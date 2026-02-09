МВР и прокуратурата с данни за случая "Петрохан" ВИДЕО

Представители на МВР и прокуратурата дават информация за хода на разследването по случая "Петрохан".

„Разследваме един случай без аналог в нашата страна“, каза пред БНТ Захари Василев, директор на ГДНП.

Разследванията са в самото начало, отбеляза заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова.

До момента са назначени 18 съдебни експертизи на Националния институт по криминалистика и Клиниката по съдебна медицина към Александровска болница. Разпитани са 15 свидетели, сред които малолетни и непълнолетни лица, близки и роднини на жертвите. Това каза на пресконференция, съвместно с представители на МВР, окръжният прокурор на София Христина Лулчева, във връзка с разследването по случая „Петрохан“.

"Даваме си ясна сметка за необходимостта да предоставим данните и фактите, които са първоначални, за да бъде информирана общността по двата случая. Същевременно от съществено значение е да се спрат опитите за спекулация и конспиративните теории, както и разпространение на всякаква информация касаеща жертвите, включително и в негативна насока", каза прокурор Николова.

Тя уточни, че до момента са образувани две досъдебни производства.

"Първото касае причинена смърт на трима мъже на 45, 49 и 51 години край хижа в района на Петрохан и възникнал пожар в самата хижа. На 02.02.2026 е получен сигнал на 112, в който се съобщава, че гори хижата, а в двора има три трупа и оръжие до телата им. Районът незабавно е отцепен, на място са отишли разследващи органи и с първото действие – оглед на местопроизшествието е започнало досъдебно производство за квалифицирано убийство на три лица.“

В хода на разследването са извършено много действия и назначени експертизи. Иззети са множество доказателства, както и литература с религиозна насоченост.

В продължение на 8 дни не са спирали процесуално-следствените действия по установяване на всички факти и обстоятелства по случаите, казаха разследващите.

„Полагаме всички усилия, за да установим обективната истина, да я документираме, както и да документираме мотивите за престъплението“, каза прокурор Николова.

Продължава разследването за смъртта на издирваните по случая в хижата "Петрохан". Простреляните тела на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче бяха открити в кемпер в гората край Враца вчера. Те бяха в неизвестност 7 дни след тройното убийство в хижата.

Огледите продължиха през цялата нощ. Сигналът за откритите тела е подаден в неделя сутринта от мъж, който е обхождал района около връх Вола. От МВР заявиха, че е установено, че вътре в кемпера е имало стрелба. Разследващите са открили и оръжия, но тепърва балистична експертиза ще установи с кое е от тях е извършена стрелбата.

Точно в 15.30 часа започна брифингът на представители на прокуратурата и МВР за хода на разследването по случая с хижа „Петрохан“, който вече се превърна в една от най-мрачните криминални драми в последните години.

Пред медиите говорят заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура – София Наталия Николова и окръжният прокурор на Софийска област Христина Лулчева, заедно с представители на МВР. Информацията беше потвърдена от пресцентровете на прокуратурата и вътрешното министерство.

След откриването на телата на Ивайло Калушев, неговия 23-годишен близък приятел Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев, случаят „Петрохан“ продължава да поражда все повече въпроси. Тримата бяха в неизвестност от 29 януари, а броят на намерените тела вече е шест.

Обстоятелствата около смъртта им, както и ролята на хижата и хората, които са били там, остават неясни и обект на активно разследване. Очаква се на брифинга да бъдат представени нови факти и детайли, които да внесат яснота около случилото се.

Случаят предизвика силен обществен отзвук и породи тревожни въпроси за сигурността, контрола и реакцията на институциите в подобни ситуации.