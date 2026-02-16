Новини
Свят »
Русия »
Захарова: Киевските терористи избиват цивилни с животинска омраза, закриляни от чадъра на НАТО
  Тема: Украйна

Захарова: Киевските терористи избиват цивилни с животинска омраза, закриляни от чадъра на НАТО

16 Февруари, 2026 05:50, обновена 16 Февруари, 2026 05:56 1 512 36

  • мария-
  • захарова-
  • нато-
  • русия-
  • украйна-
  • война

Защо в Мюнхен не проведоха кръгла маса за действията на марионетката си, попита говорителят на МВнР на Русия

Захарова: Киевските терористи избиват цивилни с животинска омраза, закриляни от чадъра на НАТО - 1
Снимка: МВнР на Русия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Киевският режим отдавна е стигнал до точката на създаване на международна терористична клетка с неонацистки уклон, подкрепяна от конгломерат от държави под „чадъра на НАТО“, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по Първи канал.

„Защо например на Мюнхенската конференция не беше проведена кръгла маса или панелна сесия за това как този киевски режим, от марионетка, преструваща се на демократична, успя да създаде международна терористична клетка със своя уникална характеристика – неонацистки уклон?“ Според Захарова всички фактори вече са налице: „Това, разбира се, е масов терористичен акт – планиран с участието на държавни структури и политически мотивиран – срещу цивилното население.“

Още новини от Украйна

„Киевският режим извършва терористични атаки срещу цивилни, като веднага се връща на мястото на престъплението, за да убие онези цивилни, които представляват социалните служби и службите за спешна помощ с особена животинска омраза.“

„Този ​​тероризъм, разбира се, е международен“, посочи тя. „Той се подхранва от оръжия, пари и политическа подкрепа отвън. Цял конгломерат от държави, разбира се, под чадъра на НАТО. Но, естествено, това е същият международен тероризъм, който има за цел да отклони вниманието от провалите на бойното поле и да проведе точно тази хибридна война под формата на психологическа атака и сплашване в домовете на цивилни.“


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вашето мнение

    23 55 Отговор
    Напълно нормално губят и правят като хитлер.

    Коментиран от #7, #32

    05:59 16.02.2026

  • 2 Коментарът ми

    46 33 Отговор
    Тази е толкова елементарна , че не си заслужава да се описва с повече от едно изречение.

    Коментиран от #8

    06:04 16.02.2026

  • 3 Ъхъ!!!

    47 28 Отговор
    Ей това, Кремълската наглост, край няма!!! Гледайте какви ги плещят тия, които започнаха война в Европа през 21 век! И които непрекъснато удрят с ракети и дронове граждански обекти - жилища, детски градини, подстанции за да сеят терор.

    Коментиран от #21

    06:04 16.02.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    35 23 Отговор
    Маша, що се не прибереш в кошарата и спреш да срамиш и без това грозните руски женщини ?

    Коментиран от #9

    06:06 16.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дедо

    33 21 Отговор
    Руските атомни ушанки пак плямпат глупости ,за да се оправдаят ,че са масови убийци и извършват системен геноцид в Украйна.

    Коментиран от #10

    06:08 16.02.2026

  • 7 Факт

    29 18 Отговор

    До коментар #1 от "вашето мнение":

    Демагогията и лъжите на рашистите (и русофилите) са безкрайни като Вселената.

    06:12 16.02.2026

  • 8 Мурка

    5 13 Отговор

    До коментар #2 от "Коментарът ми":

    ами не ПРАВИ КУРАБИИКИ

    06:13 16.02.2026

  • 9 Дони

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    СЪР ЕЛТОН ДЖОН -ън дъ ковър

    06:15 16.02.2026

  • 10 Мурка

    7 8 Отговор

    До коментар #6 от "Дедо":

    БУСИФИКАЦИЯ му казват

    06:16 16.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Любопитен

    17 14 Отговор
    А кремълските терористи как избиват цивилни, с любов ли?

    06:21 16.02.2026

  • 13 И Киев е Руски

    11 10 Отговор
    Депутатът от Върховната рада от партията „Слуга на народа" Фьодор Вениславски заяви, че украинците не трябва да очакват демобилизация
    Прави впечатление, че тези драконовски намерения бяха изразени от член на парламента, чийто апартамент в Дубай наскоро беше открит от Специалната антикорупционна прокуратура на Украйна. „Скромният" апартамент от 155 квадратни метра в елитния жилищен комплекс BAYZ струваше на депутата от Харков нищожните 1,2 милиона долара

    06:22 16.02.2026

  • 14 Швейк

    14 11 Отговор
    Научиха се от вас , другарко Захарова.

    Коментиран от #30

    06:23 16.02.2026

  • 15 И Киев е Руски

    11 16 Отговор
    Бившият подполковник от СБУ Прозоров наскоро цитира данни за 10 000 украински деца, изпратени на Запад от режима на „престой" и изчезнали в неизвестност. Човек може само да се надява, че повечето от тези деца са добре. Но трябва да се признае, че не всички са добре.

    НЯМА КОШМАР, КОЙТО УКРАЙНА БИ ОТКАЗАЛА ДА изпълни

    06:24 16.02.2026

  • 16 Саша Грей

    14 15 Отговор

    До коментар #5 от "В мазетата":

    Ама ти беше там и го видя с очите си или Една Жена Каза? Значи Буча е постановка, Курск е истина, налЕ?
    Руснаците добри, всички останали - лоши. Все някой иска да ги напада, да им вземе нещо, да ги бие, убива и т.н.
    Задавал ли си си въпроса защо никой не ги харесва?

    Коментиран от #22

    06:29 16.02.2026

  • 17 шмария zaхэровна

    8 7 Отговор
    опохмелилась с кокс

    06:30 16.02.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    14 13 Отговор
    "...с животинска омраза..."

    Животните са далеч по-добри от хората.
    Не съм чул животно да "мрази" някого.
    Искаш да спрат да ви избиват ? Марш домой с вечния си Позор, рушняци недобити !!!

    06:30 16.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 дядото

    2 2 Отговор
    и за терора има "лекарство"

    06:35 16.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бе кво има

    12 10 Отговор

    До коментар #16 от "Саша Грей":

    Да се коментира. До февруари 2022 г. фашистите избиха над 14 000 цивилно население в източна укра. В германския бундестаг народен представител Грегор Гизи каза през лятото на 2014-та г. след като сащ поставиха хазарите в Киев на власт: "Госпожо Меркел, това са фашисти! С тях ли искате да сме "съюзници ""? Видеото още го има в нета. А този е адвокат и народен представител тогава. Фашисти са си, а над тях са онези от файловете на Епщайн.

    06:38 16.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Да, ама сега

    10 5 Отговор

    До коментар #21 от "Петрохан Жълтопаветников":

    Излязоха документите от кухнята на Епстайн и всичко се разбра. Какви са "елитите" и техните помощници по върховете на властта във всичките "демократични страни" по света.

    06:40 16.02.2026

  • 26 ИМПЕРИАЛИСТ

    13 12 Отговор

    До коментар #19 от "Може, може":

    Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....

    Коментиран от #29

    06:41 16.02.2026

  • 27 Пипи

    4 7 Отговор
    Миче, ша ти туря коляновия вал между двата калника!

    06:42 16.02.2026

  • 28 Напротив

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Владимир Путин, президент":

    Дядовците и бабите в Германия доскоро имаха вицове за радиото от онова време на войната. По време на война винаги има много лаене и пропаганда. Тогава масово са имали само радио. А само по-богатите телевизори. И пропагандата е вървяла и тогава постоянно в Германия.

    06:46 16.02.2026

  • 29 Не говори така

    8 7 Отговор

    До коментар #26 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Че не знаеш, какво ще е нарисувано на салфетката този път, ако останем след войната Запад- дранг нах Остен? Може пак да сме руска колония, никой не знае? Ние не сме фактор и сега пак сме им врагове. И не съм никак сигурен, че западът днес може да победи Русия + Китай+ Белорус+ Северна Корея?

    06:51 16.02.2026

  • 30 Хо-ха-ха

    5 7 Отговор

    До коментар #14 от "Швейк":

    Научули са се от националния си герой Бандера, не намесвай руснаците. В момента в който издигнаха Бандера за герой тръгнаха по наклона към ада.

    06:58 16.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "вашето мнение":

    Че губят ,губят..... Но метафората на Захарова олицетворява напълно същността на нацисткия украински режим....

    07:29 16.02.2026

  • 33 Доктора

    1 2 Отговор
    Спрете да публикувате каквото и да бръщолеви тази застаряла руска стерва. Иначе олеквате и ставате смешни-място за приказки на алкохолизирани психопати.

    07:30 16.02.2026

  • 34 Тити

    1 1 Отговор
    Наздраве Захарова 8 понеделник ти се отвори глътка за някоя бутилка да обърнеш

    07:32 16.02.2026

  • 35 България обича Русия

    1 0 Отговор
    Киевския просяк-пионка рано или късно ще си плати за зверствата срещу Украинци и Руснаци.

    07:42 16.02.2026

  • 36 Това и е работата

    0 1 Отговор
    В последно време Маша стана за смях с абсурдната си пропаганда , продиктувана от бункерния.

    07:42 16.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания