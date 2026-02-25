Под блокадата на Тръмп! Мексико и Канада изпращат спешна помощ на Куба

Мексико изпрати втори пакет хуманитарна помощ за Куба в момент, когато островът е изправен пред петролно ембарго от страна на САЩ и заплахи за налагане на мита срещу страните, които му доставят петрол, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Два мексикански военни кораба, превозващи 1193 тона провизии, отплаваха вчера от пристанище Веракрус в Мексиканския залив, съобщи мексиканското външно министерство. Очаква се пратката да пристигне в събота.
Корабът "Папалоапан“ превозва 1078 тона боб и мляко на прах, а корабът "Уастеко" – 92 тона боб и 23 тона други хранителни продукти. Според мексиканското външно министерство последните 23 тона хуманитарна помощ са предоставени от различни социални организации с подкрепата на градските власти на мексиканската столица.
Това е вторият пакет мексиканска хуманитарна помощ за острова през тази година. През февруари Мексико изпрати над 814 тона хранителни продукти и хигиенни материали на Куба.
Канада обяви днес, че ще отпусне 8 милиона канадски долара (6,7 милиона щатски долара) под формата на хранителна помощ за населението на Куба.
Канадската външна министърка Анита Ананд заяви, че не е обсъждала намеренията на Канада за изпращане на помощ с държавния секретар на САЩ Марко Рубио или други американски официални лица.
"Това е канадската външна политика", каза тя и добави: "Ние се фокусираме върху хуманитарната ситуация".
Финансирането ще бъде предоставено чрез агенции на ООН, а не чрез кубинското правителство.
Помощта идва в момент, когато продължават дипломатическите преговори за възобновяване на доставките на петрол. Те бяха преустановени в средата на миналия месец, точно преди американският президент Доналд Тръмп да обяви значително затягане на икономическото ембарго срещу Хавана.
Куба разчиташе до голяма степен на доставките на петрол от Венецуела, които бяха преустановени, след като САЩ извършиха военна операция в южноамериканската страна в началото на януари и задържаха нейния лидер.
Куба произвежда едва 40% от необходимото ѝ гориво и е силно уязвима от външни блокади. Въпреки че силни съюзници като Русия и Китай осъдиха мерките на САЩ, подкрепата им досега остава предимно символична, отбелязва АП.
1 Е Путин що не помага
Коментиран от #13, #16, #28
19:41 25.02.2026
2 Пламен
Коментиран от #14, #23
19:42 25.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Доказаният Педофил Путин
Той ше ги спаси
Коментиран от #8, #9
19:45 25.02.2026
6 шопо
19:46 25.02.2026
7 Шопо
19:46 25.02.2026
8 шопо
До коментар #5 от "Доказаният Педофил Путин":испанците и ЕС къде са ....
Коментиран от #26
19:46 25.02.2026
9 фоко
До коментар #5 от "Доказаният Педофил Путин":дали не си ти доказателството....
19:48 25.02.2026
10 Евгени
Коментиран от #25
19:50 25.02.2026
11 незнайко
Да се мъчиш да станеш световен господар това е типично за КАПИТАЛИЗМА !
19:50 25.02.2026
12 Да ви е.а
19:51 25.02.2026
13 Ей ги
До коментар #1 от "Е Путин що не помага":Те съ скъсали канадците, 8 лимона, как не им се досвидя.
Пак Русия ще спаси положението. То се знае.
19:51 25.02.2026
14 Преди дни
До коментар #2 от "Пламен":Русия и Китай също изпратиха помощ. Даже и тук го написаха. Да не им се надява човек, как си изкривиха устата да го признаят. :))
Коментиран от #17
19:52 25.02.2026
15 Да ви е.а
19:54 25.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пламен
До коментар #14 от "Преди дни":Каква помощ изпратиха русия и Китай ?
19:56 25.02.2026
18 Величко
19:56 25.02.2026
19 БарекОфф
Тръмп ще подскочи. Гилемия му мерак е да приватизирана и Куба.
Така ще завърти нещата че в един момент ще каже, няма да взема Гренландия ако ми дадете Куба.
Мазен сопол е. Усещам го аз.
19:58 25.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Както
20:00 25.02.2026
22 Пламен
Когато бях моряк носихме помощи ( жито ) от Канада за Венесуела .
Всеки , който е бил в БМФ в началото на века може да потвърди това .
20:00 25.02.2026
23 Да ви е.а
До коментар #2 от "Пламен":Ако кремЪлската скрънза пусне нещо ще имаш брат4ЧЕ ИЛИ СЕСТРА
Коментиран от #27
20:02 25.02.2026
24 Омбре
Коментиран от #32
20:02 25.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Омбре
До коментар #8 от "шопо":Съсипа му вечерта.
20:03 25.02.2026
27 Пламен
До коментар #23 от "Да ви е.а":А ,копейките ги знам. Те толкова могат - джафкат като пинчери , ама никой не ги забелязва . :)
Коментиран от #29
20:04 25.02.2026
28 Щото Пъинчо
До коментар #1 от "Е Путин що не помага":Бере Душа
Дали няма да е следващият Плъх изваден от Дупката
И пребит от тълпата
20:07 25.02.2026
29 Да ви е.а
До коментар #27 от "Пламен":нЯМАШ АКЪЛ НО СИ ГРОзЕН ЕВРОАТЛАНТИК И ТИ Е ПРОСТЕНО.уСПЕх
20:07 25.02.2026
30 Гори
20:08 25.02.2026
31 Сатана Z
20:11 25.02.2026
32 Икономист
До коментар #24 от "Омбре":Зад воала на политическата реторика за „демокрация“ и „човешки права“ се крие суровият икономически интерес. Основната точка на раздора е т.нар. „Западна пролука“ (Western Gap) – район в Мексиканския залив, разположен отвъд 200-милния шелф, където се засичат икономическите зони на САЩ, Куба и Мексико.
Този регион е буквално „златно дъно“ за енергийния сектор. Прогнозните запаси от нефтени и газови хидрати там се оценяват на зашеметяващите 150 до 230 милиона тона. За Куба разработването на тези находища би означавало пълна енергийна независимост и край на вноса на горива. Именно това е кошмарът на Вашингтон – суверенна, икономически стабилна Куба, която контролира собствените си ресурси в непосредствена близост до американското крайбрежие.
20:12 25.02.2026