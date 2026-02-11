Риск от ядрена авария! Руснаците нямат оборудване и резервни части за АЕЦ "Запорожие"

АЕЦ "Запорожие", която в момента се намира под руския контрол, може да бъде рестартирана безопасно само ако бъде върната на Украйна. Това заяви Павло Ковтонюк, ръководител на украинската държавна ядрена компания "Енергоатом", цитиран от "Ройтерс".
Шестте реактора на електроцентралата са спрени, откакто руските сили превзеха района. Миналата година Москва заяви, че се стреми да рестартира поне един реактор, а назначеният от Русия ръководител на централата заяви, че тя може да започне да произвежда енергия до 2027 г.
Но според Ковтонюк Русия няма оборудване и резервни части за експлоатацията ѝ и рискува ядрена авария, ако се опита.
"Русия няма да може да стартира станцията. Основното оборудване и системите за управление, защита и наблюдение са украински", по думите му. Той уточни, че това означава, че това е украински проект, а резервните части се произвеждат в украински предприятия. Без резервни части и без проекта станцията просто не може да бъде експлоатирана, допълни шефът на "Енергоатом".
Павло Ковтонюк припомни аварията с Чернобил, за да опише рисковете от всеки руски опит за рестартирането на АЕЦ "Запорожие" без достъп до украинско оборудване и експертиза.
"Никой в Чернобилската електроцентрала не е искал умишлено да се случи бедствие. Но това се случи, защото оборудването не е могло да работи в условията, в които се е намирало", обясни той, като допълни, че ситуацията със Запорожие е абсолютно същата.
По думите му наличните водни запаси не са достатъчни, за да охладят дори един реактор, след като разрушаването на язовир "Каховка" през 2023 г. изпразни Каховското язовирно езеро, огромно изкуствено езеро, край което се намира централата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 604
Коментиран от #3, #28
20:54 11.02.2026
2 руснак = ядрен инцидент
Коментиран от #7, #8, #15, #32
20:54 11.02.2026
3 нямат защото
До коментар #1 от "604":централата е преработена по американски стандарти и работи с американско гориво.
20:55 11.02.2026
4 Сатана Z
20:56 11.02.2026
5 Строител
Коментиран от #12
20:57 11.02.2026
6 Вие наистина ставате смешни
20:57 11.02.2026
7 Украйна
До коментар #2 от "руснак = ядрен инцидент":Тя не е ли в Украйна ?
20:58 11.02.2026
8 Украинц = терорист
До коментар #2 от "руснак = ядрен инцидент":Укрите сами си гръмнаха Чернобил за да направят мръсно на централната власт в Москва.
20:58 11.02.2026
9 Да бе
20:58 11.02.2026
10 Харно
20:58 11.02.2026
11 Днес е публикуван
Коментиран от #21
21:00 11.02.2026
12 Работник
До коментар #5 от "Строител":По всичко изглежда ,че не е строена от СССР,а от някой друг.....примерно древните Укъри,които са изкопали и Черно море
21:00 11.02.2026
13 Този който я построил нямал,
21:01 11.02.2026
14 1945
21:02 11.02.2026
15 Механик
До коментар #2 от "руснак = ядрен инцидент":Абе, руснака не може два еднакви пирона да произведе, реактори ще прави.
21:03 11.02.2026
16 Хихи
21:04 11.02.2026
17 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Ми те са я строили....
21:05 11.02.2026
18 анонимко
21:08 11.02.2026
19 ?????
21:11 11.02.2026
20 Фактите
Коментиран от #34
21:12 11.02.2026
21 Наблюдател
До коментар #11 от "Днес е публикуван":Кой е направил класацията?
Защо изоставаме или и твореца е корумпиран :)
21:13 11.02.2026
23 стоян георгиев
21:13 11.02.2026
24 Феникс
Коментиран от #31
21:14 11.02.2026
25 разправят,
21:16 11.02.2026
27 Става весело
Значи излиза,че хората дето са я построили и строят и на други места нямали части.Интересно кой има тогава ?Или започваме отдалеч да обработваме народа как спешно ще спасяваме Европа, като продадем нашето оборудване за без пари на вечно неблагодарните.Тези същите дето утре няма и да се сетят,че сте им помагали.
21:19 11.02.2026
28 Що ве
До коментар #1 от "604":Ако те нямат части, да поръчат на амер. партньори, те ще им направят. Ние как поръчахме там... малко били други, но явно не е фатално..
21:27 11.02.2026
29 Баце ЕООД
21:32 11.02.2026
30 Е, не
21:34 11.02.2026
31 Защото е съвсем
До коментар #24 от "Феникс":друг тип централа, нямат обучени такива специалисти. Трябва да се обучават в САЩ.
21:35 11.02.2026
32 Глупости говориш!
До коментар #2 от "руснак = ядрен инцидент":Четете, ако можете де, преди да пишете глупости!
21:35 11.02.2026
33 ПОРЕДЕН ПЪТ
21:38 11.02.2026
34 ЛОШО е
До коментар #20 от "Фактите":Не е ВЯРНО. Има много по тежки аварии от тази в АЕЦ Чернобил, и НЕ е проблема оборудването. А грешните заповеди по време на безсмисления експеримент. Да сте чули за аварията на АЕЦ Трите острова САЩ, където се стопява реактора и вече всички реактори са оборудвани със система за улавяне на стопилката, АЕЦ Фукушима Япония е прясна авария, дето и проектанта не е удобрил проекта.
Коментиран от #37
21:39 11.02.2026
35 Тома
21:40 11.02.2026
36 Kaлпазанин
21:40 11.02.2026
37 Руския инженер, който
До коментар #34 от "ЛОШО е":ръководил експеримента е осъден в Москва, но след няколко години умила от лъчева болест. По време на разследването става ясно, че реактора е с дефект, но вероятно и двете неща в комбинация са довели до това събитие. Дефектен продукт и некадърен или пиян руснак
21:46 11.02.2026
38 Павел Пенев
Коментиран от #41, #42
21:47 11.02.2026
40 Тъжен украински цирк
21:48 11.02.2026
41 Американците
До коментар #38 от "Павел Пенев":нали те я поддържат и доставят горивото.
21:49 11.02.2026
42 ТЕПКО Жапан
До коментар #38 от "Павел Пенев":Руснаците ще сменят руските части с японски - директно от Фукушима... топли, топли.. все още.
21:50 11.02.2026
43 Бг гражданин
21:50 11.02.2026
44 Чекмеджан
21:51 11.02.2026
45 Странно защо тази АЕЦ е ценна
Преди време казаха, че там имало огромно количество отработено гориво богато на плутоний, който е суровина за ядрени бомби. Ама пък нали си имат бомби колкото щеш - явно има и нещо друго съблазнително.
21:52 11.02.2026
46 Тити на Кака
Смях 😂😂😂
21:59 11.02.2026
47 Русия
22:00 11.02.2026
48 БПФ
Тоя укpoпитeк живее в някаква своя вселена !!!
22:07 11.02.2026