Зеленски говори за край на войната: очерта мрачен сценарий за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски коментира възможността за евентуален край на войната – и очертава мрачен сценарий, пише Focus.de.
В интервю за franceinfo Зеленски изрази увереност, че конфликтът може да бъде прекратен в рамките на една година. Същевременно подчерта екзистенциалното значение на войната за Украйна: „Ако загубим тази война, губим независимостта на страната си“, каза Зеленски.
Според него поражението би означавало край на украинския суверенитет.
Въпреки трудната ситуация, Зеленски вярва, че дипломатическото решение е възможно. Същевременно той предупреди за катастрофалните последици от потенциално руско превземане на Украйна. Заплахата от Русия е постоянно присъстваща, заяви президентът. Вече е имало няколко опита за покушение срещу него, които значително се отразяват на ежедневието му.
Най-малко 55 000 украински войници са били убити от началото на конфликта. „В Украйна официално, на бойното поле, броят на убитите войници е 55 000. [Към това трябва да се добави] голям брой хора, които Украйна смята за изчезнали“, каза Володимир Зеленски. Според няколко чуждестранни изследователски центъра обаче, действителният брой вероятно е много по-висок.
Окупираните територии са в основата на преговорите. Основният спорен въпрос остава сложният въпрос за територията. Москва настоява по-специално украинските сили да се изтеглят от районите, които все още са под техен контрол в Донецка област. От своя страна Украйна настоява за прекратяване на огъня на сегашната демаркационна линия и замразяване на фронта.
Зеленски заяви, че Русия „иска да причини повече страдания на украинците, за да приемат това, което „нашите американски приятели наричат компромис“. Но „това е ултиматум от“ Москва, твърди той.
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:55 09.02.2026
2 Атина Палада
11:57 09.02.2026
3 Шопо
11:58 09.02.2026
4 Край
11:58 09.02.2026
5 руската мечка
11:58 09.02.2026
6 Хахаха
11:58 09.02.2026
7 Атина Палада
11:58 09.02.2026
8 Зеленски
11:59 09.02.2026
9 Урсул Лайненов
11:59 09.02.2026
10 Конфедерация на бусовете
11:59 09.02.2026
11 стоян георгиев
11:59 09.02.2026
12 Урусл Лайненов
До коментар #7 от "Атина Палада":Да защото ще придобие нови обширни територии на запад
12:00 09.02.2026
13 Пич
12:00 09.02.2026
14 "Вторая" в Мире, пета
Нещастници, които нищо съществено не са дали на Цивилизацията.
12:01 09.02.2026
15 Копейки
12:01 09.02.2026
16 Памперса е пълен и ще експлодира
беше. А парата кой ще връща на европейските тротинетки? Ааааа не първо връщайте парата после бялата гаща с кафяво размахвайте.
12:01 09.02.2026
17 Варненец
12:02 09.02.2026
18 СМЕХОРИИ
12:02 09.02.2026
19 az СВО Победа 80
Нали щеше с решителен "контранаступ" да върне всички територии, барабар с Крим???
Нали щеше да разменя Курска област за Донбас???
Нали щеше да нанася "стратегическо поражение" на Русия???
Нали формулата беше "мир чрез сила"???
Сега що хленчи??? 🤣
12:02 09.02.2026
20 Софиянец
12:02 09.02.2026
21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
На Надрусания явно са му дали справката само за януари тази година...
12:02 09.02.2026
22 Питащ
До коментар #11 от "стоян георгиев":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
12:03 09.02.2026
23 Може и да не ти се
До коментар #3 от "Шопо":вярва, но веднъж вече го направи. В началните седмици на агресията, когато всички бяха отписали украинците.
12:03 09.02.2026
24 бай ДОНЧО
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ами няма вече паеи и будали да стават войници
12:04 09.02.2026
25 Зели,паааак се натегна на Тръмп...!
12:04 09.02.2026
26 Хихихи
12:04 09.02.2026
27 Путин
12:04 09.02.2026
28 Зависимоста отдавна я изгубихте
Продадохте я за без пари и то на такива, които не мислят доброто а ви нагласиха на килимчето.
С твоя помощ, разбира се.
12:05 09.02.2026
29 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
12:05 09.02.2026
31 Хихихи
12:06 09.02.2026
32 Какво ти пука
Баща ти може и да е бил ама ти не си.
12:06 09.02.2026
33 Да си го кажем правичката!
До коментар #4 от "Край":Вашите американски приятели,нали гушнаха редкоземните ви минерали,за друго,не сте им интересни...!
12:06 09.02.2026
36 хихи
12:07 09.02.2026
37 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #16 от "Памперса е пълен и ще експлодира":Няма проблеми, бункера ми е зареден до горе с памперси. От 4г. съм тук и имам запаси за още 4г 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
12:07 09.02.2026
38 Алексей Арестович
А иначе за 3 месеца щрак и падаме като гнил орех
12:08 09.02.2026
39 Те ги бяха запукали през
До коментар #14 от ""Вторая" в Мире, пета":втората световна война.
Видяхме как свърши.
А ти какво даде на света, gнидо?
Коментиран от #116
12:08 09.02.2026
40 Най скъпият бункер в света
До коментар #37 от "Розовото пони Путин 🦄":Е на наркомана в Иваново
Вознесенск.
Пазят го 1 рота от Ми 6
12:10 09.02.2026
41 ПУТИН друго каза :
До коментар #38 от "Алексей Арестович":" Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."
😂
12:10 09.02.2026
42 "По-голямата част мнения на депутати
12:14 09.02.2026
43 Безказарменик
До коментар #41 от "ПУТИН друго каза :":Това са доброволци а не редовна армия
А иначе
ЩРАК И ПАДАМЕ КАТО ГНИЛ ОРЕХ
ха ха ха
12:14 09.02.2026
44 Европеец
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Узрява ,узрява ама отвътре гнила..... Трябваше да бъде откъсната отдавна, защото зарази цялото поле..... Кой трябваше да е откъсне всички знаят, Ама защо не го направи вероятно само той си знае....
12:15 09.02.2026
45 варна
До коментар #43 от "Безказарменик":редовната руска армия 300хил. беше избита още при първоначалната атака 2022
Коментиран от #49, #57, #160
12:17 09.02.2026
46 Търновец
12:18 09.02.2026
47 татунчо 🍌
12:18 09.02.2026
48 Хахахаха
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Да узрява??? За кое? За това, че след 4 години война, рашите все още се молят ВСУ да се изтегли от Донецка област ли??? Копейки, за вас това ли е победата? Сега сравнете територията на раша с окупираната територия и си помислете, дали това си е струвало. А, рашата сега по-сигурна ли е? Понеже започнаха войната, заради собствената сигурност. Сега по-сигурни ли са рашите, като са изместили границата с 30-40 км от предишната граница?
Коментиран от #67, #130
12:19 09.02.2026
49 Ха ХаХа
До коментар #45 от "варна":Не е влизала редовна армия в Украйна.за да бъде избита
Коментиран от #74, #83, #90, #96
12:20 09.02.2026
50 Никой
Това са хора един вид - на "Слънцето" едва ли не - разчитат на случайности.
Ще стане много неприятно - Руснаците поне купуват имоти или изобщо - не "хленчат". Украинците са завистливи - както всички славяни - те са един вид - "шопите" на славянството.
12:20 09.02.2026
52 Руски колхозник
К0neле к’во стана, е кажи к’во стана
Нема кинти, нема нема кинти
Скоро няма да си зимам Бентли!
12:21 09.02.2026
53 Хахахаха
До коментар #12 от "Урусл Лайненов":Нови обширни територии на запад????? Хахахаха. Копей, виж колко е руската територия и виж колко е окупираната в Украйна! Окупираната територия в Украйна е по-малка от територията между две села някъде в Сибир. Окупираната територия е нищожна за раша, в сравнение с руската територия.
Коментиран от #81
12:22 09.02.2026
54 Град Козлодуй
До коментар #31 от "Хихихи":Защото Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #58, #64
12:22 09.02.2026
55 Кръвожаден трътлест мутант от Кривой Рог
Американски журналисти: Досиетата „Епстийн“ крият канибализъм, разчленяване на бебета, клипове с изтезания .
В един от най-тревожните документи от публикуваните се говори за канибализъм. Това е документ на детективския отдел на нюйоркската полиция от август 2019 г., появил се с новите публикации.
Сервирали са за ядене човешко месо .
12:22 09.02.2026
56 Отговарящ
До коментар #22 от "Питащ":Умряха за да замажат, как затъва Русия след 2014та. За да не трябва Путин да отговаря пред руснаците, защо всичко в Русия се разпада.
Направиха олимпиада в Сочи. Провери, как е сега там? Пълна разруха.
12:23 09.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Впечатлен
До коментар #54 от "Град Козлодуй":Изключително точно обобкение. По-добре не може да бъде казано.
12:24 09.02.2026
59 az СВО Победа 80
1. По отношение лъжата, че загубите на ВСУ са само 55 хиляди, обективен критерий е разрастването на гробищата в бивша Украйна.
2. Сателитна снимка на няколко гробища само в Запорожка област - Кушугумское, Матвеевское, Святого Николая, Правобережное показват, че те активно се запълват от началото на СВО. С помощта на сателитни снимки, алгоритъм и ИИ само в тези четири гробища в бивша Украйна има най-малко 30 000 души от ВСУ за периода 2022г.-2025г.
На лъжата краката са къси, ама просроченият е под пара и му е наредено да лъже като за последно!
🤣🤣🤣
12:24 09.02.2026
60 Тъпунгр
До коментар #56 от "Отговарящ":София е нужник пред Сочи
12:24 09.02.2026
61 да питам
12:24 09.02.2026
62 Соваж бейби
12:25 09.02.2026
63 Даммммммм
12:26 09.02.2026
64 Ха ХаХа
До коментар #54 от "Град Козлодуй":Руска грешка.
Остави го това робско племе са го такова турчолята и не се занимавай
От турски роби нищо не става
12:26 09.02.2026
65 Да,бе
12:26 09.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Познат на МВР
До коментар #48 от "Хахахаха":Тия жълт сняг ще ядат, ако им кажеш, че е руски деликатес. Промивката на мозъка проведена след руската окупация на 9ти не трябва да се подценява. Дори иначе разумни хора дават признаци на промиване на мозъка.
12:27 09.02.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 МГАНЧЕВ
Как не ти омръзна едн и също !???
12:29 09.02.2026
70 Ей Глу пи
До коментар #65 от "Да,бе":4 год са във война бе Смех и не са Световна бензиностанция.А в Русия хич не се радват на новите цени и новото ддс и данъци за фирмите.Ходят по магазините и реват ,че е скъпо.Я им виж заплатите в провинцията бе .
12:29 09.02.2026
71 Хитрец
До коментар #55 от "Кръвожаден трътлест мутант от Кривой Рог":Засега реално знаем, че Путин е се среща 1000 пъти във файловете на Епщайн, а руски официални лица над 9000 пъти.
Потвърдено! А тия твои твърдения са от фейсбука.
12:31 09.02.2026
72 Ъхъ ъхъ
До коментар #70 от "Ей Глу пи":Виж Сибир сш бе гювендиьо
Без война изчезваш.
12:31 09.02.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 А защо
До коментар #49 от "Ха ХаХа":тогава се казва специална военна операция, след като в нея участва само руското население облечено в униформи ?
12:31 09.02.2026
75 Ти ще родиш
До коментар #68 от "Ти ли бе":От твоите братушки чеченци якути буряти тувинци.Имаш избор руски иб рик.
12:33 09.02.2026
76 Русоед
До коментар #65 от "Да,бе":Недумай украинците са руснаци - думи на Путин. Но истината е друга. Ако руснаците в Маларусия са такива боклуци, то колкото по-приближаваш Урал по-дебилни и диви стават. Думи на Жириновски.
12:33 09.02.2026
77 Абе
До коментар #56 от "Отговарящ":И до от ти ходил ли си в Сочи. Даже по време на соца нямаше с какво да се сравни у нас. Такива празноглавци като теб са доказателство за промиването на мозъци.
12:34 09.02.2026
78 Русофобите поддържат Зеленски
Като национални предатели..Съд,Белене и Чукане на чакъл
12:34 09.02.2026
79 И вчера над 1000
12:34 09.02.2026
81 Да бе
До коментар #53 от "Хахахаха":Ама е по голяма от България.
Коментиран от #112
12:35 09.02.2026
82 Ха ХаХа
До коментар #79 от "И вчера над 1000":Укробоклук
12:36 09.02.2026
83 Хлъц
До коментар #49 от "Ха ХаХа":Бафти глупостите дето пишат някои. Безказармени джендърчета предполагам. Даже не знаят, какво е редовна армия.
Не ми било редовна армия, били доброволци. Тъпаци!
12:37 09.02.2026
84 Ти знаеш ли
До коментар #77 от "Абе":Че в тази убава страна всичко мисли за емиграция.По цял свят са плъзнали.Бягат от хубавото.Вожда им вдигна ддс то и данъците .Сега реват.
12:37 09.02.2026
85 Механик
12:37 09.02.2026
86 Да,бе
До коментар #76 от "Русоед":И македонците са обикновени посръбчени и погърчени българи също,като руските украинци.
12:38 09.02.2026
87 Омазана ватенка
12:38 09.02.2026
88 ДЕНАЦИФИКАЦИЯ
12:39 09.02.2026
89 Ти знаеш ли
До коментар #84 от "Ти знаеш ли":Че България от 9 млн. Стана на 5 млн. Благодарение на русофобиту предатели
12:39 09.02.2026
90 Айше
До коментар #49 от "Ха ХаХа":Щом не са редовна армия, значи са 2 милиона руски башибозук
12:39 09.02.2026
91 Отговарящ
До коментар #22 от "Питащ":За защита на цивилното население на Крим, Донецк и Луганск от бандеровската хунта на Зеленски загинаха хиляди герои НО НЕ ДВА МИЛИОНА. Над два милиона са убитите киевски нацюги
12:39 09.02.2026
92 Туй го кажи в Македония или Украйна
До коментар #86 от "Да,бе":Татарино !!!
Коментиран от #100, #122
12:40 09.02.2026
93 Ама никой нямаше да
До коментар #63 от "Даммммммм":разбере истината за книжния тигър (по определението на тръмп) и страхливото бункерно късо старче.
Сега бвече всички го знаят - тези са пародия на държава.
12:40 09.02.2026
94 аz CВО Победа 80
12:41 09.02.2026
95 Така е
До коментар #90 от "Айше":Во не са турски башибозук от помаци клали Батак и Перущица
12:41 09.02.2026
96 Втори път
До коментар #49 от "Ха ХаХа":А защо тогава се казва специална военна операция, след като в нея участва само руското население облечено в униформи ?
12:42 09.02.2026
97 Механик
Как м оже да твърди, че има само 55000 жертви за цялата СВО? Та само за последните месеци при размяна на тела на убити, Русия върна веднъж 6060, после няколко пъти по над 1000.
То ще излезе, че руснаците тичат по фронтовата линия и а някой укра падне, те го прибират?!
Та само в курската авантюра (по западни източници) укрите+наемниците са дали близо 30000.
12:42 09.02.2026
98 НЕ БОЙ СЕ ЗЕЛЕН
12:43 09.02.2026
99 Къде е редовната руска армия от 350 хил.
Къде са ватенките слес 4 години тридневна СВО.Ами в Донбас разбира се.
Избити и инвалидзирани ли са 2 милиона руснака?
Ами да разбира се.
12:44 09.02.2026
101 Подправения кантар
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
12:45 09.02.2026
102 Наблюдател
12:45 09.02.2026
103 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
12:45 09.02.2026
104 Ха ХаХа
И сърби и българи са Ла...но през което е минала каруца.
Това което е останало по колелото са македонците
12:45 09.02.2026
105 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:45 09.02.2026
106 Дедо ви...
12:45 09.02.2026
107 Подправения кантар
12:45 09.02.2026
108 Наистина
До коментар #71 от "Хитрец":А твоите внушения са от липсващо мозъчно вещество
12:45 09.02.2026
109 Билд
До коментар #97 от "Механик":36 руски генерала станаха на тор в Донбас.Някои и в Москва.
12:45 09.02.2026
110 А ГДЕ
12:47 09.02.2026
112 Хахахаха
До коментар #81 от "Да бе":Е като е по-голяма от България, какво? Колко е в сравнение с руската територия? За какво воюваха? Тази малка територия ли им трябваше? А всичко което изгубиха рашите в тази война ще го сметнеш ли? И какво е тази окупирана територия? Градове? Градове вече няма там, там са руини, който никой няма да оправи, там градове вече няма.
12:47 09.02.2026
113 Укри
Няма страшно, слагайте кубинките и на война в осрайна. Да не си забравите памперсите
12:48 09.02.2026
114 Простак
До коментар #112 от "Хахахаха":110%
12:49 09.02.2026
115 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
12:49 09.02.2026
116 Без помощта на Съединените Щати,днес
До коментар #39 от "Те ги бяха запукали през":Германия щеше да граничи зад Урал с Япония. И светът щеше да е едно по-добро място.
12:50 09.02.2026
117 Идиот
До коментар #116 от "Без помощта на Съединените Щати,днес":Само 8% е помоща на Щатите.
Окачи се на клон
12:51 09.02.2026
118 Още говори с ако, нима се надява на нещо
12:51 09.02.2026
119 ТАГАРЕНКО
12:52 09.02.2026
120 Дедо ви...
До коментар #110 от "А ГДЕ":Чете и се учи за да не се излага повече
12:52 09.02.2026
121 Късно е вече за
До коментар #115 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":капитулация. Русия пропусна момента, това трябваше да стане още февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на СВО, можеше Русия да има някаква изгода от тази операция. На този етап, каквото и да направи Русия, негативите са за нея. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0.
12:53 09.02.2026
122 Да,бе
До коментар #92 от "Туй го кажи в Македония или Украйна":Те това си го знаят без да им се казва,все пак навремето бабите им само за "татари"са се женели и деца са им раждали...
12:53 09.02.2026
123 Ха-ха
До коментар #105 от "Подправения кантар":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
12:54 09.02.2026
124 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #112 от "Хахахаха":Воюват за защита на етническите руснаци и техните МАЙЧИНИ ИМЕНА, ПРАВА И СВОБОДИ! Украйна е единствената страна в света, където президентът си смени името и учи селски диалект, наречен "мова".
Добре, че българите се осъзнахме навреме и не направихме гражданска война за турските имена!
12:55 09.02.2026
126 Божееее
12:55 09.02.2026
127 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #116 от "Без помощта на Съединените Щати,днес":Тогава следващите щяха да бъдат Великобритания и САЩ.
12:57 09.02.2026
128 Седни на.!.
До коментар #117 от "Идиот":В архивите пише друго. Освен това, сесере-то е върнало САМО 7 % от ленд лийза, защото нямат пари и в първата половина на 70-те години, Щатите им опрощават дълга... А 20 години по-късно, ги спасяват и от гладни бунтове.
Аре плувай.!.
12:58 09.02.2026
129 ...
До коментар #116 от "Без помощта на Съединените Щати,днес":За руския народ щеше да е по-добре.
12:58 09.02.2026
130 Орк
До коментар #48 от "Хахахаха":Май че зеленски моли първо за премирие, сега за мир...
12:59 09.02.2026
131 Не се плашой
До коментар #121 от "Късно е вече за":СВО ако не върви доброволно ша стани доброзорно... даже и Дончо го разбра и търси мир!!!
13:00 09.02.2026
132 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #128 от "Седни на.!.":Това, че САЩ и Русия са приятелски страни още от Руската империя няма нищо лошо. В САЩ живеят милиони етнически руснаци и никой не нарушава ТЕХНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ, както във фашистка Европа.
13:01 09.02.2026
133 Лиз ач евроатлантик
До коментар #2 от "Атина Палада":Ти 100% няма да дочакаш последния руснак
13:03 09.02.2026
135 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
13:06 09.02.2026
136 Тоя па...
13:07 09.02.2026
137 Симо
13:09 09.02.2026
138 Дали
13:10 09.02.2026
139 Това е
13:11 09.02.2026
140 ЗНАМЕТО У ФЕЙСА
13:12 09.02.2026
141 Ами
До коментар #137 от "Симо":все още има политическа независимост, доколкото нейните закони все още се пишат в Киев и върховния съд е пак там. След като ги вземат ЕС и това приключва.
13:12 09.02.2026
142 Град Козлодуй
До коментар #138 от "Дали":Така е приятел. Няма независими държави. Русия е един полумъртъв васал на Китай.
13:14 09.02.2026
143 Па съм я бе
13:14 09.02.2026
144 ЗЕВС
До коментар #2 от "Атина Палада":По кротко.Май ще се наложи да ти свия сърмите.
13:15 09.02.2026
146 Зелник предай се и вдигай белия байрак
13:19 09.02.2026
150 Опс
13:30 09.02.2026
151 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #142 от "Град Козлодуй":Отвори си днешия британски Телеграф, ще паднете центаците, какао пишет дори британците за Украйна
13:30 09.02.2026
152 абе мушмул
До коментар #128 от "Седни на.!.":"...сесере-то е върнало САМО 7 % от ленд лийза...", как не ви омръзнаха плитките опорки! Целия ленд лийз и бил на стойност 50 млрд., от тях само 22% се падат на СССР, лъвския пай е за Великобритания. Малко числа 18% от всички самолети, 12% от всички танкове. Виж за автомобилите, джиповете и камионите 400 000 бройки са доставили американците, руснаците са произвели около 200 000. Русия започва да плаща веднага с манган, желязна руда, нефт и въглища. Не са спирали да плащат дори по време на Виетнамската война! Към САЩ отиват и 45т. злато. Накратко-през 2006 година е последната вноска на руснаците по ленд лийза, изплатено всичко!
13:33 09.02.2026
153 Някой
13:34 09.02.2026
154 Урсуляк фон дер Бандер
До коментар #116 от "Без помощта на Съединените Щати,днес":Безспорни глупости...но друго и не може да се очаква от злобни комплексари
13:54 09.02.2026
155 Това е безспорен
До коментар #26 от "Хихихи":Факт
13:58 09.02.2026
156 Ха ха
До коментар #140 от "ЗНАМЕТО У ФЕЙСА":Щото няма български бандери. Ама от 85% русофили сред българите един не се намери с топки да иде да се бие за Путин.
14:09 09.02.2026
157 Това е безспорен
До коментар #107 от "Подправения кантар":Факт
14:09 09.02.2026
158 ГУР не спи
До коментар #106 от "Дедо ви...":Тоя го бяха бастисали, заради съучастието му в бунта на Пригожин. Щом го изкарват, значи са закъсали здраво за генерали.
14:10 09.02.2026
159 Лука
разкиснал
и
вкиснал
14:18 09.02.2026
160 Нов
До коментар #45 от "варна":Искаш да кажеш, че сега украинци и европейци отчаяно се мъчат да отбиват атаките на доброволци.
Мацко питай киевчани къде са тоалетните ( около блоковете и по улиците) и кога и как се къпят на студено и на тъмно. Иди на екскурзия в Киев или Харков ако ти стиска.
14:26 09.02.2026
161 Коко
Колко нули да прибавя за да получа реалните стойности?
Питам за един приятел!
14:51 09.02.2026
162 СтатиСтик
До коментар #161 от "Коко":Коки ,55000 хохохола са предали богу дух на бойното поле само от началото на 2026 г,пропуснали са тази деликатна подробност 😂😂😂.
14:55 09.02.2026
163 не може да бъде
15:25 09.02.2026
164 Диско жокер
15:58 09.02.2026
165 Лука
До коментар #115 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава .
16:41 09.02.2026
