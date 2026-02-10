Новини
Свят »
Италия »
Гневни на Мелони анархисти саботирали железопътната инфраструктура в Северна Италия ВИДЕО

Гневни на Мелони анархисти саботирали железопътната инфраструктура в Северна Италия ВИДЕО

10 Февруари, 2026 06:08, обновена 10 Февруари, 2026 05:16 581 7

  • анархисти-
  • влакове-
  • саботаж-
  • олимпиада-
  • италия

Те прекъснали движението на влаковете през първия ден на Зимните олимпийски игри заради "полицейското насилие при протестите"

Гневни на Мелони анархисти саботирали железопътната инфраструктура в Северна Италия ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Анархистка група пое отговорност за саботажа на железопътната инфраструктура в Северна Италия в събота и за прекъсването на движението на влаковете през първия ден на Зимните олимпийски игри, предаде Ройтерс.

Полицията съобщи за три отделни случая на различни места в събота сутринта, които са причинили закъснения от до 2 часа и половина за високоскоростните и регионалните влакове, особено в района на град Болоня. Нямаше пострадали хора и повредени влакове.

В изявление, разпространено в интернет, анархистка група заяви, че предприетите от премиера Джоржда Мелони строги репресии срещу протестите са направили конфронтацията по улиците „неефективна“ и са я принудили да търси други форми на протест.

„Следователно изглежда необходимо да се прибегне до нелегални методи, да се децентрализира конфликтът и да се разширят фронтовете, както и да се прибегне до самоотбрана и саботаж, за да се оцелее в предстоящите времена“, се казва в изявлението на анархистите.

Полицията към момента не е коментирала съдържанието на изявлението. Вицепремиерът Матео Салвини, който оглавява министерството на транспорта, обеща да залови анархистите.

„Ще направим всичко, за да... издирим и да разкрием тези бандити, където и да се крият, да ги вкараме в затвора и да се изправим срещу онези, които ги защитават“, написа той в „Екс“. „Да живеят Олимпийските игри, символ на Италия, която гради, вдъхновява емоции и никога не се предава“, добави Салвини.

Анархистите осъдиха Олимпийските игри и ги нарекоха „прослава на национализма“. Те заявиха, че събитието предоставя „тестова площадка“ за контрол над тълпите и наблюдение на движението на хората.

Малко след съботната атака срещу железопътната инфраструктура, малка група от около 100 протестиращи с качулки хвърлиха сигнални ракети и фойерверки по полицията, след като се отделиха от основната група на антиолимпийската демонстрация в Милано.

Мелони осъди протестиращите и извършителите на саботажи и ги нарече „врагове на Италия“.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    3 6 Отговор
    Тези "анархисти" подозрително мязат на Маша и пияни ватенки !!! Пачему ?

    Коментиран от #5

    05:19 10.02.2026

  • 2 хехе

    4 1 Отговор
    ама не са ли Баширов и Петров как са пропуснали да ги обвинят.

    Коментиран от #6

    05:22 10.02.2026

  • 3 Клиника Лектър

    2 3 Отговор
    Анархисти срещу фашисти

    05:23 10.02.2026

  • 4 Тези не са анархисти

    5 1 Отговор
    По-скоро някакви пapaзити от жабарско лявoлибераcтко НПO, захранвано с парите на европейските данъкоплатци от урсулите в Брюксел.

    05:24 10.02.2026

  • 5 смешник

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    като събуди проверили дали Путин не се е скрил под леглото ти.

    Коментиран от #7

    05:26 10.02.2026

  • 6 хихи

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    не ва те бири в zagния ти двор

    05:49 10.02.2026

  • 7 клоун

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "смешник":

    в лоното та ма муля ти

    05:50 10.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания