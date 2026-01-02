Новини
Свят »
Полша »
Киев се възмути от говорителя на чешкия парламент, нарекъл "хунта" управлението на Зеленски
  Тема: Украйна

Киев се възмути от говорителя на чешкия парламент, нарекъл "хунта" управлението на Зеленски

2 Януари, 2026 13:15 2 281 52

  • васил зварич-
  • полша-
  • украйна-
  • посланик-
  • володимир зеленски

Сега Украйна очаква държавните органи и чешкото гражданско общество да дадат „правилна оценка“ на изявленията на политика

Киев се възмути от говорителя на чешкия парламент, нарекъл "хунта" управлението на Зеленски - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Посланикът на Украйна в Чехия, Васил Зварич, нарече забележките на председателя на долната камара на чешкия парламент Томио Окамура в новогодишното му обръщение, в които той се противопостави на предоставянето на военна помощ на Киев и нарече правителството на украинския президент Володимир Зеленски „хунта“, „обидно“ и „омразно“. Зварич написа това в публикация на страницата си във Facebook.

„Възприемаме обидните и изпълнени с омраза изявления на Томио Окамура за Украйна и нейния народ, направени в новогодишното му обръщение, като негова лична позиция, очевидно повлияна от руската пропаганда. Думите, които той използва срещу моите сънародници и Украйна, са недостойни и напълно неприемливи“, отбеляза той.

Още новини от Украйна

Според посланика, изявленията на Окамура „противоречат на принципите на демократичното общество и ценностите, върху които е основана Чехия като неразделна част от европейската общност“.

Сега Украйна очаква държавните органи и чешкото гражданско общество да дадат „правилна оценка“ на изявленията на политика, отбеляза Зварич.

В новогодишното си обръщение към чешките граждани Томио Окамура подчерта, че парите на чешките данъкоплатци не трябва да се използват за закупуване на оръжия и за подкрепа на „безсмислен конфликт“. Той се надявал, че страната ще „слезе от брюкселския влак“, който „се насочва към Трета световна война“. Политикът отбеляза още, че най-големите бенефициенти от конфликта са западните компании и правителства, както и „украинските крадци“, близки до „хунтата на Зеленски“, които „инсталират тоалетни, изработени от злато“. Затова Окамура се надявал, че Украйна „няма да бъде в Европейския съюз“.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    84 8 Отговор
    В България народа свали незаконната Хунта.

    Коментиран от #15

    13:17 02.01.2026

  • 2 Аз съм Чех

    118 8 Отговор
    След още една година, и други ще ви го кажат!

    Коментиран от #18

    13:17 02.01.2026

  • 3 то е ясно

    116 5 Отговор
    И кое не е вярно от речта?????
    В новогодишното си обръщение към чешките граждани Томио Окамура подчерта, че парите на чешките данъкоплатци не трябва да се използват за закупуване на оръжия и за подкрепа на „безсмислен конфликт“. Той се надявал, че страната ще „слезе от брюкселския влак“, който „се насочва към Трета световна война“. Политикът отбеляза още, че най-големите бенефициенти от конфликта са западните компании и правителства, както и „украинските крадци“, близки до „хунтата на Зеленски“, които „инсталират тоалетни, изработени от злато“. Затова Окамура се надявал, че Украйна „няма да бъде в Европейския съюз“

    13:18 02.01.2026

  • 4 Маските падат !

    111 9 Отговор
    Един по един почват да казват истината за режима в Покрайна !
    Това е само началото !
    Зеленият чи.фут ще бъде обесен за лешничетата !

    13:19 02.01.2026

  • 5 Вашето мнение

    80 7 Отговор
    Освен пряката денацификация, която постигна СВО, тя постига и непряка. Продължаването на СВО доведе до тежки и необратими психични разтроиства у нашето жълтнопаветно. Вече са ходещи зомбита и могат да се считат за денацифицирани.

    13:19 02.01.2026

  • 6 Съдията

    104 8 Отговор
    Човекът е казал истината. А тя боли, нали украинска хунто?😂

    13:20 02.01.2026

  • 7 гад моше шалом

    54 5 Отговор
    кеде отиде моят голям сраел нарепен украйна ?

    13:20 02.01.2026

  • 8 Иван Грозни

    78 7 Отговор
    Чехите са умни и образовани.

    Коментиран от #10

    13:20 02.01.2026

  • 9 И Киев е Руски

    86 6 Отговор
    Хунта е комплимент.Тия са абсолюти изроди .НЕ ЧОВЕЦИ

    Коментиран от #12

    13:22 02.01.2026

  • 10 Разбирач

    7 56 Отговор

    До коментар #8 от "Иван Грозни":

    Напротив. От чехите стават само чехкините и то само за едно единствено нещо

    Коментиран от #22

    13:22 02.01.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    57 6 Отговор
    К-во стана с изборите- неХУНТА? А?
    А с опозиционните средства за масова информация? А?

    13:23 02.01.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    66 6 Отговор

    До коментар #9 от "И Киев е Руски":

    Бандеровците по принцип са изроди. Хунта е нормалното им състояние.

    13:26 02.01.2026

  • 13 Прав е човека

    65 5 Отговор
    Но е твърде мек с това хунта за тази из мет!

    13:26 02.01.2026

  • 14 болгаринь..

    56 4 Отговор
    Това в бг-то,това не може да стане,то киселовчето излъга бг-тата че конституцията не им дава право на референдум,,ЗА,,левчето..та камо ли тва дебелото и грозноватото да приказва против кieвската хунта-тука бандерците ги приемат с отворени обятия..джобни,после в спа центровете за интенграция..ядене и пиенье на корем за сметка на бгданакоплатците

    13:27 02.01.2026

  • 15 Българин

    9 32 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В България "гражданското общество" са едни недоносени соросоидчета, които предизвикват само презрение във всички нормални хора. За това народа гласува все по убедено и категорично за ДПС и ГЕРБ, които показаха, че са единствените, които знаят и могат да управляват!

    13:32 02.01.2026

  • 16 гост

    45 5 Отговор
    ИСТИНАТА БОЛИ, ОСОБЕНО АКО СИ ОТ ХУНТАТА!

    13:33 02.01.2026

  • 17 стоян георгиев

    39 3 Отговор
    2026 ще е последната с държава Украйна на картата. Хунтата ще виси по диреци и дървета да ги кълват гаргите.

    13:35 02.01.2026

  • 18 Европеец

    42 4 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм Чех":

    и сега всеки мислещ човек знае,че в Украйна е диктатура водена от зеления просяк милионер.... Разбира се ,че в Украйна на власт е една фашистка хунта, факт който не се забелязва само от урсулите....

    Коментиран от #21

    13:36 02.01.2026

  • 19 Престъпниците

    29 3 Отговор
    винаги се възмущават от истината!

    13:39 02.01.2026

  • 20 Пропаганда и опорки

    4 31 Отговор
    Руските опорки- вървим към 3та световна и ядрена война. Медведев дали ще е толкова смел ако застане един на един срещу някого? Иначе бълва гнусотии от бункера си

    Коментиран от #27

    13:42 02.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Чул си

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "Разбирач":

    нещо но нищо не си разбрал!

    13:44 02.01.2026

  • 23 Тома

    24 3 Отговор
    До сега царя беше облечен но вече ще се чува истината че е гол

    13:44 02.01.2026

  • 24 Никой

    17 2 Отговор
    Само Украйна е в новините.

    13:46 02.01.2026

  • 25 Иван

    5 31 Отговор
    Чехите явно са забравили когато имаше чешката пролет и руснаците им напукаха главите но тя простотията не ходи по дърветата

    Коментиран от #39

    13:46 02.01.2026

  • 26 БАРС

    23 2 Отговор
    ВСЁ ПРАВЛНО МИСЛИ ЧЕХА.ТРЯБВА И БЪЛГАРИЯ ДА МИСЛИ КАТО НЕГО.ЗА БАНДЕРОВСЕАТА ЖЕСТОКОСТ Е ИЗВЕСТНА НА ПОЛЯЦИТЕ. ЕВРЕИТЕ ЕАКТО И НА САМИТЕ УКРАИНЦИ КОИТО СЪЩО МА БИЛЕ ИЗБИВАНИ ПО ЖЕСТОК НАЧИН КАТО СА ОТКАЗВАЛИ ДА ИМ ПОМАГАТ И ДА МА С ТЯХ .А 90 ПРОЦЕНТА ГТ УКРАИНЦИТЕ МА БИЛЕ ПООТИВ БАНДЕРОВЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВ ВОЙНА.ИИЗГОРЕНИТЕ 630 ЖИВИ ХОРА В ХАТЫН В БЕЛОРУСИЯ СП ДЕЛО НА УПА И БАНДЕРОВЦИТЕ.РОМИЯ УМИШЛЕННО Е УКРИВАЛА ЗА ДА НЯМА УМРАЗА КЪ.М УКРАИНЦИТЕ ОТ ЗАПЪДНА УКР.ПРЕПИСАЛО ГО Е НА НЕМЦИТЕ ТОГАВА.ДАЖЕ НЕМЦИТЕ СП СЕ ОТВРАТИЛИ ОТ ТЯХНАТА ЖЕСТОКОСТ.ДА САМ ХИТЛЕР СЕ ВЪЗМУТИЛ.

    13:47 02.01.2026

  • 27 Не пич

    27 3 Отговор

    До коментар #20 от "Пропаганда и опорки":

    не са сами! С тях са и останалите водещи в ядреното въоръжение - Китай, Индия и САЩ! Евродебилите сте сам самички!

    13:49 02.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Левски

    25 2 Отговор
    Ами, хунта си е, откъдето и да го погледнеш.

    13:50 02.01.2026

  • 30 Хунта

    22 2 Отговор
    Какво да се прави? - разкриването на истината винаги бие по мерзавците

    13:52 02.01.2026

  • 31 Иван 1

    26 2 Отговор
    Браво Украйна трябва да свикне с тези думи, защото ще ги чува много по често.

    13:52 02.01.2026

  • 32 Левски

    6 2 Отговор
    До коментар "Иван". Какво общо има твоя пример с киевската хунта?

    13:53 02.01.2026

  • 33 Иван

    13 3 Отговор
    Юдео-нацистката Хунта.

    Коментиран от #45

    13:58 02.01.2026

  • 34 Иван

    13 2 Отговор
    Хунтата на Еленски, Виктория Нюланд и Бенямин Нетаняху.

    14:02 02.01.2026

  • 35 Иван

    9 2 Отговор
    В такива случаи боклука--посланик се гони веднага........следва протест на сатанинския нацистки хазарски коварен Израел.

    14:04 02.01.2026

  • 36 Хе хе

    4 5 Отговор
    Томио Окамура? Чех от времето на прачехите хе хе хе

    14:06 02.01.2026

  • 37 Киев се бил възмутил?!?!?!?

    14 2 Отговор
    Само да чуят какво говорят обикновените хора за тях в България и ще спрат да се възмущава.

    14:10 02.01.2026

  • 38 Еми

    11 1 Отговор
    Ти човека е казал истината , това че на хунтата не и харесва, няма никакво значение

    14:12 02.01.2026

  • 39 Не просто не

    9 1 Отговор

    До коментар #25 от "Иван":

    Са забравили хитлеризма.

    14:13 02.01.2026

  • 40 От Полигона

    9 1 Отговор
    Браво на чеха . Браво Окамура. Точно, кратко, ясно.

    14:18 02.01.2026

  • 41 Ватманяк

    5 2 Отговор
    Хубаво е, че някой ви е позволил да публикувате тази информация, за да се разбере истинското отношение в Унгария, Словакия и Чехия на мнозинството от хората към войната. Такова е на практика, а и по-твърдо, и в България. Ако статията е замислена като "казвам ти дъще, сещай се снахо", бих адмирирал авторката. Макар че малко се съмнявам да е така. Но върши работа.

    Коментиран от #44

    14:21 02.01.2026

  • 42 СССР

    3 4 Отговор
    А бе, тоя защо не нарича управлението на пътката „хунта“, както си е - защото не смее, защото Украйна няма ядрена бомба.

    14:21 02.01.2026

  • 43 ТИГО

    3 11 Отговор
    От 1 до 19 мнение (защото само толкова издържах да чета глупости) ! На всичките които сте написали разни работи за Украйна ви желая ! Първо да ви се случи същото което желаете на другите ама 100кратно !! Да не дочакате края на войната ама и роднините ви ! И накрая да дойде тук руският миризлив ботуш да ви гледам сеира как ще се целувате с убиици и крадци и на какъв език ще се разбирате с "Буряти" и "Башкирци"!

    Коментиран от #46, #52

    14:22 02.01.2026

  • 44 СССР

    2 5 Отговор

    До коментар #41 от "Ватманяк":

    Сбъркал си адреса - като не искат война, да протестират на пътката. Пътката ли е на чужда територия или Украйна

    14:25 02.01.2026

  • 45 ТИГО

    2 6 Отговор

    До коментар #33 от "Иван":

    Разбира се кой ще се сравнява с Православно-Чеченската икуменическа църква с патриарха дето целува Корана на Кадирката !

    14:25 02.01.2026

  • 46 Ти циганка ли си

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "ТИГО":

    че кълнеш.

    14:27 02.01.2026

  • 47 Ватманяк

    7 1 Отговор
    До № 36. Щото кмета на Ню Йорк е праиндианец, или поне праирландец, нали. А в Лондоон са ат наследниците на крал Артур и Робин Худ. Или Амид Амид. Впрочем той си е чист българин, амапрадедо му ставнал еничарин.

    14:27 02.01.2026

  • 48 Чочо

    6 1 Отговор
    По скоро,само партията на Зеленски се е възмутила....к бандеровците.

    14:30 02.01.2026

  • 49 Механик

    5 1 Отговор
    Хунтата си е хунта. Ако щеш я наречи "фондация", тя пак се хунта.

    14:31 02.01.2026

  • 50 Пит Бул

    5 1 Отговор
    Истината боли но трябва да се казва такава каквато е. Едва ли обикновените украинци горещо желаят да умират във окопите за хора със златни тоалетни и хунтатаНа Зеленски. И едва ли европейските народи са мнохо щастливи да дават пари, голяма част от които ще бъдат откраднати. Чест му прави на този чешки парламентарист да говори истината и да нарича нещата със истинските им имена.

    14:41 02.01.2026

  • 51 Янко

    6 1 Отговор
    И коя е правилната оценка бе Цървул Укоропски? Да ви дават още и още пари които да крадете, това ли е “правилното”?

    14:43 02.01.2026

  • 52 Васил

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "ТИГО":

    Ще дочакаме края на хунтата със задоволство. ХунтатаНа ЗеленияКорумпиранНаркоман със Златния Кинеф , това е истината. Друга няма, а ти си бълвай змии и гущери колкото си искаш.

    14:48 02.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания