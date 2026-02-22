"Абас Арагчи и Стив Уиткоф ще разговарят в четвъртък в Женева"

Иран ще удари американски военни бази в региона в случай на атака от страна на Съединените щати.

Това обяви в ефира на CBS, цитиран от ФОКУС, министърът на външните работи на Ислямската република Абас Арагчи.

"Ако Съединените щати ни нападнат, тогава имаме пълното право да се защитим. Нашите ракети не могат да ударят американска земя, така че очевидно трябва да направим нещо различно," поясни той.

Арагчи подчерта, че решението относно иранския атом е постижимо.

Няколко медии вече обявиха, че е възможна атака от страна на САЩ в близките дни.

Иранският външен министър ще се срещне със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Женева в четвъртък, 26 февруари.

Междувременно Axios, позовавайки се на неназован висш американски служител, съобщи, че американската страна е готова да проведе още един кръг от преговори с Техеран в Женева в петък, 27 февруари, ако иранските власти представят на Вашингтон подробно предложение за ядрена сделка „в рамките на следващите 48 часа“.

Техеран смята, че потенциалните споразумения с Вашингтон относно ядрената програма на Иран ще включват отмяна на някои западни санкции.

Говорейки за подписването на Съвместния всеобхватен план за действие през 2015 г., Арагчи отбеляза: „Изминаха десет години, възникна нова ситуация. Нашата ядрена програма се е развила технически оттогава. И, разбира се, бяха ни наложени повече санкции, упражнява се по-голям натиск.“ „Така че, мисля, че е възможно споразумение, което ще бъде по-добро от ядрената сделка от 2015 г. И има компоненти, които биха могли да бъдат по-добри от предишното споразумение“, добави той.

„Можем да постигнем споразумение по основните въпроси. И можем да гарантираме, че ядрената програма на Иран е мирна и винаги ще остане мирна, като същевременно бъдат отменени още санкции.“

Иран е засилил отбранителните си способности след конфликта с Израел през 2025 г. и е готов да се защити ефективно в случай на по-нататъшни атаки срещу Ислямската република, каза още Арагчи.

„Да, имахме проблеми с противовъздушната отбрана. Но израелците също имаха проблеми с противовъздушната отбрана и с нашите ракети. Ракетите можеха да поразят цели в Израел“, отбеляза той, визирайки хода на военните операции срещу Израел през 2025 г.

„Те започнаха войната, но след 12 дни поискаха прекратяване на огъня, безусловно прекратяване на огъня. Защо? Защото не можаха да се защитят от нашите ракети“, добави Арагчи, визирайки властите на еврейската държава. „Имаме много добри ракетни възможности. И сега сме в дори по-добра позиция, отколкото по време на предишната война. Всъщност, ние сме в силна позиция по отношение на самозащитата. Знаем как да се защитим. Направихме го по време на 12-дневната война и сме напълно готови да го направим отново, ако е необходимо.“

„Не мога да преценя това“, каза той на въпрос дали САЩ възнамеряват да ударят Иран. „Но факт е, че ако искат да намерят решение на мирната ядрена програма на Иран, единственият начин е дипломацията. И ние сме го доказали в миналото. И мисля, че все още има добър шанс да се постигне взаимноизгодно дипломатическо решение.“ „Решението е постижимо за нас. Следователно няма нужда от каквото и да е натрупване на сили. А натрупването на сили няма да улесни това и няма да ни окаже натиск“, подчерта Арагчи.

По време на непреките разговори в Женева Иран и САЩ обмениха практически предложения за разрешаване на различията около иранската ядрена програма и имаше ''окуражаващи сигнали''. Това заяви в неделя иранският президент Масуд Пезешкиан, предава ТАСС, цитирана от ФОКУС.



"Иран е ангажиран с мира и стабилността в региона. Последните разговори включваха обмен на практически предложения и доведоха до окуражаващи сигнали“, пише той в X.



Пезешкиан също така подчерта, че иранските власти продължават ''да следят отблизо действията на САЩ и са направили всичко необходимо, за да се справят с всеки възможен сценарий''.