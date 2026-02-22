"Абас Арагчи и Стив Уиткоф ще разговарят в четвъртък в Женева"

Иран ще удари американски военни бази в региона в случай на атака от страна на Съединените щати.
Това обяви в ефира на CBS, цитиран от ФОКУС, министърът на външните работи на Ислямската република Абас Арагчи.
"Ако Съединените щати ни нападнат, тогава имаме пълното право да се защитим. Нашите ракети не могат да ударят американска земя, така че очевидно трябва да направим нещо различно," поясни той.
Арагчи подчерта, че решението относно иранския атом е постижимо.
Няколко медии вече обявиха, че е възможна атака от страна на САЩ в близките дни.
Иранският външен министър ще се срещне със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Женева в четвъртък, 26 февруари.
Междувременно Axios, позовавайки се на неназован висш американски служител, съобщи, че американската страна е готова да проведе още един кръг от преговори с Техеран в Женева в петък, 27 февруари, ако иранските власти представят на Вашингтон подробно предложение за ядрена сделка „в рамките на следващите 48 часа“.
Техеран смята, че потенциалните споразумения с Вашингтон относно ядрената програма на Иран ще включват отмяна на някои западни санкции.
Говорейки за подписването на Съвместния всеобхватен план за действие през 2015 г., Арагчи отбеляза: „Изминаха десет години, възникна нова ситуация. Нашата ядрена програма се е развила технически оттогава. И, разбира се, бяха ни наложени повече санкции, упражнява се по-голям натиск.“ „Така че, мисля, че е възможно споразумение, което ще бъде по-добро от ядрената сделка от 2015 г. И има компоненти, които биха могли да бъдат по-добри от предишното споразумение“, добави той.
„Можем да постигнем споразумение по основните въпроси. И можем да гарантираме, че ядрената програма на Иран е мирна и винаги ще остане мирна, като същевременно бъдат отменени още санкции.“
Иран е засилил отбранителните си способности след конфликта с Израел през 2025 г. и е готов да се защити ефективно в случай на по-нататъшни атаки срещу Ислямската република, каза още Арагчи.
„Да, имахме проблеми с противовъздушната отбрана. Но израелците също имаха проблеми с противовъздушната отбрана и с нашите ракети. Ракетите можеха да поразят цели в Израел“, отбеляза той, визирайки хода на военните операции срещу Израел през 2025 г.
„Те започнаха войната, но след 12 дни поискаха прекратяване на огъня, безусловно прекратяване на огъня. Защо? Защото не можаха да се защитят от нашите ракети“, добави Арагчи, визирайки властите на еврейската държава. „Имаме много добри ракетни възможности. И сега сме в дори по-добра позиция, отколкото по време на предишната война. Всъщност, ние сме в силна позиция по отношение на самозащитата. Знаем как да се защитим. Направихме го по време на 12-дневната война и сме напълно готови да го направим отново, ако е необходимо.“
„Не мога да преценя това“, каза той на въпрос дали САЩ възнамеряват да ударят Иран. „Но факт е, че ако искат да намерят решение на мирната ядрена програма на Иран, единственият начин е дипломацията. И ние сме го доказали в миналото. И мисля, че все още има добър шанс да се постигне взаимноизгодно дипломатическо решение.“ „Решението е постижимо за нас. Следователно няма нужда от каквото и да е натрупване на сили. А натрупването на сили няма да улесни това и няма да ни окаже натиск“, подчерта Арагчи.
По време на непреките разговори в Женева Иран и САЩ обмениха практически предложения за разрешаване на различията около иранската ядрена програма и имаше ''окуражаващи сигнали''. Това заяви в неделя иранският президент Масуд Пезешкиан, предава ТАСС, цитирана от ФОКУС.
"Иран е ангажиран с мира и стабилността в региона. Последните разговори включваха обмен на практически предложения и доведоха до окуражаващи сигнали“, пише той в X.
Пезешкиан също така подчерта, че иранските власти продължават ''да следят отблизо действията на САЩ и са направили всичко необходимо, за да се справят с всеки възможен сценарий''.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп
Коментиран от #24
19:07 22.02.2026
2 Доналд Тръмп, Президентът
Лайквам ☝️
19:08 22.02.2026
3 Турция и Грция не разрешиха
Коментиран от #16, #33
19:08 22.02.2026
4 ФАКТ
Коментиран от #22
19:09 22.02.2026
5 ФАКТ
19:10 22.02.2026
6 Червените Хълмове
Коментиран от #20
19:10 22.02.2026
7 Бийк
Няма да разбере от къде му е дошло
Явно тея искат да си ходят
И ще бъдат изпарени
Не може да са толкова тъпи
Коментиран от #17
19:11 22.02.2026
8 Амадор Ривас
19:13 22.02.2026
9 ?????
Тия май са правени от друго тесто.
19:13 22.02.2026
10 Към Арагчи
19:13 22.02.2026
11 Червените Хълмове
19:13 22.02.2026
12 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #21, #28, #30
19:15 22.02.2026
13 А50
Коментиран от #14
19:16 22.02.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #13 от "А50":България няма ПВО.Бракуваха го и отиде в Украйна.
19:21 22.02.2026
15 Благородно дело
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Но непременно направете и едно Свято Дело! Минете през иранското посолство и им задайте правилните координати 😉
19:22 22.02.2026
16 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #3 от "Турция и Грция не разрешиха":Кой ти каза, Пърдялко ли? Базите в Ханя и Превеза са пълни с американски транспортни самолети..
19:22 22.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Toзи ли беше миролюбецът?
19:23 22.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Жълтопаветен канибал
До коментар #6 от "Червените Хълмове":Това от кой чат на ПП-ДБ е?
19:24 22.02.2026
21 Случаен
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Имаш бръмбари вкарани в главата
Коментиран от #29
19:24 22.02.2026
22 Доналд Тръмп, Президентът
До коментар #4 от "ФАКТ":"...ЛОШО ЩЕ ВИ СТАНЕ..."
Лошо ми става га прекаля с чили соса на дюнера ☝️😁
19:27 22.02.2026
23 И Да потънат
19:27 22.02.2026
24 Изглежда логично
До коментар #1 от "Тръмп":Явно са се разобрали, кой какво ще порязява, за да не се стигне до ЯО
19:28 22.02.2026
25 Майор Мишев
19:28 22.02.2026
26 Да си го знаят
Коментиран от #37
19:29 22.02.2026
27 И Балони с уран
19:29 22.02.2026
28 Оги
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Съберете се и се пишете доброволци и бягайте да биете тиквите по пет пъти на ден и нарамвайте пушките да защитавате чалмите. Тук ни трябват нормални.
Коментиран от #32
19:29 22.02.2026
29 Хасан Хаспела
До коментар #21 от "Случаен":Случайно да си го сллаггашшш ?
19:29 22.02.2026
30 Грешиш, пич
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Войната между сунити и шиити е на 1500 години.
19:30 22.02.2026
31 САЩ не иска никакво споразумение
Коментиран от #58
19:30 22.02.2026
32 Васил
До коментар #28 от "Оги":Оги ,лапуркай го нормално ,Оги ,без преиграване и без зъби !
19:30 22.02.2026
33 Европеец
До коментар #3 от "Турция и Грция не разрешиха":Буля Желязкова водопада забрави за атентата в Сарафово..... След време да се не чудим от къде ми е дошло в следствие на безмозъчното и некадърно бг управление.....
Коментиран от #36
19:31 22.02.2026
34 кой му дреме
като оня с тридневната операция
19:33 22.02.2026
35 Уса
19:33 22.02.2026
36 Кака Нашева
До коментар #33 от "Европеец":Абе само на мен ли Роската Желязков ми прилича на мъжка надуваема кукла с воднисти очи ?
19:33 22.02.2026
37 А50
До коментар #26 от "Да си го знаят":Ами ако не приключи за два три дена, както и най-вероятно ще стане защото Иран е сила, сложен релеф, Китай и Русия ги напълниха с оръжие, иранците са готови да се бият. Сега си представи какъв оръжеен вакум ще настъпи на запад и какво ще получи наркомана. Запада показаха, че нямат сили за две големи воини, те и с една едвам се справят. Тук много силно са засегнати и интересите на Китай, така че ще бъде голяма патаклама
Коментиран от #62
19:34 22.02.2026
38 Няма промяна в иранската тактика
19:36 22.02.2026
39 САЩ не могат да го преживеят....
19:37 22.02.2026
40 Амин
19:40 22.02.2026
41 Бахтимир
19:40 22.02.2026
42 Всеки съучастник на престъпника САЩ
19:42 22.02.2026
43 Споко бре
19:44 22.02.2026
44 Незаконни и непровокирни ФАЩианци
19:44 22.02.2026
45 Последния Софиянец
Коментиран от #52
19:46 22.02.2026
46 Абе тоя рижавият побъркан козел Тръмп
19:47 22.02.2026
47 А50
19:50 22.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Владимир Путин, президент
19:51 22.02.2026
50 Изотзадзе
До коментар #48 от "Потресен":Ако ТИГО от перрем в дирр. никка би ли те изкарало от потрес ?
19:59 22.02.2026
51 Безкрайно непровокиран
До коментар #48 от "Потресен":Ако някой не може да се ориентира, да погледне какви опорки са спуснати на туземните, еврожендърски НПС-та и да прави обратното.
20:00 22.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 А50
Коментиран от #56, #57
20:01 22.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Мишел
До коментар #31 от "САЩ не иска никакво споразумение":САЩ искат война, но не им стиска да водят война с Иран, до който са Китай и Русия, а вероятно и Северна Корея.
20:25 22.02.2026
59 Инспектор Стрезов
До коментар #56 от "Костадин Костадинов":Танасе ,оттук си личат жабешките ти очи ,колкото и да се прикриваш !
20:26 22.02.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Хм Хм
Ако Арагчи е жив дотогава. Американската хитрост е пословична. Казват, че ще броят до три и те удрят на "едно".
Вторият самолетоносач е само за заблуда. Американците имат достатъчно сили в района. Просто ще вдигнат отново В2 Спирит с GBU-57, може и малко Ф-35, Ф-22.
Тръмп не разбира нищо от война, само е казал на военните "Искам това и това" и ги оставя да се потят. Очевидно никой не може да му противоречи и хората се чудят какво да измислят.
20:31 22.02.2026
62 веселин
До коментар #37 от "А50":Това което си написал е вярно Америка една по една унищожава страни които са близки на Русия и Китай ако Путин -- за Китай не знам -- продължава да се прави ,че тези неща са без значение това може да е и краят на Русия .. Защото след разпада на Иран целият регион ще го обхване хаос като хиляди терорист и всякакви ислямисти с подкрепата и финансирана от Запада и Америка ще създадат нови конфликти по лоша и от Украйна . Тогава търговските отношения между Русия и Китай ще са под риски като Американците ще постигнат много . Целият регион по контрола на Израел а пред Китай е поставена нова бариера на търговските й отношения между Русия и Европа ще пострада . Тогава Американците ще се концентрират на Тихоокеанският регион за да отворят 2- ри фронт за Китай . Русия ли ? Путин да продължава да превземе село след село ще му са необходими поне 50 години --както вървят нещата - ще продължава да се хвали с ракетите си на които никой не им обръща внимание и не ги взема на сериозно . Америка ще се върне след време за да доунищожи Русия сега Европа може да подържа войната . Путин да продължава да се усмихва и да си мисли ,че всичко е под негов контрол когато идва неговият ред .
Коментиран от #65
20:44 22.02.2026
63 Бесен - Язовец
20:44 22.02.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Костадин Костадинов
До коментар #62 от "веселин":Толкова много думи а нищо. Личи си че си тъ.П русуфиляк. Отре ..пкъ
Коментиран от #67
20:47 22.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #65 от "Костадин Костадинов":Лап Пай У .Йоттт,бре хъесоссс
20:52 22.02.2026
68 Костадин Костадинов
21:00 22.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Костадин Костадинов
До коментар #64 от "Костадин Костадинов":Ако някой евреите плаща просто си кажи
21:02 22.02.2026
71 Горски
21:12 22.02.2026
72 УдоМача
21:43 22.02.2026
73 Ситуация
22:17 22.02.2026
74 На гол тумбак...
22:26 22.02.2026
75 НЕГРАМОТНОСТ!
22:58 22.02.2026