Военни на САЩ убиха двама при удар по лодка в Тихия океан, качиха се на борда на санкциониран кораб в Индийския ВИДЕО

Американските въоръжени сили обявиха, че са нанесли удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан, при който са били убити двама души, а един е оцелял, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Администрацията на президента Доналд Тръмп през последните седмици се хвали с успехите си в унищожаването на плавателни съдове, заподозрени в трафик на наркотици.

Въоръжените сили заявиха в публикация в „Екс“, че плавателният съд е „участвал в операции по трафик на наркотици“.

„Разузнаването потвърди, че съдът е плавал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици“, се казва още в публикацията.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тази информация чрез независими източници.

Координационният център за морско спасяване на Еквадор координира операциите по търсене и спасяване на оцелелия, заяви Американската брегова охрана, добавяйки, че предоставя техническа подкрепа.

Американски военни са се качили на борда на санкциониран петролен танкер в Индийския океан, след като проследили кораба от Карибско море, обяви снощи Пентагонът, цитиран от Асошиейтед Прес и БТА.

В публикацията на Пентагона в социалните мрежи не се посочва дали корабът е свързан с Венецуела, която е обект на американски петролни санкции и разчита на флотилия от танкери, плаващи под фалшиви флагове, за да изнася суров петрол.

Танкерът „Акила II” обаче е един от най-малко 16 кораба, които отплаваха от венецуелското крайбрежие миналия месец, след като американски военни заловиха тогавашния президент Николас Мадуро, става ясно от информация на сайта TankerTrackers.com.

На кадри от видеоклип и от снимки, заснети от хеликоптер, се вижда ескадрен миноносец на Военноморските сили на САЩ, плаващ успоредно с танкера. От видеото не става ясно към коя агенция принадлежат силите, които са задържали кораба, отбелязва АП.

„Акила II“ е действал в нарушение на установената от президента Тръмп карантина за санкционирани кораби в Карибско море“, заяви Пентагонът. В изявлението обаче не се уточнява дали корабът ще бъде конфискуван, както се случи с най-малко седем други санкционирани петролни танкери, свързани с Венецуела.

Според информация, подадена от кораба снощи, той не е натоварен със суров петрол.

„Акила II“ плава под панамски флаг и е санкциониран от САЩ във връзка с транспорт на нелегален руски петрол, коментира АП. Танкерът принадлежи на компания с адрес в Хонконг и според данни от сайтове за проследяване на кораби през по-голямата част от миналата година той е плавал с изключен радиопредавател, практика, която често се използва от контрабандисти, за да прикрият местоположението си.

След като САЩ свалиха Мадуро от власт чрез изненадваща нощна операция на 3 януари, администрацията на Тръмп заяви, че иска да установи контрол над производството, рафинирането и глобалното разпространение на петролните продукти на Венецуела. Официални представители от администрацията на президента Доналд Тръмп дадоха ясно да се разбере, че разглеждат конфискацията на танкерите като начин да генерират парични средства, докато се опитват да възстановят петролната индустрия на Венецуела и да възстановят икономиката на страната.

Тръмп също така се опитва да ограничи потока на петрол към Куба, която е обект на строги икономически санкции от страна на САЩ и разчита на доставки на петрол от съюзници като Мексико, Русия и Венецуела.

Мексико временно е спряло доставките на петрол за Куба поради заплахата от американски тарифи, но ще продължи да предоставя хуманитарна помощ на острова. Това беше обявено от президента Клаудия Шейнбаум на ежедневна пресконференция, предава агенция ТАСС.



''Доставките на петрол в момента са спрени; ние се стремим да избегнем негативни последици за Мексико'' заяви държавният глава. Тя припомни, че Вашингтон е издал указ за налагане на тарифи на страните, доставящи гориво на острова. Президентът добави, че Мексико Сити работи дипломатически, за да намери начин да подкрепи Хавана, без да попадне под ограниченията на САЩ.



Шейнбаум също призова Вашингтон да отмени ограниченията.



''Отправяме международен апел към Съединените щати, че тези санкции са много несправедливи към кубинския народ'', подчерта президентът.



''Те нямат гориво за болници или училища, така че хората страдат.''



Президентът подчерта, че Мексико няма да се откаже от хуманитарната си подкрепа за Куба. "Ще помогнем на народа на Куба, както винаги сме правили по всяко време, за да помогнем на нуждаещите се“, добави Шейнбаум.



Ситуация около Куба



На 29 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която упълномощава Вашингтон да налага тарифи върху стоки от страни, доставящи петрол на Куба. Този документ официално обявява извънредно положение в САЩ поради предполагаема заплаха, представлявана от Куба. Министърът на външните работи Бруно Родригес Пария остро осъди тези мерки, които заплашват островната държава с "пълна блокада на доставките на гориво“, "нарушават всички принципи на международната търговия“ и създават "екстремни условия“ за кубинския народ.



Вашингтон заяви, че сътрудничи с ръководството в Хавана по отношение на ситуацията около Куба поради енергийната блокада на САЩ и изрази мнение, че страните са близо до споразумение.