15-годишното момче от "Петрохан" е намерено клекнало с вплетени пръсти

Основната ни версия както за "Петрохан", така и за "връх Околчица" е убийство с последващо самоубийство или самоубийство.
Това съобщи заместник-ръководителят на Апелативна прокуратура София Наталия Николова на пресконференция заедно с ръководството на ГДНП за хода на разследването по случая "Петрохан".
Извършва се аутопсия на трите тела, намерени вчера на връх Околчица. 15-годишното момче и 22-годишният мъж са с наранявания в областта на главата, уточни bgonair.bg.
"15-годишното момче е било клекнало с вплетени пръсти на двете ръце", поясни Николова.
Аутопсията на 51-годишния мъж се извършва в момента на провеждане на пресконференцията.
"Категорично е установено, че няма следи от борба", коментира прокурорът.
В Петрохан смъртта е настъпила до 24 часа преди намирането на телата. За Околчица още е рано да се каже. В Петрохан телата били навън, при минусови температури.
А спонсорите ще бъдат разпитани, заяви началникът на отдел "Криминална полиция" в ГДНП Ангел Папалезов. Сред тях е кметът на София Васил Терзиев. Освен шестимата мъртви, няма други участници в сдружението.
"Всички оръжия са законни", поясни шефът на полицията Захари Васков. Трима от шестимата имат разрешителни. Откритите пистолети и пушки съвпадат с тях.
В прокуратурата има само един сигнал за педофилия. За паравовнното формирование имало гриф за секретно. От МВР проверяват дали и какви данни е имало при тях през годините.
Назад във времето т. нар. рейнджъри са помагали на граничари, на бракониери. Дори миналата година открили убиец с помощта на дрона си. В самата хижа нямало нищо незаконно.
1 Умен
Коментиран от #11, #74
17:39 09.02.2026
2 Дориана
Коментиран от #3, #48
17:41 09.02.2026
3 Умен
До коментар #2 от "Дориана":Дървена мафия и 6 трупа! Това виц ли е? Стига с тия конспирации
Коментиран от #10, #12
17:43 09.02.2026
4 ООрана държава
17:43 09.02.2026
5 Дориана
Коментиран от #6, #20, #92
17:44 09.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пич
Показването на тези записи може да има две цели! Първо - внушение че някави сектанти малоумнци са замислили съзнателно самоубийство и се сбогуват преди деянието. Или - всичко е наред, разследваме в правилната посока!!! Но...... моите изводи са не за готвено самоубийство , а за хора , които знаят че са обречени , и се разделят за по голям шанс за оцеляване! Второто внушения е - службите вървят в правилната посока и държат нещата под контрол! Няма страшно граждани, знаем всичко!!! Знаете , ама аз бях първият който постви въпроса за Нови Искър !!! Ето ви още един въпрос - имали са записа и внимание - засекли движението на кемпера !!! Въпрос - къде дремаха та не го намериха ?! Как убийците го намериха?! Дали някой не им е дал данните на камерите, които са засекли кемпера?! Кой...?! Може ли да се предположи, че е от службите?!
Коментиран от #40, #79
17:47 09.02.2026
8 Сила
Коментиран от #24, #69, #93
17:49 09.02.2026
9 Маро
Ти не си човек, бе!
17:50 09.02.2026
10 Тоалетната хартия
До коментар #3 от "Умен":Две прасета си говорят, едното пита другото""Абе верно ли е, че хората ни гледат и хранят та ,като пореснем да ни утрепят и изядат???""" А другото прасе отговара""Абе мани ги тия конспирации!!!""
Коментиран от #113
17:50 09.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дориана
До коментар #3 от "Умен":Когато истината е неудобна тя се окачествява като конспирация.
17:50 09.02.2026
13 А на онази
Коментиран от #32
17:52 09.02.2026
14 Иван
17:54 09.02.2026
15 кой му дреме
17:54 09.02.2026
16 Смърфиета
17:54 09.02.2026
17 1488
Коментиран от #23
17:55 09.02.2026
18 Георги
17:56 09.02.2026
19 Яни Макулев
17:56 09.02.2026
20 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #5 от "Дориана":По големи мафиоти от нас нема. Обрахме спестяванията на хората, приватизирахме всичко създадено от народните маси. От отявлени комунисти, станахме върли капиталисти. Накърниха ни интересите в дърводобива и се стигна до всичко това.
Коментиран от #33, #115
17:57 09.02.2026
21 Опааа
Коментиран от #27
17:58 09.02.2026
22 Баба Яга
Това неграмотно писание от кого е сътворено?! Три пъти да се повтарят едни и същи констатации, които искат да ни втълпят мнението, че тия всинца са откачалки. А с пушката как е стреляно като удобен за собствените ръце изстрел?! Уж си вземат сбогом, кемперът е тръгнал, а се оказва че някой, може би дух, е изнесъл труповете навън и ги е подредил като за изложба. Петроханските партизани са духовни лица, нали.
Коментиран от #26
17:58 09.02.2026
23 1488
До коментар #17 от "1488":как е в оркския к.неф
17:59 09.02.2026
24 Смърфиета
До коментар #8 от "Сила":Всички са хомосексуалисти, освен това Калущев имаще някаква харизма. Виждала съм го и съм слушала, не много, но съм чувала.
18:00 09.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Смърфиета
До коментар #21 от "Опааа":А с кво друго, с бъдещите наркомани Тервел и Малена Замфирови ли?
18:02 09.02.2026
28 Оракула от Делфи
някой се прави на следовател ,и ясно иска да насочи следата към религиозната версия ,
но молят ли се хора, решили да се сбогуват и самоубият, и да станат мартири??????
По скоро , простират ръце към Господ и очакват да ги приеме, ако действително има такива желания???
Другия вариянт е, да се моли на убиеца да не го убива???
Явно е, че имало борба за живота от всеки един, раните по телата , ни дават бегла представа в тази насока???
Килъра е бил професионалист ??? "Земундския клан" , има този тип на разправа???
18:03 09.02.2026
29 Хмм
18:03 09.02.2026
30 Някой
"Колоната от четири джипа е преминала в района на прохода броени часове преди тройната екзекуция в хижата. Новата следа в разследването на шесторното убийство изплува от емоционален пост на близка до една от жертвите - Ивайло Иванов"
С колкото хора сме коментирали - никой не вярва във версията със самоубийствата! Тези хора са били убити!
18:04 09.02.2026
31 от Барека
18:05 09.02.2026
32 Умен
До коментар #13 от "А на онази":Петима мъже с оръжия,камери ,може и датчици за движения да имат,как ще ги убие някой ,без съпротива! И то всички в главата застреляни!
18:12 09.02.2026
33 Ами
До коментар #20 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":доказания мафиот - буци/ Буда що не го споменаваш ?! Или сте в един отбор ?!
18:14 09.02.2026
34 Спиро
18:14 09.02.2026
35 Международна
18:15 09.02.2026
36 Твърде ритуално
18:18 09.02.2026
37 незнайко
Интересно обяснение при което не е ясно как клекнал чок ще бъде убит и ще остане в тази поза ?
Какво още ще ни лъжат за да скрият истината не е ясно !
Да видим сега бащата който беше СИГУРЕН в сина си какво ще каже, след като вече го няма на този свят ?
18:20 09.02.2026
38 ВСИЧКО Е ЯСНО
18:20 09.02.2026
39 Яко замитане на следите
Хора се Хилят...
МВР: ХОРАААААА ГОТВЯТ СЕ ЗА САМОУБИЙСТВО! ВЕРВАЙТЕ НИ!
18:21 09.02.2026
40 Категорично не вярвам
До коментар #7 от "Пич":На записа тримата са изключително спокойни, позицията на телата им, непринуденото им държание, според езика на тялото, с нищо не издава, че са притеснени, или че се канят да извършат нещо толкова сериозно. Даже се смеят, шегуват се нещо. Кучето и то, милото е супер безгрижно. Не вярвам на нищо вече!
Коментиран от #84
18:21 09.02.2026
41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
"БУДА" ОТ БАНКЯ
.......
ТВА САМО ЗЛАТКО БАРЕТАТА И ПОМАЦИТЕ МАРГИНИТЕ СА
СПОСОБНИ НА ТАКИВА ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
18:22 09.02.2026
42 Ддд
18:22 09.02.2026
43 Госあ
Второ: оръжията на т.нар. “паравоенна организация” са два пистолета и една пушка
Трето: Назад във времето т. нар. рейнджъри са помагали на граничари, на бракониери. Дори миналата година открили убиец с помощта на дрона си.
Коментиран от #83
18:24 09.02.2026
44 ???
18:25 09.02.2026
45 Данев
18:26 09.02.2026
46 Цвете
Коментиран от #71
18:26 09.02.2026
47 Мафията краде и убива
Коментиран от #60
18:26 09.02.2026
48 Секюритате
До коментар #2 от "Дориана":Ти не чули как си взимат сбогом? За мене беше чест! Секта от всякъде!
18:28 09.02.2026
49 Дребен детайл
18:28 09.02.2026
50 Стига вече
Васко терзиев даде ли брифинг или мълчи
18:28 09.02.2026
51 МИЛОТО ДЕТЕ.
18:28 09.02.2026
52 Пешо
Коментиран от #80
18:28 09.02.2026
53 Давид
Коментиран от #76, #85
18:30 09.02.2026
54 Шерлок Холмс
18:31 09.02.2026
55 Горкото дете
Коментиран от #75
18:33 09.02.2026
56 ТЪЙ ...ТЪЙ ...
Коментиран от #86
18:34 09.02.2026
57 Тишината
18:35 09.02.2026
58 Тодоров
18:35 09.02.2026
59 Янчо
18:35 09.02.2026
60 Ми то.....
До коментар #47 от "Мафията краде и убива":Затова всяка партия( мафия) се бори да назначи свои началник на мвр , данс , прокуратура ........ей сега вижте как чистят л@й...... .@ и убеждават , че стрелят сами себе си !!!!!
18:38 09.02.2026
61 зоолог
Каква е разликата между софийската Мая и тези горски песове?
Коментиран от #66
18:41 09.02.2026
62 Стоев
18:42 09.02.2026
63 Службите
18:43 09.02.2026
64 Здрасти
Коментиран от #72, #96
18:44 09.02.2026
65 Факт
18:45 09.02.2026
66 който ...
До коментар #61 от "зоолог":Си е зъл си е зъл......повече нищо не може да се каже....
18:46 09.02.2026
67 СТАНА ЯСНО ЧЕ СА СЛЕДИЛИ И
18:47 09.02.2026
68 Ами трудно е да останеш прав
18:48 09.02.2026
69 Напомнящ
До коментар #8 от "Сила":Не е много сигурно,че и бащата е много наред с кратуната!!! Кой нормален родител ще си хариже детето на чужд човек,с оправданието,че нямал средства и време да се гриже за него?! Дни наред няма контакти със сина си,след като бяха намерени труповете край Петрохан,но той не се притеснявал и бил много спокоен?! И бил сигурен,че след някой ден ще се появят! Е,появиха се,но не точно както показваше "вътрешното усещане" на този ненормалник! Интересно е сега какво "усеща" и кого ще съди???
18:48 09.02.2026
70 Вече знаете !!!
18:49 09.02.2026
71 ДАВАТ ИЗБИРАТЕЛНИ КАДРИ ЗА ДА
До коментар #46 от "Цвете":НАГЛАСЯТ ДАНС ВЕРСИЯТА.
18:51 09.02.2026
72 Да си харчат
До коментар #64 от "Здрасти":Как за какво. За кемпер Мерцедес 200000 евро, разни играчки дронове по 30000 и в един момент, след края на безхаберието на пдб им е прекратено дерибействснето. Кеша свършва изведнъж, отвикнали са да работят. Те са били будисти сред лукса.
И бум. Няма пари.
18:52 09.02.2026
73 Любопитен
Коментиран от #91
18:53 09.02.2026
74 не уважаемий
До коментар #1 от "Умен":Това дето се внушава не е истина.....тези хора не са сектанти....
Коментиран от #77
18:54 09.02.2026
75 Смърфиета
До коментар #55 от "Горкото дете":Ами сега вече будисткият св. Петър му гледа греховете да му определи самсарата. Само искам да знам дали са почитали будисткия св. Петър и дали го има по ковьорчетата и плакатите по стените на хижата.
18:54 09.02.2026
76 за тебе
До коментар #53 от "Давид":има Немезида
Коментиран от #97
18:54 09.02.2026
77 Смърфиета
До коментар #74 от "не уважаемий":Тогава що са се правели на сектанти и са се самоубили?
18:55 09.02.2026
78 Хи хи хи
18:56 09.02.2026
79 ???
До коментар #7 от "Пич":Службите данс дават сигнала на таки-сърбите , те от своя страна свършват операцията професионално
Коментиран от #82
18:56 09.02.2026
80 Смърфиета
До коментар #52 от "Пешо":И то много.
18:56 09.02.2026
81 Трябва
18:57 09.02.2026
82 Пич
До коментар #79 от "???":Въобще не прекаляваш! Твърде вероятно е изпълнителите да са влезли отвън.
18:58 09.02.2026
83 Смърфиета
До коментар #43 от "Госあ":Ето още един сектант, известен на форума като Китаеца! Китаец, няма ли да ходиш при Буда?
Коментиран от #90
18:59 09.02.2026
84 Пич
До коментар #40 от "Категорично не вярвам":И правилно!!! Ако си спомняш първоначалното мълчание и "незнание" на МВР и ДАНС , това е защото са умували дали да приключат нещата като битов инцидент - едни се напили, и пожар! Като не мина, правят следващото - удавят случая в информация от нелепици една след друга!!!
19:02 09.02.2026
85 Как бе
До коментар #53 от "Давид":Не си ли гледал шао лин, тъкан е с оръжия
19:02 09.02.2026
86 Да бе избили са се
До коментар #56 от "ТЪЙ ...ТЪЙ ...":Ама някой ги е държал и е натискал спусъка .....версията на Манс и МВР ....също и на сарафов пръв приятел на тиквата !!!!!
19:05 09.02.2026
87 Закривай кочината
19:08 09.02.2026
88 Любопитен
Коментиран от #89
19:10 09.02.2026
89 Полицаи от българия
До коментар #88 от "Любопитен":Дреми ми на Ку....... аз чакам със нетърпение следващото увеличение на заплатата си !
19:11 09.02.2026
90 Госあ
До коментар #83 от "Смърфиета":Аз съм шинтоист и езичник. Ходя на доста места - Азия и Европа. Само по работа, професионалист съм. На туризъм съм ходил два пъти - един път в Шамони, Франция да спускам кулоар Космик и един път в Непал да спускам един 6400м. Кеф, бате. И не ме занимавай повече. Елементарна и злобна си, бях се заблудил че си интересна. Такива като теб са гилотинирали Лавоазие и са изгорили Джордано Бруно.
Коментиран от #107
19:13 09.02.2026
91 Ми........
До коментар #73 от "Любопитен":Не показват снимките от дрона , щото ще убият шефа им които позволи това да се случи , а народа ше види кой ги управлява !
19:14 09.02.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Зъл пес
До коментар #8 от "Сила":Ами явно не,щом детето му е мъртво.
19:19 09.02.2026
94 Мдаа
19:19 09.02.2026
95 Майор Свин Славовишки
Коментиран от #98
19:23 09.02.2026
96 А50
До коментар #64 от "Здрасти":Това е основен въпрос и защо са спряли да ги спонсорират, какво се е объркъло или променшло. Дэри да приамем вярсията със самоубийствата трябва да се разследват и всички свързани с тяхната дейност. Уж будисти, а изгорили документи, следи и кучета. Убийството на кучетата е презастраховане.
Коментиран от #103
19:24 09.02.2026
97 Давид
До коментар #76 от "за тебе":Браво ! Започвате да налучквате ;)
19:28 09.02.2026
98 Ако
До коментар #95 от "Майор Свин Славовишки":Видиш мъж с дълга коса,прибрана с ластик отзад и дебели вежди, значи е будист.Един нахален журналист ,дето се хвалеше,че е бил в Хижата и защитаваше Калушев, значи виждаш потенциален самоубиец.Хубавото е,че поне не са убийци на невинни.
19:30 09.02.2026
99 един
19:31 09.02.2026
100 Вии
19:33 09.02.2026
101 Бай Данчо
Коментиран от #117
19:34 09.02.2026
102 Да Но
Винаги се правят на умни и купуват не това което трябва.
Трябва добра сателитно разузнаване, трябва добра интелигентна предупредителна система по пътищата трябва и тракери в всяка кола бус. И ето който си плаща си ги намира. Да, кемпери на базата на Fiat Ducato (какъвто е случаят) разполагат с няколко нива на GPS и проследяващи технологии, в зависимост от годината на производство и допълнителното оборудване:
1. Фабрични системи (Uconnect и Fiat Connect)
По-новите модели (след 2021 г.) често са оборудвани с телематични модули:
Fiat Connect / My Remote: Тази система позволява на собственика да вижда локацията на превозното средство в реално време чрез приложение на телефона.
Вградена навигация: Системите с 10-инчов дисплей често включват TomTom навигация с постоянна връзка, която може да предава данни за местоположението.
2. Застрахователни и охранителни тракери (S5/S7)
Тъй като кемперите са скъпи активи, много собственици (особено в Германия и Западна Европа) инсталират външни системи за сигурност:
S5 Tracking Systems: Тези устройства са скрити в купето и изискват наличието на специален чип (таг) у водача. Ако кемперът се движи без този чип, системата автоматично алармира дежурен център и предава координати.
GSM/GPS Аларми: Системи като StarLine или Pandora се интегрират в електрониката на Fiat Ducato и позволяват дистанционно следене и дори блокиране на двигателя.
Коментиран от #106
19:35 09.02.2026
103 Хмм
До коментар #96 от "А50":спонсорите променят отношението си в зависимост от властта, те не могт да се издържат сами, вече са на години, когато и родителите им не могат, а са свикнали на охолен живот, кемперът е за 200 хиляди евро, но да убиваш дете,кото си пази главата, удрял ли го е преди да го застреля
19:35 09.02.2026
104 Здрасти
19:38 09.02.2026
105 Хмм
19:40 09.02.2026
106 Бай Данчо
До коментар #102 от "Да Но":Доколкото разбрах е мерцедес а не фиат
Коментиран от #111
19:41 09.02.2026
107 Анонимен
До коментар #90 от "Госあ":А в хижата на педофилите ходил ли си?
Коментиран от #112, #116
19:43 09.02.2026
108 Лама от ПП
19:45 09.02.2026
109 Бг граждани
19:46 09.02.2026
110 Крал Маркс
19:47 09.02.2026
111 Фин
До коментар #106 от "Бай Данчо":Да и струва 200 000 евро. Нов е от 2025 г.
19:48 09.02.2026
112 Госあ
До коментар #107 от "Анонимен":Така и не съм карал на Петрохан, но като падне хубав сняг са ми казвали, че е като у Сапоро. В Сапоро съм карал. От мои познати знам, че никога не са имали проблеми там, а се минава точно покрай тази хижа.
19:50 09.02.2026
113 Ха-ха
До коментар #10 от "Тоалетната хартия":"Умен" си по цялата глава
19:50 09.02.2026
114 Шперцов
19:51 09.02.2026
115 стига с тази дървена мафия!!!
До коментар #20 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":мафия е но не е дървената тези са на много по-високо ниво и са вързани с властта затова и разследващите пелтечат по медиите и си измислят всякакви версии само и само да заличат истината!!! който си мисли че берачите на дърва могат да избият толкова хора така професионално значи не живее в реалността и вероятно е фен на наркомански…
19:51 09.02.2026
116 Госあ
До коментар #107 от "Анонимен":Кой ти каза, че са педофили ?
19:52 09.02.2026
117 Винкело
До коментар #101 от "Бай Данчо":Това е поведение, зададено му от полицията; те са казали на бащата да се появи по телевизиите и какво да говори. Част от стратегията за разследване, с цел да успокоят убиеца, защото се предполага, че следи новините. По същата причина и твърдяха, че бусът бил засечен към Бургас.
19:53 09.02.2026