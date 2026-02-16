Новини
Свят »
Китай »
Осем души загинаха при експлозия в магазин за фойерверки в Китай

Осем души загинаха при експлозия в магазин за фойерверки в Китай

16 Февруари, 2026 07:20, обновена 16 Февруари, 2026 06:23 482 2

  • китай-
  • фойерверки-
  • инцидент-
  • загинали

Властите са започнали разследване, а отговорните лица са задържани

Осем души загинаха при експлозия в магазин за фойерверки в Китай - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Експлозия в магазин за фойерверки в Източен Китай отне живота на осем души и рани двама, съобщиха властите, цитирани от Франс прес.

Извън големите градове, където употребата на пиротехнически средства е строго регулирана, жителите на страната редовно използват фойерверки по време на важни събития и празници като Лунната Нова година, която ще бъде отбелязана утре.

"Неправилното използване" на фойерверки от едно или няколко лица е предизвикало експлозия в магазин в провинция Цзянсу, посочиха властите в изявление, публикувано в социалните мрежи.

Пожарът, предизвикан от експлозията, е бил потушен около 16:00 ч. местно време, се казва в същото изявление, в което се уточнява, че осем души са загинали, а други двама са леко ранени.

Властите са започнали разследване, а отговорните лица са задържани, посочва АФП.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тити

    0 0 Отговор
    Ще го преживеят при 1.5 милиарда население.

    07:30 16.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания