15-годишното момче от "Петрохан" е намерено клекнало с вплетени пръсти

Основната ни версия както за "Петрохан", така и за "връх Околчица" е убийство с последващо самоубийство или самоубийство.

Това съобщи заместник-ръководителят на Апелативна прокуратура София Наталия Николова на пресконференция заедно с ръководството на ГДНП за хода на разследването по случая "Петрохан".

Извършва се аутопсия на трите тела, намерени вчера на връх Околчица. 15-годишното момче и 22-годишният мъж са с наранявания в областта на главата, уточни bgonair.bg.

"15-годишното момче е било клекнало с вплетени пръсти на двете ръце", поясни Николова.

Аутопсията на 51-годишния мъж се извършва в момента на провеждане на пресконференцията.

"Категорично е установено, че няма следи от борба", коментира прокурорът.

В Петрохан смъртта е настъпила до 24 часа преди намирането на телата. За Околчица още е рано да се каже. В Петрохан телата били навън, при минусови температури.

А спонсорите ще бъдат разпитани, заяви началникът на отдел "Криминална полиция" в ГДНП Ангел Папалезов. Сред тях е кметът на София Васил Терзиев. Освен шестимата мъртви, няма други участници в сдружението.

"Всички оръжия са законни", поясни шефът на полицията Захари Васков. Трима от шестимата имат разрешителни. Откритите пистолети и пушки съвпадат с тях.

В прокуратурата има само един сигнал за педофилия. За паравовнното формирование имало гриф за секретно. От МВР проверяват дали и какви данни е имало при тях през годините.

Назад във времето т. нар. рейнджъри са помагали на граничари, на бракониери. Дори миналата година открили убиец с помощта на дрона си. В самата хижа нямало нищо незаконно.