Зеленски говори за край на войната: очерта мрачен сценарий за Украйна

9 Февруари, 2026 11:54 8 081 166

Ако загубим тази война, губим независимостта на страната си, подчерта украинският президент

Зеленски говори за край на войната: очерта мрачен сценарий за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски коментира възможността за евентуален край на войната – и очертава мрачен сценарий, пише Focus.de.

В интервю за franceinfo Зеленски изрази увереност, че конфликтът може да бъде прекратен в рамките на една година. Същевременно подчерта екзистенциалното значение на войната за Украйна: „Ако загубим тази война, губим независимостта на страната си“, каза Зеленски.

Според него поражението би означавало край на украинския суверенитет.

Въпреки трудната ситуация, Зеленски вярва, че дипломатическото решение е възможно. Същевременно той предупреди за катастрофалните последици от потенциално руско превземане на Украйна. Заплахата от Русия е постоянно присъстваща, заяви президентът. Вече е имало няколко опита за покушение срещу него, които значително се отразяват на ежедневието му.

Най-малко 55 000 украински войници са били убити от началото на конфликта. „В Украйна официално, на бойното поле, броят на убитите войници е 55 000. [Към това трябва да се добави] голям брой хора, които Украйна смята за изчезнали“, каза Володимир Зеленски. Според няколко чуждестранни изследователски центъра обаче, действителният брой вероятно е много по-висок.

Окупираните територии са в основата на преговорите. Основният спорен въпрос остава сложният въпрос за територията. Москва настоява по-специално украинските сили да се изтеглят от районите, които все още са под техен контрол в Донецка област. От своя страна Украйна настоява за прекратяване на огъня на сегашната демаркационна линия и замразяване на фронта.

Зеленски заяви, че Русия „иска да причини повече страдания на украинците, за да приемат това, което „нашите американски приятели наричат ​​компромис“. Но „това е ултиматум от“ Москва, твърди той.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 102 гласа.
  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    149 24 Отговор
    Я, ZEлената тиква започна да У-зрява🤔

    Коментиран от #24, #44, #48

    11:55 09.02.2026

  • 2 Атина Палада

    23 128 Отговор
    До последния руснак....

    Коментиран от #133, #144

    11:57 09.02.2026

  • 3 Шопо

    24 108 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    Коментиран от #23

    11:58 09.02.2026

  • 4 Край

    132 7 Отговор
    “ вашите американски приятели” ги интересувате само доколкото се биете с руснаците.

    Коментиран от #33

    11:58 09.02.2026

  • 5 руската мечка

    22 110 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #35

    11:58 09.02.2026

  • 6 Хахаха

    116 11 Отговор
    Този като хвана магарето за.... И позна, че е мъжко. Браво

    11:58 09.02.2026

  • 7 Атина Палада

    27 91 Отговор
    След краят на СВО,Русия ще бъде преформатирана !

    Коментиран от #12

    11:58 09.02.2026

  • 8 Зеленски

    56 11 Отговор
    Няма ако!

    11:59 09.02.2026

  • 9 Урсул Лайненов

    95 10 Отговор
    Зеленски може да победи Русия с помощ от Столипиново и Факултето

    Коментиран от #147

    11:59 09.02.2026

  • 10 Конфедерация на бусовете

    82 10 Отговор
    Подкрепяме напълно казаното от г-н Зеленски за 55 000, въпреки че през минали месец превозихме до фронтовата линия 56 000!

    11:59 09.02.2026

  • 11 стоян георгиев

    117 14 Отговор
    Ти да видиш? Наркомана да не е изтрезнял и видял реалността 😅 късно е зеле, 2 млн укри са денацифицирани, западните фашисти докараха страните си до рецесия, и ти и твоята смешна "държава" не сте им вече интересни!

    Коментиран от #22

    11:59 09.02.2026

  • 12 Урусл Лайненов

    60 11 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Да защото ще придобие нови обширни територии на запад

    Коментиран от #53

    12:00 09.02.2026

  • 13 Пич

    79 9 Отговор
    Зелю взе да светка !!! Зелю светна, че света се променя така , че на никой не му пука за Зелю!!! Започнаха удари срещу Папата, Далай Лама, бивши президенти на САЩ....... В тази нова обстановка - Зелю где...?!

    12:00 09.02.2026

  • 14 "Вторая" в Мире, пета

    22 82 Отговор
    година буксува под Харков, Херсон и в Донбас, а се бяха запътили да стигат до Лисабон... Тези пияни некадърници, ако Полша и Балтийските републики от север и Румъния от юг, ги запукат, юе ги пратят не отвъд Урал, а отвъд Сибир.
    Нещастници, които нищо съществено не са дали на Цивилизацията.

    Коментиран от #39

    12:01 09.02.2026

  • 15 Копейки

    22 68 Отговор
    Няма да се притеснявате. До 1 седмица Русия ще е спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирея, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. Няма да се изненадам ако превземе и САЩ. Не губете надежда.

    12:01 09.02.2026

  • 16 Памперса е пълен и ще експлодира

    78 7 Отговор
    А кво” стана ся? Нали Слава украйне
    беше. А парата кой ще връща на европейските тротинетки? Ааааа не първо връщайте парата после бялата гаща с кафяво размахвайте.

    Коментиран от #37

    12:01 09.02.2026

  • 17 Варненец

    67 8 Отговор
    Тоз пък, няма да униваш! Те първа имаш да връщаш млрд долари и евра заеми, а бандеровците само те чакат да подвиеш гръб и ще те обесят за назидане, че предасаш бамдеровската наци кауза 😁

    12:02 09.02.2026

  • 18 СМЕХОРИИ

    56 6 Отговор
    ти, КОГО ПИТА, ЧЕ ИСКАШ ДА СПИРАШ ВОЙНАТА

    12:02 09.02.2026

  • 19 az СВО Победа 80

    91 8 Отговор
    Хахаха, абе какъв е този песимизъм???

    Нали щеше с решителен "контранаступ" да върне всички територии, барабар с Крим???

    Нали щеше да разменя Курска област за Донбас???

    Нали щеше да нанася "стратегическо поражение" на Русия???

    Нали формулата беше "мир чрез сила"???

    Сега що хленчи??? 🤣

    12:02 09.02.2026

  • 20 Софиянец

    50 12 Отговор
    Да не свършиха "героите" на осрайна?

    12:02 09.02.2026

  • 21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    73 11 Отговор
    55 000 украински войници са загинали за 4 години ли?
    На Надрусания явно са му дали справката само за януари тази година...

    12:02 09.02.2026

  • 22 Питащ

    24 58 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #56, #91

    12:03 09.02.2026

  • 23 Може и да не ти се

    12 48 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    вярва, но веднъж вече го направи. В началните седмици на агресията, когато всички бяха отписали украинците.

    12:03 09.02.2026

  • 24 бай ДОНЧО

    40 6 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ами няма вече паеи и будали да стават войници

    12:04 09.02.2026

  • 25 Зели,паааак се натегна на Тръмп...!

    38 5 Отговор
    ,,..нашите американски приятели наричат ​​компромис“

    12:04 09.02.2026

  • 26 Хихихи

    44 6 Отговор
    Пффф, до довечера ще е напудрил носа и пак ще запее колко е велика крайна, аххахахах

    Коментиран от #155

    12:04 09.02.2026

  • 27 Путин

    45 5 Отговор
    Такова малко зелено човече, пък плаче.

    12:04 09.02.2026

  • 28 Зависимоста отдавна я изгубихте

    53 5 Отговор
    зеленопор!
    Продадохте я за без пари и то на такива, които не мислят доброто а ви нагласиха на килимчето.
    С твоя помощ, разбира се.

    12:05 09.02.2026

  • 29 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    47 7 Отговор
    МРАЧНИЯТ СЦЕНАРИИ Е ЗАРАДИ НЕГО И ЗАПАДНАЛИТЕ МУ КОМПРАДОРИ ОТ ЗАПАДНАЛАТА ЗАПАДНА ЕУРОПА

    12:05 09.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хихихи

    36 5 Отговор
    Що ли ме напушва на смях 😂

    Коментиран от #54

    12:06 09.02.2026

  • 32 Какво ти пука

    36 3 Отговор
    Нали не си украинец.
    Баща ти може и да е бил ама ти не си.

    12:06 09.02.2026

  • 33 Да си го кажем правичката!

    42 6 Отговор

    До коментар #4 от "Край":

    Вашите американски приятели,нали гушнаха редкоземните ви минерали,за друго,не сте им интересни...!

    12:06 09.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 хихи

    32 3 Отговор
    Н@т@ков@ли са го пък той се чуди, защо му искат да си плати..

    12:07 09.02.2026

  • 37 Розовото пони Путин 🦄

    9 42 Отговор

    До коментар #16 от "Памперса е пълен и ще експлодира":

    Няма проблеми, бункера ми е зареден до горе с памперси. От 4г. съм тук и имам запаси за още 4г 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #40

    12:07 09.02.2026

  • 38 Алексей Арестович

    30 9 Отговор
    Русия не води война, понеже сме свои.
    А иначе за 3 месеца щрак и падаме като гнил орех

    Коментиран от #41

    12:08 09.02.2026

  • 39 Те ги бяха запукали през

    35 5 Отговор

    До коментар #14 от ""Вторая" в Мире, пета":

    втората световна война.
    Видяхме как свърши.
    А ти какво даде на света, gнидо?

    Коментиран от #116

    12:08 09.02.2026

  • 40 Най скъпият бункер в света

    30 7 Отговор

    До коментар #37 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Е на наркомана в Иваново
    Вознесенск.
    Пазят го 1 рота от Ми 6

    12:10 09.02.2026

  • 41 ПУТИН друго каза :

    12 24 Отговор

    До коментар #38 от "Алексей Арестович":

    " Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."

    😂

    Коментиран от #43

    12:10 09.02.2026

  • 42 "По-голямата част мнения на депутати

    26 7 Отговор
    от Руската дума са, че е голяма грешка да бъдат искани каквито и да е територии срещу спиране на войната. "Русия вложи целия си финансов и военен ресурс в тази война. Никакви територии или условия не могат да оправдаят това, което Русия даде до момента. Тези варианти, както и да бъдат представяни, означават загуба. Русия трябва да настоява за връщането на цяла Украйна под политическото влияние на Москва. Само и единствено това би означавало победа за Русия и би осигурило стратегически и реални ползи за нас."

    12:14 09.02.2026

  • 43 Безказарменик

    25 3 Отговор

    До коментар #41 от "ПУТИН друго каза :":

    Това са доброволци а не редовна армия
    А иначе
    ЩРАК И ПАДАМЕ КАТО ГНИЛ ОРЕХ
    ха ха ха

    Коментиран от #45

    12:14 09.02.2026

  • 44 Европеец

    29 5 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Узрява ,узрява ама отвътре гнила..... Трябваше да бъде откъсната отдавна, защото зарази цялото поле..... Кой трябваше да е откъсне всички знаят, Ама защо не го направи вероятно само той си знае....

    12:15 09.02.2026

  • 45 варна

    8 49 Отговор

    До коментар #43 от "Безказарменик":

    редовната руска армия 300хил. беше избита още при първоначалната атака 2022

    Коментиран от #49, #57, #160

    12:17 09.02.2026

  • 46 Търновец

    37 4 Отговор
    Зеленски трябваше да върне Крим на Русия и да остави Северен поток, не виждам какъв е проблема. А вчера в Германия имаше протести - млади Германци не могат да намерят жилище под наем или много висок наем при рекордна безработица. Около 2 милиона Украинци бягат от служба в армията - и ЕС ги храни

    12:18 09.02.2026

  • 47 татунчо 🍌

    31 3 Отговор
    Работата отива на изуй гащи за наший зеля ! Ха-ха !

    12:18 09.02.2026

  • 48 Хахахаха

    8 39 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да узрява??? За кое? За това, че след 4 години война, рашите все още се молят ВСУ да се изтегли от Донецка област ли??? Копейки, за вас това ли е победата? Сега сравнете територията на раша с окупираната територия и си помислете, дали това си е струвало. А, рашата сега по-сигурна ли е? Понеже започнаха войната, заради собствената сигурност. Сега по-сигурни ли са рашите, като са изместили границата с 30-40 км от предишната граница?

    Коментиран от #67, #130

    12:19 09.02.2026

  • 49 Ха ХаХа

    19 6 Отговор

    До коментар #45 от "варна":

    Не е влизала редовна армия в Украйна.за да бъде избита

    Коментиран от #74, #83, #90, #96

    12:20 09.02.2026

  • 50 Никой

    29 5 Отговор
    Ще ни "залеят" побеснели и гладни украинци - те не са свикнали да работят - като масова проява.

    Това са хора един вид - на "Слънцето" едва ли не - разчитат на случайности.

    Ще стане много неприятно - Руснаците поне купуват имоти или изобщо - не "хленчат". Украинците са завистливи - както всички славяни - те са един вид - "шопите" на славянството.

    12:20 09.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Руски колхозник

    18 3 Отговор
    ...Леле, к’во стана, кажи к’во стана?
    К0neле к’во стана, е кажи к’во стана
    Нема кинти, нема нема кинти
    Скоро няма да си зимам Бентли!

    12:21 09.02.2026

  • 53 Хахахаха

    8 26 Отговор

    До коментар #12 от "Урусл Лайненов":

    Нови обширни територии на запад????? Хахахаха. Копей, виж колко е руската територия и виж колко е окупираната в Украйна! Окупираната територия в Украйна е по-малка от територията между две села някъде в Сибир. Окупираната територия е нищожна за раша, в сравнение с руската територия.

    Коментиран от #81

    12:22 09.02.2026

  • 54 Град Козлодуй

    8 28 Отговор

    До коментар #31 от "Хихихи":

    Защото Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #58, #64

    12:22 09.02.2026

  • 55 Кръвожаден трътлест мутант от Кривой Рог

    24 7 Отговор
    Зеленски попадна в досиетата "Епстийн" заради трафик на жени и деца от Украйна.
    Американски журналисти: Досиетата „Епстийн“ крият канибализъм, разчленяване на бебета, клипове с изтезания .
    В един от най-тревожните документи от публикуваните се говори за канибализъм. Това е документ на детективския отдел на нюйоркската полиция от август 2019 г., появил се с новите публикации.

    Сервирали са за ядене човешко месо .

    Коментиран от #71

    12:22 09.02.2026

  • 56 Отговарящ

    12 27 Отговор

    До коментар #22 от "Питащ":

    Умряха за да замажат, как затъва Русия след 2014та. За да не трябва Путин да отговаря пред руснаците, защо всичко в Русия се разпада.

    Направиха олимпиада в Сочи. Провери, как е сега там? Пълна разруха.

    Коментиран от #60, #77

    12:23 09.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Впечатлен

    4 15 Отговор

    До коментар #54 от "Град Козлодуй":

    Изключително точно обобкение. По-добре не може да бъде казано.

    12:24 09.02.2026

  • 59 az СВО Победа 80

    24 6 Отговор
    Накратко:

    1. По отношение лъжата, че загубите на ВСУ са само 55 хиляди, обективен критерий е разрастването на гробищата в бивша Украйна.

    2. Сателитна снимка на няколко гробища само в Запорожка област - Кушугумское, Матвеевское, Святого Николая, Правобережное показват, че те активно се запълват от началото на СВО. С помощта на сателитни снимки, алгоритъм и ИИ само в тези четири гробища в бивша Украйна има най-малко 30 000 души от ВСУ за периода 2022г.-2025г.

    На лъжата краката са къси, ама просроченият е под пара и му е наредено да лъже като за последно!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #66

    12:24 09.02.2026

  • 60 Тъпунгр

    23 7 Отговор

    До коментар #56 от "Отговарящ":

    София е нужник пред Сочи

    12:24 09.02.2026

  • 61 да питам

    6 20 Отговор
    верно ли Русия пак е изгонена от световната олимпиадата ?

    12:24 09.02.2026

  • 62 Соваж бейби

    19 5 Отговор
    Трябва да започнем с залагания кои ще му видат сметката ?Украинският народ или руснаците ,американците няма да го прибере като Горбачов да го пазят ,този много хора изби и много милиарди кредит остави .Остава му само време се моли да свърши по безболезнено.

    12:25 09.02.2026

  • 63 Даммммммм

    23 5 Отговор
    Всичко можеше да приключи, още до като руските войски, бяха обградили Украйна. Щяха да се разминат с отказ от НАТО и малко територия, малко в сравнение със сега. Най-големия плюс, щеше да бъде , опазването на милиони украински животи.

    Коментиран от #93

    12:26 09.02.2026

  • 64 Ха ХаХа

    5 13 Отговор

    До коментар #54 от "Град Козлодуй":

    Руска грешка.
    Остави го това робско племе са го такова турчолята и не се занимавай
    От турски роби нищо не става

    12:26 09.02.2026

  • 65 Да,бе

    21 5 Отговор
    Щото Украйна досега е била независима...За това проси пари от половината свят,че да плащат заплати и пенсии.Украинец е най-тъмната и ниска част на руската душа...

    Коментиран от #70, #76

    12:26 09.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Познат на МВР

    8 18 Отговор

    До коментар #48 от "Хахахаха":

    Тия жълт сняг ще ядат, ако им кажеш, че е руски деликатес. Промивката на мозъка проведена след руската окупация на 9ти не трябва да се подценява. Дори иначе разумни хора дават признаци на промиване на мозъка.

    12:27 09.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 МГАНЧЕВ

    5 0 Отговор
    До 5
    Как не ти омръзна едн и също !???

    12:29 09.02.2026

  • 70 Ей Глу пи

    6 20 Отговор

    До коментар #65 от "Да,бе":

    4 год са във война бе Смех и не са Световна бензиностанция.А в Русия хич не се радват на новите цени и новото ддс и данъци за фирмите.Ходят по магазините и реват ,че е скъпо.Я им виж заплатите в провинцията бе .

    Коментиран от #72

    12:29 09.02.2026

  • 71 Хитрец

    8 18 Отговор

    До коментар #55 от "Кръвожаден трътлест мутант от Кривой Рог":

    Засега реално знаем, че Путин е се среща 1000 пъти във файловете на Епщайн, а руски официални лица над 9000 пъти.
    Потвърдено! А тия твои твърдения са от фейсбука.

    Коментиран от #108

    12:31 09.02.2026

  • 72 Ъхъ ъхъ

    5 4 Отговор

    До коментар #70 от "Ей Глу пи":

    Виж Сибир сш бе гювендиьо
    Без война изчезваш.

    12:31 09.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 А защо

    6 3 Отговор

    До коментар #49 от "Ха ХаХа":

    тогава се казва специална военна операция, след като в нея участва само руското население облечено в униформи ?

    12:31 09.02.2026

  • 75 Ти ще родиш

    5 11 Отговор

    До коментар #68 от "Ти ли бе":

    От твоите братушки чеченци якути буряти тувинци.Имаш избор руски иб рик.

    Коментиран от #80

    12:33 09.02.2026

  • 76 Русоед

    4 13 Отговор

    До коментар #65 от "Да,бе":

    Недумай украинците са руснаци - думи на Путин. Но истината е друга. Ако руснаците в Маларусия са такива боклуци, то колкото по-приближаваш Урал по-дебилни и диви стават. Думи на Жириновски.

    Коментиран от #86

    12:33 09.02.2026

  • 77 Абе

    10 5 Отговор

    До коментар #56 от "Отговарящ":

    И до от ти ходил ли си в Сочи. Даже по време на соца нямаше с какво да се сравни у нас. Такива празноглавци като теб са доказателство за промиването на мозъци.

    Коментиран от #84

    12:34 09.02.2026

  • 78 Русофобите поддържат Зеленски

    9 6 Отговор
    Който унищожи българите в Украйна.
    Като национални предатели..Съд,Белене и Чукане на чакъл

    12:34 09.02.2026

  • 79 И вчера над 1000

    5 14 Отговор
    Ватенки дадоха фира в месните щурмове на ка Путин.

    Коментиран от #82

    12:34 09.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Да бе

    8 3 Отговор

    До коментар #53 от "Хахахаха":

    Ама е по голяма от България.

    Коментиран от #112

    12:35 09.02.2026

  • 82 Ха ХаХа

    12 5 Отговор

    До коментар #79 от "И вчера над 1000":

    Укробоклук

    12:36 09.02.2026

  • 83 Хлъц

    4 4 Отговор

    До коментар #49 от "Ха ХаХа":

    Бафти глупостите дето пишат някои. Безказармени джендърчета предполагам. Даже не знаят, какво е редовна армия.
    Не ми било редовна армия, били доброволци. Тъпаци!

    12:37 09.02.2026

  • 84 Ти знаеш ли

    6 6 Отговор

    До коментар #77 от "Абе":

    Че в тази убава страна всичко мисли за емиграция.По цял свят са плъзнали.Бягат от хубавото.Вожда им вдигна ддс то и данъците .Сега реват.

    Коментиран от #89

    12:37 09.02.2026

  • 85 Механик

    5 8 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    12:37 09.02.2026

  • 86 Да,бе

    9 5 Отговор

    До коментар #76 от "Русоед":

    И македонците са обикновени посръбчени и погърчени българи също,като руските украинци.

    Коментиран от #92

    12:38 09.02.2026

  • 87 Омазана ватенка

    5 8 Отговор
    Абе нали копейките щяха да умиргат за лева?

    12:38 09.02.2026

  • 88 ДЕНАЦИФИКАЦИЯ

    9 2 Отговор
    Първо в бандерия, после и у нас.

    12:39 09.02.2026

  • 89 Ти знаеш ли

    10 8 Отговор

    До коментар #84 от "Ти знаеш ли":

    Че България от 9 млн. Стана на 5 млн. Благодарение на русофобиту предатели

    12:39 09.02.2026

  • 90 Айше

    7 5 Отговор

    До коментар #49 от "Ха ХаХа":

    Щом не са редовна армия, значи са 2 милиона руски башибозук

    Коментиран от #95

    12:39 09.02.2026

  • 91 Отговарящ

    10 7 Отговор

    До коментар #22 от "Питащ":

    За защита на цивилното население на Крим, Донецк и Луганск от бандеровската хунта на Зеленски загинаха хиляди герои НО НЕ ДВА МИЛИОНА. Над два милиона са убитите киевски нацюги

    12:39 09.02.2026

  • 92 Туй го кажи в Македония или Украйна

    1 7 Отговор

    До коментар #86 от "Да,бе":

    Татарино !!!

    Коментиран от #100, #122

    12:40 09.02.2026

  • 93 Ама никой нямаше да

    5 5 Отговор

    До коментар #63 от "Даммммммм":

    разбере истината за книжния тигър (по определението на тръмп) и страхливото бункерно късо старче.
    Сега бвече всички го знаят - тези са пародия на държава.

    12:40 09.02.2026

  • 94 аz CВО Победа 80

    5 5 Отговор
    След разпадането си най-големият крематориум в Европа в Санкт Петербург отвори врати/пещи/🤣🤣🤣

    12:41 09.02.2026

  • 95 Така е

    4 2 Отговор

    До коментар #90 от "Айше":

    Во не са турски башибозук от помаци клали Батак и Перущица

    12:41 09.02.2026

  • 96 Втори път

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Ха ХаХа":

    А защо тогава се казва специална военна операция, след като в нея участва само руското население облечено в униформи ?

    12:42 09.02.2026

  • 97 Механик

    5 4 Отговор
    Зели пак фантазира. Влошава се с всеки изминал ден.
    Как м оже да твърди, че има само 55000 жертви за цялата СВО? Та само за последните месеци при размяна на тела на убити, Русия върна веднъж 6060, после няколко пъти по над 1000.
    То ще излезе, че руснаците тичат по фронтовата линия и а някой укра падне, те го прибират?!
    Та само в курската авантюра (по западни източници) укрите+наемниците са дали близо 30000.

    Коментиран от #109

    12:42 09.02.2026

  • 98 НЕ БОЙ СЕ ЗЕЛЕН

    8 2 Отговор
    В България има много бандери готови да умрат за тебе.

    12:43 09.02.2026

  • 99 Къде е редовната руска армия от 350 хил.

    3 11 Отговор
    Ами при Кобзон разбира се.
    Къде са ватенките слес 4 години тридневна СВО.Ами в Донбас разбира се.
    Избити и инвалидзирани ли са 2 милиона руснака?
    Ами да разбира се.

    12:44 09.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Подправения кантар

    9 3 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    12:45 09.02.2026

  • 102 Наблюдател

    7 0 Отговор
    Да би мирно седело, не би чудо видело!

    12:45 09.02.2026

  • 103 Подправения кантар

    7 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:45 09.02.2026

  • 104 Ха ХаХа

    5 1 Отговор
    Проф.Пашевич,Билград
    И сърби и българи са Ла...но през което е минала каруца.
    Това което е останало по колелото са македонците

    12:45 09.02.2026

  • 105 Подправения кантар

    5 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #123

    12:45 09.02.2026

  • 106 Дедо ви...

    16 3 Отговор
    Ген. "Армагедон" се връща на фронта. Путин е наредил тотална война до пълна победа

    Коментиран от #158

    12:45 09.02.2026

  • 107 Подправения кантар

    6 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #157

    12:45 09.02.2026

  • 108 Наистина

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "Хитрец":

    А твоите внушения са от липсващо мозъчно вещество

    12:45 09.02.2026

  • 109 Билд

    5 10 Отговор

    До коментар #97 от "Механик":

    36 руски генерала станаха на тор в Донбас.Някои и в Москва.

    Коментиран от #111

    12:45 09.02.2026

  • 110 А ГДЕ

    8 2 Отговор
    Кая Калас?

    Коментиран от #120

    12:47 09.02.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Хахахаха

    6 9 Отговор

    До коментар #81 от "Да бе":

    Е като е по-голяма от България, какво? Колко е в сравнение с руската територия? За какво воюваха? Тази малка територия ли им трябваше? А всичко което изгубиха рашите в тази война ще го сметнеш ли? И какво е тази окупирана територия? Градове? Градове вече няма там, там са руини, който никой няма да оправи, там градове вече няма.

    Коментиран от #114, #124

    12:47 09.02.2026

  • 113 Укри

    13 3 Отговор
    Гледай как укротроловете плачат.
    Няма страшно, слагайте кубинките и на война в осрайна. Да не си забравите памперсите

    12:48 09.02.2026

  • 114 Простак

    4 3 Отговор

    До коментар #112 от "Хахахаха":

    110%

    12:49 09.02.2026

  • 115 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    13 4 Отговор
    Сценарият е ясен. Капитулация, филтрация на населението от нацистки елементи, присъединяване към РФ под формата на Новорусия с централно управление от Кремъл, ОГРОМНИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО. Никаква промишленост. Аграрен край. Отваряне на границата към Европа за желаещите да напуснат територията.

    Коментиран от #121, #165

    12:49 09.02.2026

  • 116 Без помощта на Съединените Щати,днес

    7 13 Отговор

    До коментар #39 от "Те ги бяха запукали през":

    Германия щеше да граничи зад Урал с Япония. И светът щеше да е едно по-добро място.

    Коментиран от #117, #127, #129, #139, #154

    12:50 09.02.2026

  • 117 Идиот

    12 5 Отговор

    До коментар #116 от "Без помощта на Съединените Щати,днес":

    Само 8% е помоща на Щатите.
    Окачи се на клон

    Коментиран от #128

    12:51 09.02.2026

  • 118 Още говори с ако, нима се надява на нещо

    11 4 Отговор
    Украйна отдавна е победена, да се предават и да спестят малко животи, а това рядкото ще бъде линчуван от украинците.

    12:51 09.02.2026

  • 119 ТАГАРЕНКО

    13 4 Отговор
    Призовавам всички фенове на Зеленски утре в 6.00 на Централна гара. Тръгваме за кииф за защита на фюрето. Носете си топли дрехи и батерии.

    12:52 09.02.2026

  • 120 Дедо ви...

    6 2 Отговор

    До коментар #110 от "А ГДЕ":

    Чете и се учи за да не се излага повече

    Коментиран от #125

    12:52 09.02.2026

  • 121 Късно е вече за

    5 12 Отговор

    До коментар #115 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    капитулация. Русия пропусна момента, това трябваше да стане още февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на СВО, можеше Русия да има някаква изгода от тази операция. На този етап, каквото и да направи Русия, негативите са за нея. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0.

    Коментиран от #131

    12:53 09.02.2026

  • 122 Да,бе

    4 1 Отговор

    До коментар #92 от "Туй го кажи в Македония или Украйна":

    Те това си го знаят без да им се казва,все пак навремето бабите им само за "татари"са се женели и деца са им раждали...

    12:53 09.02.2026

  • 123 Ха-ха

    7 2 Отговор

    До коментар #105 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    12:54 09.02.2026

  • 124 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    9 7 Отговор

    До коментар #112 от "Хахахаха":

    Воюват за защита на етническите руснаци и техните МАЙЧИНИ ИМЕНА, ПРАВА И СВОБОДИ! Украйна е единствената страна в света, където президентът си смени името и учи селски диалект, наречен "мова".
    Добре, че българите се осъзнахме навреме и не направихме гражданска война за турските имена!

    12:55 09.02.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Божееее

    10 4 Отговор
    И като се има в предвид според USA специалист, че за 1 рашан х0х0лите дават 10 броя фира .... смятайте!!!! А и при тая сметка на Зелю където е пушечното месо след като прави повече от 7 мобилизации и пак не стигат... Плюс това гонят ги като дивеч по улици, заведения, домове и сокаци...

    12:55 09.02.2026

  • 127 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    8 3 Отговор

    До коментар #116 от "Без помощта на Съединените Щати,днес":

    Тогава следващите щяха да бъдат Великобритания и САЩ.

    12:57 09.02.2026

  • 128 Седни на.!.

    5 17 Отговор

    До коментар #117 от "Идиот":

    В архивите пише друго. Освен това, сесере-то е върнало САМО 7 % от ленд лийза, защото нямат пари и в първата половина на 70-те години, Щатите им опрощават дълга... А 20 години по-късно, ги спасяват и от гладни бунтове.
    Аре плувай.!.

    Коментиран от #132, #152

    12:58 09.02.2026

  • 129 ...

    4 2 Отговор

    До коментар #116 от "Без помощта на Съединените Щати,днес":

    За руския народ щеше да е по-добре.

    12:58 09.02.2026

  • 130 Орк

    9 5 Отговор

    До коментар #48 от "Хахахаха":

    Май че зеленски моли първо за премирие, сега за мир...

    12:59 09.02.2026

  • 131 Не се плашой

    8 3 Отговор

    До коментар #121 от "Късно е вече за":

    СВО ако не върви доброволно ша стани доброзорно... даже и Дончо го разбра и търси мир!!!

    13:00 09.02.2026

  • 132 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    9 5 Отговор

    До коментар #128 от "Седни на.!.":

    Това, че САЩ и Русия са приятелски страни още от Руската империя няма нищо лошо. В САЩ живеят милиони етнически руснаци и никой не нарушава ТЕХНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ, както във фашистка Европа.

    13:01 09.02.2026

  • 133 Лиз ач евроатлантик

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Ти 100% няма да дочакаш последния руснак

    13:03 09.02.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    4 7 Отговор
    Като гледам, какво се случи в Югославия и Украйна, изпитвам огромна признателност и уважение към партията ДПС и господин Ахмед Доган за това, че ни предпазиха от гражданска война.

    13:06 09.02.2026

  • 136 Тоя па...

    9 2 Отговор
    Ще влиза в ЕС, а се е затюхкал за "независимостта на страната". Луда работа

    13:07 09.02.2026

  • 137 Симо

    13 3 Отговор
    Украйна щяла да загуби суверенитета си????? Че какъв суверенитет има сега Украйна??? Икономически??? Институционален??? Политически??? Военен??? Какъв точно?? Че не се сещам.

    Коментиран от #141

    13:09 09.02.2026

  • 138 Дали

    9 4 Отговор
    ще е под управлението на Руската федерация или на ЕС, все тази. Украйна никога повече няма да бъде независима държава.

    Коментиран от #142

    13:10 09.02.2026

  • 139 Това е

    3 1 Отговор

    До коментар #116 от "Без помощта на Съединените Щати,днес":

    Безспорен факт.

    13:11 09.02.2026

  • 140 ЗНАМЕТО У ФЕЙСА

    12 2 Отговор
    Как така и една българска бандера не нарами пушката в окраина да мре за зеленски.

    Коментиран от #156

    13:12 09.02.2026

  • 141 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #137 от "Симо":

    все още има политическа независимост, доколкото нейните закони все още се пишат в Киев и върховния съд е пак там. След като ги вземат ЕС и това приключва.

    13:12 09.02.2026

  • 142 Град Козлодуй

    2 11 Отговор

    До коментар #138 от "Дали":

    Така е приятел. Няма независими държави. Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    Коментиран от #151

    13:14 09.02.2026

  • 143 Па съм я бе

    9 4 Отговор
    Украйна умря

    13:14 09.02.2026

  • 144 ЗЕВС

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    По кротко.Май ще се наложи да ти свия сърмите.

    13:15 09.02.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Зелник предай се и вдигай белия байрак

    10 3 Отговор
    После на почивка във Сибир за да си починеш !!!!!

    13:19 09.02.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Опс

    8 0 Отговор
    Не Ако,вие вече сте я загубили тази война,а обикновено губещия плаща.....

    13:30 09.02.2026

  • 151 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 1 Отговор

    До коментар #142 от "Град Козлодуй":

    Отвори си днешия британски Телеграф, ще паднете центаците, какао пишет дори британците за Украйна

    13:30 09.02.2026

  • 152 абе мушмул

    5 2 Отговор

    До коментар #128 от "Седни на.!.":

    "...сесере-то е върнало САМО 7 % от ленд лийза...", как не ви омръзнаха плитките опорки! Целия ленд лийз и бил на стойност 50 млрд., от тях само 22% се падат на СССР, лъвския пай е за Великобритания. Малко числа 18% от всички самолети, 12% от всички танкове. Виж за автомобилите, джиповете и камионите 400 000 бройки са доставили американците, руснаците са произвели около 200 000. Русия започва да плаща веднага с манган, желязна руда, нефт и въглища. Не са спирали да плащат дори по време на Виетнамската война! Към САЩ отиват и 45т. злато. Накратко-през 2006 година е последната вноска на руснаците по ленд лийза, изплатено всичко!

    13:33 09.02.2026

  • 153 Някой

    7 0 Отговор
    Като нищо Зеленски ще остане в историята като унищожителят на Украйна. Въпреки че всичко бе започнато от бандеровците и без тях тази война нямаше да я има изобщо.

    13:34 09.02.2026

  • 154 Урсуляк фон дер Бандер

    6 0 Отговор

    До коментар #116 от "Без помощта на Съединените Щати,днес":

    Безспорни глупости...но друго и не може да се очаква от злобни комплексари

    13:54 09.02.2026

  • 155 Това е безспорен

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хихихи":

    Факт

    13:58 09.02.2026

  • 156 Ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #140 от "ЗНАМЕТО У ФЕЙСА":

    Щото няма български бандери. Ама от 85% русофили сред българите един не се намери с топки да иде да се бие за Путин.

    14:09 09.02.2026

  • 157 Това е безспорен

    1 1 Отговор

    До коментар #107 от "Подправения кантар":

    Факт

    14:09 09.02.2026

  • 158 ГУР не спи

    1 6 Отговор

    До коментар #106 от "Дедо ви...":

    Тоя го бяха бастисали, заради съучастието му в бунта на Пригожин. Щом го изкарват, значи са закъсали здраво за генерали.

    14:10 09.02.2026

  • 159 Лука

    4 0 Отговор
    Нашия любим фюрер нещо се е
    разкиснал
    и
    вкиснал

    Коментиран от #166

    14:18 09.02.2026

  • 160 Нов

    6 1 Отговор

    До коментар #45 от "варна":

    Искаш да кажеш, че сега украинци и европейци отчаяно се мъчат да отбиват атаките на доброволци.
    Мацко питай киевчани къде са тоалетните ( около блоковете и по улиците) и кога и как се къпят на студено и на тъмно. Иди на екскурзия в Киев или Харков ако ти стиска.

    14:26 09.02.2026

  • 161 Коко

    3 1 Отговор
    „В Украйна официално, на бойното поле, броят на убитите войници е 55 000. Към това трябва да се добави голям брой хора, които Украйна смята за изчезнали“, каза Володимир Зеленски.

    Колко нули да прибавя за да получа реалните стойности?

    Питам за един приятел!

    Коментиран от #162

    14:51 09.02.2026

  • 162 СтатиСтик

    4 1 Отговор

    До коментар #161 от "Коко":

    Коки ,55000 хохохола са предали богу дух на бойното поле само от началото на 2026 г,пропуснали са тази деликатна подробност 😂😂😂.

    14:55 09.02.2026

  • 163 не може да бъде

    0 1 Отговор
    Не считам че изказването на Зеленски е особено мрачно -това де неговите типични лакъдии !?За мен този човек е пълен ..............!?Ако се водим от логиката на събитията трябва да си припомним от къде тръгна всичко да си припомним първото руски предложение последващото инските споразумения Истанбулското споразумение и т.н.!?От държавата Украйна се искаше да направи -според мен... но и според много експерти - отстъпки ли компромиси които нямаше с нищо да засегнат както целостта на държавата така и всички предимства с които разполагаше!?Но Украйна реши да постъпи по съветите на много "умни" хора- като Б.-Джонсън както бабата с коритото и златната рибка !?А като се поразровим във фактите -Русия наистина е била златната рибка за Украйна -и преди и сега!?Второ -защо им трябваше на украинците да се превръщат в острието на копие насочено срещу Русия -от какво произтичаше тази необходимост!!?но сега вече всичко няма никакво значение както и това какво мисли Зеленски -има значение само това какво мисли Путин и хората около него ...и Тръмп няма да повлияе особено ..той си има достатъчно други проблеми!?Има ясни индикации че руснаците вече са натрупали много сериозен запас боеприпаси и оръжия и имат обучени доброволци в резерв -според някои около 150 хил -според други около 300 хил!?Ще бъде съвсем нелогично ако тези неща не влезат в действие след 2-3-4 месеца ...след като украинците се изтощят критично!?

    15:25 09.02.2026

  • 164 Диско жокер

    1 0 Отговор
    Ако Украйна спечели войната, печелят народите във руската федерация, своята независимост! Залогът е голям, затова пyтьту се напряга, въпреки буксуването в рядката кал!

    15:58 09.02.2026

  • 165 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #115 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава .

    16:41 09.02.2026

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

