Руският външен министър Сергей Лавров не се съмнява, че Съединените щати няма да окажат подкрепа на европейските сили за интервенция в Украйна, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.
"Британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон, заедно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, открито се хвалят, че там ще бъдат разположени "експедиционни сили“ за силите за интервенция и че ще има "автоматична гаранция“, че САЩ ще ги подкрепят военно. Няма да навлизам в това как обсъждаме това с американците. Но ги попитахме дали това е вярно. Не се съмнявам, че отговорът за европейците и Володимир Зеленски няма да бъде положителен“, заяви руският външен министър в интервю за НТВ.
"А каква е същността на режима? Режим, който е забранил руския език във всички сфери: образование, медии, култура, ежедневие, каноничната Украинска православна църква и законодателно насърчава идеологията и практиката на нацизма, включително ритуални факелни шествия и други сатанински ритуали – ще остане ли този режим? Значи, те искат да предоставят гаранции за сигурност именно на този режим“, добави Лавров, отбелязвайки, че Вашингтон се вслушва в аргументите на Москва.
Първият дипломат на Русия: Не се съмнявам, че отговорът за европейците и Володимир Зеленски няма да бъде положителен
9 Февруари, 2026 22:33, обновена 10 Февруари, 2026 05:02 3 159 65
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #54
22:35 09.02.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5, #18, #27
22:36 09.02.2026
3 Омазана ватенка
Коментиран от #46
22:37 09.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Димяща ушанка
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Утре влизам в Киев с 200!!
22:38 09.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Цомчо Плюнката
22:40 09.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 А защо руснаците се управляват от
Коментиран от #23, #52
22:41 09.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Спецназ
ФАКТ!
Коментиран от #26
22:43 09.02.2026
14 Фейк на часа
Коментиран от #58
22:45 09.02.2026
15 Няма край
22:46 09.02.2026
16 Владимир Путин, президент
Вече разбрахме че езика на лъжата е руския.
Когато Юда е предал Иисус, го е казал на руски.
Болярите и дворяните в Русия се говорили ня немски и френски, руския е бил за селяните.
Ако искаш да излйжеш някого говори на руски 😆
22:46 09.02.2026
17 Тоя или е луд
Коментиран от #20
22:48 09.02.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ПИТАМ , щото им превзеха половината област , украинците , преди време
22:48 09.02.2026
19 Лятна ушанка
Валякът мачка бавно и методично! И после се полага новият здрав асфалт!
Върху здрава основа!!!
Коментиран от #21, #22, #30
22:49 09.02.2026
20 Тц....
До коментар #17 от "Тоя или е луд":От ферментирали овес е така
22:50 09.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Отец Теофилий
До коментар #19 от "Лятна ушанка":Ако те спипам добре ще полегнеш в бетонните основи.
Коментиран от #33
22:53 09.02.2026
23 Всяка вечер милиарди хора по света
До коментар #11 от "А защо руснаците се управляват от":Заспиват щастливи, че не са се родили руснаци.
22:53 09.02.2026
24 Кон нали 👇
Коментиран от #34
22:55 09.02.2026
25 Даниел Немитов
23:00 09.02.2026
26 Глюпости ,
До коментар #13 от "Спецназ":За 1 400 Дня , жив украинец не остана ...🤭🤫
Коментиран от #29
23:00 09.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Никой
Но специално Русия е с много силен принос над това - "зло". САЩ са напълно съгласни с историческият принос на Русия - нямаше да има снимки в Техеран - Крим и Потсдам.
Говорим за хуманни неща.
Коментиран от #32, #38, #39, #43
23:06 09.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Владимир Путин, президент
До коментар #19 от "Лятна ушанка":"...Валякът мачка бавно и методично..."
Само дето валяка олекна с 500 000 ватници и буксува дори по нанадолнище. Няма край руския позор !!!
Коментиран от #35
23:07 09.02.2026
31 доказано
23:08 09.02.2026
32 Украин
До коментар #28 от "Никой":Нацизм идеология за интелигентни люди, вижу что ти нет из них!
23:10 09.02.2026
33 Лятна ушанка
До коментар #22 от "Отец Теофилий":Можеш да ме спипаш само за шланга, ама ще ме е гнус да ти дам да го пипаш... Тва по манастирите кви ги вършите...
23:13 09.02.2026
34 Ами той Киев капитулира
До коментар #24 от "Кон нали 👇":за няколко дни и се нави да подпише в Истанбул! Четете бе! Кой принуди украинците да "побеждават" предлагайки милиарди и всякаква военна помощ???
А ако са доволни от последиците след това, да обявяват ПОБЕДА и да вдигат белия байряк, че не само Украйна ще изчезне, но и ЕССР
Коментиран от #49
23:13 09.02.2026
35 Лятна ушанка
До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":Ти за валяка не мисли! Има кой да го бута! Ама на Зеления вече не остана кой да му дава... Че и бусовизацията яко боксува...
23:16 09.02.2026
37 Гориил
Коментиран от #40
23:18 09.02.2026
38 хаха🤣
До коментар #28 от "Никой":Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 памперси се продават по магазините, недейте така..🤣
23:20 09.02.2026
39 сдфдфадфа
До коментар #28 от "Никой":Какво ще кажеш за комунизма който е братът на фашизма ?
23:29 09.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ха ха хааа
23:42 09.02.2026
42 Украйна
23:52 09.02.2026
43 България
До коментар #28 от "Никой":Родината само с главна буква пишете
Коментиран от #48, #55
00:04 10.02.2026
44 Иванушка🇺🇸
Коментиран от #47
00:08 10.02.2026
45 Ай стига бе
00:20 10.02.2026
46 Мутата
До коментар #3 от "Омазана ватенка":Да не налапаш на коня мухара
00:33 10.02.2026
47 Малката Мута
До коментар #44 от "Иванушка🇺🇸":Ванушкааа, ако невнимаваш коня ще ти разтвори подопашните бузи
00:35 10.02.2026
48 И да не забравяме
До коментар #43 от "България":че трябва да се откажем без да се опъваме не само от националната си валута, но и от националния флаг, националния химн, националната История, националните традиции.....
Но едно по едно всичко и ще се нареди!
Коментиран от #53
00:49 10.02.2026
49 Марк Рюте
До коментар #34 от "Ами той Киев капитулира":Дори и да изчезне Украйна, а и ЕС и НАТО с нея, това ще стане много бавно след години, което ще обявим за наша Победа, защото не стана за "три дня"!
Не виждам щом този медиен трик работи сега, защо да проработи и тогава? Вече 3 години в употреба и не се изтъркал, нали?!
01:03 10.02.2026
50 Малко трътлесто еврейче от Кривой Рог
01:32 10.02.2026
51 Артилерист
01:34 10.02.2026
52 нннн
До коментар #11 от "А защо руснаците се управляват от":Мани ги руснаците. Нашите управници са няколко обиколки напред по идиoтщинa.
01:42 10.02.2026
53 Не се
До коментар #48 от "И да не забравяме":отказваме от лева, а се присъединяваме към еврозоната. А приказките за отказ от химн, флаг и история са неадекватни
Коментиран от #56
01:50 10.02.2026
54 Европеец
До коментар #1 от "Българин":Така го обявиха украинските фашисти, но как мислиш, че могат да постигнат това.... Под заглавието е грешно..... Лавров допуска в случая грешка... Ще подкрепят при определени обстоятелства... Но остава да видим кай крив, кой прав....
Коментиран от #57
03:04 10.02.2026
55 Европеец
До коментар #43 от "България":Родината стана едно сантиментално понятие и за съжаление вече губи значение... Та за това вероятно човека е написал България с малка буква.... А ти се готви да станеш федерист, последното глупаво начинание на кликата на урсула...
03:18 10.02.2026
56 Европеец
До коментар #53 от "Не се":Коментара ти е неадекватен....
Коментиран от #59
03:22 10.02.2026
57 Европеец
До коментар #54 от "Европеец":се наричаш, а разбиранията ти свързани с фашизма са тотално сбъркани, остава да изкараш русия люлка на демокрацията
Коментиран от #60
03:37 10.02.2026
58 Фоки
До коментар #14 от "Фейк на часа":Разбирам те. Не ти е лесно да си офицер от резерва. Особено от БНА, шапката не прощава на никого.
03:44 10.02.2026
59 Мнозинството
До коментар #56 от "Европеец":българи знаят своя химн и флаг и своята история, съжалявам ако не си сред тях
Коментиран от #61
03:47 10.02.2026
60 Европеец
До коментар #57 от "Европеец":Бих спорил с теб, само ако ми кажеш какво е демокрация и къде я виждаш.... Аз да ти кажа никъде не я виждам, може би само в мечтите на едни промити мозъци...
03:53 10.02.2026
61 Европеец
До коментар #59 от "Мнозинството":Съжалявам себе си.... Отново коментара ти е повърхностен.... Но нека да спрем....
03:57 10.02.2026
62 Жокей
04:14 10.02.2026
63 Владимир Путин, президент
05:14 10.02.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 катърнян
06:00 10.02.2026