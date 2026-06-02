Радев: Конкурентоспособността на българската икономика е от ключово значение

Конкурентоспособността на българската икономика е от ключово значение за устойчивото развитие на страната и българското правителство е открито за диалог с представителите на работодателските организации в търсене на работещи решения. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на среща в Министерския съвет с представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската стопанска камара (БСК) и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК). В срещата участва и министърът на енергетиката Ива Петрова.

По време на срещата представителите на бизнеса подчертаха, че подкрепят предприетите от правителството реформи и откроиха предизвикателствата пред енергоинтензивната индустрия в България и възможностите за тяхното преодоляване в национален и европейски план. Работодателските организации отбелязаха, че 80% от енергоинтензивните компании в страната работят за износ и призоваха за усъвършенстване на мерките, които да гарантират тяхната конкурентоспособност. Разгледани бяха възможностите за привличане на повече средства от европейските програми в сектора, както и за по-ефективното използване на средства от Фонда за сигурност на електроенергийната система, така че да не се натоварва националният бюджет при компенсаторни програми във връзка с цените на енергията.

Министър-председателят подчерта позициите на България по отношение на приемането на следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС, като постигането на „индустриално сближаване“ е сред приоритетите за страната ни. Премиерът Радев изтъкна, че България ще настоява средствата по новия Фонд за конкурентоспособност да достигнат и до по-слабо развитите държави членки, за да не се задълбочава индустриалната и технологична разлика в Европа. „С европейските партньори обсъдихме справедливото разпределение на средствата, което да доведе до постигането на истинско сближаване в индустрията, в иновациите и в цифровизацията“, заяви премиерът Румен Радев.