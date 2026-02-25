Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Под блокадата на Тръмп! Мексико и Канада изпращат спешна помощ на Куба

Под блокадата на Тръмп! Мексико и Канада изпращат спешна помощ на Куба

25 Февруари, 2026 19:40 1 119 32

Куба разчиташе до голяма степен на доставките на петрол от Венецуела, които бяха преустановени, след като САЩ извършиха военна операция в южноамериканската страна в началото на януари и задържаха нейния лидер

Под блокадата на Тръмп! Мексико и Канада изпращат спешна помощ на Куба - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Мексико изпрати втори пакет хуманитарна помощ за Куба в момент, когато островът е изправен пред петролно ембарго от страна на САЩ и заплахи за налагане на мита срещу страните, които му доставят петрол, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Два мексикански военни кораба, превозващи 1193 тона провизии, отплаваха вчера от пристанище Веракрус в Мексиканския залив, съобщи мексиканското външно министерство. Очаква се пратката да пристигне в събота.

Корабът "Папалоапан“ превозва 1078 тона боб и мляко на прах, а корабът "Уастеко" – 92 тона боб и 23 тона други хранителни продукти. Според мексиканското външно министерство последните 23 тона хуманитарна помощ са предоставени от различни социални организации с подкрепата на градските власти на мексиканската столица.

Това е вторият пакет мексиканска хуманитарна помощ за острова през тази година. През февруари Мексико изпрати над 814 тона хранителни продукти и хигиенни материали на Куба.

Канада обяви днес, че ще отпусне 8 милиона канадски долара (6,7 милиона щатски долара) под формата на хранителна помощ за населението на Куба.

Канадската външна министърка Анита Ананд заяви, че не е обсъждала намеренията на Канада за изпращане на помощ с държавния секретар на САЩ Марко Рубио или други американски официални лица.

"Това е канадската външна политика", каза тя и добави: "Ние се фокусираме върху хуманитарната ситуация".

Финансирането ще бъде предоставено чрез агенции на ООН, а не чрез кубинското правителство.

Помощта идва в момент, когато продължават дипломатическите преговори за възобновяване на доставките на петрол. Те бяха преустановени в средата на миналия месец, точно преди американският президент Доналд Тръмп да обяви значително затягане на икономическото ембарго срещу Хавана.

Куба разчиташе до голяма степен на доставките на петрол от Венецуела, които бяха преустановени, след като САЩ извършиха военна операция в южноамериканската страна в началото на януари и задържаха нейния лидер.

Куба произвежда едва 40% от необходимото ѝ гориво и е силно уязвима от външни блокади. Въпреки че силни съюзници като Русия и Китай осъдиха мерките на САЩ, подкрепата им досега остава предимно символична, отбелязва АП.


Куба
  Е Путин що не помага

    Ами се хили подмолно???

    19:41 25.02.2026

  Пламен

    Кремълската скрънза няма ли да пусне нещо ?

    19:42 25.02.2026

  Доказаният Педофил Путин

    Е бащата на Куба
    Той ше ги спаси

    19:45 25.02.2026

  шопо

    испанците и ЕС къде са ....

    19:46 25.02.2026

  Шопо

    Крайната цел е САЩ да анексира Куба

    19:46 25.02.2026

  шопо

    До коментар #5 от "Доказаният Педофил Путин":

    испанците и ЕС къде са ....

    19:46 25.02.2026

  фоко

    До коментар #5 от "Доказаният Педофил Путин":

    дали не си ти доказателството....

    19:48 25.02.2026

  Евгени

    Браво на канада! Винаги са пичове!

    19:50 25.02.2026

  незнайко

    Явно Тръмп се мисли за господ и наказва всички които не са му удобни , но това скоро ще приключи както и започна ! Какво му прави Куба за да и налага мита никой не може да каже ! Щом има страни които помагат по един или друг начин значи нещо не е наред !
    Да се мъчиш да станеш световен господар това е типично за КАПИТАЛИЗМА !

    19:50 25.02.2026

  Да ви е.а

    краварника и факти$еските трябва да се запалят .И ще настане мир

    19:51 25.02.2026

  Ей ги

    До коментар #1 от "Е Путин що не помага":

    Те съ скъсали канадците, 8 лимона, как не им се досвидя.
    Пак Русия ще спаси положението. То се знае.

    19:51 25.02.2026

  Преди дни

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пламен":

    Русия и Китай също изпратиха помощ. Даже и тук го написаха. Да не им се надява човек, как си изкривиха устата да го признаят. :))

    19:52 25.02.2026

  Да ви е.а

    Ана...Лтоли е убаво мом4е но е вътрешна гума с много бабеци

    19:54 25.02.2026

  Пламен

    До коментар #14 от "Преди дни":

    Каква помощ изпратиха русия и Китай ?

    19:56 25.02.2026

  Величко

    Нормално ! А и никой не знае кога ще се отзове в подобна ситуация ... ! Чичо Дони е непредсказуем ... !

    19:56 25.02.2026

  БарекОфф

    Браво на Мексико и Канада!
    Тръмп ще подскочи. Гилемия му мерак е да приватизирана и Куба.
    Така ще завърти нещата че в един момент ще каже, няма да взема Гренландия ако ми дадете Куба.
    Мазен сопол е. Усещам го аз.

    19:58 25.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  Както

    Винаги Русия подкрепя само на думи, но няма тоупките да прати едно кило боб на бедстващите си приятели, за да не им се скара Америка. С(т)рах ги тресе.

    20:00 25.02.2026

  Пламен

    Нищо ново .
    Когато бях моряк носихме помощи ( жито ) от Канада за Венесуела .
    Всеки , който е бил в БМФ в началото на века може да потвърди това .

    20:00 25.02.2026

  Да ви е.а

    До коментар #2 от "Пламен":

    Ако кремЪлската скрънза пусне нещо ще имаш брат4ЧЕ ИЛИ СЕСТРА

    20:02 25.02.2026

  Омбре

    Толкова за рижавия миротворец. Ама е прав, ще ги юрка след като всички му имат страх заради долара. Дано да дойде момент по възможност по скоро, останалите да ги отсвирят американците и да си търгуват с други валути. Ще има санкции и какво,при тотално отсвиврване американеца ще клекне, понеже като го оставяш настрани, и никой не те бръсне за слива в един момент за да си на масата на играчите ще се примириш. О там и хегемонията ще приключи, понеже сега единствено заради долара си позволяват такива неща, иначе няма да могат. просто се иска малко смелост и търпение от останалите държави и макар да бъде трудно за известно време ще се откачат от тази тирания.

    20:02 25.02.2026

  Омбре

    До коментар #8 от "шопо":

    Съсипа му вечерта.

    20:03 25.02.2026

  Пламен

    До коментар #23 от "Да ви е.а":

    А ,копейките ги знам. Те толкова могат - джафкат като пинчери , ама никой не ги забелязва . :)

    20:04 25.02.2026

  Щото Пъинчо

    До коментар #1 от "Е Путин що не помага":

    Бере Душа
    Дали няма да е следващият Плъх изваден от Дупката
    И пребит от тълпата

    20:07 25.02.2026

  Да ви е.а

    До коментар #27 от "Пламен":

    нЯМАШ АКЪЛ НО СИ ГРОзЕН ЕВРОАТЛАНТИК И ТИ Е ПРОСТЕНО.уСПЕх

    20:07 25.02.2026

  Гори

    Русия е по богата от Мексико и Канада взети заедно. Тя трябва да помага като изпраща редовно и безплатно нефт и храни!

    20:08 25.02.2026

  Сатана Z

    Дългата ръка на Кремъл се разпорежда в Мексико и Канада ,които се надяват Русия да помогне при прокопаването на канал между двете държави свързващ Атлантическия с Тихия океан.

    20:11 25.02.2026

  Икономист

    До коментар #24 от "Омбре":

    Зад воала на политическата реторика за „демокрация" и „човешки права" се крие суровият икономически интерес. Основната точка на раздора е т.нар. „Западна пролука" (Western Gap) – район в Мексиканския залив, разположен отвъд 200-милния шелф, където се засичат икономическите зони на САЩ, Куба и Мексико.

    Този регион е буквално „златно дъно" за енергийния сектор. Прогнозните запаси от нефтени и газови хидрати там се оценяват на зашеметяващите 150 до 230 милиона тона. За Куба разработването на тези находища би означавало пълна енергийна независимост и край на вноса на горива. Именно това е кошмарът на Вашингтон – суверенна, икономически стабилна Куба, която контролира собствените си ресурси в непосредствена близост до американското крайбрежие.

    20:12 25.02.2026