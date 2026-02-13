Румъния може да влезе в еврозоната до 3-4 години, заяви Никушор Дан

Румънският президент Никушор Дан заяви, че в следващите три до четири години страната може да изпълни условията за присъединяване към еврозоната, като подчерта, че членството би донесло икономически ползи, предава БТА.

„Влизането на Румъния в еврозоната би било от полза. Колкото повече икономиката ти е интегрирана в по-голямо икономическо пространство, толкова по-продуктивни са фирмите и толкова по-добре платени работни места се създават“, коментира държавният глава.

Той отбеляза, че условията за присъединяване са ясни - по отношение на бюджетния дефицит, държавния дълг и други макроикономически показатели - и че страната може да си постави хоризонт от 3-4 години за тяхното изпълнение. Дан отговори на журналистически въпроси след неформална среща на ЕС в Белгия.

Правителството: Засега условията не са изпълнени

Румънският премиер Илие Боложан заяви в края на януари, че страната към момента не покрива критериите за приемане на еврото заради високия бюджетен дефицит.

По думите му, докато дефицитът не спадне под 3%, темата няма как да бъде на дневен ред. Целта на правителството е той да бъде намален до около 6,2-6,3% през тази година, а до 2030 г. да достигне ниво около 3%.

Обществена подкрепа и предизвикателства

От 1 януари България стана 21-ата членка на еврозоната, докато Румъния остава извън единната валута заради високия бюджетен дефицит, фискалните дисбаланси и липсата на широк политически консенсус.

Според проучване на Евробарометър за Европейската комисия около 59% от румънците подкрепят приемането на еврото. Въпреки това страната има най-високия бюджетен дефицит в ЕС, а стабилизирането на публичните финанси остава ключово препятствие.

Анализатори посочват, че ще са необходими няколко години за финансова консолидация, преди Румъния да има реална перспектива за членство в еврозоната. На фона на висока инфлация, мерки за икономии и засилване на крайнодесни формации преди парламентарните избори през 2028 г., темата за приемане на еврото остава извън центъра на обществения дебат.