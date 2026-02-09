Новини
Крими »
15-годишното момче от "Петрохан" е намерено клекнало с вплетени пръсти

15-годишното момче от "Петрохан" е намерено клекнало с вплетени пръсти

9 Февруари, 2026 17:37 6 052 117

  • петрохан-
  • убийство-
  • масово убийство-
  • околчица-
  • педофилия-
  • секс с деца

Извършва се аутопсия на трите тела, намерени вчера на връх Околчица. 15-годишното момче и 22-годишният мъж са с наранявания в областта на главата

15-годишното момче от "Петрохан" е намерено клекнало с вплетени пръсти - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Основната ни версия както за "Петрохан", така и за "връх Околчица" е убийство с последващо самоубийство или самоубийство.

Това съобщи заместник-ръководителят на Апелативна прокуратура София Наталия Николова на пресконференция заедно с ръководството на ГДНП за хода на разследването по случая "Петрохан".

Извършва се аутопсия на трите тела, намерени вчера на връх Околчица. 15-годишното момче и 22-годишният мъж са с наранявания в областта на главата, уточни bgonair.bg.

"15-годишното момче е било клекнало с вплетени пръсти на двете ръце", поясни Николова.

Аутопсията на 51-годишния мъж се извършва в момента на провеждане на пресконференцията.

"Категорично е установено, че няма следи от борба", коментира прокурорът.

В Петрохан смъртта е настъпила до 24 часа преди намирането на телата. За Околчица още е рано да се каже. В Петрохан телата били навън, при минусови температури.

А спонсорите ще бъдат разпитани, заяви началникът на отдел "Криминална полиция" в ГДНП Ангел Папалезов. Сред тях е кметът на София Васил Терзиев. Освен шестимата мъртви, няма други участници в сдружението.

"Всички оръжия са законни", поясни шефът на полицията Захари Васков. Трима от шестимата имат разрешителни. Откритите пистолети и пушки съвпадат с тях.

В прокуратурата има само един сигнал за педофилия. За паравовнното формирование имало гриф за секретно. От МВР проверяват дали и какви данни е имало при тях през годините.

Назад във времето т. нар. рейнджъри са помагали на граничари, на бракониери. Дори миналата година открили убиец с помощта на дрона си. В самата хижа нямало нищо незаконно.


Враца / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Умен

    17 50 Отговор
    Сектанти са си такива, нищо странно няма в случая!

    Коментиран от #11, #74

    17:39 09.02.2026

  • 2 Дориана

    54 18 Отговор
    Много ясно, убиецът го е накарал да заеме тази поза за да изглежда като вътрешно убийство.Да си зададем въпросите: Кой печели от убийството на шестимата без свидетели ? – Мафията и най – вече дървената мафия. Защо, купените и политически зависими институции бавеха разследването и информацията? – За да се прикрият неудобните факти. Как изтече информацията за местоположението на кемпера, който уж случайно бил намерен с мъртви тела? – За да бъде инсценирано убийство и самоубийство, за да се заличат следите и се сложи край на мафиотската развръзка.Жертвите могат да бъдат убити и от друг човек от упор, а отпечатъците по оръжието да бъдат изтрити. Камерите да бъдат умишлено унищожени.

    Коментиран от #3, #48

    17:41 09.02.2026

  • 3 Умен

    63 16 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Дървена мафия и 6 трупа! Това виц ли е? Стига с тия конспирации

    Коментиран от #10, #12

    17:43 09.02.2026

  • 4 ООрана държава

    61 4 Отговор
    На бг прокуратура не вярвам

    17:43 09.02.2026

  • 5 Дориана

    74 12 Отговор
    Явно се изпълнява поръчка на някого от властта за да се прикрие истината. Най - лесно е да се обвинят мъртвите във всичко , за което се сетят - от психично болни до педофили само и само да се прикрие мафията , което е в стила на корумпираните мафиоти. Истината е, че България се слави като най- корумпираната мафиотска държава в ЕС. За това имат заслуга Борисов и Пеевски с техните партии. Умишлено спираха всякакви реформи в Съд и Прокуратура, подкупваха МВР с огромни заплати и бонуси, назначаваха свои хора във всички институции с цел да ги завладеят. Тези хора са като отрова.Нямат място в Парламента и политиката.

    Коментиран от #6, #20, #92

    17:44 09.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    59 7 Отговор
    Прехвърлям ви това което написах за изтеклите записи, мисля че е актуално и за тук!!
    Показването на тези записи може да има две цели! Първо - внушение че някави сектанти малоумнци са замислили съзнателно самоубийство и се сбогуват преди деянието. Или - всичко е наред, разследваме в правилната посока!!! Но...... моите изводи са не за готвено самоубийство , а за хора , които знаят че са обречени , и се разделят за по голям шанс за оцеляване! Второто внушения е - службите вървят в правилната посока и държат нещата под контрол! Няма страшно граждани, знаем всичко!!! Знаете , ама аз бях първият който постви въпроса за Нови Искър !!! Ето ви още един въпрос - имали са записа и внимание - засекли движението на кемпера !!! Въпрос - къде дремаха та не го намериха ?! Как убийците го намериха?! Дали някой не им е дал данните на камерите, които са засекли кемпера?! Кой...?! Може ли да се предположи, че е от службите?!

    Коментиран от #40, #79

    17:47 09.02.2026

  • 8 Сила

    34 18 Отговор
    "Бащата" за 35 години откакто е познавал тоя психопат Калушев не е ли усетил , че нещо не е наред с тоя тип ..?!?

    Коментиран от #24, #69, #93

    17:49 09.02.2026

  • 9 Маро

    22 2 Отговор
    Престани да бъркаш в раната на хората!
    Ти не си човек, бе!

    17:50 09.02.2026

  • 10 Тоалетната хартия

    64 3 Отговор

    До коментар #3 от "Умен":

    Две прасета си говорят, едното пита другото""Абе верно ли е, че хората ни гледат и хранят та ,като пореснем да ни утрепят и изядат???""" А другото прасе отговара""Абе мани ги тия конспирации!!!""

    Коментиран от #113

    17:50 09.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дориана

    36 1 Отговор

    До коментар #3 от "Умен":

    Когато истината е неудобна тя се окачествява като конспирация.

    17:50 09.02.2026

  • 13 А на онази

    21 2 Отговор
    снимка с униформите пред хижата защо са шест души. Къде е калуша.

    Коментиран от #32

    17:52 09.02.2026

  • 14 Иван

    12 13 Отговор
    Българина освен от футбол и политика разбира и от криминалистика. То бива разбирачи,ама се излагате вече? Всякакви "експерти се изказват и само глупости

    17:54 09.02.2026

  • 15 кой му дреме

    6 20 Отговор
    на Путин се молело туй просташко племе бугарско най накрая да бъде изтребено

    17:54 09.02.2026

  • 16 Смърфиета

    2 11 Отговор
    Кеф кеф кеф кеф кеф кеф!!!!!!

    17:54 09.02.2026

  • 17 1488

    9 15 Отговор
    всеки ден се събуждам с усмивка че не съм се родил в бг к0чина

    Коментиран от #23

    17:55 09.02.2026

  • 18 Георги

    16 8 Отговор
    д то е ясно - на Околчоца смъртта е настъпила няколко минути след намиране на хората.

    17:56 09.02.2026

  • 19 Яни Макулев

    10 20 Отговор
    Аз се радвам, че синът ми Алекс е отишъл в самсарата със свещеното семе на Ламата в газът си. Сега съм спокоен.

    17:56 09.02.2026

  • 20 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    13 4 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    По големи мафиоти от нас нема. Обрахме спестяванията на хората, приватизирахме всичко създадено от народните маси. От отявлени комунисти, станахме върли капиталисти. Накърниха ни интересите в дърводобива и се стигна до всичко това.

    Коментиран от #33, #115

    17:57 09.02.2026

  • 21 Опааа

    12 13 Отговор
    Защо занимавате хората с някакви откачалки и педофили???

    Коментиран от #27

    17:58 09.02.2026

  • 22 Баба Яга

    29 3 Отговор
    "... убийство с последващо самоубийство или самоубийство." Първото самоубийство не е като второто, нали??!!?
    Това неграмотно писание от кого е сътворено?! Три пъти да се повтарят едни и същи констатации, които искат да ни втълпят мнението, че тия всинца са откачалки. А с пушката как е стреляно като удобен за собствените ръце изстрел?! Уж си вземат сбогом, кемперът е тръгнал, а се оказва че някой, може би дух, е изнесъл труповете навън и ги е подредил като за изложба. Петроханските партизани са духовни лица, нали.

    Коментиран от #26

    17:58 09.02.2026

  • 23 1488

    4 5 Отговор

    До коментар #17 от "1488":

    как е в оркския к.неф

    17:59 09.02.2026

  • 24 Смърфиета

    10 10 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Всички са хомосексуалисти, освен това Калущев имаще някаква харизма. Виждала съм го и съм слушала, не много, но съм чувала.

    18:00 09.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Смърфиета

    4 14 Отговор

    До коментар #21 от "Опааа":

    А с кво друго, с бъдещите наркомани Тервел и Малена Замфирови ли?

    18:02 09.02.2026

  • 28 Оракула от Делфи

    26 6 Отговор
    Удари по главата и пръстите вкопчани, и после изстрел от близо и пръстите пак вкопчени,
    някой се прави на следовател ,и ясно иска да насочи следата към религиозната версия ,
    но молят ли се хора, решили да се сбогуват и самоубият, и да станат мартири??????
    По скоро , простират ръце към Господ и очакват да ги приеме, ако действително има такива желания???
    Другия вариянт е, да се моли на убиеца да не го убива???
    Явно е, че имало борба за живота от всеки един, раните по телата , ни дават бегла представа в тази насока???
    Килъра е бил професионалист ??? "Земундския клан" , има този тип на разправа???

    18:03 09.02.2026

  • 29 Хмм

    19 5 Отговор
    убил го, ужас - директорката на училището, която е снабдявала Калушев с деца трябва да бъде дадена под съд, а всичко свършва така, защото свършили парите, спонсорите престанали да дават, "променили си отношението", ами то отношението на спонсорите винаги зависи от това кой е на власт

    18:03 09.02.2026

  • 30 Някой

    41 6 Отговор
    Абе защо не пишете за новото развитие на случая:

    "Колоната от четири джипа е преминала в района на прохода броени часове преди тройната екзекуция в хижата. Новата следа в разследването на шесторното убийство изплува от емоционален пост на близка до една от жертвите - Ивайло Иванов"

    С колкото хора сме коментирали - никой не вярва във версията със самоубийствата! Тези хора са били убити!

    18:04 09.02.2026

  • 31 от Барека

    18 5 Отговор
    Намерете и прочетете "Нов седми труп изплува в мистериозната трагедия край Петрохан". Нищо от историите на службите не е това, което е.

    18:05 09.02.2026

  • 32 Умен

    14 3 Отговор

    До коментар #13 от "А на онази":

    Петима мъже с оръжия,камери ,може и датчици за движения да имат,как ще ги убие някой ,без съпротива! И то всички в главата застреляни!

    18:12 09.02.2026

  • 33 Ами

    11 6 Отговор

    До коментар #20 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    доказания мафиот - буци/ Буда що не го споменаваш ?! Или сте в един отбор ?!

    18:14 09.02.2026

  • 34 Спиро

    18 3 Отговор
    Това са само бушоните, тука става на въпрос за много пари и издънка. Ще има и още, сигурно извън територията на Бг, може и да се разбере нещо, но никой няма да посмее да го свърже с това. Никой не избива толкова много хора за тези глупости които се изписаха и изговориха.

    18:14 09.02.2026

  • 35 Международна

    12 4 Отговор
    експертиза от няколко места ! Всичко друго е мижи да те лажем ! Тотално безсрамие и никакъв респект , ни от живи , ни от мъртви !

    18:15 09.02.2026

  • 36 Твърде ритуално

    17 2 Отговор
    Позата наистина говори за сектантство, освен ако умишлено не е сложен в тази позиция. Тръпки ме побиват просто! Според мен изключително рано дават заключения и правят изводи разследващите. И все в една и съща посока клонят -убийство и самоубийство. Трябва много надълбоко да се рови, ако има воля за това, естествено

    18:18 09.02.2026

  • 37 незнайко

    9 2 Отговор
    "15-годишното момче е било клекнало с вплетени пръсти на двете ръце"
    Интересно обяснение при което не е ясно как клекнал чок ще бъде убит и ще остане в тази поза ?
    Какво още ще ни лъжат за да скрият истината не е ясно !
    Да видим сега бащата който беше СИГУРЕН в сина си какво ще каже, след като вече го няма на този свят ?

    18:20 09.02.2026

  • 38 ВСИЧКО Е ЯСНО

    10 1 Отговор
    Дори е по разгадаемо от порно филм. Знае се кое къде ще влезе излезе. Лошото е че порно звездите са наши мили ръководители и служби. МОЛЯ ВИ СПЕСТЕТЕ СИ УНИЖЕНИЕТО И УВАЖЕНИЕТО СИ. А И МОЛЯ ПИШИЩЕТИ НЕКА СПРЕМ ДА ИМ ПЪЛНИМ КАСИЧКИТЕ. ВСЕ ЕДНО И СЪЩО И НЕКОМПЕТЕНТНОСТ тези ни взимат за рибки. И се кефят как ни пускат стръвта и ние захапваме ЯКО. БОЙКОТ НА ВСИЧКИ. ДАНО ДОЧАКАМЕ СПАСИТЕЛЯ.

    18:20 09.02.2026

  • 39 Яко замитане на следите

    13 6 Отговор
    Кучета подскачат ...
    Хора се Хилят...


    МВР: ХОРАААААА ГОТВЯТ СЕ ЗА САМОУБИЙСТВО! ВЕРВАЙТЕ НИ!

    18:21 09.02.2026

  • 40 Категорично не вярвам

    20 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    На записа тримата са изключително спокойни, позицията на телата им, непринуденото им държание, според езика на тялото, с нищо не издава, че са притеснени, или че се канят да извършат нещо толкова сериозно. Даже се смеят, шегуват се нещо. Кучето и то, милото е супер безгрижно. Не вярвам на нищо вече!

    Коментиран от #84

    18:21 09.02.2026

  • 41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 5 Отговор
    ДЕТЕТО СЕ Е МОЛИЛО НА УБИЕЦА
    "БУДА" ОТ БАНКЯ
    .......
    ТВА САМО ЗЛАТКО БАРЕТАТА И ПОМАЦИТЕ МАРГИНИТЕ СА
    СПОСОБНИ НА ТАКИВА ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

    18:22 09.02.2026

  • 42 Ддд

    10 2 Отговор
    Мисля че журналистическата етика е непозната на списвачите и всевъзможни "експерти" . Престанете да публикувате гадории за жертвите и пощадете близките им. Нали самите "компетентни" твърдят че все още са в "начален етап на разследването", каквото и да означава това след повече от седмица и 6 жертви

    18:22 09.02.2026

  • 43 Госあ

    3 1 Отговор
    Първо: По чл. 169 на ЗОС можеш да възложиш на неправителствена организация да издава актове за установяване на административни нарушения. Същото е в Закона за рибарството, същото е в Закона за лова. В повечето закони има възможността да се възлага от държавата на неправителствени организации някакви функции. В случая обаче нямаме подобно нещо. Имаме подписано рамково споразумение, което касае общи действия за мониторинг, изследване, наблюдение, образование. Това са дейности, които всеки може да прави"
    Второ: оръжията на т.нар. “паравоенна организация” са два пистолета и една пушка
    Трето: Назад във времето т. нар. рейнджъри са помагали на граничари, на бракониери. Дори миналата година открили убиец с помощта на дрона си.

    Коментиран от #83

    18:24 09.02.2026

  • 44 ???

    3 2 Отговор
    Когато телата са вън на минус градуса убийците топ профисионалисти са разчитали да се разводни малко часът на разлагане при стайна температура?

    18:25 09.02.2026

  • 45 Данев

    9 6 Отговор
    Четирите джипа, които са видяни да се движат в колона на кого са?Какво са правили там преди убийствата?Когато отговорят на тези въпроси тогава да пускат записи от камери на тримаата убити,които се сбогуват и разделят, защото най-вероятно Калушев е прекратил дейността на агенцията поради натиск отгоре.Може би четирите джипа са на тези,които са "отгоре" и са им казали,че вече няма тука работа за тях и хижата повече няма да бъде със специален режим на действие и достъпът до планината да е свободен

    18:26 09.02.2026

  • 46 Цвете

    11 2 Отговор
    ОЩЕ СМЕ В НАЧАЛОТО НА 2026 ГОДИНА И ТОЛКОВА МНОГО ЛЪЖИ НА КУП НЕ БЯХ ЧЕЛА.ДАЙТЕ ЗАПИСИТЕ ОТ ВСЯКЪДЕ ,СЛЕД КАТО ИМАТЕ ТАКИВА.ТРУДНО МОЖЕШ ДА ИЗЛЪЖЕШ ЖИЛАВИЯ БЪЛГАРИН.ДАЙТЕ ВСИЧКИ ЗАПИСИ ,ИЛИ ГИ ПУБЛИКУВАЙТЕ НА МВР СТРАНИЦАТА.🙄🇧🇬🤔🇧🇬🙈🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #71

    18:26 09.02.2026

  • 47 Мафията краде и убива

    10 6 Отговор
    Приказки от шипковия храст или лъжите на мафията с шест трупа бонос от МВР, ДАНС и сарафовата прокуратура

    Коментиран от #60

    18:26 09.02.2026

  • 48 Секюритате

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Ти не чули как си взимат сбогом? За мене беше чест! Секта от всякъде!

    18:28 09.02.2026

  • 49 Дребен детайл

    7 6 Отговор
    Кучетата на са убити от тях бе а от убийците

    18:28 09.02.2026

  • 50 Стига вече

    8 1 Отговор
    Е стига де ...нали дървената мафия

    Васко терзиев даде ли брифинг или мълчи

    18:28 09.02.2026

  • 51 МИЛОТО ДЕТЕ.

    11 1 Отговор
    Клекнало със вплетени пръсти. А нали във кола бяха. А на родителите му мрете и вие. БАБАТА ДЯДОТО МИЛИ ВИЕ БЪДЕТЕ СИЛНИ. НАШЕТО ПОКОЛЕНИЕ Е СТОМАНА. УМНИ СТЕ БИЛИ ПРЕДВИДЛИВИ НО АЛЧНОСТТА НА ТОВА ПОКОЛЕНИЕ НЯМАТ ГРАНИЦИ.

    18:28 09.02.2026

  • 52 Пешо

    7 4 Отговор
    Само наркотици могат да обеснят поведението им. Хижата е била навялно наркокомуна, затова е имало деца и родителите не казват нищо.

    Коментиран от #80

    18:28 09.02.2026

  • 53 Давид

    9 3 Отговор
    Дс води война с еврейската мафия или тъй нареченият глобален запад . На територията на тази свещенна земя се води битка за духовното оцеляване на целият изток . Това са неща , които няма да ви се кажат . Тези жертви не са невинни , те са продукт на собствената им алчност , мерзост , извратеност и прочие . Не знам в тибет и където и да е в будистките храмове да има оръжейни складове или в индия в духовните центрове на судгуру или школата на учителя дънов да е имало арсенал от оръжия . Мислете ! А платените не мислете ;) за вас имаме лек ;)

    Коментиран от #76, #85

    18:30 09.02.2026

  • 54 Шерлок Холмс

    11 3 Отговор
    Според видеата, Калушев напуска хижта часове преди убийствата и пожара. Та се пита в задачата - КОЙ Е УБИЕЦЪТ ?

    18:31 09.02.2026

  • 55 Горкото дете

    8 1 Отговор
    Дано намери покой.

    Коментиран от #75

    18:33 09.02.2026

  • 56 ТЪЙ ...ТЪЙ ...

    11 2 Отговор
    Отново излиза , че са се изпозастреляли взаимно .......първата версия със която искат да ни излъжат отново !!!!! НАЗДРАВЕ !!!!!!!!

    Коментиран от #86

    18:34 09.02.2026

  • 57 Тишината

    7 1 Отговор
    Мързела, лесните пари. Дрогата. Будизъм. Лами

    18:35 09.02.2026

  • 58 Тодоров

    6 5 Отговор
    Най-логично изглежда тримата да са убити на Петрохан, а останалите да са взети за заложници първоначално - предводителят на групата и двамата младежи, но с оглед на последвалите събития, решават да убият и тях. Докато МВР или са пълни некадърници или се опитват да успят истинските убийци, докато са по петите им, а и не желаят да тревожат обществото, че сред нас има психопати, които с лека ръка избиват 6 човека, вкл. деца...

    18:35 09.02.2026

  • 59 Янчо

    8 0 Отговор
    Мястото е изключително труднопроходимо за леки автомобили и до него се стига само с високопроходима техника.Кемпера явно е бил Офроуд . Много оръжие-- какво и колко никой не знае.ЗА ДА ИМА ОРЪЖИЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ РАЗРЕШИТЕЛНО... Родиостанции и сателитен телефон.... Все още не са намерили космическия кораб и подводницата !!!

    18:35 09.02.2026

  • 60 Ми то.....

    7 1 Отговор

    До коментар #47 от "Мафията краде и убива":

    Затова всяка партия( мафия) се бори да назначи свои началник на мвр , данс , прокуратура ........ей сега вижте как чистят л@й...... .@ и убеждават , че стрелят сами себе си !!!!!

    18:38 09.02.2026

  • 61 зоолог

    10 1 Отговор
    Как така защитниците на кучета не са направили митинг и помен за изгорените в хижата кучета?
    Каква е разликата между софийската Мая и тези горски песове?

    Коментиран от #66

    18:41 09.02.2026

  • 62 Стоев

    9 1 Отговор
    Ако е имало и други хора освен шестимата ще е имало и повече следи оставени особенно на Околчица в снега. А на Петрохан камерите са щели да ги заснемат. Ако това се крие значи е било наказателна акция на държавен орган, който е взел правосъдието в свои ръце или по - точно разчиства терена и прикрива уликите. Ако е била хъб за имигранти или хашиш с протекция от висшестоящи държавни органи, мафията си има държава, тогава истината няма да се разкрие!

    18:42 09.02.2026

  • 63 Службите

    8 2 Отговор
    Не могат ли да разберат ,че като хвърлят кал върху убитите , хвърлят кал върху себе си.....

    18:43 09.02.2026

  • 64 Здрасти

    6 0 Отговор
    За какво са наливали пари спонсорите им?

    Коментиран от #72, #96

    18:44 09.02.2026

  • 65 Факт

    7 2 Отговор
    В района вили имат бивш шеф на МВР,шеф от разузнаването,къща на пашата,все отявлени русофили

    18:45 09.02.2026

  • 66 който ...

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "зоолог":

    Си е зъл си е зъл......повече нищо не може да се каже....

    18:46 09.02.2026

  • 67 СТАНА ЯСНО ЧЕ СА СЛЕДИЛИ И

    8 3 Отговор
    ХИЖАТА И КАРАВАНАТА НОООН СТОП И СА ПРАЩАЛИ КИЛЪРИ ПО. СЛЕДИТЕ ИМ ЗА ДА ГИ ОЧИСТЯТ НА ,ПОРЦИИ,, СПРЯМО ИЗРАБОТЕНАТА СХЕМА ЗА ПРЕД НАРОДЕЦА.....НЕ СЛУЧАЙНО ДАНС Е БИЛ ПЪРВИ ТАМ ШОТ Е СЛЕДЯЛ НА ЖИВО СЪБИТИЯТА В ХИЖАТА.

    18:47 09.02.2026

  • 68 Ами трудно е да останеш прав

    4 0 Отговор
    Като те гръмнат в главата

    18:48 09.02.2026

  • 69 Напомнящ

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Не е много сигурно,че и бащата е много наред с кратуната!!! Кой нормален родител ще си хариже детето на чужд човек,с оправданието,че нямал средства и време да се гриже за него?! Дни наред няма контакти със сина си,след като бяха намерени труповете край Петрохан,но той не се притеснявал и бил много спокоен?! И бил сигурен,че след някой ден ще се появят! Е,появиха се,но не точно както показваше "вътрешното усещане" на този ненормалник! Интересно е сега какво "усеща" и кого ще съди???

    18:48 09.02.2026

  • 70 Вече знаете !!!

    8 0 Отговор
    За какво ни има МВР и Прокоратура.

    18:49 09.02.2026

  • 71 ДАВАТ ИЗБИРАТЕЛНИ КАДРИ ЗА ДА

    6 2 Отговор

    До коментар #46 от "Цвете":

    НАГЛАСЯТ ДАНС ВЕРСИЯТА.

    18:51 09.02.2026

  • 72 Да си харчат

    5 2 Отговор

    До коментар #64 от "Здрасти":

    Как за какво. За кемпер Мерцедес 200000 евро, разни играчки дронове по 30000 и в един момент, след края на безхаберието на пдб им е прекратено дерибействснето. Кеша свършва изведнъж, отвикнали са да работят. Те са били будисти сред лукса.
    И бум. Няма пари.

    18:52 09.02.2026

  • 73 Любопитен

    9 1 Отговор
    Разследващите защо не показват снимките от дрона на убитите ????!? На тях има информация за всичко и за тия които са им теглили куршума !!!!!!!

    Коментиран от #91

    18:53 09.02.2026

  • 74 не уважаемий

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Умен":

    Това дето се внушава не е истина.....тези хора не са сектанти....

    Коментиран от #77

    18:54 09.02.2026

  • 75 Смърфиета

    2 3 Отговор

    До коментар #55 от "Горкото дете":

    Ами сега вече будисткият св. Петър му гледа греховете да му определи самсарата. Само искам да знам дали са почитали будисткия св. Петър и дали го има по ковьорчетата и плакатите по стените на хижата.

    18:54 09.02.2026

  • 76 за тебе

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Давид":

    има Немезида

    Коментиран от #97

    18:54 09.02.2026

  • 77 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "не уважаемий":

    Тогава що са се правели на сектанти и са се самоубили?

    18:55 09.02.2026

  • 78 Хи хи хи

    10 1 Отговор
    Ега ти службите , ега ти лъжите , ега ти държавата !

    18:56 09.02.2026

  • 79 ???

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Службите данс дават сигнала на таки-сърбите , те от своя страна свършват операцията професионално

    Коментиран от #82

    18:56 09.02.2026

  • 80 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Пешо":

    И то много.

    18:56 09.02.2026

  • 81 Трябва

    5 0 Отговор
    Целите записи да пуснат, ако е само това. Така 3 мин. 6 трупа са това. Един запис от едни разговори на ПДБ ги слушахме 4 часа, трябва и това. Тези 3 мн са нищо.

    18:57 09.02.2026

  • 82 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "???":

    Въобще не прекаляваш! Твърде вероятно е изпълнителите да са влезли отвън.

    18:58 09.02.2026

  • 83 Смърфиета

    0 3 Отговор

    До коментар #43 от "Госあ":

    Ето още един сектант, известен на форума като Китаеца! Китаец, няма ли да ходиш при Буда?

    Коментиран от #90

    18:59 09.02.2026

  • 84 Пич

    8 0 Отговор

    До коментар #40 от "Категорично не вярвам":

    И правилно!!! Ако си спомняш първоначалното мълчание и "незнание" на МВР и ДАНС , това е защото са умували дали да приключат нещата като битов инцидент - едни се напили, и пожар! Като не мина, правят следващото - удавят случая в информация от нелепици една след друга!!!

    19:02 09.02.2026

  • 85 Как бе

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Давид":

    Не си ли гледал шао лин, тъкан е с оръжия

    19:02 09.02.2026

  • 86 Да бе избили са се

    7 0 Отговор

    До коментар #56 от "ТЪЙ ...ТЪЙ ...":

    Ама някой ги е държал и е натискал спусъка .....версията на Манс и МВР ....също и на сарафов пръв приятел на тиквата !!!!!

    19:05 09.02.2026

  • 87 Закривай кочината

    5 0 Отговор
    Наречена България !

    19:08 09.02.2026

  • 88 Любопитен

    2 0 Отговор
    Абе къде е овчаря да намери и прокурорския син , че нашето мвр е безсилно ??????

    Коментиран от #89

    19:10 09.02.2026

  • 89 Полицаи от българия

    3 0 Отговор

    До коментар #88 от "Любопитен":

    Дреми ми на Ку....... аз чакам със нетърпение следващото увеличение на заплатата си !

    19:11 09.02.2026

  • 90 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Смърфиета":

    Аз съм шинтоист и езичник. Ходя на доста места - Азия и Европа. Само по работа, професионалист съм. На туризъм съм ходил два пъти - един път в Шамони, Франция да спускам кулоар Космик и един път в Непал да спускам един 6400м. Кеф, бате. И не ме занимавай повече. Елементарна и злобна си, бях се заблудил че си интересна. Такива като теб са гилотинирали Лавоазие и са изгорили Джордано Бруно.

    Коментиран от #107

    19:13 09.02.2026

  • 91 Ми........

    5 0 Отговор

    До коментар #73 от "Любопитен":

    Не показват снимките от дрона , щото ще убият шефа им които позволи това да се случи , а народа ше види кой ги управлява !

    19:14 09.02.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Зъл пес

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Ами явно не,щом детето му е мъртво.

    19:19 09.02.2026

  • 94 Мдаа

    6 1 Отговор
    Самоубийствата са изцяло религиозно мотивирани.Точно това си казват,че ще се видят на по-добро място след прераждането.Детето се е молило, преди да го гръмнат.Всичко това 100 проценга е със знанието на бащата,който носи отговорност за непълнолетния си син и следва да бъде арестуван като съучастник в смъртта на детето му.

    19:19 09.02.2026

  • 95 Майор Свин Славовишки

    3 1 Отговор
    Не би ме учудило, ако в близките дни намерят бащата на момчето, заедно с още няколко сектанта самозастреляни в друг подобен на хижа Петрохан "манастир".

    Коментиран от #98

    19:23 09.02.2026

  • 96 А50

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Здрасти":

    Това е основен въпрос и защо са спряли да ги спонсорират, какво се е объркъло или променшло. Дэри да приамем вярсията със самоубийствата трябва да се разследват и всички свързани с тяхната дейност. Уж будисти, а изгорили документи, следи и кучета. Убийството на кучетата е презастраховане.

    Коментиран от #103

    19:24 09.02.2026

  • 97 Давид

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "за тебе":

    Браво ! Започвате да налучквате ;)

    19:28 09.02.2026

  • 98 Ако

    3 1 Отговор

    До коментар #95 от "Майор Свин Славовишки":

    Видиш мъж с дълга коса,прибрана с ластик отзад и дебели вежди, значи е будист.Един нахален журналист ,дето се хвалеше,че е бил в Хижата и защитаваше Калушев, значи виждаш потенциален самоубиец.Хубавото е,че поне не са убийци на невинни.

    19:30 09.02.2026

  • 99 един

    5 0 Отговор
    Горкичкото дете! Молело се е да не го убиват. Докато изкукалият му баща обясняваше по ТВ как нямал връзка с него, ама знаел, че е в сигурни ръце.

    19:31 09.02.2026

  • 100 Вии

    1 0 Отговор
    господа сте изроди.

    19:33 09.02.2026

  • 101 Бай Данчо

    3 0 Отговор
    15-годишното момче е било клекнало с вплетени пръсти на двете ръце......А баща му колко беше спокоен??? На къде отива този свят ?

    Коментиран от #117

    19:34 09.02.2026

  • 102 Да Но

    0 1 Отговор
    Проблем винаги като ти казват че трябва нова апаратура
    Винаги се правят на умни и купуват не това което трябва.
    Трябва добра сателитно разузнаване, трябва добра интелигентна предупредителна система по пътищата трябва и тракери в всяка кола бус. И ето който си плаща си ги намира. Да, кемпери на базата на Fiat Ducato (какъвто е случаят) разполагат с няколко нива на GPS и проследяващи технологии, в зависимост от годината на производство и допълнителното оборудване:
    1. Фабрични системи (Uconnect и Fiat Connect)
    По-новите модели (след 2021 г.) често са оборудвани с телематични модули:
    Fiat Connect / My Remote: Тази система позволява на собственика да вижда локацията на превозното средство в реално време чрез приложение на телефона.
    Вградена навигация: Системите с 10-инчов дисплей често включват TomTom навигация с постоянна връзка, която може да предава данни за местоположението.
    2. Застрахователни и охранителни тракери (S5/S7)
    Тъй като кемперите са скъпи активи, много собственици (особено в Германия и Западна Европа) инсталират външни системи за сигурност:
    S5 Tracking Systems: Тези устройства са скрити в купето и изискват наличието на специален чип (таг) у водача. Ако кемперът се движи без този чип, системата автоматично алармира дежурен център и предава координати.
    GSM/GPS Аларми: Системи като StarLine или Pandora се интегрират в електрониката на Fiat Ducato и позволяват дистанционно следене и дори блокиране на двигателя.

    Коментиран от #106

    19:35 09.02.2026

  • 103 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "А50":

    спонсорите променят отношението си в зависимост от властта, те не могт да се издържат сами, вече са на години, когато и родителите им не могат, а са свикнали на охолен живот, кемперът е за 200 хиляди евро, но да убиваш дете,кото си пази главата, удрял ли го е преди да го застреля

    19:35 09.02.2026

  • 104 Здрасти

    1 1 Отговор
    Стига е, подиграват се със смъртта на тези хора. Пак ли самоубийство.. Наистина наямамдуми

    19:38 09.02.2026

  • 105 Хмм

    1 0 Отговор
    какво значиоръжиата са законни, кой ги е узаконил за хора, край които има деца и които поставят табела "Стреля се без предупреждение", какво стана с мексиканците, как така точно в това село до хижата са две мексикански семейства, с които Калушев е близък

    19:40 09.02.2026

  • 106 Бай Данчо

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Да Но":

    Доколкото разбрах е мерцедес а не фиат

    Коментиран от #111

    19:41 09.02.2026

  • 107 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Госあ":

    А в хижата на педофилите ходил ли си?

    Коментиран от #112, #116

    19:43 09.02.2026

  • 108 Лама от ПП

    0 0 Отговор
    Бойко Рашков ми даде разрешение за оръжие

    19:45 09.02.2026

  • 109 Бг граждани

    0 0 Отговор
    Мистерията ще отлети в някой облак на строго секретно съхранение.........

    19:46 09.02.2026

  • 110 Крал Маркс

    1 0 Отговор
    Само не разбирам защо убиха кучетата тези псевдо еколози.Защо са се самоубили си е тяхна работа.

    19:47 09.02.2026

  • 111 Фин

    0 0 Отговор

    До коментар #106 от "Бай Данчо":

    Да и струва 200 000 евро. Нов е от 2025 г.

    19:48 09.02.2026

  • 112 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Анонимен":

    Така и не съм карал на Петрохан, но като падне хубав сняг са ми казвали, че е като у Сапоро. В Сапоро съм карал. От мои познати знам, че никога не са имали проблеми там, а се минава точно покрай тази хижа.

    19:50 09.02.2026

  • 113 Ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тоалетната хартия":

    "Умен" си по цялата глава

    19:50 09.02.2026

  • 114 Шперцов

    0 0 Отговор
    Чакам с нетърпение какво ще обяснява кмета Терзиев

    19:51 09.02.2026

  • 115 стига с тази дървена мафия!!!

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    мафия е но не е дървената тези са на много по-високо ниво и са вързани с властта затова и разследващите пелтечат по медиите и си измислят всякакви версии само и само да заличат истината!!! който си мисли че берачите на дърва могат да избият толкова хора така професионално значи не живее в реалността и вероятно е фен на наркомански…

    19:51 09.02.2026

  • 116 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Анонимен":

    Кой ти каза, че са педофили ?

    19:52 09.02.2026

  • 117 Винкело

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Бай Данчо":

    Това е поведение, зададено му от полицията; те са казали на бащата да се появи по телевизиите и какво да говори. Част от стратегията за разследване, с цел да успокоят убиеца, защото се предполага, че следи новините. По същата причина и твърдяха, че бусът бил засечен към Бургас.

    19:53 09.02.2026