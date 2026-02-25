Под блокадата на Тръмп! Мексико и Канада изпращат спешна помощ на Куба

Мексико изпрати втори пакет хуманитарна помощ за Куба в момент, когато островът е изправен пред петролно ембарго от страна на САЩ и заплахи за налагане на мита срещу страните, които му доставят петрол, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Два мексикански военни кораба, превозващи 1193 тона провизии, отплаваха вчера от пристанище Веракрус в Мексиканския залив, съобщи мексиканското външно министерство. Очаква се пратката да пристигне в събота.

Корабът "Папалоапан“ превозва 1078 тона боб и мляко на прах, а корабът "Уастеко" – 92 тона боб и 23 тона други хранителни продукти. Според мексиканското външно министерство последните 23 тона хуманитарна помощ са предоставени от различни социални организации с подкрепата на градските власти на мексиканската столица.

Това е вторият пакет мексиканска хуманитарна помощ за острова през тази година. През февруари Мексико изпрати над 814 тона хранителни продукти и хигиенни материали на Куба.

Канада обяви днес, че ще отпусне 8 милиона канадски долара (6,7 милиона щатски долара) под формата на хранителна помощ за населението на Куба.

Канадската външна министърка Анита Ананд заяви, че не е обсъждала намеренията на Канада за изпращане на помощ с държавния секретар на САЩ Марко Рубио или други американски официални лица.

"Това е канадската външна политика", каза тя и добави: "Ние се фокусираме върху хуманитарната ситуация".

Финансирането ще бъде предоставено чрез агенции на ООН, а не чрез кубинското правителство.

Помощта идва в момент, когато продължават дипломатическите преговори за възобновяване на доставките на петрол. Те бяха преустановени в средата на миналия месец, точно преди американският президент Доналд Тръмп да обяви значително затягане на икономическото ембарго срещу Хавана.

Куба разчиташе до голяма степен на доставките на петрол от Венецуела, които бяха преустановени, след като САЩ извършиха военна операция в южноамериканската страна в началото на януари и задържаха нейния лидер.

Куба произвежда едва 40% от необходимото ѝ гориво и е силно уязвима от външни блокади. Въпреки че силни съюзници като Русия и Китай осъдиха мерките на САЩ, подкрепата им досега остава предимно символична, отбелязва АП.