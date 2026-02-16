Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Украински атаки спряха тока в руската Брянска област
  Тема: Украйна

16 Февруари, 2026 04:42

Володимир Зеленски поиска санкции срещу служителите на "Росатом"

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украински атаки с дронове са причинили частични прекъсвания на електрозахранването и отоплението в западната руска Брянска област, съобщиха вчера местните власти, описвайки ударите като едни от най-тежките от началото на войната, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Губернаторът на областта Александър Богомаз написа в "Телеграм", че ударите по енергийната инфраструктура са оставили пет общини и части от град Брянск без електричество и отопление.

Той добави, че атаките с дронове са продължили повече от 12 часа и че са били свалени над 170 украински дрона.

Русия многократно е нанасяла удари с ракети и дронове по енергийната мрежа на Украйна от началото на пълномащабната си инвазия през 2022 г. В отговор украинската армия засили атаките си с дронове по руска територия, като често взема на прицел петролни и газови съоръжения.

Брянска област се намира в близост до украинската граница и е сред руските области, които са най-силно засегнати от украински обстрели и удари с дронове, посочва ДПА.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Европейският съюз все още не е наложил санкции срещу руската ядрена енергетика и хората, работещи в държавната компания ''Росатом''.

Той е убеден, че тези ограничения биха имали някакъв ефект. Зеленски заяви това в интервю за Politico на Мюнхенската конференция по сигурност.

Зеленски отбеляза, че европейците са направили много, но все още не са наложили санкции срещу руската ядрена енергетика, по-специално срещу ''Росатом''.

"Европейците все още не са наложили санкции срещу руската ядрена енергия, срещу ''Росатом'', срещу хора, срещу техните роднини, срещу децата им, които живеят в Европа, които живеят в Съединените щати, които учат в европейски университети, които имат недвижими имоти в Съединените щати... Върнете се в Русия. Приберете се у дома. Вие не уважавате никого в Съединените щати, не уважавате правилата, не уважавате демокрацията, не уважавате Украйна, Европа и т.н.“, подчертава президентът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    6 2 Отговор
    Браво.
    Нека руснака усети на собствена гърбина какво е война.
    Друг път десет пъти хубаво да помисли преди да напада и убива някого !!!

    05:02 16.02.2026

  • 2 Ндааа

    4 1 Отговор
    Киев за два дня...

    Коментиран от #5

    05:04 16.02.2026

  • 3 Коментарът ми

    3 2 Отговор
    Все още слабо удрят украинците... Нямат балистични ракети.

    05:13 16.02.2026

  • 4 Сесесере

    0 1 Отговор
    Нека всички руснаци плъзнали по света се приберат у дома! Всички руснаци са виновни за тази война ! Също и всички русофили ! Матушката им ще ги приеме!

    05:27 16.02.2026

  • 5 Ну дааа

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ндааа":

    Киiв за два дня превратился в леденой морозилник.

    05:46 16.02.2026

