Абас Арагчи и Стив Уиткоф ще разговарят в четвъртък в Женева

22 Февруари, 2026 19:59, обновена 23 Февруари, 2026 03:31

Ще ударим американски военни бази в региона в случай на атака срещу нас, заяви иранският външен министър

Абас Арагчи и Стив Уиткоф ще разговарят в четвъртък в Женева - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран ще удари американски военни бази в региона в случай на атака от страна на Съединените щати.

Това обяви в ефира на CBS, цитиран от ФОКУС, министърът на външните работи на Ислямската република Абас Арагчи.

"Ако Съединените щати ни нападнат, тогава имаме пълното право да се защитим. Нашите ракети не могат да ударят американска земя, така че очевидно трябва да направим нещо различно," поясни той.

Арагчи подчерта, че решението относно иранския атом е постижимо.

Няколко медии вече обявиха, че е възможна атака от страна на САЩ в близките дни.

Иранският външен министър ще се срещне със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Женева в четвъртък, 26 февруари.

Междувременно Axios, позовавайки се на неназован висш американски служител, съобщи, че американската страна е готова да проведе още един кръг от преговори с Техеран в Женева в петък, 27 февруари, ако иранските власти представят на Вашингтон подробно предложение за ядрена сделка „в рамките на следващите 48 часа“.

Техеран смята, че потенциалните споразумения с Вашингтон относно ядрената програма на Иран ще включват отмяна на някои западни санкции.

Говорейки за подписването на Съвместния всеобхватен план за действие през 2015 г., Арагчи отбеляза: „Изминаха десет години, възникна нова ситуация. Нашата ядрена програма се е развила технически оттогава. И, разбира се, бяха ни наложени повече санкции, упражнява се по-голям натиск.“ „Така че, мисля, че е възможно споразумение, което ще бъде по-добро от ядрената сделка от 2015 г. И има компоненти, които биха могли да бъдат по-добри от предишното споразумение“, добави той.

„Можем да постигнем споразумение по основните въпроси. И можем да гарантираме, че ядрената програма на Иран е мирна и винаги ще остане мирна, като същевременно бъдат отменени още санкции.“

Иран е засилил отбранителните си способности след конфликта с Израел през 2025 г. и е готов да се защити ефективно в случай на по-нататъшни атаки срещу Ислямската република, каза още Арагчи.

„Да, имахме проблеми с противовъздушната отбрана. Но израелците също имаха проблеми с противовъздушната отбрана и с нашите ракети. Ракетите можеха да поразят цели в Израел“, отбеляза той, визирайки хода на военните операции срещу Израел през 2025 г.

„Те започнаха войната, но след 12 дни поискаха прекратяване на огъня, безусловно прекратяване на огъня. Защо? Защото не можаха да се защитят от нашите ракети“, добави Арагчи, визирайки властите на еврейската държава. „Имаме много добри ракетни възможности. И сега сме в дори по-добра позиция, отколкото по време на предишната война. Всъщност, ние сме в силна позиция по отношение на самозащитата. Знаем как да се защитим. Направихме го по време на 12-дневната война и сме напълно готови да го направим отново, ако е необходимо.“

„Не мога да преценя това“, каза той на въпрос дали САЩ възнамеряват да ударят Иран. „Но факт е, че ако искат да намерят решение на мирната ядрена програма на Иран, единственият начин е дипломацията. И ние сме го доказали в миналото. И мисля, че все още има добър шанс да се постигне взаимноизгодно дипломатическо решение.“ „Решението е постижимо за нас. Следователно няма нужда от каквото и да е натрупване на сили. А натрупването на сили няма да улесни това и няма да ни окаже натиск“, подчерта Арагчи.

По време на непреките разговори в Женева Иран и САЩ обмениха практически предложения за разрешаване на различията около иранската ядрена програма и имаше ''окуражаващи сигнали''. Това заяви в неделя иранският президент Масуд Пезешкиан, предава ТАСС, цитирана от ФОКУС.

"Иран е ангажиран с мира и стабилността в региона. Последните разговори включваха обмен на практически предложения и доведоха до окуражаващи сигнали“, пише той в X.

Пезешкиан също така подчерта, че иранските власти продължават ''да следят отблизо действията на САЩ и са направили всичко необходимо, за да се справят с всеки възможен сценарий''.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    15 41 Отговор
    Предайте се, както се предадохте на арабите и които ви направиха мюсюлмани.

    Коментиран от #24

    19:07 22.02.2026

  • 2 Доналд Тръмп, Президентът

    15 23 Отговор
    Иранците правят хубави, много хубави вкусни дюнери !!!
    Лайквам ☝️

    19:08 22.02.2026

  • 3 Турция и Грция не разрешиха

    67 11 Отговор
    америк.самолети и цистерни да влизат в техните летища. На Желязков разреши и сега се покри.

    Коментиран от #16, #33

    19:08 22.02.2026

  • 4 ФАКТ

    59 11 Отговор
    НЕ СИ ИГРАЙТЕ С ПЕРСИЯ ЛОШО ЩЕ ВИ СТИГНЕ САТАНИ

    Коментиран от #22

    19:09 22.02.2026

  • 5 ФАКТ

    40 9 Отговор
    М ДАА ГЪРЦИЯ ТУРЦИЯ РУМЪНИЯ ЙОК БГ ШМАТАРОК КЕ ЯДЕ ЯКО ...

    19:10 22.02.2026

  • 6 Червените Хълмове

    1 13 Отговор
    Провокирам канибалски наклонности в всички млади българки искат да ме сготвят и изядат цял и гол изпечен мръвка по мръвка чисто гол и затворен в фурната на пълна упойка и след това да ме разрежат с нож наполовина и да ме оглозгат до кокал и череп мръвка по мръвка с устата си всички млади българки

    Коментиран от #20

    19:10 22.02.2026

  • 7 Бийк

    9 33 Отговор
    Ох майко милият брадатко
    Няма да разбере от къде му е дошло
    Явно тея искат да си ходят
    И ще бъдат изпарени
    Не може да са толкова тъпи

    Коментиран от #17

    19:11 22.02.2026

  • 8 Амадор Ривас

    11 3 Отговор
    Чувам тънак лай с фалцет 🐩 🐩 🐩

    19:13 22.02.2026

  • 9 ?????

    26 8 Отговор
    Мда май няма да е като с латиносите във Венецуела.
    Тия май са правени от друго тесто.

    19:13 22.02.2026

  • 10 Към Арагчи

    30 5 Отговор
    Безродното събрание, ама гледайте да е в работно време. И зайчарника да не забравите, намира се близо до люлякоивиюля храст, а също и на Шиши бърлогата. Направите ли го това, персите ни ставате вторите братушки, понеже първото място винаги е за руснаците

    19:13 22.02.2026

  • 11 Червените Хълмове

    12 7 Отговор
    САЩ след Тръмп ще ядат дедовия на демократите магарето е Шашав Боклук и Заразно Токсично животно ,идеално пасва на демократите менхейтъри

    19:13 22.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    23 9 Отговор
    Утре в 9 часа отиваме в Министерски съвет да им търсим сметка защо ни вкарват в една безкрайна война която продължава вече 80 години.

    Коментиран от #15, #21, #28, #30

    19:15 22.02.2026

  • 13 А50

    28 6 Отговор
    Да се молим иранските ракети да са точни и дано знаят кои са им враговете тук. Нащо ПВО да не се меси, за да няма невинни жертви както става в 404

    Коментиран от #14

    19:16 22.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    29 4 Отговор

    До коментар #13 от "А50":

    България няма ПВО.Бракуваха го и отиде в Украйна.

    19:21 22.02.2026

  • 15 Благородно дело

    17 3 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Но непременно направете и едно Свято Дело! Минете през иранското посолство и им задайте правилните координати 😉

    19:22 22.02.2026

  • 16 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    6 18 Отговор

    До коментар #3 от "Турция и Грция не разрешиха":

    Кой ти каза, Пърдялко ли? Базите в Ханя и Превеза са пълни с американски транспортни самолети..

    19:22 22.02.2026

  • 18 Toзи ли беше миролюбецът?

    8 3 Отговор
    Или съм объркал статията.

    19:23 22.02.2026

  • 20 Жълтопаветен канибал

    11 5 Отговор

    До коментар #6 от "Червените Хълмове":

    Това от кой чат на ПП-ДБ е?

    19:24 22.02.2026

  • 21 Случаен

    8 12 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Имаш бръмбари вкарани в главата

    Коментиран от #29

    19:24 22.02.2026

  • 22 Доналд Тръмп, Президентът

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "ФАКТ":

    "...ЛОШО ЩЕ ВИ СТАНЕ..."

    Лошо ми става га прекаля с чили соса на дюнера ☝️😁

    19:27 22.02.2026

  • 23 И Да потънат

    20 5 Отговор
    Терористичните самолетоносачи. Да нахранят фауната в залива че е гладна !

    19:27 22.02.2026

  • 24 Изглежда логично

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    Явно са се разобрали, кой какво ще порязява, за да не се стигне до ЯО

    19:28 22.02.2026

  • 25 Майор Мишев

    7 3 Отговор
    Доста наивно действат иранците ,военните намерения и приоритети не се обявяват публично ,а се пазят в тайна .Може би се опитват да сплашат рижата агент Краснов ,ами пука му на него на дрррр тиа zио нистки ...3 ,че някви си няколко хиляди си там станали военни щото не им се работи или за стипендия за следване ще станат курбан .

    19:28 22.02.2026

  • 26 Да си го знаят

    7 17 Отговор
    Като литнат томаховките и ще ви приключат за два три дена

    Коментиран от #37

    19:29 22.02.2026

  • 27 И Балони с уран

    22 5 Отговор
    Над нацистки Израел стотици хиляди да полетят

    19:29 22.02.2026

  • 28 Оги

    7 14 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Съберете се и се пишете доброволци и бягайте да биете тиквите по пет пъти на ден и нарамвайте пушките да защитавате чалмите. Тук ни трябват нормални.

    Коментиран от #32

    19:29 22.02.2026

  • 29 Хасан Хаспела

    6 4 Отговор

    До коментар #21 от "Случаен":

    Случайно да си го сллаггашшш ?

    19:29 22.02.2026

  • 30 Грешиш, пич

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Войната между сунити и шиити е на 1500 години.

    19:30 22.02.2026

  • 31 САЩ не иска никакво споразумение

    17 3 Отговор
    Терористичната държава иска война

    Коментиран от #58

    19:30 22.02.2026

  • 32 Васил

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "Оги":

    Оги ,лапуркай го нормално ,Оги ,без преиграване и без зъби !

    19:30 22.02.2026

  • 33 Европеец

    22 3 Отговор

    До коментар #3 от "Турция и Грция не разрешиха":

    Буля Желязкова водопада забрави за атентата в Сарафово..... След време да се не чудим от къде ми е дошло в следствие на безмозъчното и некадърно бг управление.....

    Коментиран от #36

    19:31 22.02.2026

  • 34 кой му дреме

    5 6 Отговор
    ще ви направят за смях е другото
    като оня с тридневната операция

    19:33 22.02.2026

  • 35 Уса

    4 2 Отговор
    Ударете заспалите българи да се събудят и нсрт

    19:33 22.02.2026

  • 36 Кака Нашева

    20 2 Отговор

    До коментар #33 от "Европеец":

    Абе само на мен ли Роската Желязков ми прилича на мъжка надуваема кукла с воднисти очи ?

    19:33 22.02.2026

  • 37 А50

    13 4 Отговор

    До коментар #26 от "Да си го знаят":

    Ами ако не приключи за два три дена, както и най-вероятно ще стане защото Иран е сила, сложен релеф, Китай и Русия ги напълниха с оръжие, иранците са готови да се бият. Сега си представи какъв оръжеен вакум ще настъпи на запад и какво ще получи наркомана. Запада показаха, че нямат сили за две големи воини, те и с една едвам се справят. Тук много силно са засегнати и интересите на Китай, така че ще бъде голяма патаклама

    Коментиран от #62

    19:34 22.02.2026

  • 38 Няма промяна в иранската тактика

    2 4 Отговор
    Ще протакаме, ще се подготвяме да поемем удара, ще ни ударят, но ние сме големи и ще устоим, после ще се съвземем и ще продължим постарому.

    19:36 22.02.2026

  • 39 САЩ не могат да го преживеят....

    9 2 Отговор
    през последните години Евразийското споразумение за свободна търговия е довело до около 7 милиарда долара стоков обмен през първите девет месеца на иранската 1404 година (март-декември 2025 г.). и настоящите обеми на търговията въпреки че остават доста под потенциалните оценки от 30 милиарда долара доближават 10- 12 милиарда. Санкциите на САЩ и Запада не дават резултатите които желаеха подлите атлантически твари. За това сега войната е на дневен ред но последиците от нея са непредвидими

    19:37 22.02.2026

  • 40 Амин

    3 13 Отговор
    Тея тарамбуки са пътници до няколко дни. Ще ги направим отново бели хора. Народа им ще ни е благодарен!

    19:40 22.02.2026

  • 41 Бахтимир

    8 2 Отговор
    Тук ще стане мазало. Това не е Украйна и Афганистан... А имат и съюзници, не е майтап работа.

    19:40 22.02.2026

  • 42 Всеки съучастник на престъпника САЩ

    9 2 Отговор
    Вероятно ще го отнесе. А ние се превърнахме в такъв заради атлантическата ни смет назначена да слугува на господаря

    19:42 22.02.2026

  • 43 Споко бре

    5 2 Отговор
    Китай ще ги издебне изодзади краварите

    19:44 22.02.2026

  • 44 Незаконни и непровокирни ФАЩианци

    9 2 Отговор
    Питам аз какво направиха Иранците, че световен терорист нъмбър 1 ги заплашват с война? Нещо за санкции да се чуе? Нещо за непровокираната военна агресия? Поне една клетва като дърта бабичка да хвърлят, ония безполезни плужеци от кОО-Нето...

    19:44 22.02.2026

  • 45 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Утре в 9 часа отиваме в Министерски съвет да им търсим сметка защо ни вкарват в една безкрайна война която продължава вече 80 години.Не искаме нашите деца да растат и учат в мазетата като децата в Донбас и Украйна, Израел и Палестина

    Коментиран от #52

    19:46 22.02.2026

  • 46 Абе тоя рижавият побъркан козел Тръмп

    5 2 Отговор
    Що всички американци искат да го убият? А? Колко станаха вече опитите да го светнат и тея от службите защо още му пазят задника ?

    19:47 22.02.2026

  • 47 А50

    6 2 Отговор
    В САЩ убиват невъоръжени протестиращи на улицата, а ако някой ги заобиколи с армади и се кани да ги нападне , как ли биха реагирали сащ и щяха ли да чакат да бъдат нападнати. Аз мисля че въобще и окото им няма да мигне и приложат цялата си сила. Иран сега какво дремат или ще се правят на свръх морални.

    19:50 22.02.2026

  • 49 Владимир Путин, президент

    6 8 Отговор
    Само преди 5 минути чалмите щяха да стрелят по Американските бази, но сегa рязко и внезапно решиха да разговарят. Чудни са делата на Aллaxa 😁

    19:51 22.02.2026

  • 50 Изотзадзе

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "Потресен":

    Ако ТИГО от перрем в дирр. никка би ли те изкарало от потрес ?

    19:59 22.02.2026

  • 51 Безкрайно непровокиран

    5 2 Отговор

    До коментар #48 от "Потресен":

    Ако някой не може да се ориентира, да погледне какви опорки са спуснати на туземните, еврожендърски НПС-та и да прави обратното.

    20:00 22.02.2026

  • 53 А50

    6 1 Отговор
    Целият авторитет на САЩ , като световна военна сила е заложен на карта. И те не са сигурни в успеха си но евреите ги притискат

    Коментиран от #56, #57

    20:01 22.02.2026

  • 58 Мишел

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "САЩ не иска никакво споразумение":

    САЩ искат война, но не им стиска да водят война с Иран, до който са Китай и Русия, а вероятно и Северна Корея.

    20:25 22.02.2026

  • 59 Инспектор Стрезов

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "Костадин Костадинов":

    Танасе ,оттук си личат жабешките ти очи ,колкото и да се прикриваш !

    20:26 22.02.2026

  • 61 Хм Хм

    1 2 Отговор
    "Абас Арагчи и Стив Уиткоф ще разговарят в четвъртък в Женева"

    Ако Арагчи е жив дотогава. Американската хитрост е пословична. Казват, че ще броят до три и те удрят на "едно".
    Вторият самолетоносач е само за заблуда. Американците имат достатъчно сили в района. Просто ще вдигнат отново В2 Спирит с GBU-57, може и малко Ф-35, Ф-22.
    Тръмп не разбира нищо от война, само е казал на военните "Искам това и това" и ги оставя да се потят. Очевидно никой не може да му противоречи и хората се чудят какво да измислят.

    20:31 22.02.2026

  • 62 веселин

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "А50":

    Това което си написал е вярно Америка една по една унищожава страни които са близки на Русия и Китай ако Путин -- за Китай не знам -- продължава да се прави ,че тези неща са без значение това може да е и краят на Русия .. Защото след разпада на Иран целият регион ще го обхване хаос като хиляди терорист и всякакви ислямисти с подкрепата и финансирана от Запада и Америка ще създадат нови конфликти по лоша и от Украйна . Тогава търговските отношения между Русия и Китай ще са под риски като Американците ще постигнат много . Целият регион по контрола на Израел а пред Китай е поставена нова бариера на търговските й отношения между Русия и Европа ще пострада . Тогава Американците ще се концентрират на Тихоокеанският регион за да отворят 2- ри фронт за Китай . Русия ли ? Путин да продължава да превземе село след село ще му са необходими поне 50 години --както вървят нещата - ще продължава да се хвали с ракетите си на които никой не им обръща внимание и не ги взема на сериозно . Америка ще се върне след време за да доунищожи Русия сега Европа може да подържа войната . Путин да продължава да се усмихва и да си мисли ,че всичко е под негов контрол когато идва неговият ред .

    Коментиран от #65

    20:44 22.02.2026

  • 63 Бесен - Язовец

    2 4 Отговор
    Тоя СтиФ да бега при рижата еврейска рогоска, че иранците кат заплющят и той ще го отнесе персийския шпек

    20:44 22.02.2026

  • 65 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "веселин":

    Толкова много думи а нищо. Личи си че си тъ.П русуфиляк. Отре ..пкъ

    Коментиран от #67

    20:47 22.02.2026

  • 67 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Костадин Костадинов":

    Лап Пай У .Йоттт,бре хъесоссс

    20:52 22.02.2026

  • 68 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор
    Елементарен атавизъм. Крайно елементарен по принцип рудиментарен за нормалните хора...

    21:00 22.02.2026

  • 70 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #64 от "Костадин Костадинов":

    Ако някой евреите плаща просто си кажи

    21:02 22.02.2026

  • 71 Горски

    3 3 Отговор
    Как сте, как сте български безумно страхливи мизерници и жалки роби? Кво евро, кви 5 лева, кви глупости?! Иде война, ТРЕТА СВЕТОВНА война!!! Американските самолети кацат и излитат като у тях си от летище София. В понеделник готвят удар по Иран. Иран ще отговори и иранските хиперзвукови ракети идват директно в София - на шопите им заминаха на кино безценните, любими, ненагледни имоти!!! Русия и Китай ще се намесят в защита на Иран, и ето ти нова световна война, която този път ще е термоядрена! След като Тиквата и Свинята надъниха страхливите български мишки в еврозоната, сега ги нахендриха и в Третата световна. Някой виждал ли е Тиквата и Свинчугата? Не, и двамата се скриха като лалугери - Тиквата в новия си палат в село Иваняне с бункер с 5 подземни етажа, а Дебелия избяга в Дубай. Кой е Зеленски? Нелегитимен циркаджия,който си унищожи държавата. Всички украинци са в чужбина ,останали са само мобилизираните и старите хора. Милиардите от луда Европа се крадат точно и монотонно и края иде,иде. Путин може да се срещне със Зеленски само при пълна и безусловна капитулация. Тогава със сигурност пък няма да участва Тръмп.

    21:12 22.02.2026

  • 72 УдоМача

    2 2 Отговор
    Докато не унищожити израел нещата няма да се оправят!!! Активирайте огнения пръстен и приключете с израел веднъж завинаги за да се успокои целият регион.

    21:43 22.02.2026

  • 73 Ситуация

    0 0 Отговор
    Интересно ръководителя на БРИКСа как ще реагира срещу Доналд, който заплашва сега техният съюз!?

    22:17 22.02.2026

  • 74 На гол тумбак...

    1 1 Отговор
    Иранските чалми много ще го закъсат и най-вече, защото не знаят с кого си имат работа. Най-много да предизвикат Пентагона да ги удари с Космическата си флотилия /USSF/, ако чалмите нападнат американските бази.

    22:26 22.02.2026

  • 75 НЕГРАМОТНОСТ!

    1 0 Отговор
    Тук българските комунист квичат за чалмите и се излагат като кифладжии, а уж са европейци, без да си дават сметка че Америка е военна космическа сила.

    22:58 22.02.2026

