Москва: Няма основания за нови преговори със САЩ по договора ''Нов СТАРТ''

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви днес, че няма основания за обсъждане на започването на нов преговорен процес със САЩ по Споразумението за намаляването на стратегическите нападателни оръжия НОВ СТАРТ, съобщава Известия, цитирана от Фокус.



"В момента няма основания за обсъждане на започването на такъв преговорен процес (по споразумението Новият СТАРТ). Многократно сме подчертавали необходимостта да видим по-дълбоки, широкообхватни положителни промени в американския подход към въпросите, които обсъждаме“, заяви Рябков в кулоарите на срещата на БРИКС в Ню Делхи.



Според думите му Вашингтон първо трябва да подобри политиката си спрямо Москва.



"Само тогава ще има предпоставки за преговори по ново споразумение СТАРТ“, подчерта руският дипломат. Същевременно той изрази съжалението си, че САЩ възприемат споразумението като "нещо незадоволително“.



"Съжаляваме, че американската администрация гледа на споразумението ''New START'', което за съжаление е вече е история, като на нещо, което не устройва Съединените американски щати и изисква замяната му с нещо друго“, отбеляза Рябков пред репортери.



Той поясни, че всяко споразумение, което замества споразумението ''New START'', трябва да бъде договорено с участието на Великобритания и Франция, като най-близки съюзници на САЩ.



"Във всеки такъв хипотетичен процес нищо не би се случило без участието на Обединеното кралство и Франция, като най-близки съюзници на Съединените щати, които притежават ядрени оръжия и в настоящата много напрегната международна обстановка водят много агресивен курс към нашата страна“, подчерта руският заместник-министър на външните работи.



Игнорирането на техните ядрени арсенали би било безотговорно, смята руският министър.



"Те трябва да бъдат на масата за преговори, повтарям, ако и когато нещо подобно стане актуално“, заключи Рябков.



Новият договор СТАРТ, подписан от САЩ и Русия през 2010 г., изтече на 5 февруари. стратегическите нападателни оръжия НОВ СТАРТ, но САЩ не отговориха на тази инициатива. По-късно Държавният департамент уточни, че договорът първоначално е бил неизгоден за Вашингтон и обвини Русия, че го е нарушила няколко пъти. Според американската страна при сегашните условия е необходимо ново споразумение, включващо и Китай.

