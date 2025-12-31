"Умишлена ескалация" - Американски конгресмени осъдиха китайските военни учения край Тайван ВИДЕО

Лидерите на специалната комисия по Китай към Камарата на представителите на американския Конгрес разпространиха изявление, в което определят военни учения на Пекин около Тайван като "умишлена ескалация", предаде Ройтерс.

"Тези учения имат за цел да сплашат Тайван и други демокрации в региона и да подкопаят мира и стабилността в Индо-тихоокеанския регион", заявяват председателят на комисията републиканецът Джон Муленаар от Републиканската партия и най-високопоставеният представител на демократите в нея Раджа Кришнамурти.

"Тези учения са заплаха за регионалната сигурност и стабилност и трябва да бъдат прекратени незабавно", казват двамата конгресмени.

Китайската армия миналата седмица обяви, че нейни военновъздушни, военноморски и ракетни части провеждат учения около Тайван. Пекин определи маневрите като "строго предупреждение" към сепаратистките сили и "външната намеса".

Преди да обяви началото на военните учения, Пекин изрази недоволство от плановете на САЩ да продадат на Тайпе големи количества оръжия и от изявлението на японската министър-председателка Санае Такаичи, че армията на страната ѝ може да се намеси, ако Китай предприеме действия срещу Тайван.