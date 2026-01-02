Посланикът на Украйна в Чехия, Васил Зварич, нарече забележките на председателя на долната камара на чешкия парламент Томио Окамура в новогодишното му обръщение, в които той се противопостави на предоставянето на военна помощ на Киев и нарече правителството на украинския президент Володимир Зеленски „хунта“, „обидно“ и „омразно“. Зварич написа това в публикация на страницата си във Facebook.

„Възприемаме обидните и изпълнени с омраза изявления на Томио Окамура за Украйна и нейния народ, направени в новогодишното му обръщение, като негова лична позиция, очевидно повлияна от руската пропаганда. Думите, които той използва срещу моите сънародници и Украйна, са недостойни и напълно неприемливи“, отбеляза той.

Според посланика, изявленията на Окамура „противоречат на принципите на демократичното общество и ценностите, върху които е основана Чехия като неразделна част от европейската общност“.

Сега Украйна очаква държавните органи и чешкото гражданско общество да дадат „правилна оценка“ на изявленията на политика, отбеляза Зварич.

В новогодишното си обръщение към чешките граждани Томио Окамура подчерта, че парите на чешките данъкоплатци не трябва да се използват за закупуване на оръжия и за подкрепа на „безсмислен конфликт“. Той се надявал, че страната ще „слезе от брюкселския влак“, който „се насочва към Трета световна война“. Политикът отбеляза още, че най-големите бенефициенти от конфликта са западните компании и правителства, както и „украинските крадци“, близки до „хунтата на Зеленски“, които „инсталират тоалетни, изработени от злато“. Затова Окамура се надявал, че Украйна „няма да бъде в Европейския съюз“.