Москва: Няма основания за нови преговори със САЩ по договора ''Нов СТАРТ''

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви днес, че няма основания за обсъждане на започването на нов преговорен процес със САЩ по Споразумението за намаляването на стратегическите нападателни оръжия НОВ СТАРТ, съобщава Известия, цитирана от Фокус.
"В момента няма основания за обсъждане на започването на такъв преговорен процес (по споразумението Новият СТАРТ). Многократно сме подчертавали необходимостта да видим по-дълбоки, широкообхватни положителни промени в американския подход към въпросите, които обсъждаме“, заяви Рябков в кулоарите на срещата на БРИКС в Ню Делхи.
Според думите му Вашингтон първо трябва да подобри политиката си спрямо Москва.
"Само тогава ще има предпоставки за преговори по ново споразумение СТАРТ“, подчерта руският дипломат. Същевременно той изрази съжалението си, че САЩ възприемат споразумението като "нещо незадоволително“.
"Съжаляваме, че американската администрация гледа на споразумението ''New START'', което за съжаление е вече е история, като на нещо, което не устройва Съединените американски щати и изисква замяната му с нещо друго“, отбеляза Рябков пред репортери.
Той поясни, че всяко споразумение, което замества споразумението ''New START'', трябва да бъде договорено с участието на Великобритания и Франция, като най-близки съюзници на САЩ.
"Във всеки такъв хипотетичен процес нищо не би се случило без участието на Обединеното кралство и Франция, като най-близки съюзници на Съединените щати, които притежават ядрени оръжия и в настоящата много напрегната международна обстановка водят много агресивен курс към нашата страна“, подчерта руският заместник-министър на външните работи.
Игнорирането на техните ядрени арсенали би било безотговорно, смята руският министър.
"Те трябва да бъдат на масата за преговори, повтарям, ако и когато нещо подобно стане актуално“, заключи Рябков.
Новият договор СТАРТ, подписан от САЩ и Русия през 2010 г., изтече на 5 февруари. стратегическите нападателни оръжия НОВ СТАРТ, но САЩ не отговориха на тази инициатива. По-късно Държавният департамент уточни, че договорът първоначално е бил неизгоден за Вашингтон и обвини Русия, че го е нарушила няколко пъти. Според американската страна при сегашните условия е необходимо ново споразумение, включващо и Китай.
1 Варна 3
22:05 09.02.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #9
22:06 09.02.2026
3 Гориил
Коментиран от #10, #29
22:07 09.02.2026
4 Европеец
Коментиран от #13
22:08 09.02.2026
5 Бесен - Язовец
22:08 09.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хаха🤣
22:10 09.02.2026
8 Бою Циганина
22:10 09.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 хаха🤣
До коментар #3 от "Гориил":руския колос такава скорост набра, че направо катастрофира 🤣🤣🤣
Коментиран от #25
22:11 09.02.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "Ти ръждяса":що не отидеш на се нахайдакаш в РСФСР /най-добре с лилиПУ-той харесва чистоплътни момченца
Коментиран от #12
22:12 09.02.2026
12 Ами
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":то за Зеленски излезе информацията, че си падал по малко момченца. Марш към Буферайна, бе Фъшльо.
Коментиран от #16
22:14 09.02.2026
13 Град Козлодуй
До коментар #4 от "Европеец":От руснак войник не става, в това е проблема.
22:15 09.02.2026
14 Доналд Тръмп, Президентът
22:19 09.02.2026
15 Евродебил
22:20 09.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Амадор Ривас
22:25 09.02.2026
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "Ачо":пък за теб , че си дее на е ..ба н
Коментиран от #20, #21
22:28 09.02.2026
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":от РСФРС-екип двама ..тираджии
22:30 09.02.2026
21 Иван
До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":че се и хвалиш. Малко ти се вижда моя сал.м
22:31 09.02.2026
22 Владимир Путин, президент
22:32 09.02.2026
23 Ъъъъъ
И без петел ще съмне!
Преговори с американци не се водят....Произвеждайте си ракетите и толкова.....Не е нужно да се съобразявате със Сульо и Пульо. Мадуро и аятоласите имаха глупостта да нямат ядрено оръжие и видяхте до къде стигнаха.
Коментиран от #26
22:32 09.02.2026
24 иван костов
22:52 09.02.2026
25 Гориил
До коментар #10 от "хаха🤣":Може би бъркате умни хора с глупави? Това се случва с хора, податливи на самохипноза.Русия играе дълга, сложна, заплетена и многоходова игра с американците и европейците, която вие погрешно приемате за слабост. Русия не е слаба, не е безразсъдна, не е емоционална и не вярва на нито една ваша дума. Можете да бъдете сигурни, че с Европа е свършено. Всякакви надежди за връщане към просперитета отпреди войната са напразни.
Коментиран от #27, #30
22:54 09.02.2026
26 Така е така е!
До коментар #23 от "Ъъъъъ":В моментът другарят Ким, захлебва от всеобхватното сътрудничество с Русия и Китай и се наслаждава , как враговете му се гърчат от страх! Либералните аятоласи в Иран се лигавеха дълго време и сега си носят последиците!
Коментиран от #28
22:59 09.02.2026
27 Каспаров съм
До коментар #25 от "Гориил":Като цяло, Путин не е по-добър шахматист от мен, ама екипа му е много добър!
А пък в сравнение с всички освен Китай е направо велик!!!
23:07 09.02.2026
28 Гориил
До коментар #26 от "Така е така е!":Бъдещето на Европа е мрачно и несигурно. Нито едно посещение на европейски лидери в Китай или Индия не е било успешно. Защото започването на каквито и да е преговори със заплахи за Русия веднага поражда предпазливост и подозрение. В такъв случай е ужасна липса на политическа мъдрост да се разчита на директни преговори между световните участници на пазара. Не, не, господа либерали и глобалисти, без солидна политическа основа вашите корпорации и концерни няма да успеят.
23:09 09.02.2026
29 Механик
До коментар #3 от "Гориил":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
Коментиран от #31
23:10 09.02.2026
30 Европеец
До коментар #25 от "Гориил":Прав си, тсха е с изключение на едно нещо..... Русия струва ми се, се оплете в многоходовите си игри..... След две седмици ще почне пета година как буксува в Украйна...... Путин, ако не почне да воюва като хората и не спре да се заиграва с краварите нищо добро не чака
Русия....
02:42 10.02.2026
31 Европеец
До коментар #29 от "Механик":Лъжеш се, Русия е сила, но няма силата и моща на Великия Съветски съюз...
02:52 10.02.2026