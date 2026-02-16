Новини
Проливните дъждове затвориха пътя Велинград - Сърница

16 Февруари, 2026 08:34 644 2

Кметът на Сърница Неби Бозов увери, че към момента няма опасност за жителите на селото Побит камък

Проливните дъждове в неделя предизвикаха проблеми на места в Южна България. Пороите доведоха до пълно затваряне на пътя Велинград - Сърница заради разливане на вода на пътното платно и паднали скали. В едно от селата до Сърница - село Побит камък - река излезе от коритото си и наводни къщи.

Кметът на Сърница Неби Бозов увери, че към момента няма опасност за жителите на селото Побит камък. „Вчера къщите бяха отводнени с помощта на кризисния щаб. Помогнахме на 5 къщи, за които получихме сигнали. Няма големи щети, наводнени бяха само приземни етажи”, посочи той в ефира на „Здравей, България”.

Бозов каза, че срутището на пътя Велинград-Сърница се случило на 3 февруари. „Опасенията ни са, че ще се повтори бедствието от 5 август 2005 г., когато река Чепинска наводни опустошително Велинград. Този път беше откъснат с години и не можеше да се възстанови”, припомни кметът.

Той добави, че има уверението от отговорните институции, че още днес ще бъде започнато почистването на коритото на река Чепинска, както и поетапното разчистване на скалите по пътя Велинград-Сърница.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    3 0 Отговор
    Неби Бозов ....това некъв AI ли е ??! Това име ли е или просто сбор от произволни букви !?? За България ли става въпрос ...или за некъв азиатски халифат !!!?

    08:42 16.02.2026

  • 2 Ха ха

    2 0 Отговор
    Велинградска община имаха време да почистят реката от скална маса но не пожелаха.Както е прието в България дай да видим колко пари ще можем да откраднем тогава ще започнем да работим. Велинградска община сами си правят капан като запушват водите .Нали знаеета като запушите една вода какво става един язовир койт всеки момент ще се отпуши и ще наводни целия квартал чепино.

    08:46 16.02.2026

