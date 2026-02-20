Новини
Бизнес активността в еврозоната се е ускорила по-бързо от очакваното

20 Февруари, 2026 16:53 559 11

В Германия, най-голямата икономика в Европа, бизнес активността е достигнала четиримесечен връх

Бизнес активността в еврозоната се е ускорила по-бързо от очакваното - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бизнес активността в еврозоната се е ускорила по-бързо от очакваното през февруари, като производственият сектор се е върнал към растеж за първи път от октомври, сочат предварителните данни от проучване на „Хамбург къмършъл банк“ (Hamburg Commercial Bank, HCOB), съставено и публикувано от „Ес енд Пи Глоубъл“ (S&P Global) и цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Композитният индекс на мениджърите по доставките Пи Ем Ай (PMI), отчитащ активността на бизнеса в еврозоната, се е повишил до 51,9 пункта през февруари от 51,3 пункта през януари, над прогнозата на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, за 51,5 пункта. Стойности над 50 пункта показват разширяване на икономическата активност, а под тази граница – свиване.

Индексът на мениджърите по доставките в сектора на промишлеността Пи Ем Ай е нараснал до 50,8 пункта от 49,5 пункта месец по-рано. Производството нараства също, като съответният подиндекс – компонент от композитния показател – се е повишил до шестмесечен връх от 52,1 пункта при 50,5 пункта през януари. Подобрението е подкрепено от възстановяване на търсенето, като индексът за новите поръчки в производството се е увеличил до 50,9 пункта от 49,2 пункта.

В Германия, най-голямата икономика в Европа, бизнес активността е достигнала четиримесечен връх. Композитният индекс, изготвен от „Хамбург къмършъл банк“ и публикуван от „Ес енд Пи Глоубъл“, се е повишил до 53,1 пункта през февруари от 52,1 пункта през януари, над очакванията за 52,3 пункта. Растежът е подкрепен от ускоряване в сектора на услугите и първо разширяване на производството от повече от три години и половина.

Във Франция обаче частният сектор остава в застой. Индексът за услугите, съставен от „Ес енд Пи Глоубъл“, се е повишил до 49,6 пункта през февруари – двумесечен връх, но остава под прага от 50 пункта за втори пореден месец, което сигнализира за свиване на активността.

„Предварителните индекси за февруари подкрепят мнението, че икономическата активност в еврозоната нараства с разумно темпо, водена от възстановяването в Германия“, коментира Андрю Кенингъм от „Кепитъл икономикс“ (Capital Economics).


  • 1 луди ли сте бе

    11 3 Отговор
    да не сме слепи вашта знаете кво

    16:55 20.02.2026

  • 2 Атина Палада

    3 10 Отговор
    ЕС е сила и мощ!

    16:55 20.02.2026

  • 3 Така е

    7 2 Отговор
    От един ден ги няма рекетьорите боко и шиши и вече се усеща .
    Потръгва бизнеса

    16:56 20.02.2026

  • 4 Ха-ха

    3 7 Отговор
    Да му мисли Русийката, под вода, без шнорхел.!

    17:03 20.02.2026

  • 5 Мдааа бе

    7 1 Отговор
    Добре, че дойдоха извънземните, че си оправихме бизнеса. Куку- руку

    Коментиран от #6

    17:03 20.02.2026

  • 6 !!!?

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Мдааа бе":

    Показателите ни са много добри, действително.

    Коментиран от #7

    17:04 20.02.2026

  • 7 Вафла Куку- руку

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "!!!?":

    чудна вафла.

    Коментиран от #9

    17:06 20.02.2026

  • 8 "Войната срина руската икономика.

    1 7 Отговор
    Руската икономика потъва в много дълбока промишлена рецесия. Катастрофален срив в приходите в руския държавен бюджет още в началото на 2026 година. Данните за януари са стряскащи - това съобщават Bloomberg и Reuters."

    17:12 20.02.2026

  • 9 !!!?

    0 6 Отговор

    До коментар #7 от "Вафла Куку- руку":

    Провери ръст на бизнеса 3%, в топ 5 е България.

    17:13 20.02.2026

  • 10 БоюЦиганина

    5 0 Отговор
    Ето, ве! Текнаха инвестициите заради леврото, беее! Нали ви казах, неблагодарници такива!

    17:16 20.02.2026

  • 11 за да има ес мишоци пак да дерат данъци

    5 0 Отговор
    бизнес активността е достигнала четиримесечен връх

    17:27 20.02.2026

Новини по държави:
