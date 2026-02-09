Зеленски говори за край на войната: очерта мрачен сценарий за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски коментира възможността за евентуален край на войната – и очертава мрачен сценарий, пише Focus.de.

В интервю за franceinfo Зеленски изрази увереност, че конфликтът може да бъде прекратен в рамките на една година. Същевременно подчерта екзистенциалното значение на войната за Украйна: „Ако загубим тази война, губим независимостта на страната си“, каза Зеленски.

Според него поражението би означавало край на украинския суверенитет.

Въпреки трудната ситуация, Зеленски вярва, че дипломатическото решение е възможно. Същевременно той предупреди за катастрофалните последици от потенциално руско превземане на Украйна. Заплахата от Русия е постоянно присъстваща, заяви президентът. Вече е имало няколко опита за покушение срещу него, които значително се отразяват на ежедневието му.

Най-малко 55 000 украински войници са били убити от началото на конфликта. „В Украйна официално, на бойното поле, броят на убитите войници е 55 000. [Към това трябва да се добави] голям брой хора, които Украйна смята за изчезнали“, каза Володимир Зеленски. Според няколко чуждестранни изследователски центъра обаче, действителният брой вероятно е много по-висок.

Окупираните територии са в основата на преговорите. Основният спорен въпрос остава сложният въпрос за територията. Москва настоява по-специално украинските сили да се изтеглят от районите, които все още са под техен контрол в Донецка област. От своя страна Украйна настоява за прекратяване на огъня на сегашната демаркационна линия и замразяване на фронта.

Зеленски заяви, че Русия „иска да причини повече страдания на украинците, за да приемат това, което „нашите американски приятели наричат ​​компромис“. Но „това е ултиматум от“ Москва, твърди той.