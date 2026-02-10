Първият дипломат на Русия: Не се съмнявам, че отговорът за европейците и Володимир Зеленски няма да бъде положителен

Руският външен министър Сергей Лавров не се съмнява, че Съединените щати няма да окажат подкрепа на европейските сили за интервенция в Украйна, пре ...