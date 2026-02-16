Ким Чен-ун откри жилищен комплекс за семействата на войници, загинали в чужбина

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун ръководи церемония по откриването на нов жилищен комплекс в Пхенян, предназначен за семействата на войници, които са загинали във военни действия в чужбина, съобщи Корейската централна телеграфна агенция, цитирана от Ройтерс.
В речта си Ким заяви, че новият комплекс символизира "духа и саможертвата" на загиналите войници, и добави, че новите жилища ще позволят на почернените семейства да "се гордеят с техните синове и бащи, и да живеят щастливо".
Ким каза още, че е настоял проектът да бъде завършен "дори с един ден по-рано" с надеждата да донесе "поне малка утеха" на семействата на загиналите.
В изпълнение на договора за взаимна отбрана с Русия Северна Корея изпрати през 2024 г. близо 14 000 свои войници да се бият в Украйна, където повече от 6000 от тях изгубиха живота си, според южнокорейски, украински и западни източници, посочва Ройтерс.
Северна Корея организира през последните месеци множество възпоменателни церемонии в памет на загиналите, включително откриването на мемориален комплекс в столицата Пхенян, възхваляващ саможертвата на войниците, отбелязва Ройтерс.
Лидерът призова опечалените близки да се гордеят със своите синове и бащи, и "да живеят щастливо"
