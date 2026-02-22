Новини
Регистрираха трус от 7,1 по скалата на Рихтер край бреговете на Малайзия

Регистрираха трус от 7,1 по скалата на Рихтер край бреговете на Малайзия

22 Февруари, 2026 19:51, обновена 22 Февруари, 2026 19:58 1 261 3

Няма съобщения за жертви или щети, нито е обявена заплаха от цунами

Регистрираха трус от 7,1 по скалата на Рихтер край бреговете на Малайзия - 1
Снимка: YouTube
Земетресение с магнитуд 7,1 по скалата на Рихтер беше регистрирано край бреговете на Малайзия, част от архипелага Санта Круз на Соломоновите острови.

Европейският средиземноморски сеизмологичен център съобщи за това на своя уебсайт.

Според службата епицентърът на трусовете е бил приблизително на 97 км северно от Кота Кинабалу на дълбочина 620 км.

Няма съобщения за жертви или щети, нито е обявена заплаха от цунами.


Малайзия
  • 1 Ааа...

    2 4 Отговор
    Там ако умрат до десет хиляди човека, не се забелязва!

    Коментиран от #2

    20:07 22.02.2026

  • 2 Костадин Костадинов

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ааа...":

    Е ти нали забеляза . Ай ся си дарявай заплатъттъ там,тъ.. пак

    20:19 22.02.2026

  • 3 Бай

    2 1 Отговор
    A кога в Банкя ?!

    20:34 22.02.2026