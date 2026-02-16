Румяна Коларова за служебния кабинет: Търси се някакъв вид меланж

Имената за служебния кабинет, които циркулират в общественото пространство, са доста различни. Те са в два жанра - министри и заместник-министри. Търси се някакъв вид меланж, няма да има силна идентичност в кабинета. Това заяви в ефира на БНТ социологът проф. Румяна Коларова.
Политологът доц. Даниел Смилов е на мнение, че се готви кабинет без да знаем кой знае колко за имената. "Принципът е да са такива министри, които да въведат корекция на сегашните практики. Тези имена, които са завъртяха са показателни. Ако е Бойко Рашков - ще е силно послание към ГЕРБ. Не мога да преценя по кой път ще тръгне Гюров", обясни той.
Журналистът Александър Симов заяви: Крайният състав на кабинета ще поднесе нови изненади. "2/3 от имената, които циркулират, не са истински. Освен по премиера, този кабинет ще бъде оценяван и по вътрешния министър. Тука идеята е не да е политизирано, а да осигури чиста среда", каза още той. По думите му темата Петрохан няма да слезе още доста време от дневния ред на обществото.
"Личностите много малко имат значение, много е важно какъв ще бъде дебата", заяви Коларова и допълни, че в образа на служебния кабинет силна роля ще играят малките партии.
"Случаят Петрохан се политизира силно и се използва като кампания срещу ПП-ДБ. Основната версия не е доказана и убедителна, този случай не е приключил. И на Сандов и на Терзиев връзката е, че са общували с природозащитници, опитват да им пришият някакви други неща. Връзките със службите будят доста повече съмнения", обясни доц. Смилов.
"Парламентът трябва да функционира като коректив, но дали ще го направи - един Господ знае", каза още доц. Смилов.
