В Балтийско море! През 2025 г. всеки ден през датски води са минавали танкери от руския сенчест флот

Агенция AFP получи статистика от Датската морска администрация за преминаването на танкери под санкции на ЕС за транспортиране на руски петрол през проливите, излизащи от Балтийско море. Според агенцията през календарната 2025 година са регистрирани 292 такива плавания.

Русия изнася по-голямата част от суровия си петрол и в по-малка степен петролни продукти пВ. Този петрол често се продава на цени над ценовите тавани, определени от западните страни, в опит да се намалят приходите в руския бюджет, които финансират агресията ѝ срещу Украйна.

От януари механизмът за ограничаване на цените е динамичен: цената трябва да бъде с 15% по-ниска от пазарната цена на руския суров петрол сорт Урал. На 1 февруари таванът беше намален до 44,1 долара за барел. Предоставянето на каквито и да е услуги, свързани с транспортирането на руски суров петрол на по-висока цена, е забранено в западните страни.

В отговор Русия е изградила флотилия от танкери, често стари, износени и с непрозрачни собственици, готови да транспортират петрол на цени над ценовия таван. Тези кораби редовно попадат в списъци със санкции; само списъкът на ЕС включва 598 такива танкера.

Датската морска администрация заяви пред AFP, че "следи отблизо корабите в датски води" и "сътрудничи тясно със страни със сходни интереси в региона на Балтийско море".

Навигацията в датските проливи се регулира от Копенхагенските конвенции от 1857 г. В стандартното им тълкуване те забраняват на Дания да спира кораби, преминаващи през проливите.