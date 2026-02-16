Новини
За първи път: Съдът изслуша извършителя на терористичната атака от плажа Бонди в Австралия ВИДЕО

За първи път: Съдът изслуша извършителя на терористичната атака от плажа Бонди в Австралия ВИДЕО

16 Февруари, 2026 06:26

Следващото съдебно заседание с участието на подсъдимия е насрочено за 9 април

За първи път: Съдът изслуша извършителя на терористичната атака от плажа Бонди в Австралия ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първото изслушване по делото на Навид Акрам, извършителят на терористичната атака на плажа Бонди на 14 декември 2025 г., се проведе в градския съд в Сидни, предаде The ​​Sydney Morning Herald.

Акрам, който беше задържан в затворническата болница Лонг Бей в Сидни след атаката, по-късно беше преместен в затвора с максимална сигурност в Гоулбърн, разположен на 100 км североизточно от Канбера.

Вестникът отбелязва, че Акрам е комуникирал по време на изслушването чрез видеовръзка за няколко минути, защото „адвокатът му не е информирал служителите на поправителното заведение, че изслушването ще се проведе без присъствието на обвиняемия“.

По време на изслушването 24-годишният мъж бе изправен пред 59 обвинения, включително 15 обвинения за убийство и едно обвинение за извършване на терористична атака. След изслушването съдията удължи периода за неразкриване на информация за жертвите и определи срокове на защитата да представи доказателства.

Следващото съдебно заседание на подсъдимия е насрочено за 9 април. Адвокатът на Акрам, Бен Арчболд, заяви, че „е твърде рано да се обсъждат твърденията на подсъдимия, тъй като доказателствата на обвинението все още не са представени на защитата“.


