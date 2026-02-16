Новини
България »
Румяна Коларова за служебния кабинет: Търси се някакъв вид меланж

16 Февруари, 2026 08:52 753 13

  • румяна коларова-
  • даниел смилов-
  • служебен кабинет

Личностите много малко имат значение, много е важно какъв ще бъде дебата

Мария Атанасова

Имената за служебния кабинет, които циркулират в общественото пространство, са доста различни. Те са в два жанра - министри и заместник-министри. Търси се някакъв вид меланж, няма да има силна идентичност в кабинета. Това заяви в ефира на БНТ социологът проф. Румяна Коларова.

Политологът доц. Даниел Смилов е на мнение, че се готви кабинет без да знаем кой знае колко за имената. "Принципът е да са такива министри, които да въведат корекция на сегашните практики. Тези имена, които са завъртяха са показателни. Ако е Бойко Рашков - ще е силно послание към ГЕРБ. Не мога да преценя по кой път ще тръгне Гюров", обясни той.

Журналистът Александър Симов заяви: Крайният състав на кабинета ще поднесе нови изненади. "2/3 от имената, които циркулират, не са истински. Освен по премиера, този кабинет ще бъде оценяван и по вътрешния министър. Тука идеята е не да е политизирано, а да осигури чиста среда", каза още той. По думите му темата Петрохан няма да слезе още доста време от дневния ред на обществото.

"Личностите много малко имат значение, много е важно какъв ще бъде дебата", заяви Коларова и допълни, че в образа на служебния кабинет силна роля ще играят малките партии.

"Случаят Петрохан се политизира силно и се използва като кампания срещу ПП-ДБ. Основната версия не е доказана и убедителна, този случай не е приключил. И на Сандов и на Терзиев връзката е, че са общували с природозащитници, опитват да им пришият някакви други неща. Връзките със службите будят доста повече съмнения", обясни доц. Смилов.

"Парламентът трябва да функционира като коректив, но дали ще го направи - един Господ знае", каза още доц. Смилов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Кабинет на Дълбоката държава.Гюров и Калушев са протежета на Дими Паница -българският Епщайн.

    Коментиран от #13

    08:54 16.02.2026

  • 2 главчев

    9 1 Отговор
    на бабичката както винаги все някой друг й е виновен

    08:55 16.02.2026

  • 3 бушприт

    4 0 Отговор
    Търси се шапка за комин. С перо от петел.

    08:56 16.02.2026

  • 4 просто и ясно

    1 1 Отговор
    Властта в България е определена да е в ДС. За това ДПС винаги ще управлява България, а на изборите се решава, който ще ги обслужва в НС и МС.

    Коментиран от #6

    08:56 16.02.2026

  • 5 Бабето

    8 1 Отговор
    е на "линия" да ломоти

    08:58 16.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "просто и ясно":

    Българският Епщайн -Дими Паница го убиха защото се възмути че в НПО в България гъмжи от членове на ДС

    Коментиран от #7

    08:58 16.02.2026

  • 7 ганди

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Българския Епщайн е Иван Станчов!

    09:00 16.02.2026

  • 8 пешо

    6 1 Отговор
    тоя бунак пак ли е тука стигате с това невротизирано бабе

    09:00 16.02.2026

  • 9 Пич

    2 0 Отговор
    Прави впечатление, че соросоиди и либерастки телевизии като БНТ, бТВ и Нова, са подели курс към недоверие към прокуратурата, ДАНС и МВР, и пресират Либерастите!!! А двете частни са собственост на кравари!!! Учудващо - нареждането идва отвън, и удря родните либерасти...!!!???

    09:01 16.02.2026

  • 10 Хе-хе

    2 0 Отговор
    На фотоса - пиле фрикасе! Тези трябва да бъдат озаптени! Иначе няма да се оправите! То и да ги озаптите, пак няма да се управите, но поне да не дразнят публиката!

    09:02 16.02.2026

  • 11 Един

    4 1 Отговор
    Много неприятна жена.

    09:04 16.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сигурен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Чче ,,Последният..." е редактор в сайта,защото е все ПЪРВИ в коментарите и дежурен 24/7...

    09:16 16.02.2026

