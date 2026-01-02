Киев се възмути от говорителя на чешкия парламент, нарекъл "хунта" управлението на Зеленски

Посланикът на Украйна в Чехия, Васил Зварич, нарече забележките на председателя на долната камара на чешкия парламент Томио Окамура в новогодишното му обръщение, в които той се противопостави на предоставянето на военна помощ на Киев и нарече правителството на украинския президент Володимир Зеленски „хунта“, „обидно“ и „омразно“. Зварич написа това в публикация на страницата си във Facebook.
„Възприемаме обидните и изпълнени с омраза изявления на Томио Окамура за Украйна и нейния народ, направени в новогодишното му обръщение, като негова лична позиция, очевидно повлияна от руската пропаганда. Думите, които той използва срещу моите сънародници и Украйна, са недостойни и напълно неприемливи“, отбеляза той.
Според посланика, изявленията на Окамура „противоречат на принципите на демократичното общество и ценностите, върху които е основана Чехия като неразделна част от европейската общност“.
Сега Украйна очаква държавните органи и чешкото гражданско общество да дадат „правилна оценка“ на изявленията на политика, отбеляза Зварич.
В новогодишното си обръщение към чешките граждани Томио Окамура подчерта, че парите на чешките данъкоплатци не трябва да се използват за закупуване на оръжия и за подкрепа на „безсмислен конфликт“. Той се надявал, че страната ще „слезе от брюкселския влак“, който „се насочва към Трета световна война“. Политикът отбеляза още, че най-големите бенефициенти от конфликта са западните компании и правителства, както и „украинските крадци“, близки до „хунтата на Зеленски“, които „инсталират тоалетни, изработени от злато“. Затова Окамура се надявал, че Украйна „няма да бъде в Европейския съюз“.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15
13:17 02.01.2026
2 Аз съм Чех
Коментиран от #18
13:17 02.01.2026
3 то е ясно
В новогодишното си обръщение към чешките граждани Томио Окамура подчерта, че парите на чешките данъкоплатци не трябва да се използват за закупуване на оръжия и за подкрепа на „безсмислен конфликт“. Той се надявал, че страната ще „слезе от брюкселския влак“, който „се насочва към Трета световна война“. Политикът отбеляза още, че най-големите бенефициенти от конфликта са западните компании и правителства, както и „украинските крадци“, близки до „хунтата на Зеленски“, които „инсталират тоалетни, изработени от злато“. Затова Окамура се надявал, че Украйна „няма да бъде в Европейския съюз“
13:18 02.01.2026
4 Маските падат !
Това е само началото !
Зеленият чи.фут ще бъде обесен за лешничетата !
13:19 02.01.2026
5 Вашето мнение
13:19 02.01.2026
6 Съдията
13:20 02.01.2026
7 гад моше шалом
13:20 02.01.2026
8 Иван Грозни
Коментиран от #10
13:20 02.01.2026
9 И Киев е Руски
Коментиран от #12
13:22 02.01.2026
10 Разбирач
До коментар #8 от "Иван Грозни":Напротив. От чехите стават само чехкините и то само за едно единствено нещо
Коментиран от #22
13:22 02.01.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
А с опозиционните средства за масова информация? А?
13:23 02.01.2026
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "И Киев е Руски":Бандеровците по принцип са изроди. Хунта е нормалното им състояние.
13:26 02.01.2026
13 Прав е човека
13:26 02.01.2026
14 болгаринь..
13:27 02.01.2026
15 Българин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В България "гражданското общество" са едни недоносени соросоидчета, които предизвикват само презрение във всички нормални хора. За това народа гласува все по убедено и категорично за ДПС и ГЕРБ, които показаха, че са единствените, които знаят и могат да управляват!
13:32 02.01.2026
16 гост
13:33 02.01.2026
17 стоян георгиев
13:35 02.01.2026
18 Европеец
До коментар #2 от "Аз съм Чех":и сега всеки мислещ човек знае,че в Украйна е диктатура водена от зеления просяк милионер.... Разбира се ,че в Украйна на власт е една фашистка хунта, факт който не се забелязва само от урсулите....
Коментиран от #21
13:36 02.01.2026
19 Престъпниците
13:39 02.01.2026
20 Пропаганда и опорки
Коментиран от #27
13:42 02.01.2026
22 Чул си
До коментар #10 от "Разбирач":нещо но нищо не си разбрал!
13:44 02.01.2026
23 Тома
13:44 02.01.2026
24 Никой
13:46 02.01.2026
25 Иван
Коментиран от #39
13:46 02.01.2026
26 БАРС
13:47 02.01.2026
27 Не пич
До коментар #20 от "Пропаганда и опорки":не са сами! С тях са и останалите водещи в ядреното въоръжение - Китай, Индия и САЩ! Евродебилите сте сам самички!
13:49 02.01.2026
29 Левски
13:50 02.01.2026
30 Хунта
13:52 02.01.2026
31 Иван 1
13:52 02.01.2026
32 Левски
13:53 02.01.2026
33 Иван
Коментиран от #45
13:58 02.01.2026
34 Иван
14:02 02.01.2026
35 Иван
14:04 02.01.2026
36 Хе хе
14:06 02.01.2026
37 Киев се бил възмутил?!?!?!?
14:10 02.01.2026
38 Еми
14:12 02.01.2026
39 Не просто не
До коментар #25 от "Иван":Са забравили хитлеризма.
14:13 02.01.2026
40 От Полигона
14:18 02.01.2026
41 Ватманяк
Коментиран от #44
14:21 02.01.2026
42 СССР
14:21 02.01.2026
43 ТИГО
Коментиран от #46, #52
14:22 02.01.2026
44 СССР
До коментар #41 от "Ватманяк":Сбъркал си адреса - като не искат война, да протестират на пътката. Пътката ли е на чужда територия или Украйна
14:25 02.01.2026
45 ТИГО
До коментар #33 от "Иван":Разбира се кой ще се сравнява с Православно-Чеченската икуменическа църква с патриарха дето целува Корана на Кадирката !
14:25 02.01.2026
46 Ти циганка ли си
До коментар #43 от "ТИГО":че кълнеш.
14:27 02.01.2026
47 Ватманяк
14:27 02.01.2026
48 Чочо
14:30 02.01.2026
49 Механик
14:31 02.01.2026
50 Пит Бул
14:41 02.01.2026
51 Янко
14:43 02.01.2026
52 Васил
До коментар #43 от "ТИГО":Ще дочакаме края на хунтата със задоволство. ХунтатаНа ЗеленияКорумпиранНаркоман със Златния Кинеф , това е истината. Друга няма, а ти си бълвай змии и гущери колкото си искаш.
14:48 02.01.2026