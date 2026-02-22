Регистрираха трус от 7,1 по скалата на Рихтер край бреговете на Малайзия

Главен редактор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 7,1 по скалата на Рихтер беше регистрирано край бреговете на Малайзия, част от архипелага Санта Круз на Соломоновите острови.

Европейският средиземноморски сеизмологичен център съобщи за това на своя уебсайт.

Според службата епицентърът на трусовете е бил приблизително на 97 км северно от Кота Кинабалу на дълбочина 620 км.

Няма съобщения за жертви или щети, нито е обявена заплаха от цунами.