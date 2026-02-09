Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
Москва: Няма основания за нови преговори със САЩ по договора ''Нов СТАРТ''

Москва: Няма основания за нови преговори със САЩ по договора ''Нов СТАРТ''

9 Февруари, 2026 22:03 1 103 31

  • русия-
  • сащ-
  • нов старт-
  • сергей рябков-
  • ядрено оръжие-
  • доналд тръмп-
  • нато-
  • владимир путин

Сергей Рябков поясни, че всяко споразумение, което замества споразумението, трябва да бъде договорено с участието на Великобритания и Франция, като най-близки съюзници на САЩ

Москва: Няма основания за нови преговори със САЩ по договора ''Нов СТАРТ'' - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви днес, че няма основания за обсъждане на започването на нов преговорен процес със САЩ по Споразумението за намаляването на стратегическите нападателни оръжия НОВ СТАРТ, съобщава Известия, цитирана от Фокус.

"В момента няма основания за обсъждане на започването на такъв преговорен процес (по споразумението Новият СТАРТ). Многократно сме подчертавали необходимостта да видим по-дълбоки, широкообхватни положителни промени в американския подход към въпросите, които обсъждаме“, заяви Рябков в кулоарите на срещата на БРИКС в Ню Делхи.

Според думите му Вашингтон първо трябва да подобри политиката си спрямо Москва.

"Само тогава ще има предпоставки за преговори по ново споразумение СТАРТ“, подчерта руският дипломат. Същевременно той изрази съжалението си, че САЩ възприемат споразумението като "нещо незадоволително“.

"Съжаляваме, че американската администрация гледа на споразумението ''New START'', което за съжаление е вече е история, като на нещо, което не устройва Съединените американски щати и изисква замяната му с нещо друго“, отбеляза Рябков пред репортери.

Той поясни, че всяко споразумение, което замества споразумението ''New START'', трябва да бъде договорено с участието на Великобритания и Франция, като най-близки съюзници на САЩ.

"Във всеки такъв хипотетичен процес нищо не би се случило без участието на Обединеното кралство и Франция, като най-близки съюзници на Съединените щати, които притежават ядрени оръжия и в настоящата много напрегната международна обстановка водят много агресивен курс към нашата страна“, подчерта руският заместник-министър на външните работи.

Игнорирането на техните ядрени арсенали би било безотговорно, смята руският министър.

"Те трябва да бъдат на масата за преговори, повтарям, ако и когато нещо подобно стане актуално“, заключи Рябков.

Новият договор СТАРТ, подписан от САЩ и Русия през 2010 г., изтече на 5 февруари. стратегическите нападателни оръжия НОВ СТАРТ, но САЩ не отговориха на тази инициатива. По-късно Държавният департамент уточни, че договорът първоначално е бил неизгоден за Вашингтон и обвини Русия, че го е нарушила няколко пъти. Според американската страна при сегашните условия е необходимо ново споразумение, включващо и Китай.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    6 4 Отговор
    Не на новия старт за ядрени преговори! Унищожение на всички ядрени оръжия!

    22:05 09.02.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 12 Отговор
    МИ КАК ДА ИМА-ракетките ви ръждясаха повече и от танкерите РСФРС ки/кой нормален ще се занимава с вас

    Коментиран от #6, #9

    22:06 09.02.2026

  • 3 Гориил

    16 3 Отговор
    Руският военно-индустриален колос набира скорост. Американците вече не възнамеряват да изграждат ядрен чадър за Европа. Ще трябва да плащате астрономически суми за отбрана и да понижите жизнения стандарт и социалните бюджети. Това е краят.

    Коментиран от #10, #29

    22:07 09.02.2026

  • 4 Европеец

    15 3 Отговор
    Какви преговори бе Серьожа..... Покажете сила и бой до посиняване по хунтата украинска.... Иначе мир няма да има...

    Коментиран от #13

    22:08 09.02.2026

  • 5 Бесен - Язовец

    13 2 Отговор
    Никви преговорите с терористите от ФАЩ въоръжеаване до последно 12 000 ядрени ракети минум до 2028г в руските складове!

    22:08 09.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хаха🤣

    4 10 Отговор
    горката матушка прилъстена и изоставена🤣🤣🤣

    22:10 09.02.2026

  • 8 Бою Циганина

    10 2 Отговор
    Ко стана с Мария Габриел?

    22:10 09.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хаха🤣

    5 12 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    руския колос такава скорост набра, че направо катастрофира 🤣🤣🤣

    Коментиран от #25

    22:11 09.02.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 10 Отговор

    До коментар #6 от "Ти ръждяса":

    що не отидеш на се нахайдакаш в РСФСР /най-добре с лилиПУ-той харесва чистоплътни момченца

    Коментиран от #12

    22:12 09.02.2026

  • 12 Ами

    9 5 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    то за Зеленски излезе информацията, че си падал по малко момченца. Марш към Буферайна, бе Фъшльо.

    Коментиран от #16

    22:14 09.02.2026

  • 13 Град Козлодуй

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    От руснак войник не става, в това е проблема.

    22:15 09.02.2026

  • 14 Доналд Тръмп, Президентът

    4 7 Отговор
    С лъжливото русначе преговори не водя, договори не сключвам !!! 😆

    22:19 09.02.2026

  • 15 Евродебил

    8 2 Отговор
    Майтапа на страна,но тия жидове са забравили най малкия,но и най независим остров на свободата-Северна Корея.Така,че щът не щат,на масата за новия СТАРТ трябва да са КимЧен Ун и Сестра му.

    22:20 09.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Амадор Ривас

    4 0 Отговор
    Ама как се прави на разсеян Рябката...Удобно забрави за Китай...

    22:25 09.02.2026

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 5 Отговор

    До коментар #17 от "Ачо":

    пък за теб , че си дее на е ..ба н

    Коментиран от #20, #21

    22:28 09.02.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 6 Отговор

    До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    от РСФРС-екип двама ..тираджии

    22:30 09.02.2026

  • 21 Иван

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    че се и хвалиш. Малко ти се вижда моя сал.м

    22:31 09.02.2026

  • 22 Владимир Путин, президент

    6 5 Отговор
    Русия вече стана пълен тшaк, С.А.Щ напълно я игнорират.

    22:32 09.02.2026

  • 23 Ъъъъъ

    9 4 Отговор
    "Няма основания за нови преговори със САЩ по договора Нов СТАРТ

    И без петел ще съмне!
    Преговори с американци не се водят....Произвеждайте си ракетите и толкова.....Не е нужно да се съобразявате със Сульо и Пульо. Мадуро и аятоласите имаха глупостта да нямат ядрено оръжие и видяхте до къде стигнаха.

    Коментиран от #26

    22:32 09.02.2026

  • 24 иван костов

    3 1 Отговор
    Няма нужда от преговори преди унищожаването на Лондон и Берлин! След това може да преговаря за останалите глупости! Разбира се за такива важни решения Владимир Владимирович е излишен и горещо се надявам да бъде отстранен по скоро! Сигурно е едно, това са двете цели на превантивният удар!

    22:52 09.02.2026

  • 25 Гориил

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "хаха🤣":

    Може би бъркате умни хора с глупави? Това се случва с хора, податливи на самохипноза.Русия играе дълга, сложна, заплетена и многоходова игра с американците и европейците, която вие погрешно приемате за слабост. Русия не е слаба, не е безразсъдна, не е емоционална и не вярва на нито една ваша дума. Можете да бъдете сигурни, че с Европа е свършено. Всякакви надежди за връщане към просперитета отпреди войната са напразни.

    Коментиран от #27, #30

    22:54 09.02.2026

  • 26 Така е така е!

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ъъъъъ":

    В моментът другарят Ким, захлебва от всеобхватното сътрудничество с Русия и Китай и се наслаждава , как враговете му се гърчат от страх! Либералните аятоласи в Иран се лигавеха дълго време и сега си носят последиците!

    Коментиран от #28

    22:59 09.02.2026

  • 27 Каспаров съм

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Гориил":

    Като цяло, Путин не е по-добър шахматист от мен, ама екипа му е много добър!
    А пък в сравнение с всички освен Китай е направо велик!!!

    23:07 09.02.2026

  • 28 Гориил

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Така е така е!":

    Бъдещето на Европа е мрачно и несигурно. Нито едно посещение на европейски лидери в Китай или Индия не е било успешно. Защото започването на каквито и да е преговори със заплахи за Русия веднага поражда предпазливост и подозрение. В такъв случай е ужасна липса на политическа мъдрост да се разчита на директни преговори между световните участници на пазара. Не, не, господа либерали и глобалисти, без солидна политическа основа вашите корпорации и концерни няма да успеят.

    23:09 09.02.2026

  • 29 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #31

    23:10 09.02.2026

  • 30 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Гориил":

    Прав си, тсха е с изключение на едно нещо..... Русия струва ми се, се оплете в многоходовите си игри..... След две седмици ще почне пета година как буксува в Украйна...... Путин, ако не почне да воюва като хората и не спре да се заиграва с краварите нищо добро не чака
    Русия....

    02:42 10.02.2026

  • 31 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Механик":

    Лъжеш се, Русия е сила, но няма силата и моща на Великия Съветски съюз...

    02:52 10.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания