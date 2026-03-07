Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Килиан Мбапе и Естер Еспосито разпалиха слуховете за любовна връзка в Париж

Килиан Мбапе и Естер Еспосито разпалиха слуховете за любовна връзка в Париж

7 Март, 2026 23:09 663 2

Френският нападател в момента се възстановява от травма в коляното

Килиан Мбапе и Естер Еспосито разпалиха слуховете за любовна връзка в Париж - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболната звезда Килиан Мбапе отново попадна под светлините на прожекторите, но този път не заради изявите си на терена, а заради личния си живот. Френският нападател, който в момента се възстановява от травма в коляното, бе уловен в компанията на популярната испанска актриса Естер Еспосито, позната на милиони зрители от хитовия сериал „Елит“.

Папарашки кадри, публикувани в социалните мрежи от профила AQABABE, показват как двамата се разхождат из романтичните улици на Париж, изглеждайки повече от приятелски настроени един към друг. Макар снимките да не са с най-високо качество, те предизвикаха истински фурор сред феновете и медиите, които веднага започнаха да гадаят дали между Мбапе и Еспосито не пламва нова звездна любов.

Любопитното е, че това не е първият път, в който двамата са забелязани заедно. Още през февруари, в един от луксозните барове на хотел „Пулман“ в Мадрид, очевидци твърдят, че са ги видели да прекарват вечерта в интимна атмосфера, като не са липсвали и нежни целувки.

Естер Еспосито, която се радва на над 24 милиона последователи в Instagram, неведнъж е била в центъра на вниманието заради личния си живот. Сега обаче, ако слуховете се окажат верни, тя и Мбапе могат да се превърнат в една от най-обсъжданите двойки на годината. Дали това е началото на нова романтична приказка между футболната сензация и испанската красавица, предстои да разберем.



