. Русия е с Китай по принуда и разбира колко е лошо за нея, но ако продаде и Иран всичко постигнато през последните 4 г отива в канавката

    Коментиран от #75

    18:44 22.02.2026

  • 56 хаха🤣

    2 9 Отговор

    До коментар #46 от "Ние българските простацци":

    Кво ме интересува мен за кой ще гласуваш бе ПП -ДБ π∆аааллл,тайната на вота е гарантирана !

    Коментиран от #61

    18:44 22.02.2026

  • 57 Вижте намерете и прочетете статията

    12 6 Отговор
    Иран съществува днес благодарение на ракетите си, ..... казва бивш инспектор на ООН по оръжията от 20 февруари 2026 г. В ексклузивно интервю за Tehran Times, Скот Ритър, бивш инспектор на ООН по оръжията и офицер от разузнаването на морската пехота на САЩ, обсъди как Вашингтон гледа на преговорите с Иран, какво се надява да постигне със страната, както и нарастващия риск от военна ескалация.

    18:46 22.02.2026

  • 58 И ти чети 25

    7 5 Отговор

    До коментар #47 от "Феникс":

    Докато иранците не са гръмнали атома.
    В тоя смисъл,НАТО е отбранителен съюз.

    18:47 22.02.2026

  • 59 Цък

    17 6 Отговор

    До коментар #25 от "Предния път":

    Много си смешен. Израел може да има ЯО, Иран не. Двойни педерунгилски стандарти.

    Коментиран от #68

    18:47 22.02.2026

  • 60 Нещата са елементарни

    2 9 Отговор
    Изправянето на Израел пред екзистенциалното му оцеляване е един от най-бързите начини за прекратяване на тази война.

    Коментиран от #78

    18:49 22.02.2026

  • 61 Не можеш да си

    8 0 Отговор

    До коментар #56 от "хаха🤣":

    скриеш вота.
    Разбрахме те!

    18:50 22.02.2026

  • 62 Хаген

    4 7 Отговор

    До коментар #48 от "Гърция не го подписа":

    Не вярвам прати снимка! Не Гърция а базата в Кипър!

    Коментиран от #64

    18:50 22.02.2026

  • 63 Яяяяяя

    11 4 Отговор

    До коментар #30 от "И коя е причината":

    Създали държава върху американския петрол

    18:54 22.02.2026

  • 64 Видео да

    9 1 Отговор

    До коментар #62 от "Хаген":

    ти пратя не искаш ли?
    Отвори и чети. И снимки има.

    Коментиран от #73

    18:54 22.02.2026

  • 65 Ама истината е че

    12 2 Отговор
    Русия и Иран успешно се намесиха, за да подкрепят Асад срещу силите на ИДИЛ и Ал Кайда, но след като постигнаха военна победа, когато Русия и Иран казаха на Башар Асад, че трябва да се направят реформи и че нещата трябва да се променят, вместо това той се обърна към Арабската лига, казвайки: „Е, лесният път ще бъде да се реинтегрирам в арабския свят, в Арабската лига.“ Той отвори вратата и ЦРУ, Мосад и други използваха тази възможност, за да подкупят всички в неговото ръководство, така че когато Джолани започна атаката си, генералите, губернаторите и политиците, които трябваше да подкрепят Асад, не бяха с него. Те вече се бяха продали.

    18:55 22.02.2026

  • 66 Умник

    11 7 Отговор
    Тръмп няколко пъти го игра този номер - даде някакъв срок и по средата на този срок пуска армията. Ако аз съм на мястото на аятоласите, пускам по няколко ракети срещу самолетоносачите и срещу базита на САЩ там.Без много да му мисля. И щях да съм си напазарувал шравилните ракети.Колкото и добе да се справя ПВО, за самолетоносачите е достатъчно да пропуснат по 1-2 ракети и ще ги изкара от строя, дори и да не ги потопят. А че ракетите минават през ПВО на самолетоносача, го доказаха хусите.

    18:55 22.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Може и да

    11 7 Отговор

    До коментар #59 от "Цък":

    съм смешен.
    Ама виж какво правят руснаците с ядрените си прашки. Плашат целия свят.
    И други имат атом, ама не правят такива изцепки.
    Жалко е, чи и примитивни народи имат такова оръжие.

    18:58 22.02.2026

  • 69 Ами всъщност

    3 7 Отговор

    До коментар #27 от "Бъдеще":

    И един ден по рано да нападнат все тая......

    19:00 22.02.2026

  • 70 Ако ударят

    9 3 Отговор

    До коментар #67 от "Точно така е":

    Терминал 2, вместо да кърпим дупките по пистата, ще стане една голяма дупка.

    19:00 22.02.2026

  • 71 надявам се

    8 5 Отговор

    До коментар #67 от "Точно така е":

    да си прав. Планът е твърде очевиден, че да се вържат на него и да помогнат на САЩ като включат другите натовски държави, които на този етап не са желаещи да се включат в тази авантюра. Обаче не можем да изключим и провокация от страна на краварския ни партньор, така че докато се разбере кой е ударил летището в София, конфликтът да се разрасне за часове. Те ги умеят тези работи, не е като да не са го правили стотици пъти. Американците нямат приятели, нито някога са проявявали скрупули да предават своите.

    19:04 22.02.2026

  • 72 Нещата са непредвидими. Тръмп не е

    9 5 Отговор
    У ред с главата. Ако Иран атакува например производството на петрол в Азербайджан, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства или производството на газ в Катар, крайният резултат ще бъде глобална енергийна криза - колапс на световната икономика. Това ще бъде катастрофално и за Иран. Ето защо иранците не са го направили; това е екзистенциално. То ще срине всички заедно с Иран, ще опустоши петролната икономика на Иран и ще доведе до регионален хаос и анархия.

    19:04 22.02.2026

  • 73 Хаген

    8 5 Отговор

    До коментар #64 от "Видео да":

    Е някой подава грешна информация! Четох че само България и Кипър са разрешили!

    19:04 22.02.2026

  • 74 Нека бъдем честни:

    10 5 Отговор
    Ако не бяха балистичните ракетни програми на Иран, Иран нямаше да съществува днес като ислямска република. Той вече щеше да е унищожен. Единственото нещо, което държи Иран жизнеспособен, е фактът, че той притежава този възпиращ фактор – този капацитет за балистични ракети, който може да навреди на Израел и да унищожи американски бази в региона.

    19:06 22.02.2026

  • 75 Напротив

    10 5 Отговор

    До коментар #55 от "Цък":

    Ще ги нападнат, и ще си счупят тъпите кравешки кратуни!

    19:08 22.02.2026

  • 76 Паразита САЩ

    12 5 Отговор
    Се доказва като най дестабилизиращият фактор в света. Не случайно самите американци искат да убият смахнатия рижав козел. Потресаващо е обаче това което правят нашите атлантически бооклуци обаче

    Коментиран от #82

    19:10 22.02.2026

  • 77 Дас Хаген

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Украина талантливая и рабатливая":

    Да но това не е операция на НАТО, а еднолично решена от Тръмп!

    19:12 22.02.2026

  • 78 При война Израел няма да оцелее

    9 5 Отговор

    До коментар #60 от "Нещата са елементарни":

    Ще се превърне в радиоактивна пустиня !

    19:15 22.02.2026

  • 79 САЩ и Израел са престъпници

    13 4 Отговор
    Съединените щати имат дълга история в провеждането на операции за смяна на режими в други страни. Операцията срещу Саддам Хюсеин в Ирак, например, беше десетилетия продължила усилия. Муамар Кадафи, Башар Асад и Николас Мадуро са други често цитирани случаи. Факт е, че Съединените щати многократно са се опитвали да отстранят от власт определени правителства.

    Тези изявления не са направени във вакуум. Те са обвързани с по-широка политическа рамка и с конкретни мерки, които вече са в ход. Иран наскоро преживя период на тежко насилие, организирано от Съединените щати и Израел с изричната цел отслабване на иранската система в стремежа към смяна на режима. Това не е хипотетичен сценарий; това е реална политика и истинска заплаха за Иран.

    19:17 22.02.2026

  • 80 Анонимен

    12 4 Отговор
    Дано не ударят София. Исках да си купя панелка за 400 000 евро с 35г ипотечен кредит.

    19:20 22.02.2026

  • 81 А българските атлантически простацци

    11 4 Отговор
    Защо ни замесват в това престъпление?

    19:22 22.02.2026

  • 82 Евгени

    3 6 Отговор

    До коментар #76 от "Паразита САЩ":

    Приятелю, аз ви казвах, господин Тръмп не го слуша главата, и че Байдън, макар и горкият да не знаеше на кой свят е, е много по нормален от Тръмп! Ама вие Тръмп та Тръмп. Ето ви сега Тръмп. Защо мръвките?

    19:26 22.02.2026

  • 83 Боруна Лом

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Летище София":

    ТОТАЛНО СМЕ ОКУПИРАНИ! КРАВАТА ЩЕ ВЛИЗА ПО КЪЩИТЕ ДА СИ ВЗИМАТ МЪЖЕ/ЖЕНИ ЗА ЗАБАВЛЕНИЕ!ГНУС!

    19:32 22.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 МОСКВА И КИТАЙ

    4 3 Отговор
    НЕ МИСЛЯТ ТАКА

    19:34 22.02.2026

  • 86 никой

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ела си от":

    вие ни обърквате живота, вие ще го оправяте

    19:38 22.02.2026

  • 87 6699

    0 3 Отговор
    бубулечка кючек ще играеш

    19:49 22.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Анонимен

    1 3 Отговор
    Да не получат това което не са очаквали

    20:05 22.02.2026

  • 90 Време разделно!

    3 3 Отговор
    Престъпното правителство на Желязкофф и евроатлнеическите еничари ни вкараха във война срещу Иран без да питат българския народ! Всички летища в България са предоставени на агресорът САЩ! Когато полетят ракетите към България чак тогава ще се събуди народът!

    20:52 22.02.2026

  • 91 Тити

    2 2 Отговор
    Падне ли Иран си отива още дружка на Путлер

    21:35 22.02.2026

