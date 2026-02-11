Новини
Свят »
Дания »
В Балтийско море! През 2025 г. всеки ден през датски води са минавали танкери от руския сенчест флот

В Балтийско море! През 2025 г. всеки ден през датски води са минавали танкери от руския сенчест флот

11 Февруари, 2026 22:53 799 16

  • русия-
  • украйна-
  • танкер-
  • петрол-
  • сенчест флот-
  • лукойл-
  • роснефт

Този петрол често се продава на цени над ценовите тавани, определени от западните страни, в опит да се намалят приходите в руския бюджет, които финансират агресията ѝ срещу Украйна

В Балтийско море! През 2025 г. всеки ден през датски води са минавали танкери от руския сенчест флот - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Агенция AFP получи статистика от Датската морска администрация за преминаването на танкери под санкции на ЕС за транспортиране на руски петрол през проливите, излизащи от Балтийско море. Според агенцията през календарната 2025 година са регистрирани 292 такива плавания.

Русия изнася по-голямата част от суровия си петрол и в по-малка степен петролни продукти пВ. Този петрол често се продава на цени над ценовите тавани, определени от западните страни, в опит да се намалят приходите в руския бюджет, които финансират агресията ѝ срещу Украйна.

От януари механизмът за ограничаване на цените е динамичен: цената трябва да бъде с 15% по-ниска от пазарната цена на руския суров петрол сорт Урал. На 1 февруари таванът беше намален до 44,1 долара за барел. Предоставянето на каквито и да е услуги, свързани с транспортирането на руски суров петрол на по-висока цена, е забранено в западните страни.

В отговор Русия е изградила флотилия от танкери, често стари, износени и с непрозрачни собственици, готови да транспортират петрол на цени над ценовия таван. Тези кораби редовно попадат в списъци със санкции; само списъкът на ЕС включва 598 такива танкера.

Датската морска администрация заяви пред AFP, че "следи отблизо корабите в датски води" и "сътрудничи тясно със страни със сходни интереси в региона на Балтийско море".

Навигацията в датските проливи се регулира от Копенхагенските конвенции от 1857 г. В стандартното им тълкуване те забраняват на Дания да спира кораби, преминаващи през проливите.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    8 0 Отговор
    Браво. Може да о да се пукате.

    22:54 11.02.2026

  • 2 Моча в калта

    4 11 Отговор
    Пращайте ги при крайцера Москва.

    Коментиран от #4

    22:58 11.02.2026

  • 3 Вижда се,

    15 1 Отговор
    че западните страни извършват подла агресия срещу Русия и още по-подла агресия срещу мъжкото население на славянската квази-държава - така наречената "Украина", която уж е независима, а на 100% зависи от подлите западни държави.

    22:59 11.02.2026

  • 4 Моча има

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Моча в калта":

    в главата ти. Много!

    23:00 11.02.2026

  • 5 да питам

    3 9 Отговор
    верно ли не само САЩ, но и Испания, Франция, Гърция и Италия, конфискували руски петролни танкерчета ?

    Коментиран от #9

    23:01 11.02.2026

  • 6 НАТОпорчен

    1 11 Отговор
    Решението на проблема със сенчестия московски флот е ясно - пълна забрана за преминаване през Балтийско и Черно море, обезпечена със силите на НАТО.

    Коментиран от #8, #13

    23:02 11.02.2026

  • 7 1234

    4 2 Отговор
    Ами що не ги спрете? Айде, чакаме. Ама, нещо не ви стиска! Виж на приказки и закани сте много силни, Украйна щеше нещо там да си връща, Мир чрез сила, победа над Русия, Русия фалира, в Москва умирали от глад? Какво стана с тези опорки, защо спря да се пише за тях.

    23:13 11.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 1234

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "да питам":

    Ами не е вярно, пожелателна пропаганда за русофобски парчета, тоест за вас. Ако това се случи, Русия също може направо да ги не спира, а да ги пали, техните танкери. На западналите другари това им е ясно, затова само се говори, а вие сте на черешата.

    23:17 11.02.2026

  • 10 Айде стига

    3 1 Отговор
    Всеки ден са минавали,но сега се казва?!? Нека бъдем реалисти...кой е простия в случая? Ще подскажа-европейското население май, а? Нещата хич не отиват на добре. Ама Урсула и Кая си работят, пък с останалите...абе ако оцелеят. Още не мога да разбера как има глупаци, които им се вързват.

    23:21 11.02.2026

  • 11 Иван

    3 1 Отговор
    Варварският боклук Киър Стармър не е ли сенчест?

    23:23 11.02.2026

  • 12 Иван

    1 1 Отговор
    Кой финансира юдео-нацистката Хунта в Украйна?

    23:35 11.02.2026

  • 13 Епааа

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "НАТОпорчен":

    Ходи си изувай гащите и се озъзвай! Белким червения ти като светофар Зз спре руския флот!

    23:35 11.02.2026

  • 14 Иван

    1 1 Отговор
    Сатанинския коварен Израел не е съществувал по това време.

    23:38 11.02.2026

  • 15 Иван

    0 1 Отговор
    Гнусния сатанински масон Антонио Гутериш има сходни интереси с Дания.

    23:41 11.02.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор
    И кво значи това " сенчест флот"? Решили фашагите да лишат Русия от приходи от петрола, за да няма пари за войната и който купува петрол е низвергнат. Като свърши Русия парите за войната, ще им останат само атомни бомби. Ще ги хвърли и ще свърши с тези гадни фашаги веднъж и завинаги. Не го ли разбраха тези тъпаци. Путин ясно го каза " Защо ми е свят без Русия"

    00:06 12.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания