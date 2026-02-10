Новини
Първият човек в Крим: Нямаме нужда западът да признава руския ни статут
  Тема: Украйна

Първият човек в Крим: Нямаме нужда западът да признава руския ни статут

10 Февруари, 2026 06:58, обновена 10 Февруари, 2026 06:03 662 35

  • крим-
  • русия-
  • украйна-
  • сергей аксьонов

Според Сергей Аксьонов, полуостровът върви по свой собствен път и е доказал, че може да се развива дори при сегашните обстоятелства

Първият човек в Крим: Нямаме нужда западът да признава руския ни статут - 1
Сергей Аксьонов, Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Крим не се нуждае западните страни да признават руския му статут на всяка цена. Това заяви Сергей Аксьонов, ръководителят на републиката, предава ТАСС.

"Въпросът е само на каква цена. Ако признаят като факт, като даденост, че изборът на гражданите на Крим, които бяха подкрепени от президента и гражданите на Руската федерация - е честен и законен, слава Богу, това би било известно отваряне на възможности за нас. Но ако това е обусловено от ултиматуми и изпълнение на някакви безсмислени искания на Европейския съюз - тогава по дяволите, ние изобщо не трябва да им обръщаме внимание“, заяви Аксьонов.

Според него Крим върви по свой собствен път и е доказал, че може да се развива дори при сегашните обстоятелства.

На 18 март 2014 г. руският президент Владимир Путин одобри споразумението между Русия и Крим за присъединяването на района към Русия.

Русия
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Оценка 4.3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тогава

    5 10 Отговор
    кво ривети кат вдовици

    Коментиран от #4

    06:05 10.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хайо

    1 0 Отговор
    Натискам да оценят статията и сам си сам ,след оценяването 3/1.Факти ?

    Коментиран от #6

    06:06 10.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Като нямате

    3 7 Отговор
    Нужда, защо постоянно искате да се признае за руски във всички преговори?

    Коментиран от #8

    06:08 10.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Това е руска пропаганда,

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Като нямате":

    защото всички които четем редовно форума на Факти бг знаем, че още големия пролетен Контранаступ освободи Крим с Леопардите.

    Коментиран от #27

    06:09 10.02.2026

  • 9 Копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Крим е руски":

    А нас тук какъв ни е кяра?

    06:10 10.02.2026

  • 10 пешо

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "ойо":

    Руската пропаганда има за цел глупака.

    06:11 10.02.2026

  • 11 Най-важната новина!

    3 3 Отговор
    Бандеровци искаха да подарят Крим на Епщайн, да прави гнусотии там, но номера им не мина. Удариха ги през пръстите.

    06:12 10.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Неутрално

    1 2 Отговор
    Поредният кандидат кобзончик.Укрите до един ще ви избият.

    06:14 10.02.2026

  • 14 Свободен

    1 2 Отговор
    Кой го пита пък този?!

    Коментиран от #25

    06:16 10.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Какво знаме се вее

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Аз само":

    над Крим?Каква валута харчат хората там и какъв език говорят?Отговаряйки си на тези въпроси, сам ще разбереш.

    Коментиран от #21

    06:23 10.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Браво на момчетооо

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Какво знаме се вее":

    верен отговор, печелите 100 000 евро... честито, продължавайте в същия дух :Д:Д:Д:Д

    06:25 10.02.2026

  • 22 Браво на момчетооо

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Я, дежа вю получавам, защо ли сякаш това вече съм го чел :Д:Д:Д:Д

    06:27 10.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Артилерист

    2 2 Отговор
    Много точно и на място изказване. Бившите 10-тина европейски империи, в сътрудничеството си с Русия, винаги са се опитвали да я третират като подчинените си сателити и да я ограбват като тях. Путин обаче стабилизира руската държава и в един момент отсече: от днес нататък всичко, което се купува от Русия, ще се плаща по международни цени. И стана най-мразения, охулван, ненавиждан, руган и прочие държавник. Те спретнаха войната срещу Русия чрез украинците, но Русия печели, Европа е в криза и все повече стават гласовете за възстановяване на сътрудничеството с Русия...

    Коментиран от #30

    06:28 10.02.2026

  • 25 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Свободен":

    Свободен си да тръгваш по кофите ,докато е рано и конкуренцията е още слаба ,а и камионите не са ги изпразнили .

    Коментиран от #28

    06:28 10.02.2026

  • 26 до лоното

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "А Контраступа и Перемогата":

    на маати

    06:29 10.02.2026

  • 27 Ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Това е руска пропаганда,":

    А бе и една колона беше тръгнала на парад в Киев ,ама знаете какво стана.От контранаступа руснаците още не могат да си върнат територии превзети в началото на войната .Единствения областен град Херкон и от там избягаха, но за това пък за стотен път АсвАбаждават Купянск и Покровск

    06:29 10.02.2026

  • 28 скопейке

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    бягай изправари пенсиите пре петëрачка

    Коментиран от #33

    06:30 10.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 канонир

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Артилерист":

    отваряй затвора банника идва

    06:31 10.02.2026

  • 31 абе та ене

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Абе":

    ве разширена тръба🤡

    Коментиран от #34

    06:32 10.02.2026

  • 32 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "А Контраступа и Перемогата":

    Перемогата и контранаступа докараха на крайна такава разруха и дългове, че има да възстановяват и плащат поне до края на 21 век. Тяхната "незалежност" и русофобия ги докараха до това плачевно положение. Иска им се да им подарят хиляди милиарди и да живеят на чужд гръб, както живяха на гърба на руснаците.

    06:32 10.02.2026

  • 33 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "скопейке":

    Хохохолите и наемниците се снимаха и опустушиха петьорачка в Курска област ,но в крайна сметка останаха там завинаги за храна на кучета ,чакали гарвани и дребни гризачи и костите им още се белеят .

    06:34 10.02.2026

  • 34 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "абе та ене":

    Лапуркай бе трррръбаррр и не изтурвай и капка от божествения нектар .

    06:36 10.02.2026

  • 35 Кажи му

    0 1 Отговор
    самогонщик и го остави!

    06:37 10.02.2026

Новини по държави:
