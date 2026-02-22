Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
The New York Times: Властта в Техеран очаква атаката на САЩ, хареса си мъж за "Иранска Делси"

The New York Times: Властта в Техеран очаква атаката на САЩ, хареса си мъж за "Иранска Делси"

22 Февруари, 2026 18:18, обновена 22 Февруари, 2026 18:30 2 800 24

  • иран-
  • сащ-
  • удари-
  • власт

Али Лариджани, ръководител на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, е първи в списъка с възможни временни лидери при властови колизии

The New York Times: Властта в Техеран очаква атаката на САЩ, хареса си мъж за "Иранска Делси" - 1
Али Лариджани, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На фона на заплахата от военен удар на САЩ, ръководството на Иран обсъжда сценарии не само за своята защита, но и за политическото оцеляване на режима, включително кой би управлявал страната в случай на смъртта на Върховния лидер и висши служители, съобщава The New York Times.

Според изданието, в Техеран се обсъжда фигурата на така наречената „Иранска Делси“ – препратка към Делси Родригес, която ръководи Венецуела след залавянето на нейния предшественик Николас Мадуро от американските сили.

Източници на вестника твърдят, че Али Лариджани, ръководител на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, е първи в списъка с възможни кандидати. След него е председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф. Бившият президент Хасан Рухани също е в списъка, въпреки дистанцията си от вътрешния кръг на Върховния лидер. Освен това, всеки от тези кандидати има сериозен негативен опит, който би ограничил подкрепата им сред разгневеното население – било то обвинения в корупция или съучастие в нарушения на правата на човека в Иран, включително неотдавнашното убийство на протестиращи, пише изданието.

Междувременно, върховният лидер Али Хаменей вече е инструктирал Лариджани да осигури стабилността на Ислямската република в случай на война или опити за покушение срещу ръководството, се посочва в статията. Техеран приема, че американските удари може да са неизбежни и е поставил въоръжените си сили в повишена бойна готовност, като е разположил ракетни установки близо до границата с Ирак и в района на Персийския залив.

В същото време, както отбелязва изданието, властите подготвят мерки за предотвратяване на вътрешна нестабилност, включително разполагане на сили за сигурност и милицията Басидж в големите градове. Тази сила, наброяваща приблизително 10 милиона души, е част от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Старши съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Axios, че един от сценариите, които САЩ обмислят по отношение на Иран, включва убийството на върховния лидер Али Хаменей и сина му Моджтаба, който се разглежда като потенциален наследник.

The New York Times по-рано съобщи, че атака срещу Иран би въвлякла САЩ в продължителен военен конфликт и би довела до рязък спад на цените на енергията. Иран е далеч по-страшен противник във военно отношение от Венецуела. Въздушното пространство над Каракас беше сравнително незащитено, когато САЩ започнаха операция срещу Мадуро през януари. Иран обаче притежава един от най-големите арсенали от различни видове оръжия в целия Близък изток, според регионални експерти.

На 20 февруари Тръмп обяви, че обмисля ограничен удар срещу Иран, за да принуди Техеран да сключи сделка. Преди това американският лидер обеща, че светът ще разбере какво ще се случи с Иран в рамките на следващите десет дни. Той заплаши, че „лоши неща могат да се случат“ на Техеран.

Axios, позовавайки се на един от съветниците на Тръмп, съобщи за 90 процента вероятност от директен сблъсък между САЩ и Иран.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    33 5 Отговор
    Русия подкрепя Иран и е винаги готова да помогне на иранския народ !!! Като изрази своята ясна позиция в ООН ☝️😁

    18:33 22.02.2026

  • 2 Феникс

    34 8 Отговор
    Китайците да не се скатават ами да започват да потапят коритата на шишковците че следващите са те!

    Коментиран от #5

    18:36 22.02.2026

  • 3 Аятолаха

    12 43 Отговор
    Е ЧАО. Да се готви севернокорейското кюфте. След това Путин сам ще се свари като жаба на бавен огън

    Коментиран от #18, #19

    18:37 22.02.2026

  • 4 Анонимен

    16 9 Отговор
    Бандата на Наглите-отвличания и убийста

    18:39 22.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тома

    31 12 Отговор
    Сами си вярват че в Иран ще стане като Венецуела.Те от Афганистан избягаха с 200 а ще се мерят с персите

    Коментиран от #14

    18:42 22.02.2026

  • 7 Офицер от БА

    29 10 Отговор
    Надявам се Иран да отговори безмилостно на евентуално военно нападение. Един пратен на дъното самолетоносач ще накара Тръмп да си седне на четирибуквието. Те американците от Афганистан избягаха, висейки на колесниците на самолетите, с Иран тръгнали да се драчат....

    Коментиран от #9, #11, #12

    18:51 22.02.2026

  • 8 Тръмп

    12 8 Отговор
    Доналд щял да посреща парада на 9-ти май в Техеран.

    18:53 22.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Редник от БА

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "Офицер от БА":

    Като Саддам Хюсеин ли?

    18:56 22.02.2026

  • 12 Дйорд

    4 9 Отговор

    До коментар #7 от "Офицер от БА":

    Така ще бягате руснаците, когато дойде Сорос дойде да ни освободи.

    19:01 22.02.2026

  • 13 А50

    24 6 Отговор
    Вижда се че удара по Иран е неизбежен и от няколко дена си мисля защо Иран не предприеме изпреварващ удар по САЩките групировки. Не са длъжни да стоят и гледат как ги заобикалят и струпват въоръжение. Позицията на чакаща жертва не е в тяхна полза. При един изпреварващ самозащитен удар, войната започва в този момент, а не да ги чакат да се групират и да им лазят по нервите. Плюс това би отслабил силно първоначалният удар. САЩ изключително много разчитат на първоначален смазващ удар. Иранците се готвят да го отразят и отговорят, но може и да не успеят да се справят достатъчно добре. Иранците могат да спечелят от елемента на изненада и кой е обещал на сащ, че могат безнаказано да строят цялата си мощ пред портите на някоя държава и да я изнудват.
    Не може да похарчиш стотици милиони да преместиш едни армади и накрая да не ги използваш, ясно е и на самите иранци че няма да отстъпят, тогава какво чакат

    19:02 22.02.2026

  • 14 Саддам

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Тома":

    Иран - Ирак? Каква е разликата? Ще стане като през 1991ва. И талибаните в Афганистан може да се възползват да нападнат от Изток.

    19:02 22.02.2026

  • 15 аз СВО

    10 23 Отговор
    Очаквам от американците СВО по учебник.

    1. Ф-22 и Ф-35 ликвидират остатките от съветското ПВО на Иран
    2. В-1 и В-2 бомбардират стратегически цели, Томахавки хвъркат насам-натам
    3. В-52 минават и покриват с килим цял Иран
    4. Тръмп каца в Техеран на позлатен хеликоптер, благодарният ирански народ го посреща като баща на нацията с цветя и хляб и сол

    Коментиран от #17

    19:05 22.02.2026

  • 16 Мадуро

    9 6 Отговор
    И ние бяхме готови за твърд отговор!

    19:06 22.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 А50

    12 4 Отговор
    САЩ ги баламосват с преговори , докато струпат и групират силите си за мощен удар. Ясно е че САЩ поемат риск, но така им заповядват техните господари от Израел. Сега са се разбеснели и искат веднъж за поне следващите 50 години да приключат с враговете си в региона. Ще е чудо ако войната се размине, тогава може да обявът Тръмп за миротворец на 2026, ще бъде избегната голяма касапница в Близкия изток.

    19:10 22.02.2026

  • 21 Мадуро

    7 14 Отговор
    Путин сега,може да бяга само в Пхенян!

    19:12 22.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Слава на

    4 1 Отговор
    Иран! Корита с хвърчила, на дълбоко под вода!

    20:16 22.02.2026

  • 24 Дедо Вангелий

    4 3 Отговор
    На 26.02 започва Армагедон - ТСВ.

    20:19 22.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания