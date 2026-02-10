Откриват реновирания многоетажен паркинг на Терминал 2 на столичното летище

На летище "Васил Левски" в София ще бъде открит ремонтираният покрит многоетажен паркинг към Терминал 2.
Проектът е на стойност 16,6 милиона евро и беше изпълнен за една година.
При реновирането на паркинга бяха използвани най-модерни технологии, включително хидробластиране на горния слой на плочите и подсилването им с карбонови нишки.
Съоръжението вече разполага с 930 паркоместа на 5 нива.
