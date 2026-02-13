Румъния може да влезе в еврозоната до 3-4 години, заяви Никушор Дан

Румънският президент Никушор Дан заяви, че в следващите три до четири години страната може да изпълни условията за присъединяване към еврозоната, като подчерта, че членството би донесло икономически ползи, предава БТА.
„Влизането на Румъния в еврозоната би било от полза. Колкото повече икономиката ти е интегрирана в по-голямо икономическо пространство, толкова по-продуктивни са фирмите и толкова по-добре платени работни места се създават“, коментира държавният глава.
Той отбеляза, че условията за присъединяване са ясни - по отношение на бюджетния дефицит, държавния дълг и други макроикономически показатели - и че страната може да си постави хоризонт от 3-4 години за тяхното изпълнение. Дан отговори на журналистически въпроси след неформална среща на ЕС в Белгия.
Правителството: Засега условията не са изпълнени
Румънският премиер Илие Боложан заяви в края на януари, че страната към момента не покрива критериите за приемане на еврото заради високия бюджетен дефицит.
По думите му, докато дефицитът не спадне под 3%, темата няма как да бъде на дневен ред. Целта на правителството е той да бъде намален до около 6,2-6,3% през тази година, а до 2030 г. да достигне ниво около 3%.
Обществена подкрепа и предизвикателства
От 1 януари България стана 21-ата членка на еврозоната, докато Румъния остава извън единната валута заради високия бюджетен дефицит, фискалните дисбаланси и липсата на широк политически консенсус.
Според проучване на Евробарометър за Европейската комисия около 59% от румънците подкрепят приемането на еврото. Въпреки това страната има най-високия бюджетен дефицит в ЕС, а стабилизирането на публичните финанси остава ключово препятствие.
Анализатори посочват, че ще са необходими няколко години за финансова консолидация, преди Румъния да има реална перспектива за членство в еврозоната. На фона на висока инфлация, мерки за икономии и засилване на крайнодесни формации преди парламентарните избори през 2028 г., темата за приемане на еврото остава извън центъра на обществения дебат.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коиловци брадърс
09:35 13.02.2026
2 хехе
09:37 13.02.2026
3 пожелание
09:38 13.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
09:39 13.02.2026
6 Пич
09:39 13.02.2026
7 Нека, нека
09:40 13.02.2026
8 То и нашият
09:55 13.02.2026
9 На ,, урсулите " им трябват
09:58 13.02.2026
10 Деций
10:16 13.02.2026