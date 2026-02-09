Новини
Лавров: Русия прие предложението на Тръмп за Украйна
Лавров: Русия прие предложението на Тръмп за Украйна

9 Февруари, 2026 12:53 11 225 128

Първият дипломат на Русия каза, че не вижда "светло бъдеще" в сферата на икономическите отношенията със САЩ

Лавров: Русия прие предложението на Тръмп за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия остава отворена за сътрудничество със САЩ, но Вашингтон изкуствено издига бариери, заяви днес руският министър на външните работи Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Първият дипломат на Русия каза в интервю за международната емисия на руския телевизионен канал "ТВ БРИКС", че не вижда "светло бъдеще" в сферата на икономическите отношенията със САЩ.

Лавров добави, че на преговорите на 15 август миналата година в Анкоридж, където се срещнаха президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, Москва е приела предложението на Вашингтон за Украйна, и ако "се постъпи по мъжки", проблемът трябва да бъде решен, информира ТАСС.

"На нас ни казват, че украинският проблем трябва да бъде решен. В Анкоридж ние приехме предложението на САЩ. Ако се постъпи по мъжки за това, което те предложиха и с което ние се съгласихме, значи проблемът трябва да бъде решен", отбеляза Лавров, цитиран от ТАСС.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че Русия иска Съединените щати да признаят Крим за руски, но Украйна никога няма да предприеме стъпки, които противоречат на нейната конституция, съобщи Укринформ, като се позова на изявление на украинския държавен глава пред журналисти.

„Смятам, че Русия най-вероятно изпраща сигнал на Америка да признае Крим. Разбирайки, че Украйна няма да го признае“, посочи Зеленски.

В този контекст държавният глава на Украйна каза, че краят на войната трябва да е достоен и стабилен, „без да се създават нови рискове от война чрез възнаграждаване на агресора“. „Ние просто казваме, че ако някой иска да реши въпроси, които ни засягат и противоречат на украинската конституция или законодателство, Украйна няма да подкрепи такива споразумения“, подчерта Зеленски.


  • 1 Последния Софиянец

    37 18 Отговор
    Браво!Най после мир в Европа!

    Коментиран от #12, #43

    12:53 09.02.2026

  • 2 Армагедон ☄

    32 12 Отговор
    Почвайте се и да се свършва с вирусът "Хомо сапиенс" на тази планета

    12:55 09.02.2026

  • 3 хаха🤣

    32 71 Отговор
    Кон, бе кон...не сте ли виждали🤣🤣🤣

    Коментиран от #17

    12:55 09.02.2026

  • 4 Да,бе

    62 10 Отговор
    Да,ама не...Предложенията на САЩ са,като склоняване към самоубийство,но вече никой не се вързва.Вижда му се краят...

    12:56 09.02.2026

  • 5 татунчо 🍌

    75 17 Отговор
    Зеля хем гол , хем - голям .Както е казал народът ни - на гол тумбак- чифте пищови ..

    12:56 09.02.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    22 36 Отговор
    капитулирахте ли вече?аре още малко карайте на изпарения

    Коментиран от #19, #122

    12:56 09.02.2026

  • 7 Такъв позор

    28 63 Отговор
    Русия никога не преживявала в цялата си история. Без коментар.

    Коментиран от #69

    12:57 09.02.2026

  • 8 Смешник

    60 21 Отговор
    Прав е Лавров на чичо Дончо не може да се вярва а и русофобското лоби го притиска

    Коментиран от #35, #36

    12:57 09.02.2026

  • 9 РеволюционерА

    22 40 Отговор
    Това не говори добре,Лавров.Где поехал нацификация и демилитаризация?

    12:57 09.02.2026

  • 10 Българин

    13 52 Отговор
    Предложениео на Тръмп беше да предаде Русия да даде 370 млрд долара лично на Тръмп, а той да им предаде Украйна.
    Тръмп почти година си чака парите, а руснаците се ослушват. Няма как да има мир, преди руснаците да си изпълнят задълженията. Тръмп не е толкова наивен, той човек на действията и фактие. Иска да види движение по сметките си!

    12:58 09.02.2026

  • 11 Сандо

    19 40 Отговор
    Добре че Западът саботира мира и "договорняка" на управляващите руски либерали и западняци не може да се реализира.Имам предчувствие,че в Русия назряват сериозни политически трусове.

    Коментиран от #84

    12:58 09.02.2026

  • 12 Европеец

    27 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Има да чакаш....

    12:58 09.02.2026

  • 13 Бивш военен

    39 12 Отговор
    Факт - ,,Факти", не разбрахте ли,че зеления няма думата!

    12:59 09.02.2026

  • 14 Цвете

    21 17 Отговор
    ТЪМНИТЕ СИЛИ ГИ СЪЗДАДОХТЕ ВИЕ, ПРЕДИ 4 ГОДИНИ. НЕ СТЕ ЗАБРАВИЛИ ,НАЛИ? КОЛКО СРЕЩИ НАПАРАВИХТЕ И С НИЩО НЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ? 24 ФЕВРУАРИ НАБЛИЖАВА И ЕТО КАКЪВ Е РЕЗУЛТАТА ОТ ВАШЕТО ПРОТАКАНЕ.ДО КОГА?

    12:59 09.02.2026

  • 15 Факти

    33 13 Отговор
    Лавров: Русия прие предложението на Тръмп за Украйна сега остава твърдоглавите укро-рендета да го приемат

    Коментиран от #22

    12:59 09.02.2026

  • 16 руската мечка

    14 40 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    12:59 09.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Майна

    27 5 Отговор
    Добре го играят..
    Путин чудесно разбира в какво гнездо на " ционисти" е Тръмп
    Путин изплува с подобни похвати до президентсво..
    Има си начини- дръж врага близко до себе си
    Те имат отлична комуникация, от която отрязаха Петте очи
    Успех!

    13:00 09.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Швейк

    30 31 Отговор
    Лавров "по мъжки" разбира"по конски"

    Коментиран от #23, #24, #117

    13:00 09.02.2026

  • 21 Ха ХаХа

    27 25 Отговор
    Договори за 12 трилиона договори Русия Щатите.
    Евромарионетките в колапс

    Коментиран от #26

    13:01 09.02.2026

  • 22 Руския политически елит

    29 19 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    никога няма да приема такава загуба и унижение.

    13:01 09.02.2026

  • 23 Пепе

    24 8 Отговор

    До коментар #20 от "Швейк":

    Е не е Зеленски който разбира от наркомански

    Коментиран от #34

    13:02 09.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Агресори с претенций!!!

    24 38 Отговор
    А бе аланкоолувци руснаци, вие унищожихте половината Украйна , как да ви признаят Крим?
    Крим е много повече Български от колкото Руски, владели сте го ама сега е Украински!
    То и Българите са го владели и то значително по- дълго от вас, но си мълчим!!!
    Нормално е да върнете всичко Украинско и обратно в Масква!!!

    Коментиран от #31, #67

    13:02 09.02.2026

  • 26 "По-голямата част мнения на депутати

    22 16 Отговор

    До коментар #21 от "Ха ХаХа":

    от Руската дума са, че е голяма грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."

    13:03 09.02.2026

  • 27 А?!? Кой изцвили

    15 24 Отговор
    от коневръза?

    13:04 09.02.2026

  • 28 ПУТИН И ТРЪМП

    22 12 Отговор
    Здраво го поставят на британците.

    13:04 09.02.2026

  • 29 да питам

    13 24 Отговор
    верно ли Русия разпродавала всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #32

    13:05 09.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Вярно

    5 17 Отговор

    До коментар #29 от "да питам":

    На 150%

    13:07 09.02.2026

  • 33 до автора

    24 3 Отговор
    не съм и предполагала, че лъжата и подвеждащата информация могат да имат подобни,като в този материал размери. Не съм го очаквал от Факти, защотов случая не се борави с факти, а с умелото им шиканиране от автора.

    13:07 09.02.2026

  • 34 хаха🤣

    8 16 Отговор

    До коментар #23 от "Пепе":

    №1 наркомански е Медведа, сменил е доставчика на бело и се е влошил от новата партида 🤣 съвсем му се е изпържил мозъка 🤣

    13:08 09.02.2026

  • 35 Да живее България US

    13 23 Отговор

    До коментар #8 от "Смешник":

    Русофилските майце продажници каква ли глупост няма да напишат само и само да се правят на разсеяни за позора на Русия и реалността която лъсна,че именно Русия е едно джудже във всяко отношение.Руснаците приемат условията просто защото от тук нататък Русия стига пределна линия и не може да направи нищо повече на бойното поле.

    Коментиран от #46

    13:09 09.02.2026

  • 36 Емигрант

    17 2 Отговор

    До коментар #8 от "Смешник":

    Бай Дончо яко го притискат с компромати. Ако харесваше мъже, златна статуя щяха да му вдигнат.

    13:10 09.02.2026

  • 37 Великата матушка клекна на САЩ

    15 23 Отговор
    Само нашите русофили виждат светло бъдеще за Маскалия!

    Коментиран от #42

    13:11 09.02.2026

  • 38 Па съм я бе

    12 5 Отговор
    До края на Украйна!!!

    13:12 09.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 А ДНЕС ИМА ЕВРОДИРЕКТИВА

    17 5 Отговор
    Европа да спре да ползва Виза и Мастеркард, защото били американски и са заплаха за европейската независимост. Какво става с евроатлантизма??

    13:15 09.02.2026

  • 41 Учуден

    21 6 Отговор
    "Украйна няма да подкрепи такива споразумения“, подчерта Зеленски.

    Ами да не подкрепя и да продължават да се бият срещу руснаците а не да реве "дайте, дайте, дайте" да го видим колко ще издържи срещу Русия без помощта на САЩ.

    13:17 09.02.2026

  • 42 Великия САЩ клекна на Русия

    19 7 Отговор

    До коментар #37 от "Великата матушка клекна на САЩ":

    Само нашите козячета виждат светло бъдеще за киевската хунта

    13:19 09.02.2026

  • 43 Мнение

    17 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Софиянски, с урсулите начело на ЕС, мир няма да видим!
    Всички тия урсули козируват директно на "Епщайновците" у фащ! Изобщо не им дреме, нито за ЕС населението, нито за украинците!

    Или ЕС ще бъде на нациите ,или ще се разпадне безславно!

    13:19 09.02.2026

  • 44 !!!?

    12 12 Отговор
    Това е в резултат на петролните санкции на Тръмп. Без продажба на петрол, макар и да го продават много под пазарните цени, Русия няма как да съществува. Няма никакви източници на приходи. Не е за вярване как се оставиха да стигнат до такова положение.

    Коментиран от #51, #55

    13:20 09.02.2026

  • 45 Констатация

    9 12 Отговор
    """"Лавров добави, че Москва е приела предложението на Вашингтон за Украйна"""""" --------- Тоест, Бутокс джуджето, свали га...., зае Г-образна поза и разтвори "бузките" на седалището си!? -))) Вй, вай, вай... -)))

    Коментиран от #48, #50, #62, #94

    13:22 09.02.2026

  • 46 Помнещ

    12 4 Отговор

    До коментар #35 от "Да живее България US":

    "Руснаците приемат условията"

    Е нали ревяхте че договора от Аляска бил написан с руско мастило - амнезия ли получихте. Нали ревяхте че Тръмп е агент Краснов и играел по свирката на Путин - и това ли забравихте вече.

    Май вече се чудите на къде да я въртите пуста палачинка.

    Коментиран от #61, #66

    13:23 09.02.2026

  • 47 Баба Гошка

    11 4 Отговор
    Пак ли претоплени манн джии бееее? Глава бил друсаляка, не щял да признае Кримм. Главата е изфиррясала вече и извънмандатна. Как се нарича войй натта? Руско- турсска Кримска или Руско уккраинско Кримска? Алоууу. И Таттарите тъкмо ги изселили от Крим след втората световна. А сега пак обратно дошли със стотици хиляди от Сибирско да предателстват? Не само ще признаетр, ами и бе Одеса да ви оставят зловреддници недоковани. Иначе танкери ще потапяте и золлуми всякакви. Даже нашите родни муттрягги ще плачат без туристи по муттроморието ни.

    13:23 09.02.2026

  • 48 Помнещ

    9 1 Отговор

    До коментар #45 от "Констатация":

    И ти ли получи амнезия за "агент Краснов" и че договора от Аляска бил написан от Путин - защо такава амнезия ви наляга.

    13:24 09.02.2026

  • 49 Някой

    12 7 Отговор
    Че кога Крим е бил украински? До ПСВ Киев е към Русия. След ПСВ се появяват 4 държави. Една прилапана от други и 3 Украйни обединяващи се. Те не достигат Черно море. Ленин за влизането в СССР подарява Новорусия (без частта станала Молдова) реално на УССР (от 1922г). Новорусия спечелена срещу Османската империя и създадена Одеса края на 18 век като военноморска крепост срещу тях. В СССР в началото Крим се води Кримска автономна съветска социалистическа република. После влиза в РСФСР. 1954г украинеца Хрушчов го подарява на УССР по случай 300 годишен съюз. Тогава са били един окръг невключващ и Киев, но са увеличаване с подаръци от руските царе и после ръководители на СССР (Ленин, Сталин за ВСВ компенсация западни територии и Хрушчов). И двете държави водещи се произлизащи от Киевска Русь/Русия. При разпада на СССР около Коледа на 1991г възниква спор дали Крим е към Украйна. Получават го като Автономна република Крим. Отделно е град Севастопол, от където руските войски не напускат изобщо. Автономна република Крим и град Севастопол обявяват независимост още 1992г. В зависимост от разглеждането Крим е бил украински като автономия няколко месеца.

    Коментиран от #56

    13:24 09.02.2026

  • 50 Питащ

    4 9 Отговор

    До коментар #45 от "Констатация":

    "Лавров добави, че Москва е приела предложението на Вашингтон за Украйна"

    И защо тогава зеления реве срещу това предложение щом според вас Русия е разтворила бузки.

    Коментиран от #52

    13:26 09.02.2026

  • 51 Питащ

    9 4 Отговор

    До коментар #44 от "!!!?":

    И теб да попитам защо тогава зеления реве срещу това предложение на Тръмп

    13:28 09.02.2026

  • 52 Защото

    9 2 Отговор

    До коментар #50 от "Питащ":

    иска да продължи войната.

    Коментиран от #53

    13:28 09.02.2026

  • 53 Питащ

    10 5 Отговор

    До коментар #52 от "Защото":

    Ами да я продължава ама реве срещу Тръмп срещу предложението му и реве за Тръмп да му дава пари и оръжия и интернет и разузнавателна информация и за всичко.

    Коментиран от #80

    13:31 09.02.2026

  • 54 Супер

    9 0 Отговор
    ама дали Украйна ще приеме условията на агент Краснов? Бела риба сте яли

    Коментиран от #58

    13:33 09.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Исторически факти

    4 5 Отговор

    До коментар #49 от "Някой":

    Екатерина Велика се споминала след полов акт с кон.

    13:34 09.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Запознат

    7 4 Отговор

    До коментар #54 от "Супер":

    Ами няма избор защото без парите и оръжията и интернета и информацията от САЩ укрите няма да издържат дълго и ще направят услуга на Путин - още няколко области ще станат част от РФ.

    13:35 09.02.2026

  • 59 до Питащ

    13 2 Отговор
    """"И защо тогава зеления реве срещу това предложение щом според вас Русия е разтворила бузки."""" ------ Зеленчук Кокаинов е дребна марионетка, реват онези, които стоят зад него в Брюксел! Администрацията на Щатите, в лицето на Тромпета, "удари с един куршум два заека/Конкурента" - Европа и Русия! Сега могат постепенно да се заемат и с главния си конкурент - Китай!

    13:36 09.02.2026

  • 60 Цомчо Плюнката

    4 12 Отговор
    Руснаците са неможачи.Не можайа да отидат и на а олимпиадата.

    13:37 09.02.2026

  • 61 да си знаеш

    7 6 Отговор

    До коментар #46 от "Помнещ":

    Абе рублераст закъсали сте го повече от руските nocepковци

    Коментиран от #70

    13:37 09.02.2026

  • 62 АМИ АДЕ НЕ ЧЕТИ

    11 4 Отговор

    До коментар #45 от "Констатация":

    САМО ЗАГЛАВИЕТО БЕ ДЕ....БИЛ
    АДЕ НАПНИ МАЛКО СТРИЧАНИЯ СИ УКРАИНСКИ МОЗЪК
    Е ТЕ ЗА ТАКИВА КАТО ТЕБЕ САМО ТРЕПАНЕ ДО ПЪЛНА ДЕНАЦИФИКАЦИЯ

    13:38 09.02.2026

  • 63 Читател

    11 3 Отговор

    До коментар #57 от "Омазана ватенка":

    А козячетата как са в "клуба на богатите" след като господарите им им казаха че могат да влизат ама само да почистят след тях. Дават ли им поне остатъците от чиниите или първо хранят кучетата си - не са се хвалили нещо.

    13:38 09.02.2026

  • 64 Копейка

    4 7 Отговор

    До коментар #57 от "Омазана ватенка":

    Взщзеха ни и лева!
    Ша се беся!

    13:39 09.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Учуден

    9 9 Отговор

    До коментар #46 от "Помнещ":

    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета, сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?!

    13:40 09.02.2026

  • 67 Алоо Галош,

    8 3 Отговор

    До коментар #25 от "Агресори с претенций!!!":

    Крим бил окраински? Извинявай, наш Български! Верно ли? Ами разберете се. Който повече му стиска, да запавяда да си го вземе.

    13:41 09.02.2026

  • 68 Ами ще приемате.

    4 2 Отговор
    Иначе ще мриете.

    13:42 09.02.2026

  • 69 Бийк

    6 8 Отговор

    До коментар #7 от "Такъв позор":

    Точно:
    Гърчат се ,скимтят и се молят на Дъмб за Донбас .
    Абсолютни долни червеи!

    Коментиран от #72

    13:42 09.02.2026

  • 70 Помнещ

    10 3 Отговор

    До коментар #61 от "да си знаеш":

    Не се напъвай толкова че ще спукаш някоя вена от безсилна ярост. Та не ми каза защо ужким руснаците били клекнали на Тръмп пък зеления реве до небесата и защо всички козячета получиха колективна амнезия какви ги ръсеха когато беше срещата.

    Не върви ли пропагандата

    13:42 09.02.2026

  • 71 Факти

    6 7 Отговор
    САЩ не могат да признаят Крим за руски. Те подписаха Будапещенския меморандум, в който признаха Крим за украински и поеха ангажимент да защитават териториалната цялост на Украйна. В замяна на това Украйна предаде ядрените си оръжия.

    Коментиран от #73, #76

    13:43 09.02.2026

  • 72 Учуден

    11 4 Отговор

    До коментар #69 от "Бийк":

    "Гърчат се ,скимтят и се молят на Дъмб за Донбас"

    И защо зеления реве тогава срещу това споразумение - гледам той се гърчи нещо

    13:44 09.02.2026

  • 73 Запознат

    9 5 Отговор

    До коментар #71 от "Факти":

    "САЩ не могат да признаят Крим за руски"

    Те вече го признаха за ужас на нашите козячета и зеления наркоман - та за това е големия рев.

    13:45 09.02.2026

  • 74 Последния Софиянец

    4 5 Отговор
    От Киев за два дня до къде се докара бункерното, приемат всичко вече!

    Коментиран от #78

    13:46 09.02.2026

  • 75 Запознат

    4 6 Отговор
    А нали щяха да асвабаждават и запорожие, херсон.. что сличилас

    13:48 09.02.2026

  • 76 Зевзек

    5 3 Отговор

    До коментар #71 от "Факти":

    "Те подписаха Будапещенския меморандум"

    Те подписаха и че Тайван е част от Китай - те полезните ид.ио.ти са точно за това - да бъдат използвани и захвърлени.

    13:48 09.02.2026

  • 77 Европеец

    4 5 Отговор
    Дори и рижия разбра, че без да унищожи алкохолния хаганат няма да вземе Нобел.

    Коментиран от #81, #82

    13:49 09.02.2026

  • 78 Учуден

    7 3 Отговор

    До коментар #74 от "Последния Софиянец":

    "приемат всичко вече!"

    И защо зеления реве срещу приетото не ти ли казаха.

    13:49 09.02.2026

  • 79 Зевзек

    5 4 Отговор
    Важното е, че над милион вата е при кабзоня, а бункерното трепери по мазетата 4та година!

    13:50 09.02.2026

  • 80 Нормално

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Питащ":

    От САЩ зависи всичко. Ако Тръмп реши да даде оръжия, войната ще продължи. Ако не даде, ще приключи. Все още не е сигурно дали Русия да се съгласи на такова унизително за нея предложение, загубила е прекалено много.

    Коментиран от #83, #86

    13:51 09.02.2026

  • 81 Европеец

    5 6 Отговор

    До коментар #77 от "Европеец":

    Дори на нашите козячета им стана ясно че трябва да обръщат палачинката и да издокарат победата на Путин като загуба.

    Коментиран от #103

    13:51 09.02.2026

  • 82 Учуден

    5 3 Отговор

    До коментар #77 от "Европеец":

    Рижия му е дал да разписва капитулацията на бункера иначе ще летят томахавките към блатата!

    13:51 09.02.2026

  • 83 Европеец

    5 6 Отговор

    До коментар #80 от "Нормално":

    А какъв друг избор има бункерния страхливец, 11та година боксува в донбас, денги кончилис!

    13:53 09.02.2026

  • 84 Руски депутати заявиха

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "Сандо":

    при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, каза руският регионален депутат, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни, заяви депутата."

    Коментиран от #87

    13:53 09.02.2026

  • 85 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    5 6 Отговор
    Вее с белия байрак от калното мазе‼️ Хага очаква геостратега с ботокса и токчетата‼️

    Коментиран от #88

    13:54 09.02.2026

  • 86 Питащ

    7 4 Отговор

    До коментар #80 от "Нормално":

    "Все още не е сигурно дали Русия да се съгласи на такова унизително за нея предложение"

    Ужким унизително за Русия пък зеления реве до бога - как стават такива работи. И от посолството ли те увериха че Русия била загубила "много".

    Или сега трябва да издокарате поражението на цялото НАТО и фалита на ЕС като загуба на Русия.

    Коментиран от #97

    13:55 09.02.2026

  • 87 Сандо

    5 2 Отговор

    До коментар #84 от "Руски депутати заявиха":

    Това го знаят и децата, крематорките в блатата пушат 24/7 от 2022г, над милион и половина изпушиха през комините, в името на дворците и яхтите на дед кабаев!

    Коментиран от #91, #128

    13:56 09.02.2026

  • 88 Учуден

    6 2 Отговор

    До коментар #85 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    И защо зеления реве тогава бре

    13:56 09.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Питащ

    5 5 Отговор
    Не че матушката гнила не е в фалит и разпад, но това бункерното не го бърка, важно е да оцелее още някой месец!

    Коментиран от #98

    13:57 09.02.2026

  • 91 Антитрол

    3 4 Отговор

    До коментар #87 от "Сандо":

    "над милион и половина изпушиха през комините"

    Теб от посолството ли те увериха че били над милион и половина - така де трябва някак да издокарате поражението на НАТО че руснаците са го постигнали на много висока цена.

    Коментиран от #96

    13:58 09.02.2026

  • 92 Питащ

    5 4 Отговор

    До коментар #89 от "да питам":

    пушечния кузя, не трябва радар за да го намериш в морето, вижда се от брега даже

    13:58 09.02.2026

  • 93 Антитрол

    6 5 Отговор

    До коментар #89 от "да питам":

    От как е сделан е на ремонт и накрая изгоря, няма такава смешка като блатната скрап!

    13:59 09.02.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Сатана Z

    4 5 Отговор

    До коментар #91 от "Антитрол":

    Страшно поражение за Нато, нула жертви а блатарите дадоха над милион, логика на вата па извади!

    14:01 09.02.2026

  • 97 Нещо грешиш

    4 5 Отговор

    До коментар #86 от "Питащ":

    Изобщо не реве, просто съобщава решението на украинския парламент. Такова решение Зеленски не може да вземе сам, това го решава Радата. А Радата е избрана от народа. Това е, няма смисъл толкова много да се преувеличат нещата.

    14:01 09.02.2026

  • 98 Спасение няма

    3 3 Отговор

    До коментар #90 от "Питащ":

    Питащ
    01ОТГОВОР
    Не че матушката гнила не е в фалит и разпад, но това бункерното не го бърка, важно е да оцелее още някой месец!
    -;-
    За Бункерното може да има преговори да бъде спасено от Съда в Хага!

    Коментиран от #102

    14:01 09.02.2026

  • 99 Питащ

    4 3 Отговор
    Абе защо нашите козячета такъв страх ги тресе че ги е страх със собствен ник да пишат. Те русофилите казаха че няма да ги бият - много.

    14:03 09.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Питащ

    4 3 Отговор

    До коментар #98 от "Спасение няма":

    Не знам за матушката ама защо ни ми припомниш колко "силно и сплотено" е станало НАТО - или това вече е тема табу.

    14:04 09.02.2026

  • 103 Значи СВО вървело към Победа

    6 3 Отговор

    До коментар #81 от "Европеец":

    Европеец
    03ОТГОВОР
    До коментар 77 от "Европеец":

    Дори на нашите козячета им стана ясно че трябва да обръщат палачинката и да издокарат победата на Путин като загуба.
    -;-
    А на Мутрофонците стана ли им Ясно какво е победа на СВО-го!

    Коментиран от #105

    14:05 09.02.2026

  • 104 Санитаря от Карлуково

    3 2 Отговор

    До коментар #101 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Ти кой Путин си от втора или от пета стая че имаме двама, виж Наполеон е един.

    Коментиран от #113

    14:06 09.02.2026

  • 105 Европеец

    6 6 Отговор

    До коментар #103 от "Значи СВО вървело към Победа":

    "А на Мутрофонците стана ли им Ясно какво е победа на СВО-го!"

    Ами да - разпаднато НАТО и фалирал ЕС пък и той разпаднат (на две скорости) и като бонус 4 украински области плюс Крим.

    Коментиран от #127

    14:08 09.02.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 И аз да питам

    5 3 Отговор

    До коментар #106 от "Значи народ не може да се освободи":

    "Сделаните безаналогови джелеза"

    Бе сделани сделани ама предложения за мир само от господарите ти - от Путин няма нито едно. Какво стана нали щяхте да разговаряте с Русия "от позиция на силата" и то "само след като всички руски войски се изтеглят от Украйна" - или и за това получихте амнезия.

    Коментиран от #110

    14:16 09.02.2026

  • 108 Копейкин

    1 6 Отговор
    Русия обославлена, Русия във дерьмо!

    14:27 09.02.2026

  • 109 Чичак

    2 3 Отговор
    Ще приеме, къде ще ходи. Иначе ги почва чичо Дони с голямата тояга

    14:27 09.02.2026

  • 110 Ше го двакаш

    1 3 Отговор

    До коментар #107 от "И аз да питам":

    Докато не ти напълни устичката.Руски тръбар не до кла тен.

    14:35 09.02.2026

  • 111 Защо "по мъжки"

    3 3 Отговор
    не каже, какво са се споразумели?!
    Щото е кон,а не мъж.

    14:35 09.02.2026

  • 112 Кви Козяци те

    0 2 Отговор

    До коментар #106 от "Значи народ не може да се освободи":

    Гонят тебе бе Чи ки йо..Да те питам войник ходила ли си .Стреля ли с автомат пистолет гранати гвърля ли бе.Ей тебе ще те ши б кам с руското знаме завит.

    14:37 09.02.2026

  • 113 Аз съм тоя

    0 1 Отговор

    До коментар #104 от "Санитаря от Карлуково":

    Дето те ши ба бре Онуфри.

    14:38 09.02.2026

  • 114 По ря русофили

    1 4 Отговор
    Безплатно и им правя втора гънка с теслата.

    14:40 09.02.2026

  • 115 да питам

    1 2 Отговор
    крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?

    Коментиран от #123

    14:42 09.02.2026

  • 116 Мишел

    5 0 Отговор
    Русия прие предложението на Тръмп за Украйна, защото то беше предложението на Русия за Украйна. Русия не прие предложението за Запорожката АЕЦ, предложено от Тръмп

    14:44 09.02.2026

  • 117 Моряка

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "Швейк":

    Ти още ли се правиш на Швейк,бе лимонадо?Не знаеш ли,че Швейк е бил мъдър?

    14:48 09.02.2026

  • 118 матей

    6 3 Отговор
    Крим е на този , който го завземе! Украйна никога не е завземала Крим! Присвоиха й го Сталин и Хрусчов! Сега Русия има пълното право да си го върне! Относно нас българите, поради вроденото ни предателство и отцеубийство ще изчезнем и от Балканите! Половината ни царе са избити поради чуждопоклонничество! Такъв си е българския род! Подъл, нещастен, крадлив, чуждопоклонен! Не виждам бъдеще!

    14:52 09.02.2026

  • 119 Тити на Кака

    5 0 Отговор
    Извадено от контекста, заглавието е 100% лъжа.
    Нормално.
    Факти на "Факти".

    14:56 09.02.2026

  • 120 Евроатлантик

    7 3 Отговор
    Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър не само потвърди намеренията — той разшири картината: доставките няма да бъдат само защитни системи, а ще включват и нападателни възможности. „Доставките ще включват както оръжия за самоотбрана, като системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, така и нападателни въоръжения, „които ще им позволят да продължат борбата, да се защитават и да гарантират, че страната им няма да бъде превзета“.“

    Това звучи като дългосрочна стратегия: оръжията на САЩ се продават на съюзници, съюзниците ги пренасочват към Украйна — докато не се подпише мирно споразумение. Оказва се, че веригата на доставки е проектирана така, че да продължи да работи независимо от политическите събития.

    Коментиран от #124

    14:56 09.02.2026

  • 121 Тоя,що ли...

    2 0 Отговор
    ...Калушев,не го гръмна и него,в кемпера...?!

    15:02 09.02.2026

  • 122 За Зелко говориш...

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ...,нали...?!

    15:04 09.02.2026

  • 123 Ха сега Папагале!

    4 1 Отговор

    До коментар #115 от "да питам":

    Питай и ,,Где Мочата" и да си заслужиш тролената баничка за деня...😂🤣😝👍👏!

    Коментиран от #125

    15:08 09.02.2026

  • 124 Еми идва ред на стария

    4 0 Отговор

    До коментар #120 от "Евроатлантик":

    залежал по складовете с години атом да се уползотвори, не да мухлясва с десетилетия. Пази боже да не става.

    15:08 09.02.2026

  • 125 да питам

    1 3 Отговор

    До коментар #123 от "Ха сега Папагале!":

    А верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    16:24 09.02.2026

  • 126 Васил

    1 3 Отговор
    Рашистите отдавна не са световен фактор и нищо не могат да предложат на света освен дебилизъм и разруха.

    16:28 09.02.2026

  • 127 Истината е, че в тази война

    2 2 Отговор

    До коментар #105 от "Европеец":

    най-много го отнесе Русия. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците си Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    17:35 09.02.2026

  • 128 Сандо

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Сандо":

    Козяче,защо се срамеуаш да си ползваш името?Сега на мен ли ще ми плащат надника ти?Или се страхуваш,че ще дойде ден,в който да отговаряш за слугинажа ти?

    17:42 09.02.2026

