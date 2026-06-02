Радев: Конкурентоспособността на българската икономика е от ключово значение

Конкурентоспособността на българската икономика е от ключово значение за устойчивото развитие на страната и българското правителство е открито за диалог с представителите на работодателските организации в търсене на работещи решения. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на среща в Министерския съвет с представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската стопанска камара (БСК) и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК). В срещата участва и министърът на енергетиката Ива Петрова.
По време на срещата представителите на бизнеса подчертаха, че подкрепят предприетите от правителството реформи и откроиха предизвикателствата пред енергоинтензивната индустрия в България и възможностите за тяхното преодоляване в национален и европейски план. Работодателските организации отбелязаха, че 80% от енергоинтензивните компании в страната работят за износ и призоваха за усъвършенстване на мерките, които да гарантират тяхната конкурентоспособност. Разгледани бяха възможностите за привличане на повече средства от европейските програми в сектора, както и за по-ефективното използване на средства от Фонда за сигурност на електроенергийната система, така че да не се натоварва националният бюджет при компенсаторни програми във връзка с цените на енергията.
Министър-председателят подчерта позициите на България по отношение на приемането на следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС, като постигането на „индустриално сближаване“ е сред приоритетите за страната ни. Премиерът Радев изтъкна, че България ще настоява средствата по новия Фонд за конкурентоспособност да достигнат и до по-слабо развитите държави членки, за да не се задълбочава индустриалната и технологична разлика в Европа. „С европейските партньори обсъдихме справедливото разпределение на средствата, което да доведе до постигането на истинско сближаване в индустрията, в иновациите и в цифровизацията“, заяви премиерът Румен Радев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:22 02.06.2026
2 Васил
Коментиран от #6
20:25 02.06.2026
3 Този
20:25 02.06.2026
4 А се сгуши с тях
Коментиран от #18
20:26 02.06.2026
5 Празнодумецо!
Дай да видим какво и къде!
20:27 02.06.2026
6 Кресна
До коментар #2 от "Васил":Тук там на хиляда един по паметен в тази държава та трудно се лъже.Съгласен.
20:27 02.06.2026
7 Всеки роден преди 1975-та знае
Коментиран от #22
20:28 02.06.2026
8 Плешивата
20:28 02.06.2026
9 Да....
Фондове по..фондации
Това е престъпление към този обран народ!!!!
Къде ти са кадрите?!
Къде са предприятията?!
Лъжеш като...ю
20:30 02.06.2026
10 Сатана Z
20:30 02.06.2026
11 Евала Рундьо
20:30 02.06.2026
12 Сириознуу?
20:31 02.06.2026
13 ГЛУПАКЪТ МУНЧО И
20:31 02.06.2026
14 Сталин
20:32 02.06.2026
15 ДрайвингПлежър
20:32 02.06.2026
16 Милен
20:32 02.06.2026
17 Анджо
20:37 02.06.2026
18 Негушена мачка
До коментар #4 от "А се сгуши с тях":..."Щеше да вкара Боко и Свинян в затвора."...
То и Деса не му пуска фандък да се гуши, къде да оди да се гуши завалията като никой го не ще!
20:43 02.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Люта Македонка
20:46 02.06.2026
22 Смех
До коментар #7 от "Всеки роден преди 1975-та знае":На времето когато бай Тошо реже лентата на завода за полупроводници в Ботевград произнася прословувата фраза :„Сега откриваме завод за полупроводници, догодина за цели”
Коментиран от #26
20:49 02.06.2026
23 Горски
Маркет Линкс - "Първата и основна е, че отново се регистрира висок дял на нерешилите за кого да гласуват, което е ясна индикация, че освен конформисткия вот, който следва победителя, има значим сегмент избиратели, които отказват да се идентифицират с някоя от парламентарно представените политически сили.
Делът на "Прогресивна България" е с около 10 пункта по-нисък от постигнатото на вота през април, което е индикатор както за електоралната вълна, надигнала се в последните дни, така и очерталото се ядро на партията. Над 300 000 избиратели на "Прогресивна България" не потвърждават вота си."
Коментиран от #24
20:54 02.06.2026
24 Сатана Z
До коментар #23 от "Горски":За почти месец 1/3 от избирателите ми се разочаровали от кayнa! А това разочарование бързо се трансформира в омраза. Зимата не ми се мисли само дилемата е кayна ще успее ли да избяга от България невредим.
20:54 02.06.2026
25 безпартиен
Коментиран от #28
20:55 02.06.2026
26 Смех,смех ама..
До коментар #22 от "Смех":Имаше заводи за откриване а сега само интелигентни клатикуровци.
20:58 02.06.2026
27 оня с коня
20:58 02.06.2026
28 Гъбарко
До коментар #25 от "безпартиен":Нещо подобно беше написал за Сайгон Габриел Гарсия Маркес непосредствено след войната в Виетнам. Ако уточниш наркоманите и прости-тутките покриваш напълно очерка на Маркес.
21:02 02.06.2026