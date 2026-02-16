Новини
Ким Чен-ун откри жилищен комплекс за семействата на войници, загинали в чужбина

16 Февруари, 2026 05:14, обновена 16 Февруари, 2026 05:18 533 14

Лидерът призова опечалените близки да се гордеят със своите синове и бащи, и "да живеят щастливо"

Ким Чен-ун откри жилищен комплекс за семействата на войници, загинали в чужбина - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун ръководи церемония по откриването на нов жилищен комплекс в Пхенян, предназначен за семействата на войници, които са загинали във военни действия в чужбина, съобщи Корейската централна телеграфна агенция, цитирана от Ройтерс.

В речта си Ким заяви, че новият комплекс символизира "духа и саможертвата" на загиналите войници, и добави, че новите жилища ще позволят на почернените семейства да "се гордеят с техните синове и бащи, и да живеят щастливо".

Ким каза още, че е настоял проектът да бъде завършен "дори с един ден по-рано" с надеждата да донесе "поне малка утеха" на семействата на загиналите.

В изпълнение на договора за взаимна отбрана с Русия Северна Корея изпрати през 2024 г. близо 14 000 свои войници да се бият в Украйна, където повече от 6000 от тях изгубиха живота си, според южнокорейски, украински и западни източници, посочва Ройтерс.

Северна Корея организира през последните месеци множество възпоменателни церемонии в памет на загиналите, включително откриването на мемориален комплекс в столицата Пхенян, възхваляващ саможертвата на войниците, отбелязва Ройтерс.


Северна Корея
  • 1 Учуден

    3 5 Отговор
    Що са загинали в чужбина?Юя ли да ми търсиш в чужбина?

    Коментиран от #2

    05:23 16.02.2026

  • 2 Лопата Орешник

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Учуден":

    А наши момчета защо загинаха в Кандахар? Само че на близките на починалите български войници не им построиха комплекс, нали?

    Коментиран от #4, #6

    05:26 16.02.2026

  • 3 БоюЦиганина

    2 1 Отговор
    Корейския топчо пак ме имитиря с тоя шлифер.

    05:26 16.02.2026

  • 4 Копейкотрошач

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    С тъпата страна на теслата!

    Коментиран от #5

    05:29 16.02.2026

  • 5 С нея трябва

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Копейкотрошач":

    да ви млатят безродните глупаци.

    05:31 16.02.2026

  • 6 Ха ха

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    Нашите отидоха в Кандахар доброволно.А тези корейци станаха на кайма доброзорно.

    Коментиран от #7, #8, #9, #10, #11

    05:31 16.02.2026

  • 10 Лопата Орешник

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха":

    Да бе , ти си им светил и знаеш! А окропите където дадоха фира в Курск, те доброволци ли бяха? Бате, целия вермахт не можа да бутне Русия, клоуна тръгна да превзема руската земя с шепа хора!! Чиста смъртна присъда!!

    05:36 16.02.2026

  • 11 И едните и другите

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха":

    са отишли за пари. Само дето на тия близките получават жилища! Ама туй ко дреме на глупак?

    Коментиран от #12

    05:37 16.02.2026

  • 12 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "И едните и другите":

    Корейските семейства получиха и жилища, а нашите получиха по само един поцинкован тенекиен сандък. Инак мало умните жълтопаважи денонощно вият как в Сев. Корея всички умирали от глад.

    05:40 16.02.2026

  • 13 Фен

    1 0 Отговор
    А натювците, загинали в Украйна, как ги водят, изчезнали? Или катастрофирали?

    05:43 16.02.2026

  • 14 Коста

    1 0 Отговор
    А за загиналите украински войници кога?

    05:44 16.02.2026

