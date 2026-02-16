Berliner Zeitung: Мюнхенската конференция подчерта разрива между Париж и Берлин

На Мюнхенската конференция по сигурността представители на Германия и Франция за пореден път не успяха да демонстрират европейско единство, пише Berliner Zeitung.

„Най-големият проблем, който германците имат с Франция, е, че вече не се доверяват на французите“, цитира вестникът неназован дипломат.

Според вестника срещата между френския президент Макрон и германския канцлер Мерц, по време на която поздравът на френския политик към германския му колега бил игнориран, отразява разрива в отношенията между Париж и Берлин.

Германия, отбелязва вестникът, не се доверява на способността на Франция да гарантира стратегическата независимост на Европа, като същевременно се стреми към по-тесни връзки със Съединените щати.

62-рата Мюнхенска конференция по сигурност се проведе от 13 до 15 февруари.