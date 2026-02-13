Новини
Румъния може да влезе в еврозоната до 3-4 години, заяви Никушор Дан

Румъния може да влезе в еврозоната до 3-4 години, заяви Никушор Дан

13 Февруари, 2026 09:34

Букурещ обаче остава с най-високия бюджетен дефицит в ЕС, а правителството планира свиване под 3% едва до 2030 г.

Румъния може да влезе в еврозоната до 3-4 години, заяви Никушор Дан - 1
Снимка: БГНЕС
Румънският президент Никушор Дан заяви, че в следващите три до четири години страната може да изпълни условията за присъединяване към еврозоната, като подчерта, че членството би донесло икономически ползи, предава БТА.

„Влизането на Румъния в еврозоната би било от полза. Колкото повече икономиката ти е интегрирана в по-голямо икономическо пространство, толкова по-продуктивни са фирмите и толкова по-добре платени работни места се създават“, коментира държавният глава.

Той отбеляза, че условията за присъединяване са ясни - по отношение на бюджетния дефицит, държавния дълг и други макроикономически показатели - и че страната може да си постави хоризонт от 3-4 години за тяхното изпълнение. Дан отговори на журналистически въпроси след неформална среща на ЕС в Белгия.

Правителството: Засега условията не са изпълнени

Румънският премиер Илие Боложан заяви в края на януари, че страната към момента не покрива критериите за приемане на еврото заради високия бюджетен дефицит.

По думите му, докато дефицитът не спадне под 3%, темата няма как да бъде на дневен ред. Целта на правителството е той да бъде намален до около 6,2-6,3% през тази година, а до 2030 г. да достигне ниво около 3%.

Обществена подкрепа и предизвикателства

От 1 януари България стана 21-ата членка на еврозоната, докато Румъния остава извън единната валута заради високия бюджетен дефицит, фискалните дисбаланси и липсата на широк политически консенсус.

Според проучване на Евробарометър за Европейската комисия около 59% от румънците подкрепят приемането на еврото. Въпреки това страната има най-високия бюджетен дефицит в ЕС, а стабилизирането на публичните финанси остава ключово препятствие.

Анализатори посочват, че ще са необходими няколко години за финансова консолидация, преди Румъния да има реална перспектива за членство в еврозоната. На фона на висока инфлация, мерки за икономии и засилване на крайнодесни формации преди парламентарните избори през 2028 г., темата за приемане на еврото остава извън центъра на обществения дебат.


Румъния
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Коиловци брадърс

    9 1 Отговор
    Назначете някой от нашата статистика и ще влезете на секундата.

    09:35 13.02.2026

  • 2 хехе

    4 0 Отговор
    дотогава я хамилята, я урсула.

    09:37 13.02.2026

  • 3 пожелание

    8 1 Отговор
    Ако искат да живеят като скотове , направете го както направиха българските политици !!

    09:38 13.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    На еврото му дават още максимум две години.

    09:39 13.02.2026

  • 6 Пич

    6 0 Отговор
    Е.....то и ние можеше да влезем в еврозоната до 3-4 години, но за Тиквата, Кокорчо и Пеевски беше важно да направят наколенки на Урсулианците , а не да пазят интересите на България!!!

    09:39 13.02.2026

  • 7 Нека, нека

    1 0 Отговор
    Няма само ние да сме се прецакали...

    09:40 13.02.2026

  • 8 То и нашият

    2 0 Отговор
    Бюджет беше като румънския но ни набутаха у зоната на ,, Здрача"

    09:55 13.02.2026

  • 9 На ,, урсулите " им трябват

    1 0 Отговор
    Още донори ,, Втора ръка"

    09:58 13.02.2026

  • 10 Деций

    0 0 Отговор
    То до три , четири години еврозоната може да я няма,ЕС също, поне в този си вид и структура.

    10:16 13.02.2026

Новини по държави:
