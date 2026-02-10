Крим не се нуждае западните страни да признават руския му статут на всяка цена. Това заяви Сергей Аксьонов, ръководителят на републиката, предава ТАСС.
"Въпросът е само на каква цена. Ако признаят като факт, като даденост, че изборът на гражданите на Крим, които бяха подкрепени от президента и гражданите на Руската федерация - е честен и законен, слава Богу, това би било известно отваряне на възможности за нас. Но ако това е обусловено от ултиматуми и изпълнение на някакви безсмислени искания на Европейския съюз - тогава по дяволите, ние изобщо не трябва да им обръщаме внимание“, заяви Аксьонов.
Според него Крим върви по свой собствен път и е доказал, че може да се развива дори при сегашните обстоятелства.
На 18 март 2014 г. руският президент Владимир Путин одобри споразумението между Русия и Крим за присъединяването на района към Русия.
Първият човек в Крим: Нямаме нужда западът да признава руския ни статут
10 Февруари, 2026 06:58, обновена 10 Февруари, 2026 06:03 662 35
Според Сергей Аксьонов, полуостровът върви по свой собствен път и е доказал, че може да се развива дори при сегашните обстоятелства
1 тогава
Коментиран от #4
06:05 10.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хайо
Коментиран от #6
06:06 10.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Като нямате
Коментиран от #8
06:08 10.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Това е руска пропаганда,
До коментар #5 от "Като нямате":защото всички които четем редовно форума на Факти бг знаем, че още големия пролетен Контранаступ освободи Крим с Леопардите.
Коментиран от #27
06:09 10.02.2026
9 Копейка
До коментар #2 от "Крим е руски":А нас тук какъв ни е кяра?
06:10 10.02.2026
10 пешо
До коментар #6 от "ойо":Руската пропаганда има за цел глупака.
06:11 10.02.2026
11 Най-важната новина!
06:12 10.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Неутрално
06:14 10.02.2026
14 Свободен
Коментиран от #25
06:16 10.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Какво знаме се вее
До коментар #17 от "Аз само":над Крим?Каква валута харчат хората там и какъв език говорят?Отговаряйки си на тези въпроси, сам ще разбереш.
Коментиран от #21
06:23 10.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Браво на момчетооо
До коментар #18 от "Какво знаме се вее":верен отговор, печелите 100 000 евро... честито, продължавайте в същия дух :Д:Д:Д:Д
06:25 10.02.2026
22 Браво на момчетооо
До коментар #19 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Я, дежа вю получавам, защо ли сякаш това вече съм го чел :Д:Д:Д:Д
06:27 10.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Артилерист
Коментиран от #30
06:28 10.02.2026
25 Ами
До коментар #14 от "Свободен":Свободен си да тръгваш по кофите ,докато е рано и конкуренцията е още слаба ,а и камионите не са ги изпразнили .
Коментиран от #28
06:28 10.02.2026
26 до лоното
До коментар #20 от "А Контраступа и Перемогата":на маати
06:29 10.02.2026
27 Ха ха
До коментар #8 от "Това е руска пропаганда,":А бе и една колона беше тръгнала на парад в Киев ,ама знаете какво стана.От контранаступа руснаците още не могат да си върнат територии превзети в началото на войната .Единствения областен град Херкон и от там избягаха, но за това пък за стотен път АсвАбаждават Купянск и Покровск
06:29 10.02.2026
28 скопейке
До коментар #25 от "Ами":бягай изправари пенсиите пре петëрачка
Коментиран от #33
06:30 10.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 канонир
До коментар #24 от "Артилерист":отваряй затвора банника идва
06:31 10.02.2026
31 абе та ене
До коментар #29 от "Абе":ве разширена тръба🤡
Коментиран от #34
06:32 10.02.2026
32 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #20 от "А Контраступа и Перемогата":Перемогата и контранаступа докараха на крайна такава разруха и дългове, че има да възстановяват и плащат поне до края на 21 век. Тяхната "незалежност" и русофобия ги докараха до това плачевно положение. Иска им се да им подарят хиляди милиарди и да живеят на чужд гръб, както живяха на гърба на руснаците.
06:32 10.02.2026
33 Ами
До коментар #28 от "скопейке":Хохохолите и наемниците се снимаха и опустушиха петьорачка в Курска област ,но в крайна сметка останаха там завинаги за храна на кучета ,чакали гарвани и дребни гризачи и костите им още се белеят .
06:34 10.02.2026
34 Абе
До коментар #31 от "абе та ене":Лапуркай бе трррръбаррр и не изтурвай и капка от божествения нектар .
06:36 10.02.2026
35 Кажи му
06:37 10.02.2026