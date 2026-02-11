Украински успехи на фронта! НАТО вижда причините в прекъсването на Starlink за руската армия

Успехът на украинските въоръжени сили в Запорожка област се дължи на факта, че руските войски са загубили възможността да използват терминали на Starlink, заяви високопоставен служител на НАТО пред Би Би Си.

Преди това украинското Министерство на отбраната постигна споразумение с американската компания SpaceX за деактивиране на терминалите за сателитна комуникация Starlink, които не са в белия списък в Украйна. Това беше направено, за да се предотврати използването на такива терминали от руските военни, които са ги придобили чрез черен пазар.

Русия използваше тези терминали, за да осигурява комуникации на фронтовата линия, но имаше и по-екзотични приложения - Starlink дори беше инсталиран на дронове с голям обсег, атакуващи цели дълбоко в Украйна.

"Прекратяването на тази връзка постави руснаците в трудна позиция в момента по отношение на командването и контрола и това със сигурност означава, че ще трябва да използват по-видими и традиционни средства за командване на тези части", заяви говорител на НАТО.

"Каквито и алтернативи да измислят руснаците, те вероятно няма да бъдат толкова ефективни. Така че мисля, че това определено ще видим на бойното поле. И ще кажа следното: част от успеха, който Украйна постигна наскоро в Запорожие, вероятно се дължи на променящия се достъп на Русия до Starlink", добави той.