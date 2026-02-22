The New York Times: Властта в Техеран очаква атаката на САЩ, хареса си мъж за "Иранска Делси"

На фона на заплахата от военен удар на САЩ, ръководството на Иран обсъжда сценарии не само за своята защита, но и за политическото оцеляване на режима, включително кой би управлявал страната в случай на смъртта на Върховния лидер и висши служители, съобщава The New York Times.

Според изданието, в Техеран се обсъжда фигурата на така наречената „Иранска Делси“ – препратка към Делси Родригес, която ръководи Венецуела след залавянето на нейния предшественик Николас Мадуро от американските сили.

Източници на вестника твърдят, че Али Лариджани, ръководител на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, е първи в списъка с възможни кандидати. След него е председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф. Бившият президент Хасан Рухани също е в списъка, въпреки дистанцията си от вътрешния кръг на Върховния лидер. Освен това, всеки от тези кандидати има сериозен негативен опит, който би ограничил подкрепата им сред разгневеното население – било то обвинения в корупция или съучастие в нарушения на правата на човека в Иран, включително неотдавнашното убийство на протестиращи, пише изданието.

Междувременно, върховният лидер Али Хаменей вече е инструктирал Лариджани да осигури стабилността на Ислямската република в случай на война или опити за покушение срещу ръководството, се посочва в статията. Техеран приема, че американските удари може да са неизбежни и е поставил въоръжените си сили в повишена бойна готовност, като е разположил ракетни установки близо до границата с Ирак и в района на Персийския залив.

В същото време, както отбелязва изданието, властите подготвят мерки за предотвратяване на вътрешна нестабилност, включително разполагане на сили за сигурност и милицията Басидж в големите градове. Тази сила, наброяваща приблизително 10 милиона души, е част от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Старши съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Axios, че един от сценариите, които САЩ обмислят по отношение на Иран, включва убийството на върховния лидер Али Хаменей и сина му Моджтаба, който се разглежда като потенциален наследник.

The New York Times по-рано съобщи, че атака срещу Иран би въвлякла САЩ в продължителен военен конфликт и би довела до рязък спад на цените на енергията. Иран е далеч по-страшен противник във военно отношение от Венецуела. Въздушното пространство над Каракас беше сравнително незащитено, когато САЩ започнаха операция срещу Мадуро през януари. Иран обаче притежава един от най-големите арсенали от различни видове оръжия в целия Близък изток, според регионални експерти.

На 20 февруари Тръмп обяви, че обмисля ограничен удар срещу Иран, за да принуди Техеран да сключи сделка. Преди това американският лидер обеща, че светът ще разбере какво ще се случи с Иран в рамките на следващите десет дни. Той заплаши, че „лоши неща могат да се случат“ на Техеран.

Axios, позовавайки се на един от съветниците на Тръмп, съобщи за 90 процента вероятност от директен сблъсък между САЩ и Иран.