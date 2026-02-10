Новини
И Москва поиска гаранции за сигурност в мирното споразумение за Украйна
  Тема: Украйна

И Москва поиска гаранции за сигурност в мирното споразумение за Украйна

10 Февруари, 2026 06:27, обновена 10 Февруари, 2026 05:32 709 12

МОК забранил на украински състезател да носи каска с изображения на загинали във войната спортисти

И Москва поиска гаранции за сигурност в мирното споразумение за Украйна - 1
Александър Грушко, Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Споразумението за уреждане на продължаващия от почти четири години конфликт между Русия и Украйна трябва да включва и гаранции за сигурност за Русия, заяви високопоставен руски дипломат, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

„Ние признаваме, че мирното уреждане на конфликта в Украйна трябва да вземе предвид интересите на Украйна в сферата на сигурността, но ключов фактор, разбира се, са и интересите на Русия в сферата на сигурността“, заяви пред „Известия“ заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Грушко.

Още новини от Украйна

„Ако погледнете внимателно и проучите изявленията на лидерите на Европейския съюз, никой не говори за гаранции за сигурността на Русия. Това е ключов елемент от мирното споразумение. Без него споразумение е невъзможно“, добави Грушко.

Руските и украинските преговарящи проведоха два кръга преговори през последните седмици с представители на САЩ в Обединените арабски емирства. Те не успяха да се договорят за мирно споразумение, но двете страни се споразумяха за първата размяна на военнопленници от пет месеца.

Гаранциите за сигурност за Украйна бяха една от основните теми на дискусиите, заедно с обхвата на руския контрол върху украинската територия и плана за възстановяване на Киев след войната.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви снощи, че документите за гаранциите за сигурност за Украйна са готови.

Грушко изброи елементи, които биха могли да бъдат включени в гаранции за сигурност за Русия.

Те включват отдавнашни искания на Москва, включително за забрана за членство на Украйна в НАТО, за отхвърляне на всякакво разполагане на войски от страни членки на НАТО в Украйна и за прекратяване на това, което той описа като използване на украинската територия за отправяне на „заплахи“ към Русия.

Двете страни се съгласиха в Абу Даби да участват в последващ кръг от дискусии, но все още не е определена дата. Зеленски заяви, че следващата среща ще се проведе в САЩ.

Украинският състезател по спускане с шейни Владислав Гераскевич заяви, че представител на Международния олимпийски комитет (МОК) му е казал, че му е забранено да носи каска с изображения на загинали във войната в Украйна спортисти по време на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, предаде Ройтерс.

Гераскевич каза, че Тошио Цурунага, представител на МОК, отговарящ за комуникацията между спортистите, националните олимпийски комитети и МОК, е отишъл в Олимпийското село, за да му съобщи това.

„Той каза, че причината е правило 50“, заяви Гераскевич.

Правило 50.2 от Олимпийската харта гласи: „В олимпийските обекти, съоръжения и други зони не се допускат никакви демонстрации или пропаганда на политическа, религиозна или расова основа“.

Гераскевич заяви, че каската, която е използвал по време на тренировките за Олимпийските игри в Милано-Кортина, вероятно ще трябва да бъде сменена.

По-рано МОК заяви, че не е получил официално искане от Украинския олимпийски комитет за използване на каската по време на състезанията, които започват на 12 февруари.

Гераскевич, който вдигна плакат с надпис „Не на войната в Украйна“ на Олимпийските игри в Пекин през 2022 г. дни преди началото на руската инвазия, каза, че възнамерява да спазва олимпийските правила, но същевременно ще се погрижи съдбата на Украйна да остане видима по време на Олимпийските игри.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Веднага

    8 1 Отговор
    Да му сложат вруга каска и да скача в окопа тоя Гераскевич ! Немедленно !

    05:37 10.02.2026

  • 2 Веднага

    7 2 Отговор
    Да му сложат друга каска и да скача в окопа тоя Гераскевич ! Немедленно !

    05:37 10.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    Коментиран от #5

    05:38 10.02.2026

  • 4 Готов за бой

    1 6 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никакви гаранции не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    05:44 10.02.2026

  • 5 Докато

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Има такива като тебе, България няма да просперира

    Коментиран от #9, #11

    05:51 10.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Доналд Тръмп, Президентът

    0 6 Отговор
    "....Москва поиска сигурност..."

    Ха-ха.....от Четири Года до молби за сигурност.
    Сигурността е за силните, нямам спомен С.А.Щ да са молели някого за сигурност. Ру3кото унижение е пълно и необратимо. Четири Года бой в Украйна, Четири Года
    молби, унижения, Четири Года пълен позор !!!
    Закривай губернията......

    Коментиран от #10

    05:54 10.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Покажи

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Докато":

    поне една страна в света, която просперира благодарение на бандеровците.

    06:02 10.02.2026

  • 10 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    Владимир Владимирович да прави федерация или конфедерация с Китай. И без това те вече са в Сибир. Да ги пусне до границата с Европа. Китайците и монголците го предлагат от ВСВ. Иска буфер с НАТО. Китайците ще му направят буфер. Колкото е взел до сега от Украйна стига.

    06:07 10.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

