МВР и прокуратурата с данни за случая "Петрохан" ВИДЕО

Представители на МВР и прокуратурата дават информация за хода на разследването по случая "Петрохан".
„Разследваме един случай без аналог в нашата страна“, каза пред БНТ Захари Василев, директор на ГДНП.
Разследванията са в самото начало, отбеляза заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова.
До момента са назначени 18 съдебни експертизи на Националния институт по криминалистика и Клиниката по съдебна медицина към Александровска болница. Разпитани са 15 свидетели, сред които малолетни и непълнолетни лица, близки и роднини на жертвите. Това каза на пресконференция, съвместно с представители на МВР, окръжният прокурор на София Христина Лулчева, във връзка с разследването по случая „Петрохан“.
"Даваме си ясна сметка за необходимостта да предоставим данните и фактите, които са първоначални, за да бъде информирана общността по двата случая. Същевременно от съществено значение е да се спрат опитите за спекулация и конспиративните теории, както и разпространение на всякаква информация касаеща жертвите, включително и в негативна насока", каза прокурор Николова.
Тя уточни, че до момента са образувани две досъдебни производства.
"Първото касае причинена смърт на трима мъже на 45, 49 и 51 години край хижа в района на Петрохан и възникнал пожар в самата хижа. На 02.02.2026 е получен сигнал на 112, в който се съобщава, че гори хижата, а в двора има три трупа и оръжие до телата им. Районът незабавно е отцепен, на място са отишли разследващи органи и с първото действие – оглед на местопроизшествието е започнало досъдебно производство за квалифицирано убийство на три лица.“
В хода на разследването са извършено много действия и назначени експертизи. Иззети са множество доказателства, както и литература с религиозна насоченост.
В продължение на 8 дни не са спирали процесуално-следствените действия по установяване на всички факти и обстоятелства по случаите, казаха разследващите.
„Полагаме всички усилия, за да установим обективната истина, да я документираме, както и да документираме мотивите за престъплението“, каза прокурор Николова.
Продължава разследването за смъртта на издирваните по случая в хижата "Петрохан". Простреляните тела на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче бяха открити в кемпер в гората край Враца вчера. Те бяха в неизвестност 7 дни след тройното убийство в хижата.
Огледите продължиха през цялата нощ. Сигналът за откритите тела е подаден в неделя сутринта от мъж, който е обхождал района около връх Вола. От МВР заявиха, че е установено, че вътре в кемпера е имало стрелба. Разследващите са открили и оръжия, но тепърва балистична експертиза ще установи с кое е от тях е извършена стрелбата.
Точно в 15.30 часа започна брифингът на представители на прокуратурата и МВР за хода на разследването по случая с хижа „Петрохан“, който вече се превърна в една от най-мрачните криминални драми в последните години.
Пред медиите говорят заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура – София Наталия Николова и окръжният прокурор на Софийска област Христина Лулчева, заедно с представители на МВР. Информацията беше потвърдена от пресцентровете на прокуратурата и вътрешното министерство.
След откриването на телата на Ивайло Калушев, неговия 23-годишен близък приятел Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев, случаят „Петрохан“ продължава да поражда все повече въпроси. Тримата бяха в неизвестност от 29 януари, а броят на намерените тела вече е шест.
Обстоятелствата около смъртта им, както и ролята на хижата и хората, които са били там, остават неясни и обект на активно разследване. Очаква се на брифинга да бъдат представени нови факти и детайли, които да внесат яснота около случилото се.
Случаят предизвика силен обществен отзвук и породи тревожни въпроси за сигурността, контрола и реакцията на институциите в подобни ситуации.
4 Нови и нови
22 калибър - НЕ е аналог,
броя жертви - НЕ е аналог,
килърът се оттегля и се самоубива - НЕ е аналог,
килърът се оказва пе до фил- НЕ е аналог❗
Има още НЕ аналогични съвпадения‼️
10 Инспектор Дюдю
Еидеото озчезна мистериозно!?:))
12 Говорим за педофилски секти нали? А?
14 Сталин
16 Сталин
Талмудът (Кидушин 29б) ... Калушев е направил микс от тибетският будизъм и американската сциентология миксирано с тексаският милитаризъм. (Потресаваща идеология. "Вероятно би трябвало на службите ни":
"ескадрони на смърта". (Хората са "кози" и ако не могат сами да се преродят в "свещенни крави" то тогава "лъвовете" трябва да им помогнат ....) Няма депресия и меланхолия! Няма ...Друго е! Коментарите във форума от 2013 в dharmawheel точка нет са показателни.
28 американската сциентология
Коментиран от #49
30 Когато всичко беше аналогово
След близо 46 години, историята за една масова престрелка ще продължава да обикаля блок 1 на Студентски град. На 25 декември 1974 г., макар и християнският празник по официални причини да не се отбелязва, редица студенти все пак предпочитат да се възползват от обстановката. От някои стаи се чува музика, в други тишината вече е факт.
Някои са успели да се приберат по-рано, други все още очакват края на годината. Във въпросната вечер никой не е подозирал, че ще започнат да ехтят куршуми, а след всеки изстрел ще пада поне по един покосен. Извършителят, въоръжен с пистолет "Валтер" и дълъг ловен нож, ще кляка пред всяка паднала жертва, за да я намушка за по-сигурно с ножа, гарантирайки, че смъртта е сигурна. Мнозина дори не го познават, но извършителят е млад и не толкова познат. През цялото време обикаля коридорите на общежитието и ако зърне човек на входа, просто вдига пистолета и приключва неговия живот.
Едва по-късно ще бъде идентифициран като 17-годишния Бранимир Дончев. Човек от висшата класа, живеещ особено охолно, никога не лишаван от нищо, живеещ в централната част на столицата. Бранимир има брат-близнак, който обаче няма никаква прилика с него, дори се опитва да се отдалечи от него, колкото се може повече. Като човек, който така или иначе не желае да има противоречия с него. Обикновено се оказва, че в повечето случаи Делян е малтретиран от брат си, а откакто майка му се е самоу
Коментиран от #62, #135
16:01 09.02.2026
31 Дедо
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
16:04 09.02.2026
16:06 09.02.2026
ИМАШЕ АНАЛОГИЧНА БРОЙКА ЖЕРТВИ
40 Митко
До коментар #34 от "Чета в сайта":Кой ти каза , че хижата е изгоряла , виж снимките !
16:13 09.02.2026
16:14 09.02.2026
16:15 09.02.2026
Коментиран от #77
44 Вие сте бунаци
16:16 09.02.2026
16:17 09.02.2026
Коментиран от #56
48 саксън
16:22 09.02.2026
53 Тия
55 Aлфа Bълкът
56 изглежда
16:24 09.02.2026
До коментар #18 от "американската сциентология":Под формата на рехабилитация .. Калушев е направил микс от тибетският будизъм и американската сциентология миксирано с тексаският милитаризъм.
16:24 09.02.2026
16:25 09.02.2026
59 Мдаааа
60 Разбра се
До коментар #45 от "е...........":Едно се разбра -без аналогово ни баламосвст
16:26 09.02.2026
61 Младежкият ГЕРБ
Коментиран от #65
16:27 09.02.2026
62 Въпросният
До коментар #30 от "Когато всичко беше аналогово":убиец беше син на един лесовъд от министерството на горите. Синът беше шизофреник, както и майка му. И тогава властите го ликвидираха със знанието на бащата.
Коментиран от #171
16:28 09.02.2026
63 Демек пак само
Тупкат топката и чакат да мине време и хората да забпавят
Нищо няма да кажат
16:28 09.02.2026
64 Ъхъъъъ....
До коментар #49 от "Гости са били на дружеството":Младежкият ГЕРБ само "Гости" им били ... 6 дена ..
16:29 09.02.2026
65 Младежкото ПП
До коментар #61 от "Младежкият ГЕРБ":комай май. Вони та се не трае
Коментиран от #66
16:29 09.02.2026
66 Кво умуваш бре мушмул ?
До коментар #65 от "Младежкото ПП":Разпитаното момиче е било точно от младежкият ГЕРБ нали?
16:32 09.02.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Цацаров
16:35 09.02.2026
69 Младежкият ГЕРБ
16:35 09.02.2026
70 НЯМА ДАННИ
16:37 09.02.2026
71 Озадачен
16:37 09.02.2026
72 Оракула от Делфи
Пак питам???
Пак напомняме за онзи кокаин 15 тона , който е на дъното на океана , на кой беше???
Пак питам , има ли хомосексуални министри в момента в Българския Парламент???
Проблема "Магнитски" още ли е най- големия приоритет на" Тандема "???
16:38 09.02.2026
73 празна статия без никакво инфо
16:38 09.02.2026
74 Хайаши
16:39 09.02.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Най- интересен
Коментиран от #90
16:40 09.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Ламата Боою кога ще зааплоди
16:41 09.02.2026
80 Съвет
16:41 09.02.2026
81 Анджо
Коментиран от #83
16:41 09.02.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Нормален ли си
До коментар #81 от "Анджо":Кой ше убие оървите трима,после и останалите под носа на цялата държава?
16:44 09.02.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Анджо
До коментар #78 от "Майна":Много си прав. Ако искаш да провалиш някой политик, пусни му жени и задачата ще бъде изпълнена без аналог.🤣
16:45 09.02.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 За мен
16:46 09.02.2026
89 Майна
Под държавен чадър
Не видяхте ли и смешната им пресконференция
16:47 09.02.2026
90 Боже... мъка
До коментар #76 от "Най- интересен":Не са го следили,а от стотици камери по кръчмета са проследили движението!
16:48 09.02.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Що не го публикувате а ?
16:49 09.02.2026
93 Тези дни
16:49 09.02.2026
94 Емигрант
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Те не ви взимат за канарчета, ВИЕ СТЕ КАНАРЧЕТА ! 36 г.не успявате да изберете свестни политици да ви превърнат в нормално живеещ суверен, всеки път след избори, не преди това установявате, че сте избрали доказани корумпирани персони ! Да ви давам ли примери или няма смисъл, защото пак ще я свършите същата ? Така, че сте доказани "канарчета" смятащи се за "умни", обаче много погрешно !
Коментиран от #97, #100
16:50 09.02.2026
95 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #67 от "Само":Така е ❗ Нямат нищо общо🤔
Това, че жертвите са по 5+1 - НЕ е общо❗
Това , е са разстреляни с 22 калибър - да НЕ е общо❗
Това, че има убити кучета - НЕ е общо❗
Това, че от самото начало се обявява, че убиецът е един и е че до фил - НЕ е общо❗
Това, че убиецът се укрива за да се самоубие- не е общо❗
Това , че случаите са в близък район- не е общо❗
А защо ли ВСИЧКИ политици и медии се правят на НЕЗНАЕЩИ за случая Нови Искър, само и само някой да не си помисли, ще случаите имат нещо общо🤔❗
Дори групата килър/и + чистач/и може да една и съща, но случаите да нямат нищо общо❗
Коментиран от #149
16:50 09.02.2026
96 лелеее
Коментиран от #102
16:51 09.02.2026
97 Майна
До коментар #94 от "Емигрант":Емигранте, много атрофирали мозъци
Май се спасихме с тая евакуация
16:52 09.02.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Мормони ....
До коментар #85 от "Говорим за педофилски секти нали? А?":Секс задължително и ритуално в басеин Спартак. На 9 години момиченца 7 мормони да и го вкарат ...и после многоженство и до 9 козички на мормон.. това е реалността
16:53 09.02.2026
100 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #94 от "Емигрант":Ти що не остана тук да избереш умни и честни политици, че да оправиш държавата, ами е-мигрира , да гледаш старци и да миеш чинии🤔❓
Коментиран от #174
16:56 09.02.2026
101 Мими
Коментиран от #165
16:56 09.02.2026
102 Майна
До коментар #96 от "лелеее":Ми гласувайте сега за Тримореца, той ще им помогни, ха ха ха, първа грижа ще мине , ха ха
Коментиран от #104
16:56 09.02.2026
103 Момче
До коментар #91 от "Майна":много си болен!
Коментиран от #108
16:58 09.02.2026
104 Па твоя
До коментар #102 от "Майна":Костик ли?
16:58 09.02.2026
105 ГаГа
16:59 09.02.2026
106 Сашо
Коментиран от #120
17:00 09.02.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Майна
До коментар #103 от "Момче":Пълзи при сводниците от величие , там е държавата на лебарките, в историческия зоопарк
Коментиран от #167
17:05 09.02.2026
109 Петрич байби
До коментар #24 от "анализатор":Според мен може да е нещо свързано с екологията на тунела който иска да строи държавата или нещо друго за района !Нещо простичко или просто са засегнали много големи интереси и това се вижда.
17:07 09.02.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #110 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Само истински глу-пак без НИК....
Коментиран от #123
17:08 09.02.2026
112 Ламата Боою кога ще зааплоди
17:09 09.02.2026
113 Бай Данчо
17:14 09.02.2026
114 Ауто Билд
17:15 09.02.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Холмс
17:18 09.02.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 А дали
17:19 09.02.2026
119 ПО ДОЛУ ПИСАХ ЧЕ
17:19 09.02.2026
120 Гълъбова
До коментар #106 от "Сашо":Колега,къде си завършил?
17:21 09.02.2026
121 Е човек тряя да има
До коментар #3 от "Сила":Нещо да люби от време на време,даже да е от мвр
17:21 09.02.2026
122 Прою
17:21 09.02.2026
123 Отвори
До коментар #111 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Устенцата.
Коментиран от #128
17:21 09.02.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Гост
в превенцията, предварително, нито мевере и прокуратура може да ни защитят след това. Всички изброени само могат да лапат и да изпълняват поръчки. Нищо не могат, нищо не знаят тия измек"яри
17:22 09.02.2026
126 Днес
17:23 09.02.2026
127 Загадката е решена
17:24 09.02.2026
128 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #123 от "Отвори":Това ли чуваш вечер от гостите в стаята на как ти❗
17:24 09.02.2026
129 Дали не е
До коментар #14 от "Сталин":Дървената мафия,дрогата-мафия или родители заради педофилски сексове,друго ко може да е?
17:27 09.02.2026
130 Оракула от Делфи
това с религията не е сериозно, НЕ КАЗВАМ КАКВА Е РЕЛИГИЯТА , че още малко и ще искарат" Буда" от Банкя за съучастник в " Мексико Гейт" ??????
НЯМА ПОМЕН ОТ ОРЪЖИЕ И ДЖИПОВЕ, МЕКСИКАНЦИТЕ В СЕЛОТО, ИЛИ СЛЕДИТЕ КЪМ КЛЬОНА НА СРЪБСКАТА ГРАНИЦА???
ТЕЗИ МОМЧЕТА СА ЧЕСТНИ ХОРА, НЕ ПИЯТ НЕ ПУШАТ , ПО ЖЕНИ НЕ ХОДЯТ,НЯМА ДРОГА ,ИЛИ АНТИКИ,
БЕЖАНЦИ ТАМ НЕ ВИРЕЯТ, ТА КАМО ЛИ ПРОСТИТУТКИ, ЧИСТИ КАТО ЗАХАР, НЯМА ЕВРО- ПРОЕКТИ,
НЕ ПОЗНАВАТ НИКОЙ, ...А БЕ ЕТАЛОН ЗА ЖИВОТ В ГОРАТА!!!
САМО ДЕТО ЕДИН ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИШЕН Е СТЯХ ,НО ТОЙ ИМА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ БАЩА СИ,
ВСИЧКО Е ИНАЧЕ НАРЕД!!!
Скарали са се , кой да кара Кемпера и се изтрепали!
17:27 09.02.2026
131 Там се е извършвало нещо голямо
17:33 09.02.2026
132 Ъхъ
До коментар #3 от "Сила":И чувство на гордост бих добавил! Такива профешънъли се грижат за мира и тишината в евроатлантическата ни родина!🤥
17:37 09.02.2026
133 Ддд
17:37 09.02.2026
134 Ама много моля тея смотаняци от Шалом
17:38 09.02.2026
135 А сега когато всичко е джендърско
До коментар #30 от "Когато всичко беше аналогово":такива, като си платят, ги пускат на свобода след 2-3 год., като се позабрави случая.
А този от 1974 г., "гадните" комунисти направо го разстреляха, за да не мърси земята повече.
17:38 09.02.2026
136 Перо
Коментиран от #177
17:38 09.02.2026
137 еврейка 13 годишна и
До коментар #115 от "Аз съм еврейка":Девствена.. просто е невъзможно да съществува..
Коментиран от #145
17:40 09.02.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Макробиолог
17:46 09.02.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Макробиолог
17:50 09.02.2026
142 Пасито го направиха жена
Автор: Бинка Пеева
Коментиран от #166, #169
17:52 09.02.2026
143 от Барека
17:52 09.02.2026
144 Йеронимус БОШ
17:52 09.02.2026
145 гой руслямис
До коментар #137 от "еврейка 13 годишна и":дефствен?отзат?
Коментиран от #151
17:53 09.02.2026
146 Макробиолог
17:53 09.02.2026
147 Зайо Байо
17:53 09.02.2026
148 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #67 от "Само":Само истински хлу-пак без НИК, който не е зак-лал през живота си един заек или кокошка и не знае как ще се разбягат другите, може да си мисли, че ПЕТ човека ще седят и ще чакат някой пе до фил да ги трепе един по един❗
Коментиран от #156
17:54 09.02.2026
149 Много наблюдателен си
До коментар #95 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️"::)внимавай да не се самоубиеш :)
17:55 09.02.2026
150 доктор ОХ боли
17:56 09.02.2026
151 Укроционист
До коментар #145 от "гой руслямис":Ние всички сме продупчени от малки.
Коментиран от #154
17:58 09.02.2026
152 ПЪГУОШ
17:59 09.02.2026
153 Ясна работата
18:01 09.02.2026
154 Всички сте ....
До коментар #151 от "Укроционист":Ама не си признавате
18:02 09.02.2026
155 Лош
Коментиран от #158
18:03 09.02.2026
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 И русофили
18:05 09.02.2026
158 Че той
До коментар #155 от "Лош":е решен!Какво не разбра?
18:06 09.02.2026
159 Лош
18:06 09.02.2026
160 Защо изтрихте еврейката
18:07 09.02.2026
161 Някой
"Колоната от четири джипа е преминала в района на прохода броени часове преди тройната екзекуция в хижата. Новата следа в разследването на шесторното убийство изплува от емоционален пост на близка до една от жертвите - Ивайло Иванов"
С колкото хора сме коментирали - никой не вярва във версията със самоубийствата! Тези хора са били убити!
18:08 09.02.2026
162 Аз съм еврейка
18:09 09.02.2026
163 Георги
18:15 09.02.2026
164 Бъдете еврозонци и извратеняци
18:17 09.02.2026
165 Аз мисля
До коментар #101 от "Мими":Че братята домусчиеви ще са най голямите участници там
18:28 09.02.2026
166 В Ирландия, Швеция и Дания
До коментар #142 от "Пасито го направиха жена":Има ден на маковото вино и девиците ги наливат с по три литра и после има групово отнемане на девсственоста им. Не са само евреите.
Коментиран от #176
18:28 09.02.2026
167 Що,лоша партия ли е
До коментар #108 от "Майна":Величие?
18:30 09.02.2026
168 Ами сега
18:31 09.02.2026
169 Аууууууу...
До коментар #142 от "Пасито го направиха жена":книгата "Наръчник за кандидат-министерши" от
Автор: Бинка Пеева.... тва е просто уникакна книга но е невъзможно да я намериш вече ...
18:36 09.02.2026
170 явор
18:39 09.02.2026
171 Да така е
До коментар #62 от "Въпросният":Статията е от кроникъл бг доста подробна. Интересното също е че спасителят е български турчин изселен насилствено през 1989 и принуден да почне от нулата в чужбина.
18:39 09.02.2026
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Не 13 години ! ....
До коментар #172 от "Я сега да го питам Шалома":А след навършване на 12 години и един ден след бат мицва ! ... Шалом да обяснят дали е педофилия ....
18:43 09.02.2026
174 Аз ще кажа що
До коментар #100 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Щот нямало работа и масово събориха икономиката другарите ,не знам пак ,ама питай и другите 3 милиона що емигрираха
18:45 09.02.2026
175 Този коментар е премахнат от модератор.
176 Тва за виното
До коментар #166 от "В Ирландия, Швеция и Дания":Не е вярно
18:47 09.02.2026
177 Маями Вайс
До коментар #136 от "Перо":Ами сигурно данните са още на картон хартия не е като Хорейшо.
18:53 09.02.2026