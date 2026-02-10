"Старлинк" и Русия: какво се промени на фронта в Украйна?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Въпреки наложените ограничения за използването на "Старлинк" руската армия все още може да управлява дроновете си онлайн - благодарение на мрежови технологии, т.нар. Mesh мрежи. Става дума за мрежи от дронове, които се координират помежду си с помощта на модеми, инсталирани върху тях. Това разясни Сергей Бескрестов, съветник на министъра на отбраната на Украйна, в интервю за украинското Radio NV, откъси от което бяха публикувани в неделя, 8 февруари.

Как функционират Mesh мрежите?

Връзката между дроновете в Mesh мрежата се изгражда благодарение на това, че всеки модем е способен едновременно да предава сигнал на друг и да го приема. Така се създава верига от дронове във въздуха, която се запазва дори ако едно от звената излезе от строя. Онлайн управлението на безпилотните апарати от такава верига прави атаката по-точна, отколкото управлението на дрона с помощта на GPS, поясни още Бескрестов.

"Виждаме как руснаците атакуват в момента – това е друга история, това е управление на шахеди (бел. ред. дронове камикадзе) чрез радиомодеми, Mesh мрежи, но просто от Русия. За нас и лично за мен това е предизвикателство. Ще се занимаваме с тази история (...) Срамувам се, това трябваше да се направи много отдавна, още преди няколко месеца", каза още Бескрестов. Той не уточни как точно ще бъдат блокирани Mesh мрежите.

Мъск: Изглежда, че мерките са дали резултат

В началото на февруари американската компания SpaceX, създател на "Старлинк", предприе мерки по молба на Украйна, за да предотврати използването на сателитната връзка от руската армия. Разработените от компанията терминали спряха да работят при скорост 75-90 км/ч. Поради това инсталирането на такъв терминал на дрон с голям обсег стана по-малко ефективно. Освен ограниченията в скоростта, вече на територията на Украйна е необходима и специална верификация.

SpaceX въведе "бял списък", в който могат да бъдат включени само терминалите за сателитен интернет "Старлинк", използвани от украинската страна. Така руската армия загуби възможността да използва терминалите в Украйна.

"Изглежда, че предприетите от нас мерки за пресичане на неразрешеното използване на "Старлинк" от Русия са дали резултат. Уведомете ни, ако е необходимо да се предприемат допълнителни мерки", коментира основателят на SpaceX Илон Мъск в началото на февруари в мрежата Х.

С какви проблеми се сблъскаха руските военни?

В провоенните руски канали в "Телеграм" бяха докладвани сериозни проблеми сред руските войници с връзката на фронта. Наличието на интернет помага например на пилотите на дронове и командирите в щаба да получават изображения от камерите, инсталирани на тях, както и да поддържат комуникацията между войниците и дори да събират пари за нуждите на фронта, обяснява военният анализатор Ян Матвеев пред ДВ. Военният кореспондент на "Комсомолская правда" Александър Коц определи системата като "ахилесовата пета" на Русия. А според публикация на "Франкфуртер Рундшау", руски войски, сражаващи се в Украйна, са помолили за дарения на стари предаватели тип уоки-токи, след като връзката със сателитите на "Старлинк" е била прекъсната. Според данни, цитирани от изданието, над 90% от руските части в Украйна са били засегнати от загубата на връзката.

Други руски провоенни говорители и проправителствени военни експерти побързаха да опровергаят твърденията за незаменимостта на "Старлинк". Някои от тях говорят за руски аналози на терминалите. Матвеев предполага, че част от руската армия очевидно ще използва руски системи: "Но те са много малко. Те функционират много по-зле."

Русия не се намира в зоната на покритие на "Старлинк". Но руските военни сили купуваха терминали чрез трети страни и ги използваха по време на военни действия. "Тези устройства се продават в големи количества просто в магазините. А всички останали ще бъдат много по-трудни за закупуване и използване", казва още Матвеев.

Той обяснява, че при замяната на сателитната връзка с радиостанции може да възникнат сериозни трудности, тъй като на фронта работят средства, които предизвикват смущения в радиовръзката. Освен това руската армия изпитва недостиг на "достатъчно добри радиостанции".

Руските пропагандисти наблягат и на факта, че промените в работата на "Старлинк" са довели до затруднения и за армията на Украйна. Още през 2024 година Михаил Федоров, тогавашен министър на дигиталната трансформация, говори за голям брой "неофициални" терминали при украинските военни. Сега Киев поиска от SpaceX незабавно да блокира на международно признатата територия на страната всички устройства, които не са пряко свързани с Министерството на отбраната на Украйна.

На военните с частни терминали беше предложено да ги регистрират чрез специална електронна система, което доведе до временни проблеми с връзката и от украинската страна на фронта. "Проблеми имаше при онези, които не подадоха навреме списъците за частните терминали", коментира Сергей Бескрестов в Телеграм канала си.

Същевременно в края на миналата седмица той описа ситуацията от руска страна не просто като проблем, а като катастрофа. "Цялото управление на войските се срина. На много участъци щурмовите действия са спрени", обясни тогава той.

"Радио Свобода" и "Украинска правда" написаха в края на миналата седмица, позовавайки се на източници от Генералния щаб на украинската армия и украински военни кръгове, че след блокирането на нерегистрираните "Старлинк" терминали, въоръжените сили на Русия рязко са намалили броя на атаките на фронта. Според докладите на украинския Генерален щаб, на 5 и 6 февруари е имало съответно 56 и 62 бойни сблъсъка. Докато на 2, 3 и 4 февруари те са били съответно 147, 137 и 110.