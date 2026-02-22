Bild: САЩ може да ударят Иран на 23 или 24 февруари

Съединените щати може да ударят Иран през следващите дни. Това съобщи Bild, позовавайки се данни от бившия агент на ЦРУ Джон Кириаку, пише Известия.

Според Кириаку, американското правителство вече е взело фундаментално решение за атака. "Източник от Белия дом му каза, че атаката може да последва в понеделник или вторник", пише Bild.

В администрацията на Доналд Тръмп вече има разделение по този въпрос. Споменава се в материала, че държавният секретар Марко Рубио и шефът на Пентагона Пийт Хегсет подкрепят евентуалната атака, а вицепрезидентът Дж. Д. Ванс и директорът на националното разузнаване Тулси Габард са против.

На 18 февруари CBS News съобщи, че Съединените щати са готови да ударят Иран в събота - 21 февруари. Част от войските на Пентагона вече са разположени в Близкия изток, но се очаква окончателното решение на Тръмп.

Порталът Axios също заяви за високата вероятност от военен сблъсък между Съединените щати и Иран. Отбеляза се, че израелското правителство е насочено към смяна на режима в Техеран и вече се подготвя за военни действия.

На 17 февруари Върховният лидер на Иран призова да не се съдят предварително резултатите от преговорите със Съединените щати по въпроси, свързани с иранската ядрена програма.