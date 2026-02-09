Лавров: Русия прие предложението на Тръмп за Украйна

Русия остава отворена за сътрудничество със САЩ, но Вашингтон изкуствено издига бариери, заяви днес руският министър на външните работи Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Първият дипломат на Русия каза в интервю за международната емисия на руския телевизионен канал "ТВ БРИКС", че не вижда "светло бъдеще" в сферата на икономическите отношенията със САЩ.
Лавров добави, че на преговорите на 15 август миналата година в Анкоридж, където се срещнаха президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, Москва е приела предложението на Вашингтон за Украйна, и ако "се постъпи по мъжки", проблемът трябва да бъде решен, информира ТАСС.
"На нас ни казват, че украинският проблем трябва да бъде решен. В Анкоридж ние приехме предложението на САЩ. Ако се постъпи по мъжки за това, което те предложиха и с което ние се съгласихме, значи проблемът трябва да бъде решен", отбеляза Лавров, цитиран от ТАСС.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че Русия иска Съединените щати да признаят Крим за руски, но Украйна никога няма да предприеме стъпки, които противоречат на нейната конституция, съобщи Укринформ, като се позова на изявление на украинския държавен глава пред журналисти.
„Смятам, че Русия най-вероятно изпраща сигнал на Америка да признае Крим. Разбирайки, че Украйна няма да го признае“, посочи Зеленски.
В този контекст държавният глава на Украйна каза, че краят на войната трябва да е достоен и стабилен, „без да се създават нови рискове от война чрез възнаграждаване на агресора“. „Ние просто казваме, че ако някой иска да реши въпроси, които ни засягат и противоречат на украинската конституция или законодателство, Украйна няма да подкрепи такива споразумения“, подчерта Зеленски.
