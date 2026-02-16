Новини
6,6 тона! Салвадор подобри рекорда си за заловен кокаин

16 Февруари, 2026 06:05, обновена 16 Февруари, 2026 06:11 834 2

Заловената дрога се оценява на 165 милиона долара, задържани са десет души

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Салвадорските военноморски сили прехванаха в Тихия океан кораб, превозващ най-голямата пратка кокаин в историята на страната, с общо тегло 6,6 тона.

Президентът на страната Найиб Букеле обяви новината на страницата си в социалните медии X.

Той обясни, че 54-метровият кораб под танзанийски флаг е бил прехванат на 380 морски мили (703,7 км) югозападно от брега на страната. По време на проверка с участието на водолази са открити 330 торби с наркотици. Кокаинът се оценява на 165 милиона долара.

Според държавния глава, по време на операцията са задържани четирима колумбийци, трима никарагуанци, двама панамци и един еквадорец.


Салвадор
