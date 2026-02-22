Bild: САЩ може да ударят Иран на 23 или 24 февруари

Съединените щати може да ударят Иран през следващите дни. Това съобщи Bild, позовавайки се данни от бившия агент на ЦРУ Джон Кириаку, пише Известия.
Според Кириаку, американското правителство вече е взело фундаментално решение за атака. "Източник от Белия дом му каза, че атаката може да последва в понеделник или вторник", пише Bild.
В администрацията на Доналд Тръмп вече има разделение по този въпрос. Споменава се в материала, че държавният секретар Марко Рубио и шефът на Пентагона Пийт Хегсет подкрепят евентуалната атака, а вицепрезидентът Дж. Д. Ванс и директорът на националното разузнаване Тулси Габард са против.
На 18 февруари CBS News съобщи, че Съединените щати са готови да ударят Иран в събота - 21 февруари. Част от войските на Пентагона вече са разположени в Близкия изток, но се очаква окончателното решение на Тръмп.
Порталът Axios също заяви за високата вероятност от военен сблъсък между Съединените щати и Иран. Отбеляза се, че израелското правителство е насочено към смяна на режима в Техеран и вече се подготвя за военни действия.
На 17 февруари Върховният лидер на Иран призова да не се съдят предварително резултатите от преговорите със Съединените щати по въпроси, свързани с иранската ядрена програма.
1 Мдаа
Коментиран от #16
18:06 22.02.2026
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #7, #22, #28
18:07 22.02.2026
3 Българските турци
18:08 22.02.2026
4 Кога ще бесят Аятолаха на крана?
18:08 22.02.2026
5 АБВ
18:09 22.02.2026
6 Летище София
През територията ни преминаватьколонии сухоземна техника!
Гривестата какво става?
Коментиран от #10, #83
18:10 22.02.2026
7 Ще ти се,
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":комуне
18:10 22.02.2026
8 Копейка
18:11 22.02.2026
9 Спецназ
Близкия изток!
ФАКТ!
Какъв го търсят американците на 10 хил. километра от САЩ да налагат "ТЯХНАТА" демокрация!
18:12 22.02.2026
10 много просто
До коментар #6 от "Летище София":Да помислим - защо американците избраха точно летище София, а не летище Варна, което е по-близо до Иран? Целта очевидно е да се въвлекат всички натовски страни във войната с Иран. Просто е - Иран удря София, задейства се чл. 5 от договора и всички западни държави трябва да се включат в акцията на САЩ. Ако ударят Варна не е толкова страшно, но да удариш натовска столица е нещо, което няма да може да се преглътне. Столичани ваша работа е да сте на летището, да направите жива верига и да не позволите нито един самолет да излети от нашето летище. Знам, че няма да ви позволят, няма и да ви допуснат в близост до летището, но поне проявете инстинкт за самосъхранение и покажете, че българите не са съгласни с удари срещу Иран - държава, от която нищо лошо не сме видели.
Коментиран от #14, #15, #18, #19, #67
18:15 22.02.2026
11 Тома
18:16 22.02.2026
12 може да ударят
18:16 22.02.2026
13 ТДС
Коментиран от #25
18:16 22.02.2026
15 Софиянец
До коментар #10 от "много просто":Никой не ти иска мнението.
18:18 22.02.2026
16 ФАКТ
До коментар #1 от "Мдаа":Упределено не те бива в глъвътъ иди на лекер или Буда
18:18 22.02.2026
17 Не трябва на 24-ти
Още много години ще се мъчат азиатските рушляци, като се набутаха в европейска държава.
18:18 22.02.2026
18 Ела си от
До коментар #10 от "много просто":село, ти да протестираш.
Няма само софиянци да ви оправяме живота.
Коментиран от #86
18:20 22.02.2026
19 Летище Варна е
До коментар #10 от "много просто":малко за целта.
Освен това сме в НАТО. Няма да се дърпаме. Много си див.
Коментиран от #26
18:23 22.02.2026
20 УДРЯЙТЕ!
Коментиран от #53
18:24 22.02.2026
21 Ганя Путинофила
18:27 22.02.2026
23 Копейка
Коментиран от #29
18:27 22.02.2026
24 Анчо кючека
18:28 22.02.2026
25 Предния път
До коментар #13 от "ТДС":в Иран беше лабава работа. За Венецуела да не говорим. САЩ само духнаха и Мадурото приключи.
Сега залога е голям. Брадатите не трябва да имат ядрено оръжие, щото са примитивни и непредвидими.
Коментиран от #59
18:28 22.02.2026
26 Хаген
До коментар #19 от "Летище Варна е":Бе то и Румъния и Турция са в НАТО но се дърпат! Сега разбрахте ли какво подписаха Желязков и Тръмп!
18:28 22.02.2026
27 Бъдеще
Коментиран от #31, #69
28 Владимир Путин, президент
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":".. агресора ако удари Иран ще понесе големи загуби и поражение!..."
Аха....надай се.
Те щот американците са чaлмapи про3ди нeyки, като руските 6олшeвици, нали......☝️😁
18:30 22.02.2026
29 Ние, копейките
До коментар #23 от "Копейка":ревем не само за Русия, а и за другите терористични режими.
18:30 22.02.2026
30 И коя е причината
Коментиран от #34, #42, #63
18:31 22.02.2026
31 Февруари май
До коментар #27 от "Бъдеще":нямаше толкоз дни, ама ти за всеки случай отсега влизай в укритието.
Коментиран от #39
18:32 22.02.2026
32 ФАКТ
18:33 22.02.2026
33 Феникс
Коментиран от #38
18:33 22.02.2026
34 Прочети 25
До коментар #30 от "И коя е причината":за да не се повтарям.
18:33 22.02.2026
35 ФАКТ
18:34 22.02.2026
36 Шиши
18:34 22.02.2026
37 Агресора САЩ
Коментиран от #40
18:34 22.02.2026
38 А ти какви искаш
До коментар #33 от "Феникс":Отстрани ли да гледаме? Ние сме член на НАТО!!
Коментиран от #47
18:35 22.02.2026
39 Бъдеще
До коментар #31 от "Февруари май":нЕма мЕсто, пълно е с брадати аятоласи... Ше почЕкам отвънка да мине патакламата....
18:35 22.02.2026
40 Сега трябва
До коментар #37 от "Агресора САЩ":да кажеш, какво мислиш и за жужето в бункера.
Коментиран от #49
18:36 22.02.2026
41 нннн
Трябва да знаем КОЙ, че да гласуваме правилно.
Българи, мислете като гласувате/не гласувате.
Коментиран от #46
18:36 22.02.2026
42 как какво
До коментар #30 от "И коя е причината":Имат много петрол и не се дават на Израел, че даже им изпратиха няколко ракети. След като сложиха ръка на нефта на Венецуела, сега е ред на Иран, за да оправят бюджета, а и да поставят на сериозно изпитание икономиката на Китай. С един удар - няколко заека. Само дето Иран не е нито Ирак, нито Либия, нито Сирия. Тук има вероятност да си счупят зъбите. Да се надяваме, че всичко ще се размине с краварското перчене, защото този път и ние ще го отнесем.
18:36 22.02.2026
43 Ачо
Иначе ще получи втори Афганистан.
18:36 22.02.2026
44 Кой знае
18:36 22.02.2026
45 САЩ е Третия Рим и друг няма да има
18:38 22.02.2026
46 Ние българските простацци
До коментар #41 от "нннн":Ще гласуваме за възраждането
Преди гласувахме за Атака
Коментиран от #50, #56
18:38 22.02.2026
47 Феникс
До коментар #38 от "А ти какви искаш":Нали НАТО е защитен съюз бе , лама ли си пони ли си вече не те знам!
Коментиран от #58
18:38 22.02.2026
48 Гърция не го подписа
До коментар #26 от "Хаген":ама летището в Атина е пълно с американски самолети.
Друг е въпроса, че нашия подписа едно недоразумение.
Коментиран от #62
18:38 22.02.2026
49 Ще ти кажа
До коментар #40 от "Сега трябва":Русия да кажем че защитава малцинството си в Украйна а САЩ в Иран кво защитава? А във Венецуела? ...
Коментиран от #51, #52
18:39 22.02.2026
50 И ний сме такива
До коментар #46 от "Ние българските простацци":ама ще гласуваме за селянчето от Славяново.
18:39 22.02.2026
51 Феникс
До коментар #49 от "Ще ти кажа":Ционистите са проникнали толкова дълбока в тъканта на шатите, че въпроса ти е напълно излишен!
18:41 22.02.2026
52 Руснаците и в Афганистан
До коментар #49 от "Ще ти кажа":май имаха малцинство и се налузиха там през 80-те.
И ги наритаха, както сега правят украинците.
18:41 22.02.2026
53 Рижавият изперкал козел
До коментар #20 от "УДРЯЙТЕ!":Няма брада бре
18:41 22.02.2026
54 хихи
18:44 22.02.2026
55 Цък
Коментиран от #75
18:44 22.02.2026
56 хаха🤣
До коментар #46 от "Ние българските простацци":Кво ме интересува мен за кой ще гласуваш бе ПП -ДБ π∆аааллл,тайната на вота е гарантирана !
Коментиран от #61
18:44 22.02.2026
57 Вижте намерете и прочетете статията
18:46 22.02.2026
58 И ти чети 25
До коментар #47 от "Феникс":Докато иранците не са гръмнали атома.
В тоя смисъл,НАТО е отбранителен съюз.
18:47 22.02.2026
59 Цък
До коментар #25 от "Предния път":Много си смешен. Израел може да има ЯО, Иран не. Двойни педерунгилски стандарти.
Коментиран от #68
18:47 22.02.2026
60 Нещата са елементарни
Коментиран от #78
18:49 22.02.2026
61 Не можеш да си
До коментар #56 от "хаха🤣":скриеш вота.
Разбрахме те!
18:50 22.02.2026
62 Хаген
До коментар #48 от "Гърция не го подписа":Не вярвам прати снимка! Не Гърция а базата в Кипър!
Коментиран от #64
18:50 22.02.2026
63 Яяяяяя
До коментар #30 от "И коя е причината":Създали държава върху американския петрол
18:54 22.02.2026
64 Видео да
До коментар #62 от "Хаген":ти пратя не искаш ли?
Отвори и чети. И снимки има.
Коментиран от #73
18:54 22.02.2026
65 Ама истината е че
18:55 22.02.2026
66 Умник
18:55 22.02.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Може и да
До коментар #59 от "Цък":съм смешен.
Ама виж какво правят руснаците с ядрените си прашки. Плашат целия свят.
И други имат атом, ама не правят такива изцепки.
Жалко е, чи и примитивни народи имат такова оръжие.
18:58 22.02.2026
69 Ами всъщност
До коментар #27 от "Бъдеще":И един ден по рано да нападнат все тая......
19:00 22.02.2026
70 Ако ударят
До коментар #67 от "Точно така е":Терминал 2, вместо да кърпим дупките по пистата, ще стане една голяма дупка.
19:00 22.02.2026
71 надявам се
До коментар #67 от "Точно така е":да си прав. Планът е твърде очевиден, че да се вържат на него и да помогнат на САЩ като включат другите натовски държави, които на този етап не са желаещи да се включат в тази авантюра. Обаче не можем да изключим и провокация от страна на краварския ни партньор, така че докато се разбере кой е ударил летището в София, конфликтът да се разрасне за часове. Те ги умеят тези работи, не е като да не са го правили стотици пъти. Американците нямат приятели, нито някога са проявявали скрупули да предават своите.
19:04 22.02.2026
72 Нещата са непредвидими. Тръмп не е
19:04 22.02.2026
73 Хаген
До коментар #64 от "Видео да":Е някой подава грешна информация! Четох че само България и Кипър са разрешили!
19:04 22.02.2026
74 Нека бъдем честни:
19:06 22.02.2026
75 Напротив
До коментар #55 от "Цък":Ще ги нападнат, и ще си счупят тъпите кравешки кратуни!
19:08 22.02.2026
76 Паразита САЩ
Коментиран от #82
19:10 22.02.2026
77 Дас Хаген
До коментар #14 от "Украина талантливая и рабатливая":Да но това не е операция на НАТО, а еднолично решена от Тръмп!
19:12 22.02.2026
78 При война Израел няма да оцелее
До коментар #60 от "Нещата са елементарни":Ще се превърне в радиоактивна пустиня !
19:15 22.02.2026
79 САЩ и Израел са престъпници
Тези изявления не са направени във вакуум. Те са обвързани с по-широка политическа рамка и с конкретни мерки, които вече са в ход. Иран наскоро преживя период на тежко насилие, организирано от Съединените щати и Израел с изричната цел отслабване на иранската система в стремежа към смяна на режима. Това не е хипотетичен сценарий; това е реална политика и истинска заплаха за Иран.
19:17 22.02.2026
80 Анонимен
19:20 22.02.2026
81 А българските атлантически простацци
19:22 22.02.2026
82 Евгени
До коментар #76 от "Паразита САЩ":Приятелю, аз ви казвах, господин Тръмп не го слуша главата, и че Байдън, макар и горкият да не знаеше на кой свят е, е много по нормален от Тръмп! Ама вие Тръмп та Тръмп. Ето ви сега Тръмп. Защо мръвките?
19:26 22.02.2026
83 Боруна Лом
До коментар #6 от "Летище София":ТОТАЛНО СМЕ ОКУПИРАНИ! КРАВАТА ЩЕ ВЛИЗА ПО КЪЩИТЕ ДА СИ ВЗИМАТ МЪЖЕ/ЖЕНИ ЗА ЗАБАВЛЕНИЕ!ГНУС!
19:32 22.02.2026
85 МОСКВА И КИТАЙ
19:34 22.02.2026
86 никой
До коментар #18 от "Ела си от":вие ни обърквате живота, вие ще го оправяте
19:38 22.02.2026
87 6699
19:49 22.02.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Анонимен
20:05 22.02.2026
90 Време разделно!
20:52 22.02.2026
91 Тити
21:35 22.02.2026