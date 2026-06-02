Радев: Конкурентоспособността на българската икономика е от ключово значение

2 Юни, 2026 20:20 511 28

Министър-председателят подчерта позициите на България по отношение на приемането на следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Конкурентоспособността на българската икономика е от ключово значение за устойчивото развитие на страната и българското правителство е открито за диалог с представителите на работодателските организации в търсене на работещи решения. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на среща в Министерския съвет с представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската стопанска камара (БСК) и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК). В срещата участва и министърът на енергетиката Ива Петрова.

По време на срещата представителите на бизнеса подчертаха, че подкрепят предприетите от правителството реформи и откроиха предизвикателствата пред енергоинтензивната индустрия в България и възможностите за тяхното преодоляване в национален и европейски план. Работодателските организации отбелязаха, че 80% от енергоинтензивните компании в страната работят за износ и призоваха за усъвършенстване на мерките, които да гарантират тяхната конкурентоспособност. Разгледани бяха възможностите за привличане на повече средства от европейските програми в сектора, както и за по-ефективното използване на средства от Фонда за сигурност на електроенергийната система, така че да не се натоварва националният бюджет при компенсаторни програми във връзка с цените на енергията.

Министър-председателят подчерта позициите на България по отношение на приемането на следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС, като постигането на „индустриално сближаване“ е сред приоритетите за страната ни. Премиерът Радев изтъкна, че България ще настоява средствата по новия Фонд за конкурентоспособност да достигнат и до по-слабо развитите държави членки, за да не се задълбочава индустриалната и технологична разлика в Европа. „С европейските партньори обсъдихме справедливото разпределение на средствата, което да доведе до постигането на истинско сближаване в индустрията, в иновациите и в цифровизацията“, заяви премиерът Румен Радев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    9 9 Отговор
    Ако дигнем санкциите срещу Русия ще имаме евтини суровини.

    20:22 02.06.2026

  • 2 Васил

    10 1 Отговор
    България не може да е конкурентно способна при тези цени на тока и водата даже работниците да работят без заплати по седем дни седмично. Китай произвежда евтино не заради евтин труд а модернизация и евтин ток и вода които ги има в големи количества. Когато инвестираш в държавният служител получаваш бананова република и Баба Алино.

    Коментиран от #6

    20:25 02.06.2026

  • 3 Този

    8 6 Отговор
    Ама човека разбира от икономика.Последния подходящо образован бе Иван Костов и спаси държавата.Сега обаче ви го зачукаха за 4 години да ви спасяват.

    20:25 02.06.2026

  • 4 А се сгуши с тях

    9 1 Отговор
    Щеше да вкара Боко и Свинян в затвора.

    Коментиран от #18

    20:26 02.06.2026

  • 5 Празнодумецо!

    9 1 Отговор
    Искаме не празните рецитации!
    Дай да видим какво и къде!

    20:27 02.06.2026

  • 6 Кресна

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Васил":

    Тук там на хиляда един по паметен в тази държава та трудно се лъже.Съгласен.

    20:27 02.06.2026

  • 7 Всеки роден преди 1975-та знае

    12 1 Отговор
    В България икономика няма! Има само нови дългове и далавери.

    Коментиран от #22

    20:28 02.06.2026

  • 8 Плешивата

    12 1 Отговор
    грозна жена,облечена като мъж,пак плещи заучени фрази,написани от селските му пиари.Такива изречения имаше по стените на държавните заводи и учреждения по тодорживково време.

    20:28 02.06.2026

  • 9 Да....

    12 1 Отговор
    Празни " евролиберални" приказки..
    Фондове по..фондации
    Това е престъпление към този обран народ!!!!

    Къде ти са кадрите?!
    Къде са предприятията?!

    Лъжеш като...ю

    20:30 02.06.2026

  • 10 Сатана Z

    9 1 Отговор
    А пари за заплати от къде ще извади тази ишлеме-икономика бе,Румба?

    20:30 02.06.2026

  • 11 Евала Рундьо

    12 0 Отговор
    Ти откри топлата вода. Клишета, клишета, но Боташ не е клише и виси със страшна сила над празната ти манерка. Едно време се подиграваше на Бацо че носел шербет на Ердоганя да спре мигрантската вълна, а сега ти какво ще носиш на босфорския пилафчия да не фалира Булгаргаз и Топлофикацията?

    20:30 02.06.2026

  • 12 Сириознуу?

    9 0 Отговор
    Некои постоянно преоткриват топлата вода и огъня!За съжаление е само бля,бля...

    20:31 02.06.2026

  • 13 ГЛУПАКЪТ МУНЧО И

    7 1 Отговор
    ИКОНОМИКА .................... БИЛ КЛИНТЪН ГО Е КАЗАЛ .................... "ИКОНОМИКАТА ГЛУПАКО" ..................

    20:31 02.06.2026

  • 14 Сталин

    9 0 Отговор
    Пилота пак говори глупости,абе хайванин в България няма такова нещо като българска икономика,това са чужди картели които влачат милиарди от България и в държавата не остава стотинка ,всичко заминава за Германия Канада САЩ ,а цървулите работят на тия западни мародери за банани

    20:32 02.06.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Каква конкурентоспособност?!! Киро гела ли ще ти прави конкурентоспособността? Цял живот партията му давала.

    20:32 02.06.2026

  • 16 Милен

    7 0 Отговор
    Преди няколко годи тези от КРИБ и разни други подобни псевдо организации ръкопляскаха когато ги изведоха на ,, свободният пазар" за Ел. енергия, не разбирам защо сега търсят постоянно компенсации за нея, та нали пазара щеше да им свали цената на тока?

    20:32 02.06.2026

  • 17 Анджо

    3 0 Отговор
    Да и аз съм съгласен ,че трябва, но ако ни докараш още един подобен договор като БОТАШ ще станем най конкурентните тъпанари.

    20:37 02.06.2026

  • 18 Негушена мачка

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "А се сгуши с тях":

    ..."Щеше да вкара Боко и Свинян в затвора."...
    То и Деса не му пуска фандък да се гуши, къде да оди да се гуши завалията като никой го не ще!

    20:43 02.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Люта Македонка

    4 0 Отговор
    В БангаМангания няма никаква икономика...

    20:46 02.06.2026

  • 22 Смех

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Всеки роден преди 1975-та знае":

    На времето когато бай Тошо реже лентата на завода за полупроводници в Ботевград произнася прословувата фраза :„Сега откриваме завод за полупроводници, догодина за цели”

    Коментиран от #26

    20:49 02.06.2026

  • 23 Горски

    3 0 Отговор
    Преди седмица имаше статия тук във факти на Европейската маркетингова агенция "Барометър" че ако в сегашния момент се проведат избори формацията на Радев губи около 500 хиляди гласа от своите избиратели. А миналия ден според проучването на "Маркет Линкс" Радев е загубил около 300 хиляди избиратели. Повечето граждани осъзнаха че ПБ няма да осъществи реформи а ще тегли нови заеми за да увеличава заплати на полицаи ,военни и администрация.
    Маркет Линкс - "Първата и основна е, че отново се регистрира висок дял на нерешилите за кого да гласуват, което е ясна индикация, че освен конформисткия вот, който следва победителя, има значим сегмент избиратели, които отказват да се идентифицират с някоя от парламентарно представените политически сили.

    Делът на "Прогресивна България" е с около 10 пункта по-нисък от постигнатото на вота през април, което е индикатор както за електоралната вълна, надигнала се в последните дни, така и очерталото се ядро на партията. Над 300 000 избиратели на "Прогресивна България" не потвърждават вота си."

    Коментиран от #24

    20:54 02.06.2026

  • 24 Сатана Z

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Горски":

    За почти месец 1/3 от избирателите ми се разочаровали от кayнa! А това разочарование бързо се трансформира в омраза. Зимата не ми се мисли само дилемата е кayна ще успее ли да избяга от България невредим.

    20:54 02.06.2026

  • 25 безпартиен

    1 0 Отговор
    Каква конкурентноспособност в държава с население от 6.4 милиона и без високотехнологични производства и производство на стоки с голяма принадена стойност!?От тези 6.4 милиона,2.1 милиона са пенсионери, около 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц.г@ни! Непрекъснато се взимат заеми за да се покрият разходите за издръжка на описаните по-горе!!Няма как с данъците и осигуровките плащани РЕАЛНО от само 1.2 милиона РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВИ ДОГОВОРИ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР да се покрият разходите в бюджета! Решението е съкращаване на бюджетните щатове с поне 30/100! Спиране на т.нар."детски" за повече от 3 неизвинени отсъствия в училище за целия срок на обучение! Помощи за безработица и т.нар."социални" САМО И ЕДИНСТВЕНО след полагане на труд поне 21 дни месечно по почистване озеленяване и поддръжка на населените места!Други предложения?

    Коментиран от #28

    20:55 02.06.2026

  • 26 Смех,смех ама..

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Смех":

    Имаше заводи за откриване а сега само интелигентни клатикуровци.

    20:58 02.06.2026

  • 27 оня с коня

    0 0 Отговор
    ВСЯКА държава в ЕС която махне Санкциите си срещу Русия ще има евтини Суровини,За сметка на това обаче Тя самата ще бъде изгонена от Съюза.Това значи да значи да станем Задунайска Губерния ...със всички прилежащи "Екстри",да навлезе Китай мощно и да "приватизира" цялата ни икономика,Българите да бъдат пратени на Фронта,работещите в Чужбина/2,5 Милиона/ да бъдат Екстрадирани скоропостижно,с 2 думи- да престанем за съществуваме.

    20:58 02.06.2026

  • 28 Гъбарко

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "безпартиен":

    Нещо подобно беше написал за Сайгон Габриел Гарсия Маркес непосредствено след войната в Виетнам. Ако уточниш наркоманите и прости-тутките покриваш напълно очерка на Маркес.

    21:02 02.06.2026

