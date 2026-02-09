Новини
Първият дипломат на Русия: Не се съмнявам, че отговорът за европейците и Володимир Зеленски няма да бъде положителен
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Русия: Не се съмнявам, че отговорът за европейците и Володимир Зеленски няма да бъде положителен

9 Февруари, 2026 22:33, обновена 10 Февруари, 2026 05:02 3 159 65

САЩ никога няма да подкрепят европейските интервенционистки сили в Украйна, заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за НТВ

Първият дипломат на Русия: Не се съмнявам, че отговорът за европейците и Володимир Зеленски няма да бъде положителен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров не се съмнява, че Съединените щати няма да окажат подкрепа на европейските сили за интервенция в Украйна, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.

"Британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон, заедно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, открито се хвалят, че там ще бъдат разположени "експедиционни сили“ за силите за интервенция и че ще има "автоматична гаранция“, че САЩ ще ги подкрепят военно. Няма да навлизам в това как обсъждаме това с американците. Но ги попитахме дали това е вярно. Не се съмнявам, че отговорът за европейците и Володимир Зеленски няма да бъде положителен“, заяви руският външен министър в интервю за НТВ.

"А каква е същността на режима? Режим, който е забранил руския език във всички сфери: образование, медии, култура, ежедневие, каноничната Украинска православна църква и законодателно насърчава идеологията и практиката на нацизма, включително ритуални факелни шествия и други сатанински ритуали – ще остане ли този режим? Значи, те искат да предоставят гаранции за сигурност именно на този режим“, добави Лавров, отбелязвайки, че Вашингтон се вслушва в аргументите на Москва.

Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    25 33 Отговор
    Целта на ВСУ-50 000 мъртви орки на месец.

    Коментиран от #54

    22:35 09.02.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 25 Отговор
    РСФСР няма ли да смогне без лендлиз да се отдалечи от КУРСК?

    Коментиран от #5, #18, #27

    22:36 09.02.2026

  • 3 Омазана ватенка

    20 33 Отговор
    Конят е единственият, от кремълската шайка,който ще умре от естествена смърт поради естествени природни закони.

    Коментиран от #46

    22:37 09.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Димяща ушанка

    16 22 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Утре влизам в Киев с 200!!

    22:38 09.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цомчо Плюнката

    17 29 Отговор
    Руснаците са неможачи.Затова не можаха да отидат на олимпиадата.

    22:40 09.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 А защо руснаците се управляват от

    17 27 Отговор
    Идиоти?!Горките хора.

    Коментиран от #23, #52

    22:41 09.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Спецназ

    20 11 Отговор
    Руснаците ще си ги трепят както преди!

    ФАКТ!

    Коментиран от #26

    22:43 09.02.2026

  • 14 Фейк на часа

    26 9 Отговор
    Ще пратят т.н. миротворци да бъдат от смотаните държави като Румъния, България и прибалтийските голтаци. Аз едно време се борех за неутралитет, събирахме подписи за това, а сега честно казано не ми пука изобщо. Мен лично никой няма да ме бутне защото съм офицер от резерва. Те се нуждаят от пушечно месо, а това ще бъдат някои промити мозъци.

    Коментиран от #58

    22:45 09.02.2026

  • 15 Няма край

    13 16 Отговор
    руския СТРАХ, няма...

    22:46 09.02.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    11 27 Отговор
     "...Зеленски е забранил руския език във всички сфери..."

    Вече разбрахме че езика на лъжата е руския.
    Когато Юда е предал Иисус, го е казал на руски.
    Болярите и дворяните в Русия се говорили ня немски и френски, руския е бил за селяните.
    Ако искаш да излйжеш някого говори на руски 😆

    22:46 09.02.2026

  • 17 Тоя или е луд

    10 10 Отговор
    Или на луд се прави

    Коментиран от #20

    22:48 09.02.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ПИТАМ , щото им превзеха половината област , украинците , преди време

    22:48 09.02.2026

  • 19 Лятна ушанка

    10 9 Отговор
    Няма нужда от много приказки!
    Валякът мачка бавно и методично! И после се полага новият здрав асфалт!
    Върху здрава основа!!!

    Коментиран от #21, #22, #30

    22:49 09.02.2026

  • 20 Тц....

    9 7 Отговор

    До коментар #17 от "Тоя или е луд":

    От ферментирали овес е така

    22:50 09.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Отец Теофилий

    5 7 Отговор

    До коментар #19 от "Лятна ушанка":

    Ако те спипам добре ще полегнеш в бетонните основи.

    Коментиран от #33

    22:53 09.02.2026

  • 23 Всяка вечер милиарди хора по света

    14 15 Отговор

    До коментар #11 от "А защо руснаците се управляват от":

    Заспиват щастливи, че не са се родили руснаци.

    22:53 09.02.2026

  • 24 Кон нали 👇

    14 10 Отговор
    Киев за два дня и всьо?

    Коментиран от #34

    22:55 09.02.2026

  • 25 Даниел Немитов

    12 12 Отговор
    Лавров май е преял с лаврови клонки и халюцинира!? Взема мечтите си за реалност.

    23:00 09.02.2026

  • 26 Глюпости ,

    11 5 Отговор

    До коментар #13 от "Спецназ":

    За 1 400 Дня , жив украинец не остана ...🤭🤫

    Коментиран от #29

    23:00 09.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Никой

    10 9 Отговор
    Фашизмът в Украйна и в която и да е страна - не трябва да се подкрепя. В българия също сме имали фашизъм - ма те - страхливци - но все пак са убивали и деца.

    Но специално Русия е с много силен принос над това - "зло". САЩ са напълно съгласни с историческият принос на Русия - нямаше да има снимки в Техеран - Крим и Потсдам.

    Говорим за хуманни неща.

    Коментиран от #32, #38, #39, #43

    23:06 09.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Владимир Путин, президент

    11 15 Отговор

    До коментар #19 от "Лятна ушанка":

    "...Валякът мачка бавно и методично..."

    Само дето валяка олекна с 500 000 ватници и буксува дори по нанадолнище. Няма край руския позор !!!

    Коментиран от #35

    23:07 09.02.2026

  • 31 доказано

    11 14 Отговор
    Руснаците са най-страхливата нация в света

    23:08 09.02.2026

  • 32 Украин

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "Никой":

    Нацизм идеология за интелигентни люди, вижу что ти нет из них!

    23:10 09.02.2026

  • 33 Лятна ушанка

    5 5 Отговор

    До коментар #22 от "Отец Теофилий":

    Можеш да ме спипаш само за шланга, ама ще ме е гнус да ти дам да го пипаш... Тва по манастирите кви ги вършите...

    23:13 09.02.2026

  • 34 Ами той Киев капитулира

    9 9 Отговор

    До коментар #24 от "Кон нали 👇":

    за няколко дни и се нави да подпише в Истанбул! Четете бе! Кой принуди украинците да "побеждават" предлагайки милиарди и всякаква военна помощ???
    А ако са доволни от последиците след това, да обявяват ПОБЕДА и да вдигат белия байряк, че не само Украйна ще изчезне, но и ЕССР

    Коментиран от #49

    23:13 09.02.2026

  • 35 Лятна ушанка

    9 7 Отговор

    До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":

    Ти за валяка не мисли! Има кой да го бута! Ама на Зеления вече не остана кой да му дава... Че и бусовизацията яко боксува...

    23:16 09.02.2026

  • 36 Още новини от Украйна

    9 4 Отговор
    Китайските власти са инструктирали банките да намалят инвестициите си в американски държавни облигации, съобщава Bloomberg. Длъжностни лица са посъветвали финансовите институции да ограничат новите покупки на американски дългови ценни книжа, а тези със значителни дялове постепенно да намалят позициите си.

    На този фон цените на американските държавни облигации започнаха да спадат, а доларът също се понижи спрямо основните валути.

    23:17 09.02.2026

  • 37 Гориил

    9 5 Отговор
    За мен лично е важно и сериозно България, която обичам от младостта си, да не се окаже измамена и предадена от Европа.

    Коментиран от #40

    23:18 09.02.2026

  • 38 хаха🤣

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Никой":

    Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 памперси се продават по магазините, недейте така..🤣

    23:20 09.02.2026

  • 39 сдфдфадфа

    8 6 Отговор

    До коментар #28 от "Никой":

    Какво ще кажеш за комунизма който е братът на фашизма ?

    23:29 09.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ха ха хааа

    7 2 Отговор
    Многониковите се въодушевяват .. " Победа будет за нами !! Ама това беше едно време . 🤭😁🤫

    23:42 09.02.2026

  • 42 Украйна

    4 7 Отговор
    има право да решава как да се отнася с езика на нашествениците. А демагога лавров може да прави каквито иска свободни съчинения на тема сатанински ритуали

    23:52 09.02.2026

  • 43 България

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Никой":

    Родината само с главна буква пишете

    Коментиран от #48, #55

    00:04 10.02.2026

  • 44 Иванушка🇺🇸

    5 9 Отговор
    Руския Кон силно е притеснен че ще има европейски войски в Украйна. Не само армия но и тежки оръжия и далекобойни ракети ще възпира руския фашистки режим от продължаващата агресия на путин. Украйна ще бъде защитена от руския фашизъм. На американската перука Тръмп изобщо не му дреме за руснаците. А пък той не е вечен ще дойде нов президент и нещата ще се променят.

    Коментиран от #47

    00:08 10.02.2026

  • 45 Ай стига бе

    4 2 Отговор
    Тоя вече говорител на САЩ ли стана ??!

    00:20 10.02.2026

  • 46 Мутата

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Омазана ватенка":

    Да не налапаш на коня мухара

    00:33 10.02.2026

  • 47 Малката Мута

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Иванушка🇺🇸":

    Ванушкааа, ако невнимаваш коня ще ти разтвори подопашните бузи

    00:35 10.02.2026

  • 48 И да не забравяме

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "България":

    че трябва да се откажем без да се опъваме не само от националната си валута, но и от националния флаг, националния химн, националната История, националните традиции.....

    Но едно по едно всичко и ще се нареди!

    Коментиран от #53

    00:49 10.02.2026

  • 49 Марк Рюте

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ами той Киев капитулира":

    Дори и да изчезне Украйна, а и ЕС и НАТО с нея, това ще стане много бавно след години, което ще обявим за наша Победа, защото не стана за "три дня"!
    Не виждам щом този медиен трик работи сега, защо да проработи и тогава? Вече 3 години в употреба и не се изтъркал, нали?!

    01:03 10.02.2026

  • 50 Малко трътлесто еврейче от Кривой Рог

    3 3 Отговор
    Крим за три дня и всьо! Хахахаха!

    01:32 10.02.2026

  • 51 Артилерист

    3 0 Отговор
    Лавров може да се окаже прав за отношението на САЩ към европейците и режима в Украйна, но това в никакъв случай не означава, че американците ще са солидарни с Русия в духа на разговорите в Анкаридж. Американците са подли мръсници. Те са най-активни в опитите за блокиране на руските танкери и въобще продажбата на руските въглеводороди. За стойността на дадената "мъжка дума" от Тръмп в разговорите с Путин се сещам, как Джон Кенеди е напуснал ЗАСЕДАНИЕ на ПРАВИТЕЛСТВОТО, защото охраната му го известява, че го чака проститутка и той се "бави" при нея 20 минути. Това не е съчинено, а е документирано в досиетата на Епстийн...

    01:34 10.02.2026

  • 52 нннн

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "А защо руснаците се управляват от":

    Мани ги руснаците. Нашите управници са няколко обиколки напред по идиoтщинa.

    01:42 10.02.2026

  • 53 Не се

    2 5 Отговор

    До коментар #48 от "И да не забравяме":

    отказваме от лева, а се присъединяваме към еврозоната. А приказките за отказ от химн, флаг и история са неадекватни

    Коментиран от #56

    01:50 10.02.2026

  • 54 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Така го обявиха украинските фашисти, но как мислиш, че могат да постигнат това.... Под заглавието е грешно..... Лавров допуска в случая грешка... Ще подкрепят при определени обстоятелства... Но остава да видим кай крив, кой прав....

    Коментиран от #57

    03:04 10.02.2026

  • 55 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "България":

    Родината стана едно сантиментално понятие и за съжаление вече губи значение... Та за това вероятно човека е написал България с малка буква.... А ти се готви да станеш федерист, последното глупаво начинание на кликата на урсула...

    03:18 10.02.2026

  • 56 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Не се":

    Коментара ти е неадекватен....

    Коментиран от #59

    03:22 10.02.2026

  • 57 Европеец

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "Европеец":

    се наричаш, а разбиранията ти свързани с фашизма са тотално сбъркани, остава да изкараш русия люлка на демокрацията

    Коментиран от #60

    03:37 10.02.2026

  • 58 Фоки

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Фейк на часа":

    Разбирам те. Не ти е лесно да си офицер от резерва. Особено от БНА, шапката не прощава на никого.

    03:44 10.02.2026

  • 59 Мнозинството

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Европеец":

    българи знаят своя химн и флаг и своята история, съжалявам ако не си сред тях

    Коментиран от #61

    03:47 10.02.2026

  • 60 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Европеец":

    Бих спорил с теб, само ако ми кажеш какво е демокрация и къде я виждаш.... Аз да ти кажа никъде не я виждам, може би само в мечтите на едни промити мозъци...

    03:53 10.02.2026

  • 61 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Мнозинството":

    Съжалявам себе си.... Отново коментара ти е повърхностен.... Но нека да спрем....

    03:57 10.02.2026

  • 62 Жокей

    2 1 Отговор
    Вехтият катър повтаря като пaпагал едно и също.

    04:14 10.02.2026

  • 63 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор
    Никой не пита нито Коня, нито Русия, нито таксиджията сложен за Президент. Русия просто ще бъде унищожена от С.А.Щ и съюзниците !!! Амин 🍌

    05:14 10.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 катърнян

    1 0 Отговор
    яко зоба ферментирал овес

    06:00 10.02.2026

