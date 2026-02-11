Новини
Украински успехи на фронта! НАТО вижда причините в прекъсването на Starlink за руската армия
  Тема: Украйна

Украински успехи на фронта! НАТО вижда причините в прекъсването на Starlink за руската армия

11 Февруари, 2026 22:23 1 917 56

  • старлинк-
  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • ракети-
  • дронове-
  • олександър сирски

Русия използваше тези терминали, за да осигурява комуникации на фронтовата линия, но имаше и по-екзотични приложения - Starlink дори беше инсталиран на дронове с голям обсег, атакуващи цели дълбоко в Украйна

Украински успехи на фронта! НАТО вижда причините в прекъсването на Starlink за руската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Успехът на украинските въоръжени сили в Запорожка област се дължи на факта, че руските войски са загубили възможността да използват терминали на Starlink, заяви високопоставен служител на НАТО пред Би Би Си.

Преди това украинското Министерство на отбраната постигна споразумение с американската компания SpaceX за деактивиране на терминалите за сателитна комуникация Starlink, които не са в белия списък в Украйна. Това беше направено, за да се предотврати използването на такива терминали от руските военни, които са ги придобили чрез черен пазар.

Русия използваше тези терминали, за да осигурява комуникации на фронтовата линия, но имаше и по-екзотични приложения - Starlink дори беше инсталиран на дронове с голям обсег, атакуващи цели дълбоко в Украйна.

"Прекратяването на тази връзка постави руснаците в трудна позиция в момента по отношение на командването и контрола и това със сигурност означава, че ще трябва да използват по-видими и традиционни средства за командване на тези части", заяви говорител на НАТО.

"Каквито и алтернативи да измислят руснаците, те вероятно няма да бъдат толкова ефективни. Така че мисля, че това определено ще видим на бойното поле. И ще кажа следното: част от успеха, който Украйна постигна наскоро в Запорожие, вероятно се дължи на променящия се достъп на Русия до Starlink", добави той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 46 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    28 45 Отговор
    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    Коментиран от #5, #10, #12, #25, #45

    22:25 11.02.2026

  • 2 Пиночет

    23 28 Отговор
    Аз комунистите ги пусках от хеликоптера.

    Коментиран от #19, #38

    22:26 11.02.2026

  • 3 Копейкин Костя

    20 35 Отговор
    Рашибозука, няма да се плашите.
    Масква вече е разработила безаналогова система за управление на дронове - канап и корда!!!

    Коментиран от #11

    22:27 11.02.2026

  • 4 Zахарова

    17 22 Отговор
    Ой какая беда!? Теряем солдатъй

    22:30 11.02.2026

  • 5 И с различни могат

    30 12 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    да те заковат.

    Коментиран от #7

    22:30 11.02.2026

  • 6 Завинаги проклета Московия

    21 36 Отговор
    Добре, че украинците излязоха корав народ и продължават да дават твърд отпор на московската напаст, държайки я далеч от Европа!

    Коментиран от #21

    22:31 11.02.2026

  • 7 Русофил

    13 17 Отговор

    До коментар #5 от "И с различни могат":

    Като гледом теб дате заковали! Мисъл никс!

    Коментиран от #43

    22:33 11.02.2026

  • 8 руската мечка

    17 23 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #13, #46

    22:33 11.02.2026

  • 9 Тома

    21 11 Отговор
    Щото на новините без старлинк руснаците посрещнаха с вдигнати ръце укровермахта

    22:33 11.02.2026

  • 10 Копейки

    19 20 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    22:34 11.02.2026

  • 11 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    13 17 Отговор

    До коментар #3 от "Копейкин Костя":

    Ние няма да ходим на фронта, искаме в Еврозоната🥳

    Коментиран от #18

    22:35 11.02.2026

  • 12 ИСТИНАТА

    21 4 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    В нарушение на закона, защо ДАНС са били първи на вилата?/Според поемното лице, кмета на с.Гинци/
    За да зачистят уликите на ликвидаторите-хората на колегата си наркотрафиканта Агент Буда!

    22:36 11.02.2026

  • 13 Това защо го пишеш постоянно?

    17 8 Отговор

    До коментар #8 от "руската мечка":

    Някакъв умствен проблем ли имаш?

    22:37 11.02.2026

  • 14 име

    28 13 Отговор
    Айде да не си съчиняваме приказки все едно сме в началото на XX век, щото в днешно време всеки има телефон с интернет в джоба. Първо, от средата на Януари, още преди спирането на Старлинк, има опити за контраатака от бандерите, но понеже е много успешна, никой не я споменава. Второ, не става въпрос за поредната митична перемога, а барндерите просто имат за цел да стабилизират последните защитна линия преди град Запорожие. Единствено от към град Великомихайловка има смешни успехи, цлта е да изтласкат обратно руснаците до наскоро загубените от тях укрепления, щото други вече няма. От към Гуляйполе и Степногоск бандерите абсолютно нищо не са постигнали за повече от 3 седмици

    22:37 11.02.2026

  • 15 Че то е

    8 10 Отговор
    от онзи ден!

    22:37 11.02.2026

  • 16 Стати Стик

    24 11 Отговор
    Единствените успехи на хохохолите е че много по бързо от преди запълват гробищните паркове .

    22:41 11.02.2026

  • 17 име

    18 11 Отговор
    Ако целия запорожки фронт е дълъг 250 километра, на някаква част от около 30-40 километра бандерите са успели да навлезнат обратно 5-10 километра на вътре. Навлезнали, не да са се укрепили, не да са изтласкали руснаците. И това са го постигнали за повече от 3 седмици.

    22:43 11.02.2026

  • 18 Абе лицето Сидеров

    9 7 Отговор

    До коментар #11 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    Защо не е ходил в казармата?

    22:44 11.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Владо

    15 12 Отговор
    На руските сбърканяци им изключиха и Телеграм.

    Коментиран от #29, #32

    22:45 11.02.2026

  • 21 Така наречените "украинци"

    15 12 Отговор

    До коментар #6 от "Завинаги проклета Московия":

    на предимно руснаци (на 80%!).

    Майчиният език на така наречените "украинци" е руският език.

    "Украинци" означава нищо повече от руснаци и още над 50 етноса на окраината на Русия и на Реч Посполита (Полша+Литва).

    Всички "украинци" извън измислената и изкуствена квази-държава "Украина" говорят на руски език.

    Коментиран от #27

    22:46 11.02.2026

  • 22 Възниква

    15 7 Отговор
    натрапчивата мисъл, че Чичо Сам не желае военен превес за никоя от двете воюващи страни и се намесва за едната или за другата страна, за да тлее огъня, докато има кой да му плаща за доставките на оръжията.

    Коментиран от #28

    22:47 11.02.2026

  • 23 604

    6 6 Отговор
    упешно се исЗтеглят 6 фута под земята

    22:47 11.02.2026

  • 24 Ицо

    9 10 Отговор
    Има ли копейки тук?

    Коментиран от #30

    22:47 11.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 да питам

    12 9 Отговор
    крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?

    22:47 11.02.2026

  • 27 Руската пропаганда

    9 11 Отговор

    До коментар #21 от "Така наречените "украинци"":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #33

    22:48 11.02.2026

  • 28 604

    8 3 Отговор

    До коментар #22 от "Възниква":

    оня толко е ипотекиран.., че се чуди от къде да събира кинти.....

    22:48 11.02.2026

  • 29 Направиха им добро

    9 9 Отговор

    До коментар #20 от "Владо":

    Руските деца няма да оглупяват, за разлика от нашите деца.

    22:48 11.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Фейк на часа

    17 6 Отговор
    Украинските победи са нещо като интелигентността на редовните русофоби в този форум.
    Лека нощ на всички нормални хора!

    Коментиран от #35

    22:49 11.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    7 8 Отговор
    Украинците са ясни. Разделено обществото, насилствена мобилизация, побоища, грабежи и убийства.
    Ние принадлежим към ЕС. Нашите интереси са в Европа. ЕК направи големи грешки с пилеене на пари за чужда кауза. Но може да спре и на намали загубите. Това, което е откраднала Украйна, може след капитулацията да се търси по офшорките на хунтата. Частично парите могат да бъдат възстановени.

    22:51 11.02.2026

  • 35 Всяка вечер милиарди хора по света

    13 10 Отговор

    До коментар #31 от "Фейк на часа":

    Заспиват щастливи, че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #54

    22:51 11.02.2026

  • 36 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    7 6 Отговор
    Украинците са ясни. Разделено обществото, насилствена мобилизация, побоища, грабежи и убийства.
    Ние принадлежим към ЕС. Нашите интереси са в Европа. ЕК направи големи грешки с пилеене на пари за чужда кауза. Но може да спре и на намали загубите. Това, което е откраднала Украйна, може след капитулацията да се търси по офшорките на хунтата. Частично парите могат да бъдат възстановени.

    22:51 11.02.2026

  • 37 име

    12 10 Отговор
    Киевската хунта се опитва да замаже очите на руснаците с поредните лъжи за преговори, целта е да избегнат предстоящия удар върху енергийната им система. Днес е имало такъв, но слабичък, очаква се тази или утре вечер руснаците да им спрат тока буквално.

    Коментиран от #41

    22:52 11.02.2026

  • 38 оня с кола

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Пиночет":

    Хеликоптер не ми и трябва само як замах със сапа зад врата и заминаваш на гости при истинския Пиночет .

    22:52 11.02.2026

  • 39 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    7 8 Отговор

    До коментар #33 от "Пропагандата е за глупаците":

    Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за информацията!

    Коментиран от #42

    22:54 11.02.2026

  • 40 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    8 6 Отговор
    Вижте във Фейсбук филмчета как бият хората на улицата да ги мобилизират насила. Това е нещо ужасно! Дано да няма такава насилствена мобилизация в България!

    22:57 11.02.2026

  • 41 2244

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "име":

    Очите на руснаците ги замазва Тръмп.

    22:58 11.02.2026

  • 42 Койдозлу

    3 5 Отговор

    До коментар #39 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    КозльоДуйски ще надуеш ли хубаво рунтавата гайда и да ни посвириш ?

    22:58 11.02.2026

  • 43 Моля

    1 6 Отговор

    До коментар #7 от "Русофил":

    Моля! Амебите като тебе са толкова нагли само защото са много миниатюрни за да си даваме труда да ги заковаваме !!!

    23:05 11.02.2026

  • 44 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Стар линк е стационарен приемник на сателитен интернет.Не е мобиилен джобен рутер за 5g мрежа и няма да получи сигнал от сателита ако си промени локацията ,която е в акаунта на клиента.

    23:23 11.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "РЕАЛИСТ":

    Външноклозетници

    23:44 11.02.2026

  • 48 Тръмп

    9 1 Отговор

    До коментар #46 от "РЕАЛИСТ":

    Русия е един книжен тигър.

    23:46 11.02.2026

  • 49 Сус бе

    9 1 Отговор
    Копейки мърляви!

    23:48 11.02.2026

  • 50 Румен Решетников

    7 0 Отговор

    До коментар #46 от "РЕАЛИСТ":

    Я разкажи за боя дето изяде червената армия под стените на Варшава... 😀

    23:49 11.02.2026

  • 51 Смешник

    1 7 Отговор
    Има някакви опити за контранастъпление на укронацистите но с цената на много жертви и унищожена техника

    23:58 11.02.2026

  • 52 Червената шапчица

    1 4 Отговор
    Не може така да ми свършва деня... Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #56

    00:12 12.02.2026

  • 53 Кремълска Шпакла

    2 0 Отговор
    Шпакловките изискват
    Много Енергиен Ресурс.
    Затова Кремълски те Шпакловчици
    Са винаги със
    Изтръпнали Езици.и уморени надути
    Устни .

    00:46 12.02.2026

  • 54 А Милиони БУРДЯГИ

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Всяка вечер милиарди хора по света":

    Са щастливи ,
    Че скоро
    Ще правят с Руските Вдовици
    Креватни Изпълнения .

    Не е нужно да си се родил

    РУШЛЯК.

    00:49 12.02.2026

  • 55 А защо не посмяхте да кажете

    1 3 Отговор
    за какви "украински успехи" става дума???

    Руснаците винаги са имали свои сателити и интернет връзка. Никави проблеми нямат! Почнаха наскоро да ползват и Старлинк, защото украйнците зарязаха много терминали при бягството си. Дори имаха напоследък повече заловени терминали Старлинк от самите украинци. А няма да ги хвърлят я?!!
    Затова и се разцивриха украинците на Мъск. И кво прайм след като руснаците заловят от бягащите герои сертифицирани терминали? Пак ли ще рИвът на Мъск???

    00:56 12.02.2026

  • 56 Оня с парчето

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Червената шапчица":

    Може да ми подрапаш кайсийте преди да ти го намаам.

    01:13 12.02.2026

