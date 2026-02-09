Новини
България »
София »
МВР и прокуратурата с данни за случая "Петрохан" ВИДЕО

МВР и прокуратурата с данни за случая "Петрохан" ВИДЕО

9 Февруари, 2026 15:38, обновена 9 Февруари, 2026 16:37 18 156 177

  • прокуратура-
  • мвр-
  • убийство-
  • масово убийство-
  • петрохан

Разкриват нови факти за ужаса

МВР и прокуратурата с данни за случая "Петрохан" ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Представители на МВР и прокуратурата дават информация за хода на разследването по случая "Петрохан".

Разследваме един случай без аналог в нашата страна“, каза пред БНТ Захари Василев, директор на ГДНП.

Разследванията са в самото начало, отбеляза заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова.

До момента са назначени 18 съдебни експертизи на Националния институт по криминалистика и Клиниката по съдебна медицина към Александровска болница. Разпитани са 15 свидетели, сред които малолетни и непълнолетни лица, близки и роднини на жертвите. Това каза на пресконференция, съвместно с представители на МВР, окръжният прокурор на София Христина Лулчева, във връзка с разследването по случая „Петрохан“.

"Даваме си ясна сметка за необходимостта да предоставим данните и фактите, които са първоначални, за да бъде информирана общността по двата случая. Същевременно от съществено значение е да се спрат опитите за спекулация и конспиративните теории, както и разпространение на всякаква информация касаеща жертвите, включително и в негативна насока", каза прокурор Николова.

Тя уточни, че до момента са образувани две досъдебни производства.

"Първото касае причинена смърт на трима мъже на 45, 49 и 51 години край хижа в района на Петрохан и възникнал пожар в самата хижа. На 02.02.2026 е получен сигнал на 112, в който се съобщава, че гори хижата, а в двора има три трупа и оръжие до телата им. Районът незабавно е отцепен, на място са отишли разследващи органи и с първото действие – оглед на местопроизшествието е започнало досъдебно производство за квалифицирано убийство на три лица.“

В хода на разследването са извършено много действия и назначени експертизи. Иззети са множество доказателства, както и литература с религиозна насоченост.

В продължение на 8 дни не са спирали процесуално-следствените действия по установяване на всички факти и обстоятелства по случаите, казаха разследващите.

„Полагаме всички усилия, за да установим обективната истина, да я документираме, както и да документираме мотивите за престъплението“, каза прокурор Николова.

Продължава разследването за смъртта на издирваните по случая в хижата "Петрохан". Простреляните тела на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче бяха открити в кемпер в гората край Враца вчера. Те бяха в неизвестност 7 дни след тройното убийство в хижата.

Огледите продължиха през цялата нощ. Сигналът за откритите тела е подаден в неделя сутринта от мъж, който е обхождал района около връх Вола. От МВР заявиха, че е установено, че вътре в кемпера е имало стрелба. Разследващите са открили и оръжия, но тепърва балистична експертиза ще установи с кое е от тях е извършена стрелбата.

Точно в 15.30 часа започна брифингът на представители на прокуратурата и МВР за хода на разследването по случая с хижа „Петрохан“, който вече се превърна в една от най-мрачните криминални драми в последните години.

Пред медиите говорят заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура – София Наталия Николова и окръжният прокурор на Софийска област Христина Лулчева, заедно с представители на МВР. Информацията беше потвърдена от пресцентровете на прокуратурата и вътрешното министерство.

След откриването на телата на Ивайло Калушев, неговия 23-годишен близък приятел Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев, случаят „Петрохан“ продължава да поражда все повече въпроси. Тримата бяха в неизвестност от 29 януари, а броят на намерените тела вече е шест.

Обстоятелствата около смъртта им, както и ролята на хижата и хората, които са били там, остават неясни и обект на активно разследване. Очаква се на брифинга да бъдат представени нови факти и детайли, които да внесат яснота около случилото се.

Случаят предизвика силен обществен отзвук и породи тревожни въпроси за сигурността, контрола и реакцията на институциите в подобни ситуации.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    75 3 Отговор
    "Разследваме един случай без аналог в нашата страна“🤔🤔🤔🤔

    Коментиран от #2

    15:44 09.02.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    107 4 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    теА верно ли не знаят за случая в Нови Искър🤔
    или ни взимат за канарчета 🤔

    Коментиран от #67, #94

    15:45 09.02.2026

  • 3 Сила

    143 7 Отговор
    Само като видя двата перхидрола по средата и се изпълвам с уважение и доверие към МВР и Прокуратурата ...а вие ??!

    Коментиран от #121, #132

    15:46 09.02.2026

  • 4 Нови и нови

    63 2 Отговор
    И коментарите от старите изчезват

    15:46 09.02.2026

  • 5 А и сите

    75 0 Отговор
    охранени, като шио-ари преди коледа

    15:46 09.02.2026

  • 6 честен ционист

    65 17 Отговор
    На час по лъжичка, като драмата със 7-те лешояда.

    15:47 09.02.2026

  • 7 Статия

    63 1 Отговор
    Се затапва с друга статия и коментарите ги няма. Класика нали ?

    15:48 09.02.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    70 5 Отговор
    Няма аналог
    22 калибър - НЕ е аналог,
    броя жертви - НЕ е аналог,
    килърът се оттегля и се самоубива - НЕ е аналог,
    килърът се оказва пе до фил- НЕ е аналог❗
    Има още НЕ аналогични съвпадения‼️

    15:48 09.02.2026

  • 9 Комисар Корадо Катани

    78 2 Отговор
    Ако нямаше огнестрелни рани, то можеше да се преположи, че и някоя прегладняла пума ги е одушила и наредила един до друг в редичка като полски мишли.

    15:49 09.02.2026

  • 10 Инспектор Дюдю

    44 0 Отговор
    Наистина "Тиин Пийкс" !
    Еидеото озчезна мистериозно!?:))

    15:49 09.02.2026

  • 11 Нищичко

    71 1 Отговор
    конкретно , дори никой не смее да говори в прав текст , кофти и неубедителен сценарий , облигаторните приказки да се каже нещо , което си е едно цяло нищо ! Жалка работа

    15:49 09.02.2026

  • 12 Говорим за педофилски секти нали? А?

    40 7 Отговор
    Страдал духа, страдало и тялото ..и прочие ... А ционизма какво е? Извън спеотологията? Екзотеричен и философски принцип ли е? А? Повтарям ви ей:Според еврейския закон, момичетата могат да се женят след навършване на 12 години и един ден след бат мицва , а момчетата след 13 години и един ден след бар мицва ! При мормоните в САЩ е и многоженство с такива над 9 годишни непросветени "козички" .В София тези девички минаваха през една специална процедура в басеин Спартак впрочем. Премиерчето дЖилезку на тези хора пълна подкрепа деклатира през 2025 при посещението си в ООН

    15:50 09.02.2026

  • 13 Ама защо ?

    71 4 Отговор
    Само не мога да си обясня, защо се случи тази зловеща история ? Та тези хора са разполагали с милиони левове, коли, хижи, комфорта държавата да не ги закача...защо се стигна до тази брутална развръзка ?

    Коментиран от #39

    15:50 09.02.2026

  • 14 Сталин

    114 11 Отговор
    Това е поръчково убийство извършено от професионални килъри наредено от най високите етажи на властта,тези хора убитите са видели неща които не трябва да знаят или са станали свидетели на крупно престъпление и корупция на криминалната хунта близка до властта,как така полицията не може да намерите една кола 10 дни като навсякъде има камери и може да се ползват дронове ,МВР изобщо са ОПГ които се занимават пазят бандитите в България

    Коментиран от #41, #129

    15:50 09.02.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    80 4 Отговор
    " Полагаме всички усилия, за да установим обективната истина... и да я ПОТУЛИМ ❗"

    15:51 09.02.2026

  • 16 Сталин

    65 6 Отговор
    Иво от хижата на ужасите го каза ,това е кочина ,това не е държава

    15:51 09.02.2026

  • 17 Сталин

    87 9 Отговор
    Това е работа на професионални килъри свързани със службите ,само забележете момента които е избран за убийството,силен снеговалеж и заличени следи ,Калушев заедно с "децата" е заровен в планината ,за да се прехвърли цялата вина на него ,не случайно още от първия ден започна медийна кампания за да внушат че Калушев е убиецът заедно с МВР и Деветото джудже правят внушения без да има каквато и да е информация.Това убийството никога няма да бъде разкрито защото е извършено от най високо ниво,тези хора убитите са знаели неща които не трябва да знаят за криминалната хунта в България

    15:52 09.02.2026

  • 18 американската сциентология

    17 15 Отговор
    Е еманацията на ционистката идеология но и прокламирайки за могоженство с непросветени "козички" ..Ранен брак сред евреите Според еврейския закон, момичетата могат да се женят след навършване на 12 години и един ден след бат мицва , а момчетата след 13 години и един ден след бар мицва . Момчетата могат да се женят от 13 години и един ден. Въпреки факта, че в халахическата литература момчетата се считат за възрастни от 13-годишна възраст, те имат право да се женят само след навършване на религиозно пълнолетие (бар мицва), т.е. 13 години и един ден.
    Талмудът (Кидушин 29б) ... Калушев е направил микс от тибетският будизъм и американската сциентология миксирано с тексаският милитаризъм. (Потресаваща идеология. "Вероятно би трябвало на службите ни":
    "ескадрони на смърта". (Хората са "кози" и ако не могат сами да се преродят в "свещенни крави" то тогава "лъвовете" трябва да им помогнат ....) Няма депресия и меланхолия! Няма ...Друго е! Коментарите във форума от 2013 в dharmawheel точка нет са показателни.

    Коментиран от #57

    15:52 09.02.2026

  • 19 Никой

    51 0 Отговор
    Нищо не вършат - това си клатят краката - ама и се обиждат - ако им се каже - просто спят по цял ден.

    15:53 09.02.2026

  • 20 Колко много

    52 0 Отговор
    празни приказки?!

    15:53 09.02.2026

  • 21 Айдааа

    53 1 Отговор
    Шпакловането продължава с пълна сила.Некадърно сякаш за пръв път хващат с ръката си мистрия,което от друга страна е нормално предвид човешкият материал в службите.Нямат и намерение да разкриват истината за трагедията че да не вземат да се хванат,че после пак да се наложи да се пускат.И те така,те.Българска идилия.

    15:53 09.02.2026

  • 22 Всичко

    58 0 Отговор
    наговорено и договорено ! Излишно и обидно представление за гражданите .

    15:53 09.02.2026

  • 23 Дълги и напоителни

    36 15 Отговор
    Пд-добре да кажат дали са издирили десетките деца преминали през "обучителната" дейност на Ламата. Убитите няма да се съживят ,но тези деца са в риск и сега. Като гледам половината министерства трябва да дадат дълги и напоителни обяснения.

    15:54 09.02.2026

  • 24 анализатор

    42 7 Отговор
    Ако насочват вниманието на публиката в друга посока , се питам дали да не допуснем обратното .Представете си ,че са част от организация която иска да защити държавата от дълбоката държава .Само на мен ли прави впечатление подготовката , протекцията и тн .

    Коментиран от #78, #109

    15:56 09.02.2026

  • 25 И каква е информацията

    60 1 Отговор
    Информацията е, че няма инфо ама работят "денонощно"

    15:56 09.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 БОЛШЕВИК

    52 0 Отговор
    България толкова много се обезлюди и без това беше малка по население и всеки се знаеше и всичко се знае за контингентите. Просто няма държава която да пази обикновените и добрите хора, а се пазят престъпниците и мафиотите!

    15:59 09.02.2026

  • 28 американската сциентология

    17 16 Отговор
    Тибетска сектански будизъм, ЦРУ, Тексаски милитаризъм и тероризъм. Естествено и с педофилия и наркомании, но по скоро е еврейска извратения щото и над 420 жени над 18 г е имало ! И нито една жалба не е дала. Явно са се кефили яку на групов секс..

    Коментиран от #49

    15:59 09.02.2026

  • 29 Незнаещ

    49 1 Отговор
    МВР и прокуратурата и други такива са толкова вътре , че няма повече.

    16:01 09.02.2026

  • 30 Когато всичко беше аналогово

    22 6 Отговор
    Забравеното коледно кърваво клане в Студентски град от 1974 г.


    След близо 46 години, историята за една масова престрелка ще продължава да обикаля блок 1 на Студентски град. На 25 декември 1974 г., макар и християнският празник по официални причини да не се отбелязва, редица студенти все пак предпочитат да се възползват от обстановката. От някои стаи се чува музика, в други тишината вече е факт.

    Някои са успели да се приберат по-рано, други все още очакват края на годината. Във въпросната вечер никой не е подозирал, че ще започнат да ехтят куршуми, а след всеки изстрел ще пада поне по един покосен. Извършителят, въоръжен с пистолет "Валтер" и дълъг ловен нож, ще кляка пред всяка паднала жертва, за да я намушка за по-сигурно с ножа, гарантирайки, че смъртта е сигурна. Мнозина дори не го познават, но извършителят е млад и не толкова познат. През цялото време обикаля коридорите на общежитието и ако зърне човек на входа, просто вдига пистолета и приключва неговия живот.

    Едва по-късно ще бъде идентифициран като 17-годишния Бранимир Дончев. Човек от висшата класа, живеещ особено охолно, никога не лишаван от нищо, живеещ в централната част на столицата. Бранимир има брат-близнак, който обаче няма никаква прилика с него, дори се опитва да се отдалечи от него, колкото се може повече. Като човек, който така или иначе не желае да има противоречия с него. Обикновено се оказва, че в повечето случаи Делян е малтретиран от брат си, а откакто майка му се е самоу

    Коментиран от #62, #135

    16:01 09.02.2026

  • 31 Дедо

    36 6 Отговор
    Близо до хижа Петрохан и прохода Петрохан ще се строи тунел който ще струва над два милиарда и ще бъде оттаден на концесия , за да се финансира . Трасето ще минава през Натура 2000. Прочетете в Гугъл кои партии се конкурират за строежа му .Залога е голям..

    16:03 09.02.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 2 Отговор
    ПЪРВО ТРЕПЕШ МУТРАТА
    И СЛЕД ТОВА МОЖЕШ
    ДА МУ ВЗЕМЕШ ЛАНЕЦА ИЛИ ЧАСОВНИКА
    ......
    А НЕ КАКТО ТИЯ АДЖАМИИ ,
    ОТКРАДНАЛИ ЛАНЕЦА ИЛИ ЧАСОВНИКА
    НА МУТРАТА И СЛЕД ТОВА СЕ ОПРАВДАВАТ :)

    16:04 09.02.2026

  • 33 С аналог

    42 2 Отговор
    При случая в Нови Искър също набедиха един и го утепаха, нищо, че не намериха за нужна да ни информират какъв е бил мотива.

    16:06 09.02.2026

  • 34 Чета в сайта

    51 5 Отговор
    "Вести", че в хижата била открита и иззета голяма по обем религиозна литература. Че нали хижата изгоря, какви книги са намерили там??? Някой хептен ни взима за идиоти

    Коментиран от #40

    16:07 09.02.2026

  • 35 Анонимен

    17 5 Отговор
    И в най-страшните филми на ужасите няма подобни убийства.Много въпроси без отговори.Те са били с години в тази гора,без държавата да реагира по адекватен начин.Всички политици са си затваряли колективно ,по съгласие с тях, очите си.Държава в държавата.

    16:07 09.02.2026

  • 36 Работа, работа работа

    12 0 Отговор
    без аналог

    16:08 09.02.2026

  • 37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    28 2 Отговор
    ПРИ БАЙ МИЛЕ И В БЕЛИТЕ БРЕЗИ
    ИМАШЕ АНАЛОГИЧНА БРОЙКА ЖЕРТВИ
    .....
    ПИАТЙТЕ БОТЬО БОТЕВ ЗАЩО
    СЕ НАПИКА И НЕ ГИ РАЗКРИ УБИЙСТВАТА

    16:08 09.02.2026

  • 38 Де да знам бре ...аз съм стар ..

    4 1 Отговор
    АЗ съм "беден пенсионер". Викам си момиче за 3 часа масаж. 200 евро щот е мис някаква си ... превеждам и парите като на хабилитатор. Ама тя дрогирана горката и си забравила и картата и никой още 3 месеца не я е потърсил...

    16:09 09.02.2026

  • 39 защото загинаха и много много други

    33 5 Отговор

    До коментар #13 от "Ама защо ?":

    когато се обърка пратка с наркотици за която отговаряш плащаш с живота си !!! другия вариант е да станеш неволен свидетел на размяна на голямо количество наркотици и пари същото те очаква нито този случай нито оня в нови искър не е такъв за какъвто ни ги сервират!!!

    16:12 09.02.2026

  • 40 Митко

    11 7 Отговор

    До коментар #34 от "Чета в сайта":

    Кой ти каза , че хижата е изгоряла , виж снимките !

    16:13 09.02.2026

  • 41 факта че имат видео на

    25 2 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    убийствата от хижата и си мълчат е достатъчно красноречив за случващото се…

    16:14 09.02.2026

  • 42 До мвр, прокуратурата и данс

    20 2 Отговор
    Проверете в Мексико дали е Калушев осъждан или поне някакви сигнали там срещу него има.Нали сте професионалсти, с това ще си вържете гащите!

    16:15 09.02.2026

  • 43 Василеску

    13 21 Отговор
    Както пиша от много време и навсякъде за този упадък главна роля има сектата ПП-ДБ, включително и за положението в София, което прилича също на ритуално административно самоубийство, но във вреда на всички граждани.

    Коментиран от #77

    16:16 09.02.2026

  • 44 Вие сте бунаци

    48 3 Отговор
    Адвоката на Росатом, шефа да голяма счетоводна къща и най-добрия инструктор по дълбоководно гмуркате били превъртяли дебили! Абе имат ни за бунаци!

    16:16 09.02.2026

  • 45 е...........

    43 1 Отговор
    Някой разбра ли нещо повече от тази пресконференция от това , което знаехме до момента?

    Коментиран от #60

    16:17 09.02.2026

  • 46 Анджо

    30 1 Отговор
    Нищо ново , тралала ,тралала.

    16:17 09.02.2026

  • 47 Не са педофили

    7 7 Отговор
    Пълнолетни са били тези които в групов секс са участвали ... масовките са само детайил

    Коментиран от #56

    16:19 09.02.2026

  • 48 саксън

    25 3 Отговор
    по-тъпa статия, неказваща нищо, не можа ли да напишеш Марийке? Или сега идват заповедите по-отгоре, както това убийство, и трябва да изпълнявате точно инструкциите....

    16:19 09.02.2026

  • 49 Гости са били на дружеството

    15 2 Отговор

    До коментар #28 от "американската сциентология":

    Само гости ..казаха от ДАНС

    Коментиран от #64

    16:21 09.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Аз вярвам на прокуратурата

    5 10 Отговор
    И на МВР

    16:21 09.02.2026

  • 52 пешо

    26 0 Отговор
    говорят пълни глупости нищо не казват конкретно

    16:22 09.02.2026

  • 53 Тия

    31 2 Отговор
    ни правят на балъци, хората най- нормално си говореха, кучето им се радваше и подскачаше около тях. Нямаха вид на меланхолици и самоубийци.

    16:22 09.02.2026

  • 54 Здрасти

    24 3 Отговор
    Мен тези мутри не ме интересуват. Повече ме вълнува въпроса, кой последните 4 години създаде Държава в Държавата и има силата да затвори очите на държавните структури, да не пречат на дейността и.

    16:23 09.02.2026

  • 55 Aлфа Bълкът

    16 4 Отговор
    Гледам, гледам, нищо не се разбира на това видео и дали са те? И тази камера нещо много ниско монтирана. Да не е първо да сте ги очистели и после да сте го изиграли?
    Това уж планински хора, а всички маскирани с като нинджи. Аз съм по къс ръкав зимата щом няма вятър.

    16:23 09.02.2026

  • 56 изглежда

    13 5 Отговор

    До коментар #47 от "Не са педофили":

    и Васил Терзиев им е бил фен.

    16:24 09.02.2026

  • 57 И секс услуги

    5 15 Отговор

    До коментар #18 от "американската сциентология":

    Под формата на рехабилитация .. Калушев е направил микс от тибетският будизъм и американската сциентология миксирано с тексаският милитаризъм.

    16:24 09.02.2026

  • 58 сива зона

    18 3 Отговор
    Вижда се ,че са се разделили с думите " За мен беше чест " .Според мен са искали да се борят с дълбоката държава , но може и да греша

    16:25 09.02.2026

  • 59 Мдаааа

    12 3 Отговор
    Еййййй, де да бяха управляващите... Сега щяха да са с 6 по малко.

    16:25 09.02.2026

  • 60 Разбра се

    20 1 Отговор

    До коментар #45 от "е...........":

    Едно се разбра -без аналогово ни баламосвст

    16:26 09.02.2026

  • 61 Младежкият ГЕРБ

    14 2 Отговор
    Са им били партнъори

    Коментиран от #65

    16:27 09.02.2026

  • 62 Въпросният

    8 1 Отговор

    До коментар #30 от "Когато всичко беше аналогово":

    убиец беше син на един лесовъд от министерството на горите. Синът беше шизофреник, както и майка му. И тогава властите го ликвидираха със знанието на бащата.

    Коментиран от #171

    16:28 09.02.2026

  • 63 Демек пак само

    26 1 Отговор
    Празни приказки и прах в очите на хората

    Тупкат топката и чакат да мине време и хората да забпавят

    Нищо няма да кажат

    16:28 09.02.2026

  • 64 Ъхъъъъ....

    15 2 Отговор

    До коментар #49 от "Гости са били на дружеството":

    Младежкият ГЕРБ само "Гости" им били ... 6 дена ..

    16:29 09.02.2026

  • 65 Младежкото ПП

    9 7 Отговор

    До коментар #61 от "Младежкият ГЕРБ":

    комай май. Вони та се не трае

    Коментиран от #66

    16:29 09.02.2026

  • 66 Кво умуваш бре мушмул ?

    16 3 Отговор

    До коментар #65 от "Младежкото ПП":

    Разпитаното момиче е било точно от младежкият ГЕРБ нали?

    16:32 09.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Цацаров

    11 1 Отговор
    Дано във входа на раследването не се появят и други жертви в периода 01.02-08.02 защо иначе да бягат толкова дни! Всичко е можело да приключи в Петрохан!

    16:35 09.02.2026

  • 69 Младежкият ГЕРБ

    14 3 Отговор
    Лама Бою не ги ли лично пробваше ..а после по списък женише ? А?

    16:35 09.02.2026

  • 70 НЯМА ДАННИ

    24 2 Отговор
    ВСИЧКО Е ЕДНО НЕУРАВНОВЕСЕНО ГОВОРЕНЕ. СЛУШАХ ГЛЕДАХ КАК СЕ УВИВАТ ПОМАГАТ ЕДНИ ДРУГИ И НАКРАЯ НИЩО АМА НИЩО НЕ РАЗБРАХ. ГОВОРЯТ СИ ТРИМА ЗАПИС ПЕТ ПЪТИ ПОВТОРЕН И САМО ЕДНО ЧАО ДО УТРЕ. ЕДНО КУЧЕ БЕГА. НАСАМ НАТАМ. И ПОСЛЕ НЕМА ЗАПИСИ ЗА ЗАПАЛВАНЕТО НА ХИЖАТА ЗАЩОТО ВСИЧКО ИЗГОРЕЛО. А НИКЪДЕ НЕ ВИДЯХ ОПОЖАРЕНА ХИЖА. НО ПРЕДИ ДНИ ВИДЕЛИ УЖ ТЕЗИ ТРИМА НА ВЪН И И ЗАПАЛЕНА ХИЖА. А ОНЯ ЗА УБИТИТЕ ДЕЦА. ВЪРТИ В КЕМЕРА ВСИЧКО Е СТАНАЛО И ТОЙ КАЛУШ ГИ ЗАСТРЕЛЯЛ УЖ. НО КАК НЕ СЕ ЗНАЕ. НЯМА НИКВИ ОТПЕЧАТЪЦИ. ТАКЪВ ПОЗОР В ИСТОРИЯ БЪЛГАРСКА НЯМА. ПОЗОР СТЕ И АКО ИЗЛЪЖЕТЕ ПАК СТЕ ПРОКЪЛНАТИ ЗА ВЕКИ ВЕКОВ.

    16:37 09.02.2026

  • 71 Озадачен

    33 1 Отговор
    Всички записи изгорени! Айде, бе! Само тия двата оставени?!?! Колко удобно!

    16:37 09.02.2026

  • 72 Оракула от Делфи

    28 1 Отговор
    Версията с ВЪОРЪЖЕНИТЕ "педофили" се изпари като вода в солник , остана само солта !
    Пак питам???
    Пак напомняме за онзи кокаин 15 тона , който е на дъното на океана , на кой беше???
    Пак питам , има ли хомосексуални министри в момента в Българския Парламент???
    Проблема "Магнитски" още ли е най- големия приоритет на" Тандема "???

    16:38 09.02.2026

  • 73 празна статия без никакво инфо

    20 1 Отговор
    защо я пренареждате все като първа статия през 20/30мин???

    16:38 09.02.2026

  • 74 Хайаши

    9 3 Отговор
    Балхария це Евро-Кенеф.

    16:39 09.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Най- интересен

    32 0 Отговор
    беше разказът за кемпера. Как са следвали пътя му. И защо няма жандармерия и полиция да го спрат? И вътре в кемпера имали телефони, компютри и радиостанция и нищо... По- големи тъпаци от нашите полицаи- милиционери няма.

    Коментиран от #90

    16:40 09.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ламата Боою кога ще зааплоди

    16 3 Отговор
    Ламата Раая? Само анаално си мисля че няма как да се получи

    16:41 09.02.2026

  • 80 Съвет

    5 16 Отговор
    Много безсмислени и злобни коментари. Дежурните специалисти по всичкология не са интересни. Има и добри експерти в МВР. Нека работят спокойно.

    16:41 09.02.2026

  • 81 Анджо

    25 0 Отговор
    За мен е добра свършена работа и им казано точно как да я свършат. Каквото и да коментираме все тая. Било ,че нямало такъв аналог в България, добре де кажи каде е имало такова изпълнение и кажи в коя държава е станало. Това изпълнение може да го направи само професионалист и той не е бил сам, имало е поне двама да му пазят гърба, защото са знаели ,че те имат оръжие. Направи ми се повръща какви пошли лъжи ни набутват. Но дори да се разбере истината няма да има наказани.

    Коментиран от #83

    16:41 09.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Нормален ли си

    13 7 Отговор

    До коментар #81 от "Анджо":

    Кой ше убие оървите трима,после и останалите под носа на цялата държава?

    16:44 09.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Анджо

    13 1 Отговор

    До коментар #78 от "Майна":

    Много си прав. Ако искаш да провалиш някой политик, пусни му жени и задачата ще бъде изпълнена без аналог.🤣

    16:45 09.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 За мен

    15 3 Отговор
    "За мен беше чест". Тия филмари са гледали много Криводолския

    16:46 09.02.2026

  • 89 Майна

    17 3 Отговор
    Това е бил канал свързан с Мексиканските картели.
    Под държавен чадър
    Не видяхте ли и смешната им пресконференция

    16:47 09.02.2026

  • 90 Боже... мъка

    9 3 Отговор

    До коментар #76 от "Най- интересен":

    Не са го следили,а от стотици камери по кръчмета са проследили движението!

    16:48 09.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Що не го публикувате а ?

    8 0 Отговор
    Снимката !..?? Как миски си ги поръчваме като рехабилитаторки ?

    16:49 09.02.2026

  • 93 Тези дни

    5 12 Отговор
    като чета коментаторите,виждам много ивайлокалушевци!

    16:49 09.02.2026

  • 94 Емигрант

    20 3 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Те не ви взимат за канарчета, ВИЕ СТЕ КАНАРЧЕТА ! 36 г.не успявате да изберете свестни политици да ви превърнат в нормално живеещ суверен, всеки път след избори, не преди това установявате, че сте избрали доказани корумпирани персони ! Да ви давам ли примери или няма смисъл, защото пак ще я свършите същата ? Така, че сте доказани "канарчета" смятащи се за "умни", обаче много погрешно !

    Коментиран от #97, #100

    16:50 09.02.2026

  • 95 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 1 Отговор

    До коментар #67 от "Само":

    Така е ❗ Нямат нищо общо🤔
    Това, че жертвите са по 5+1 - НЕ е общо❗
    Това , е са разстреляни с 22 калибър - да НЕ е общо❗
    Това, че има убити кучета - НЕ е общо❗
    Това, че от самото начало се обявява, че убиецът е един и е че до фил - НЕ е общо❗
    Това, че убиецът се укрива за да се самоубие- не е общо❗
    Това , че случаите са в близък район- не е общо❗

    А защо ли ВСИЧКИ политици и медии се правят на НЕЗНАЕЩИ за случая Нови Искър, само и само някой да не си помисли, ще случаите имат нещо общо🤔❗
    Дори групата килър/и + чистач/и може да една и съща, но случаите да нямат нищо общо❗

    Коментиран от #149

    16:50 09.02.2026

  • 96 лелеее

    17 3 Отговор
    Ама как само, се спряха всички разговори за инфлация, цени, възможности. Дали родителите ни могат да си купят лекарствата, храната, да си платят сметките...

    Коментиран от #102

    16:51 09.02.2026

  • 97 Майна

    3 2 Отговор

    До коментар #94 от "Емигрант":

    Емигранте, много атрофирали мозъци
    Май се спасихме с тая евакуация

    16:52 09.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Мормони ....

    3 2 Отговор

    До коментар #85 от "Говорим за педофилски секти нали? А?":

    Секс задължително и ритуално в басеин Спартак. На 9 години момиченца 7 мормони да и го вкарат ...и после многоженство и до 9 козички на мормон.. това е реалността

    16:53 09.02.2026

  • 100 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 5 Отговор

    До коментар #94 от "Емигрант":

    Ти що не остана тук да избереш умни и честни политици, че да оправиш държавата, ами е-мигрира , да гледаш старци и да миеш чинии🤔❓

    Коментиран от #174

    16:56 09.02.2026

  • 101 Мими

    20 1 Отговор
    Да питам за един приятел за концесията на Тунела под Петрохан и инфраструктурата от коя частна компания ще се извършва и за колко милярда ще е ?

    Коментиран от #165

    16:56 09.02.2026

  • 102 Майна

    2 11 Отговор

    До коментар #96 от "лелеее":

    Ми гласувайте сега за Тримореца, той ще им помогни, ха ха ха, първа грижа ще мине , ха ха

    Коментиран от #104

    16:56 09.02.2026

  • 103 Момче

    2 5 Отговор

    До коментар #91 от "Майна":

    много си болен!

    Коментиран от #108

    16:58 09.02.2026

  • 104 Па твоя

    2 5 Отговор

    До коментар #102 от "Майна":

    Костик ли?

    16:58 09.02.2026

  • 105 ГаГа

    22 1 Отговор
    Нещо ново да казват? Това е дъното на некомпетентност, бръщолевене. А може и това да е целта, да се замъгли истината, да минат 3 дни и да се " забрави".

    16:59 09.02.2026

  • 106 Сашо

    24 1 Отговор
    За мен нищо не съвпада с психологическите профили на тези убити млади хора от казаното на брифинга. Явно ни имат за много тъпи ?Жената вика да ходим да протестираме, но тук при нас на село всички ги е страх.

    Коментиран от #120

    17:00 09.02.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Майна

    6 6 Отговор

    До коментар #103 от "Момче":

    Пълзи при сводниците от величие , там е държавата на лебарките, в историческия зоопарк

    Коментиран от #167

    17:05 09.02.2026

  • 109 Петрич байби

    12 3 Отговор

    До коментар #24 от "анализатор":

    Според мен може да е нещо свързано с екологията на тунела който иска да строи държавата или нещо друго за района !Нещо простичко или просто са засегнали много големи интереси и това се вижда.

    17:07 09.02.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #110 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Само истински глу-пак без НИК....

    Коментиран от #123

    17:08 09.02.2026

  • 112 Ламата Боою кога ще зааплоди

    13 2 Отговор
    Ламата Раая? Само анаално си мисля че няма как да се получи

    17:09 09.02.2026

  • 113 Бай Данчо

    6 1 Отговор
    От брифинга се разбра че е имало групово самоубийство и само момчето е убито от някой! Случая затворен!

    17:14 09.02.2026

  • 114 Ауто Билд

    10 0 Отговор
    Кемпера е марка Мерцедес , произведен 2025 година .Явно групата е била доста добре финансово .

    17:15 09.02.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Холмс

    6 2 Отговор
    Значи е самоубийствен ритуал, само детето отказало и му помогнали! Наистина е като роман на Агата Кристи!

    17:18 09.02.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 А дали

    1 1 Отговор
    не е предавано на живо в Тик Ток?

    17:19 09.02.2026

  • 119 ПО ДОЛУ ПИСАХ ЧЕ

    3 0 Отговор
    Всичко е удурма и тия там ще кажа наредените на оная голема маса взимат пара колко 1000 пенсионера на месец.СЕГА ЗА ЕДИН ДРУГ КОЙТО ЯКО МЕ НЕРВИ.ПИША МНОГО ОТ СЛУЖБИ КМЕТОВЕ ПОЛИС СЪД ПРОКУРИ АДМИНИСТРАЦИЯ СА ПОРОЧНИ АЛЧНИ И БЕЗ МОРАЛ. ОСОБЕННО ПОЛИТИЦИТЕ. А ТОЙ КАЗВА ЧЕ СЪМ ГЛУПАК И ДА СЕ САМОООБИЯ ЗАЩОТО В РАЯ НЯМА МЕСТО ЗА ТАКИВА КАТО МЕН. ЩЕ ПИША САМО ДА АЗ ЩЕ СИ ОТИДА НЯКОЙ ДЕН НО СПОКОЕН И ДЖЕНТЪЛМЕН. А ТОЙ ЩОМ Е КАТО ТЯХ ИМА ЕДИН РОГАТ. Дано се разпознае и да отговори кът Тех ли си.

    17:19 09.02.2026

  • 120 Гълъбова

    0 2 Отговор

    До коментар #106 от "Сашо":

    Колега,къде си завършил?

    17:21 09.02.2026

  • 121 Е човек тряя да има

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Нещо да люби от време на време,даже да е от мвр

    17:21 09.02.2026

  • 122 Прою

    1 0 Отговор
    И колко разследват и колко получават заплати да си чешат епи--те въ--ни.

    17:21 09.02.2026

  • 123 Отвори

    0 6 Отговор

    До коментар #111 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Устенцата.

    Коментиран от #128

    17:21 09.02.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Гост

    5 0 Отговор
    Нито институциите могат да се справят
    в превенцията, предварително, нито мевере и прокуратура може да ни защитят след това. Всички изброени само могат да лапат и да изпълняват поръчки. Нищо не могат, нищо не знаят тия измек"яри

    17:22 09.02.2026

  • 126 Днес

    6 0 Отговор
    Казаха по телевизията,че Сашко който беше изчезнал за дълго време,след намирането му докторите от пирогов казали че в стомаха му е имало готвена храна.Аз такова нещо не бях чула.Много страно,кой е укривал това дете и защо.Така и със този случай със шестимата убити няма да се разбере точно какво се е случило,или ще се разбере след години

    17:23 09.02.2026

  • 127 Загадката е решена

    4 0 Отговор
    Да влезе убития...

    17:24 09.02.2026

  • 128 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #123 от "Отвори":

    Това ли чуваш вечер от гостите в стаята на как ти❗

    17:24 09.02.2026

  • 129 Дали не е

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    Дървената мафия,дрогата-мафия или родители заради педофилски сексове,друго ко може да е?

    17:27 09.02.2026

  • 130 Оракула от Делфи

    3 2 Отговор
    Много доказателства са намерени , например Библията ( религиозна литература ) ,
    това с религията не е сериозно, НЕ КАЗВАМ КАКВА Е РЕЛИГИЯТА , че още малко и ще искарат" Буда" от Банкя за съучастник в " Мексико Гейт" ??????
    НЯМА ПОМЕН ОТ ОРЪЖИЕ И ДЖИПОВЕ, МЕКСИКАНЦИТЕ В СЕЛОТО, ИЛИ СЛЕДИТЕ КЪМ КЛЬОНА НА СРЪБСКАТА ГРАНИЦА???
    ТЕЗИ МОМЧЕТА СА ЧЕСТНИ ХОРА, НЕ ПИЯТ НЕ ПУШАТ , ПО ЖЕНИ НЕ ХОДЯТ,НЯМА ДРОГА ,ИЛИ АНТИКИ,
    БЕЖАНЦИ ТАМ НЕ ВИРЕЯТ, ТА КАМО ЛИ ПРОСТИТУТКИ, ЧИСТИ КАТО ЗАХАР, НЯМА ЕВРО- ПРОЕКТИ,
    НЕ ПОЗНАВАТ НИКОЙ, ...А БЕ ЕТАЛОН ЗА ЖИВОТ В ГОРАТА!!!
    САМО ДЕТО ЕДИН ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИШЕН Е СТЯХ ,НО ТОЙ ИМА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ БАЩА СИ,
    ВСИЧКО Е ИНАЧЕ НАРЕД!!!
    Скарали са се , кой да кара Кемпера и се изтрепали!

    17:27 09.02.2026

  • 131 Там се е извършвало нещо голямо

    5 0 Отговор
    за да не са допуска никой до пещерите на Пертрохан и въоръжени до зъби с много техника и оръжие и "стреляме без предупреждение" ! Ще скрият истината и ще заметат всичко да не се раздухва , че са замесени и политици на високо ниво - да не може ДАНС и МВР нищо да направи ... И после как да имаш доверие на МВР - уж не били корумпирани , ама само кинтите гледат ( мислят само как да те осурвакат , за да си напълнят касичката)

    17:33 09.02.2026

  • 132 Ъхъ

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    И чувство на гордост бих добавил! Такива профешънъли се грижат за мира и тишината в евроатлантическата ни родина!🤥

    17:37 09.02.2026

  • 133 Ддд

    7 0 Отговор
    Цяла седмица разследването е на начален етап. Всякакви версии се хвърлят в публичното пространство. .....Грозно и обидно. Третират българските граждани като някакви малоумници,които трябва да вярват на жалките опити на "компетентните" да оправдаят некомпетентността си. Бог да прости жертвите и даде сили на близките им.

    17:37 09.02.2026

  • 134 Ама много моля тея смотаняци от Шалом

    5 1 Отговор
    Да кажат какво точно за тях е "педофилия"? 3 години, 4 години? И какво гласи закона в Израел? ... аре моля смотаняци, моля обеснете ни !

    17:38 09.02.2026

  • 135 А сега когато всичко е джендърско

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Когато всичко беше аналогово":

    такива, като си платят, ги пускат на свобода след 2-3 год., като се позабрави случая.
    А този от 1974 г., "гадните" комунисти направо го разстреляха, за да не мърси земята повече.

    17:38 09.02.2026

  • 136 Перо

    4 1 Отговор
    Оглушителна тишина има, как толкова институции са дали съгласие за годност на лицата за носене на оръжие, на ненормални хора. Главни виновници са служба КОС и началника на РУ/ОУ/ на МВР, които проверяват и дават окончателното решение за издаване на разрешително за носене на късо и дълго огнестрелно оръжие, на база причини за необходимост! Освен това в полицията имат куршуми и гилзи с отличителните белези на патроните, маркирани от оръжието, след предварителното прострелване! Това улеснява намирането на собственика на оръжието с което е извършено убийството! Защо се мълчи?

    Коментиран от #177

    17:38 09.02.2026

  • 137 еврейка 13 годишна и

    4 1 Отговор

    До коментар #115 от "Аз съм еврейка":

    Девствена.. просто е невъзможно да съществува..

    Коментиран от #145

    17:40 09.02.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Макробиолог

    2 0 Отговор
    Трият щот споменах за хоморасти.

    17:46 09.02.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Макробиолог

    6 1 Отговор
    Само питам--тия родители дето са си оставяли децата при майкъл джексън,имали ли са некви илюзии или са правили осъзнат комерсиален избор?

    17:50 09.02.2026

  • 142 Пасито го направиха жена

    5 2 Отговор
    Чак на 18 годинини. Един чернокож мускулест съквартирант и е описано в книгата "Наръчник за кандидат-министерши" от
    Автор: Бинка Пеева

    Коментиран от #166, #169

    17:52 09.02.2026

  • 143 от Барека

    7 2 Отговор
    Намерете и прочетете "Нов седми труп изплува в мистериозната трагедия край Петрохан". Нищо от историите на службите не е това, което е.

    17:52 09.02.2026

  • 144 Йеронимус БОШ

    8 1 Отговор
    Бойко и Шиши защо не казват дори една ДУМА ? По всички въпроси досега все са компетентни и сие изказваха дори нежелани и непитани , а сега - тотално мълчание !

    17:52 09.02.2026

  • 145 гой руслямис

    0 1 Отговор

    До коментар #137 от "еврейка 13 годишна и":

    дефствен?отзат?

    Коментиран от #151

    17:53 09.02.2026

  • 146 Макробиолог

    1 0 Отговор
    Има и основен въпрос след тоя случай,къв да е резултата след като години на ред лица като Е.Дж .се занимават с образование и работо с деца.?

    17:53 09.02.2026

  • 147 Зайо Байо

    2 0 Отговор
    Кой и къде ще е следващият труп ?

    17:53 09.02.2026

  • 148 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #67 от "Само":

    Само истински хлу-пак без НИК, който не е зак-лал през живота си един заек или кокошка и не знае как ще се разбягат другите, може да си мисли, че ПЕТ човека ще седят и ще чакат някой пе до фил да ги трепе един по един❗

    Коментиран от #156

    17:54 09.02.2026

  • 149 Много наблюдателен си

    1 2 Отговор

    До коментар #95 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    :)внимавай да не се самоубиеш :)

    17:55 09.02.2026

  • 150 доктор ОХ боли

    5 1 Отговор
    Родната полиция ни пази ! Можачи ! Регистратори на престъпления , ходещи след тях , несъстоятелни да направят каквото и да е !

    17:56 09.02.2026

  • 151 Укроционист

    1 1 Отговор

    До коментар #145 от "гой руслямис":

    Ние всички сме продупчени от малки.

    Коментиран от #154

    17:58 09.02.2026

  • 152 ПЪГУОШ

    4 1 Отговор
    Преди години , кога наш Бойко беше главен секретар на МВР , той идваше лично на място с един куп камери , журналисти и слуги и размахвайки черен кожен шлифер , гледаше под вежди , сочеше , показваше и нареждаше. Беше много голямо шоу - комично и карикатурно !

    17:59 09.02.2026

  • 153 Ясна работата

    3 1 Отговор
    И на Бою са му смазвали цилиндъра

    18:01 09.02.2026

  • 154 Всички сте ....

    2 0 Отговор

    До коментар #151 от "Укроционист":

    Ама не си признавате

    18:02 09.02.2026

  • 155 Лош

    3 1 Отговор
    След като явно "не могат" да решат случая да го дадат на ФБР.Там поне ще си свършат работата както трябва.

    Коментиран от #158

    18:03 09.02.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 И русофили

    0 4 Отговор
    пак налазиха студията..

    18:05 09.02.2026

  • 158 Че той

    1 0 Отговор

    До коментар #155 от "Лош":

    е решен!Какво не разбра?

    18:06 09.02.2026

  • 159 Лош

    2 1 Отговор
    Да дадат случая на ФБР след като "не могат"да го разрешат!

    18:06 09.02.2026

  • 160 Защо изтрихте еврейката

    3 0 Отговор
    С коментар 115? Вие сте антисимити аууууу...

    18:07 09.02.2026

  • 161 Някой

    3 0 Отговор
    Абе защо не пишете за новото развитие на случая:

    "Колоната от четири джипа е преминала в района на прохода броени часове преди тройната екзекуция в хижата. Новата следа в разследването на шесторното убийство изплува от емоционален пост на близка до една от жертвите - Ивайло Иванов"

    С колкото хора сме коментирали - никой не вярва във версията със самоубийствата! Тези хора са били убити!

    18:08 09.02.2026

  • 162 Аз съм еврейка

    2 1 Отговор
    И правя секс от 11 годишна със старци и над 60 г. На 13 години можех и брак да сключа и това многократно ми е потвърждавано от "Шалом - България" и лично от Александър Оскар

    18:09 09.02.2026

  • 163 Георги

    0 1 Отговор
    на клипа не се вижда че точно те палят вилата

    18:15 09.02.2026

  • 164 Бъдете еврозонци и извратеняци

    2 0 Отговор
    Бъдете изроооди...Според еврейския закон, момичетата могат да се женят след навършване на 12 години и един ден след бат мицва , а момчетата след 13 години и един ден след бар мицва ! При мормоните в САЩ е дори и многоженство с такива над 9 годишни... непросветени "козички" .

    18:17 09.02.2026

  • 165 Аз мисля

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Мими":

    Че братята домусчиеви ще са най голямите участници там

    18:28 09.02.2026

  • 166 В Ирландия, Швеция и Дания

    2 0 Отговор

    До коментар #142 от "Пасито го направиха жена":

    Има ден на маковото вино и девиците ги наливат с по три литра и после има групово отнемане на девсственоста им. Не са само евреите.

    Коментиран от #176

    18:28 09.02.2026

  • 167 Що,лоша партия ли е

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "Майна":

    Величие?

    18:30 09.02.2026

  • 168 Ами сега

    5 0 Отговор
    Самоубили са се,защото будизма ги учи,че ще се преродят.Само, че християнството учи, че самоубийството като смъртен грях.

    18:31 09.02.2026

  • 169 Аууууууу...

    2 0 Отговор

    До коментар #142 от "Пасито го направиха жена":

    книгата "Наръчник за кандидат-министерши" от
    Автор: Бинка Пеева.... тва е просто уникакна книга но е невъзможно да я намериш вече ...

    18:36 09.02.2026

  • 170 явор

    3 0 Отговор
    Мястото е изключително труднопроходимо за леки автомобили и до него се стига само с високопроходима техника.Кемпера явно е бил Офроуд . Много оръжие-- какво и колко никой не знае.ЗА ДА ИМА ОРЪЖИЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ РАЗРЕШИТЕЛНО... Родиостанции и сателитен телефон.... Все още не са намерили космическия кораб и подводницата !!!

    18:39 09.02.2026

  • 171 Да така е

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Въпросният":

    Статията е от кроникъл бг доста подробна. Интересното също е че спасителят е български турчин изселен насилствено през 1989 и принуден да почне от нулата в чужбина.

    18:39 09.02.2026

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Не 13 години ! ....

    2 0 Отговор

    До коментар #172 от "Я сега да го питам Шалома":

    А след навършване на 12 години и един ден след бат мицва ! ... Шалом да обяснят дали е педофилия ....

    18:43 09.02.2026

  • 174 Аз ще кажа що

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Щот нямало работа и масово събориха икономиката другарите ,не знам пак ,ама питай и другите 3 милиона що емигрираха

    18:45 09.02.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Тва за виното

    1 2 Отговор

    До коментар #166 от "В Ирландия, Швеция и Дания":

    Не е вярно

    18:47 09.02.2026

  • 177 Маями Вайс

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "Перо":

    Ами сигурно данните са още на картон хартия не е като Хорейшо.

    18:53 09.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове