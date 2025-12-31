Новини
"Умишлена ескалация" - Американски конгресмени осъдиха китайските военни учения край Тайван ВИДЕО
  Тема: Тайван

31 Декември, 2025 06:45, обновена 31 Декември, 2025 06:03 666 4

  • сащ-
  • китай-
  • тайван-
  • военни учения-
  • конгресмени

Целта е сплашване на демокрациите в региона и подкопаване на мира и стабилността в Индо-тихоокеанския регион, смятат лидерите на специалната комисия по Китай

"Умишлена ескалация" - Американски конгресмени осъдиха китайските военни учения край Тайван ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Лидерите на специалната комисия по Китай към Камарата на представителите на американския Конгрес разпространиха изявление, в което определят военни учения на Пекин около Тайван като "умишлена ескалация", предаде Ройтерс.

"Тези учения имат за цел да сплашат Тайван и други демокрации в региона и да подкопаят мира и стабилността в Индо-тихоокеанския регион", заявяват председателят на комисията републиканецът Джон Муленаар от Републиканската партия и най-високопоставеният представител на демократите в нея Раджа Кришнамурти.

"Тези учения са заплаха за регионалната сигурност и стабилност и трябва да бъдат прекратени незабавно", казват двамата конгресмени.

Китайската армия миналата седмица обяви, че нейни военновъздушни, военноморски и ракетни части провеждат учения около Тайван. Пекин определи маневрите като "строго предупреждение" към сепаратистките сили и "външната намеса".

Преди да обяви началото на военните учения, Пекин изрази недоволство от плановете на САЩ да продадат на Тайпе големи количества оръжия и от изявлението на японската министър-председателка Санае Такаичи, че армията на страната ѝ може да се намеси, ако Китай предприеме действия срещу Тайван.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    0 0 Отговор
    Тая работа не става с "осъждане"! Тръмп и Путин си разделиха света. Америка е за САЩ, европа за Русия, а всичко останало за Китай,. И така ще идните 100 години. Така че, краварите вече са я отписали тая терористична провинция. Островър ще бъде върнат на законния му собственик, а сиенен ще поквичат малко и това ще е.

    06:07 31.12.2025

  • 2 Идва нов свят

    0 0 Отговор
    Тайван е китайски! Справка ООН. Преялите с рушвети (корупция) конгресмени нямат думата.

    Коментиран от #4

    06:09 31.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Идва нов свят":

    А Украйна чия е, според ООН?

    06:16 31.12.2025