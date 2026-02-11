Украински успехи на фронта! НАТО вижда причините в прекъсването на Starlink за руската армия

Успехът на украинските въоръжени сили в Запорожка област се дължи на факта, че руските войски са загубили възможността да използват терминали на Starlink, заяви високопоставен служител на НАТО пред Би Би Си.
Преди това украинското Министерство на отбраната постигна споразумение с американската компания SpaceX за деактивиране на терминалите за сателитна комуникация Starlink, които не са в белия списък в Украйна. Това беше направено, за да се предотврати използването на такива терминали от руските военни, които са ги придобили чрез черен пазар.
Русия използваше тези терминали, за да осигурява комуникации на фронтовата линия, но имаше и по-екзотични приложения - Starlink дори беше инсталиран на дронове с голям обсег, атакуващи цели дълбоко в Украйна.
"Прекратяването на тази връзка постави руснаците в трудна позиция в момента по отношение на командването и контрола и това със сигурност означава, че ще трябва да използват по-видими и традиционни средства за командване на тези части", заяви говорител на НАТО.
"Каквито и алтернативи да измислят руснаците, те вероятно няма да бъдат толкова ефективни. Така че мисля, че това определено ще видим на бойното поле. И ще кажа следното: част от успеха, който Украйна постигна наскоро в Запорожие, вероятно се дължи на променящия се достъп на Русия до Starlink", добави той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
Коментиран от #5, #10, #12, #25, #45
22:25 11.02.2026
2 Пиночет
Коментиран от #19, #38
22:26 11.02.2026
3 Копейкин Костя
Масква вече е разработила безаналогова система за управление на дронове - канап и корда!!!
Коментиран от #11
22:27 11.02.2026
4 Zахарова
22:30 11.02.2026
5 И с различни могат
До коментар #1 от "Механик":да те заковат.
Коментиран от #7
22:30 11.02.2026
6 Завинаги проклета Московия
Коментиран от #21
22:31 11.02.2026
7 Русофил
До коментар #5 от "И с различни могат":Като гледом теб дате заковали! Мисъл никс!
Коментиран от #43
22:33 11.02.2026
8 руската мечка
Коментиран от #13, #46
22:33 11.02.2026
9 Тома
22:33 11.02.2026
10 Копейки
До коментар #1 от "Механик":Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.
22:34 11.02.2026
11 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #3 от "Копейкин Костя":Ние няма да ходим на фронта, искаме в Еврозоната🥳
Коментиран от #18
22:35 11.02.2026
12 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Механик":В нарушение на закона, защо ДАНС са били първи на вилата?/Според поемното лице, кмета на с.Гинци/
За да зачистят уликите на ликвидаторите-хората на колегата си наркотрафиканта Агент Буда!
22:36 11.02.2026
13 Това защо го пишеш постоянно?
До коментар #8 от "руската мечка":Някакъв умствен проблем ли имаш?
22:37 11.02.2026
14 име
22:37 11.02.2026
15 Че то е
22:37 11.02.2026
16 Стати Стик
22:41 11.02.2026
17 име
22:43 11.02.2026
18 Абе лицето Сидеров
До коментар #11 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":Защо не е ходил в казармата?
22:44 11.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Владо
Коментиран от #29, #32
22:45 11.02.2026
21 Така наречените "украинци"
До коментар #6 от "Завинаги проклета Московия":на предимно руснаци (на 80%!).
Майчиният език на така наречените "украинци" е руският език.
"Украинци" означава нищо повече от руснаци и още над 50 етноса на окраината на Русия и на Реч Посполита (Полша+Литва).
Всички "украинци" извън измислената и изкуствена квази-държава "Украина" говорят на руски език.
Коментиран от #27
22:46 11.02.2026
22 Възниква
Коментиран от #28
22:47 11.02.2026
23 604
22:47 11.02.2026
24 Ицо
Коментиран от #30
22:47 11.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 да питам
22:47 11.02.2026
27 Руската пропаганда
До коментар #21 от "Така наречените "украинци"":Има за цел глупака.
Коментиран от #33
22:48 11.02.2026
28 604
До коментар #22 от "Възниква":оня толко е ипотекиран.., че се чуди от къде да събира кинти.....
22:48 11.02.2026
29 Направиха им добро
До коментар #20 от "Владо":Руските деца няма да оглупяват, за разлика от нашите деца.
22:48 11.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Фейк на часа
Лека нощ на всички нормални хора!
Коментиран от #35
22:49 11.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Ние принадлежим към ЕС. Нашите интереси са в Европа. ЕК направи големи грешки с пилеене на пари за чужда кауза. Но може да спре и на намали загубите. Това, което е откраднала Украйна, може след капитулацията да се търси по офшорките на хунтата. Частично парите могат да бъдат възстановени.
22:51 11.02.2026
35 Всяка вечер милиарди хора по света
До коментар #31 от "Фейк на часа":Заспиват щастливи, че не са се родили руснаци.
Коментиран от #54
22:51 11.02.2026
36 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Ние принадлежим към ЕС. Нашите интереси са в Европа. ЕК направи големи грешки с пилеене на пари за чужда кауза. Но може да спре и на намали загубите. Това, което е откраднала Украйна, може след капитулацията да се търси по офшорките на хунтата. Частично парите могат да бъдат възстановени.
22:51 11.02.2026
37 име
Коментиран от #41
22:52 11.02.2026
38 оня с кола
До коментар #2 от "Пиночет":Хеликоптер не ми и трябва само як замах със сапа зад врата и заминаваш на гости при истинския Пиночет .
22:52 11.02.2026
39 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #33 от "Пропагандата е за глупаците":Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за информацията!
Коментиран от #42
22:54 11.02.2026
40 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
22:57 11.02.2026
41 2244
До коментар #37 от "име":Очите на руснаците ги замазва Тръмп.
22:58 11.02.2026
42 Койдозлу
До коментар #39 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":КозльоДуйски ще надуеш ли хубаво рунтавата гайда и да ни посвириш ?
22:58 11.02.2026
43 Моля
До коментар #7 от "Русофил":Моля! Амебите като тебе са толкова нагли само защото са много миниатюрни за да си даваме труда да ги заковаваме !!!
23:05 11.02.2026
44 Сатана Z
23:23 11.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ха ха
До коментар #45 от "РЕАЛИСТ":Външноклозетници
23:44 11.02.2026
48 Тръмп
До коментар #46 от "РЕАЛИСТ":Русия е един книжен тигър.
23:46 11.02.2026
49 Сус бе
23:48 11.02.2026
50 Румен Решетников
До коментар #46 от "РЕАЛИСТ":Я разкажи за боя дето изяде червената армия под стените на Варшава... 😀
23:49 11.02.2026
51 Смешник
23:58 11.02.2026
52 Червената шапчица
Коментиран от #56
00:12 12.02.2026
53 Кремълска Шпакла
Много Енергиен Ресурс.
Затова Кремълски те Шпакловчици
Са винаги със
Изтръпнали Езици.и уморени надути
Устни .
00:46 12.02.2026
54 А Милиони БУРДЯГИ
До коментар #35 от "Всяка вечер милиарди хора по света":Са щастливи ,
Че скоро
Ще правят с Руските Вдовици
Креватни Изпълнения .
Не е нужно да си се родил
РУШЛЯК.
00:49 12.02.2026
55 А защо не посмяхте да кажете
Руснаците винаги са имали свои сателити и интернет връзка. Никави проблеми нямат! Почнаха наскоро да ползват и Старлинк, защото украйнците зарязаха много терминали при бягството си. Дори имаха напоследък повече заловени терминали Старлинк от самите украинци. А няма да ги хвърлят я?!!
Затова и се разцивриха украинците на Мъск. И кво прайм след като руснаците заловят от бягащите герои сертифицирани терминали? Пак ли ще рИвът на Мъск???
00:56 12.02.2026
56 Оня с парчето
До коментар #52 от "Червената шапчица":Може да ми подрапаш кайсийте преди да ти го намаам.
01:13 12.02.2026