Руският външен министър Сергей Лавров не се съмнява, че Съединените щати няма да окажат подкрепа на европейските сили за интервенция в Украйна, предава агенция ТАСС, цитирана от Фокус.



"Британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон, заедно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, открито се хвалят, че там ще бъдат разположени "експедиционни сили“ за силите за интервенция и че ще има "автоматична гаранция“, че САЩ ще ги подкрепят военно. Няма да навлизам в това как обсъждаме това с американците. Но ги попитахме дали това е вярно. Не се съмнявам, че отговорът за европейците и Володимир Зеленски няма да бъде положителен“, заяви руският външен министър в интервю за НТВ.



"А каква е същността на режима? Режим, който е забранил руския език във всички сфери: образование, медии, култура, ежедневие, каноничната Украинска православна църква и законодателно насърчава идеологията и практиката на нацизма, включително ритуални факелни шествия и други сатанински ритуали – ще остане ли този режим? Значи, те искат да предоставят гаранции за сигурност именно на този режим“, добави Лавров, отбелязвайки, че Вашингтон се вслушва в аргументите на Москва.

Още новини от Украйна