Новини
Свят »
Германия »
Berliner Zeitung: Мюнхенската конференция подчерта разрива между Париж и Берлин

Berliner Zeitung: Мюнхенската конференция подчерта разрива между Париж и Берлин

16 Февруари, 2026 05:58, обновена 16 Февруари, 2026 06:03 1 579 17

  • германия-
  • франция-
  • мюнхенска конференция-
  • мерц-
  • макрон

Германците вече не се доверяват на французите, пише изданието

Berliner Zeitung: Мюнхенската конференция подчерта разрива между Париж и Берлин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На Мюнхенската конференция по сигурността представители на Германия и Франция за пореден път не успяха да демонстрират европейско единство, пише Berliner Zeitung.

„Най-големият проблем, който германците имат с Франция, е, че вече не се доверяват на французите“, цитира вестникът неназован дипломат.

Според вестника срещата между френския президент Макрон и германския канцлер Мерц, по време на която поздравът на френския политик към германския му колега бил игнориран, отразява разрива в отношенията между Париж и Берлин.

Германия, отбелязва вестникът, не се доверява на способността на Франция да гарантира стратегическата независимост на Европа, като същевременно се стреми към по-тесни връзки със Съединените щати.

62-рата Мюнхенска конференция по сигурност се проведе от 13 до 15 февруари.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    21 3 Отговор
    Какво друго може да направи Русия, която Западът вече неведнъж е мамил? Само да наложи исканията си. И нека благодарят на Путин, че целите на Централния военен окръг не са денацификация на Европа, демилитаризация на НАТО или анексиране на цяла Украйна към Русия

    06:12 16.02.2026

  • 2 И Киев е Руски

    19 3 Отговор
    речта на дипломата от Европейския съюз Кая Калас , която отдавна се превърна в посмешище. Тя заяви, че Русия губи на бойното поле, напълно е съсипана, икономиката ѝ е в руини, а гражданите ѝ, страдащи от лишения, масово бягат от страната. В залата, която също беше до голяма степен изпълнена с представители на либералния европейски елит, тези думи бяха посрещнати с бурни аплодисменти

    Коментиран от #3

    06:15 16.02.2026

  • 3 404

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Изводът, който може да се направи от консолидираната позиция, на евро елита е, че Русия остава основният враг и е необходимо интензивно да се подготвят за решителна битка с нея. Как това очакване на Апокалипсиса се съгласува с твърденията на Калас, че Москва вече е победена и е на изпитание, никой не се погрижи да обмисли

    06:18 16.02.2026

  • 4 хехе

    16 2 Отговор
    Пуделите от ЕС досега само джавкаха, а сега започнаха и да се хапят помежду си.

    06:20 16.02.2026

  • 5 Бе тези никога

    17 0 Отговор
    Не са били съюзници. Франсетата са по живота. Да си пият винце, романтика... А немците са коне с капаци. Истински ръзцъфтяват, когато някой ги впрегне да работят, като луди. Напредват страхотно напред. Но са без акъл. Ако ги подхванат гнили "елити" ги отвеждат до пълна разруха. Помним историята с дребния ефрейтор, който даже не е и германец. Та тези два народа винаги са били в конкуренция и не се понасят. Немеца не търпи "лигави купонджии", а франсето не понася някой "по-елементарен", да му е шеф и да го командва. Това са.

    06:22 16.02.2026

  • 6 Дедо ви...

    13 1 Отговор
    Срещата на фалиралите западни глобалисти в Мюнхен роди кой от кой по налудничави планове за спасение

    06:23 16.02.2026

  • 7 Дернев

    2 8 Отговор
    Няма ли единна армия тези отношения ще се задълбочават и увеличават. Без единна армия няма сигурност за никого. Дори и за Германия, която се натиска да остане под крилото на Щатите. Единна армия и СЕЩ на пет принципа- армия, едни външни граници, външна политика, един официален език, едни лични документи на граждани на СЕЩ и националност каквато е за всяка страна. Времето ще покаже какво и как ще се уеднаквява. До тогава всеки ще си яде каквито си харесва краставици.

    06:31 16.02.2026

  • 8 Хаха

    8 0 Отговор
    Що за стратегическа независимост е желанието на Германия за по тесни връзки с Америка?!? Тоест мерц желае да е васал на Тръмп които поставя Америка над всичко?!

    Коментиран от #15

    06:37 16.02.2026

  • 9 Лост

    4 1 Отговор
    И ние не се доверяваме на двете,ама Росен Демирев е на друго мнение.

    06:49 16.02.2026

  • 10 име

    3 1 Отговор
    Може би ЕССР на две корости означава открита икономическа конфронтация. По принцип зелените шашми на германистанците никога не са били в интерес на ядрената енергия в аФриканция и галфоните никога и не са залита бясно. Единствено в автоиндустрията си спазват, ама тям няма как, а и някои измами с дизелови ДВГ си бяха изгодни и за тях като производители.

    06:51 16.02.2026

  • 11 безпартиен

    5 1 Отговор
    Истинската Германия и истинските германци свършиха на 9 май 1945!

    06:53 16.02.2026

  • 12 Е дайте малко подробности де...?!

    3 0 Отговор
    Пуснахте едно изречение и ние сега да гадаем какво всъщност се е случило на поредната евро-софра...?!

    07:01 16.02.2026

  • 13 Крайно време е

    4 0 Отговор
    Да се разпадне от вътре този гнусен съюз. Управляван от нелицеприятни хора като урсулите. Лъжи, лицемерие и кражби, стига вече да си ходят тези боклуци.

    07:02 16.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Макрон иска ЕС да му плати дълговете.

    07:03 16.02.2026

  • 15 Ама тези над

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    80 г са били под окупация! Военните бази на сащ са още там. Рамщайн - най-големият логистичен пункт на Натото за войни в Европа. Шпандален - военно въздушна база на САЩ от която сащ пращаха самолети в Югославия. Бюхел - там сащ имат атомни бомби... Зенелагер - британска военна база. И т.н. Следвоенното поколение на Германия са живяли цял живот в окупация и вече НЕ могат да са самостоятелни! Не знаят, какво е това :)! Ще им трябват още много години БЕЗ окупация, за да могат да са пак независими и в главите си.

    07:04 16.02.2026

  • 16 Уса

    3 0 Отговор
    Тези не са единни и постоянно се борят,кой да се качи на другия от създаването на ЕС,но това възкачване ескалира и ще разпадне съюза преди двете скорости

    07:09 16.02.2026

  • 17 ЦРУ

    3 0 Отговор
    Тиа отрепки дължат пари от 2010 година

    07:28 16.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания