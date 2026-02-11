Риск от ядрена авария! Руснаците нямат оборудване и резервни части за АЕЦ "Запорожие"

АЕЦ "Запорожие", която в момента се намира под руския контрол, може да бъде рестартирана безопасно само ако бъде върната на Украйна. Това заяви Павло Ковтонюк, ръководител на украинската държавна ядрена компания "Енергоатом", цитиран от "Ройтерс".

Шестте реактора на електроцентралата са спрени, откакто руските сили превзеха района. Миналата година Москва заяви, че се стреми да рестартира поне един реактор, а назначеният от Русия ръководител на централата заяви, че тя може да започне да произвежда енергия до 2027 г.

Но според Ковтонюк Русия няма оборудване и резервни части за експлоатацията ѝ и рискува ядрена авария, ако се опита.

"Русия няма да може да стартира станцията. Основното оборудване и системите за управление, защита и наблюдение са украински", по думите му. Той уточни, че това означава, че това е украински проект, а резервните части се произвеждат в украински предприятия. Без резервни части и без проекта станцията просто не може да бъде експлоатирана, допълни шефът на "Енергоатом".

Павло Ковтонюк припомни аварията с Чернобил, за да опише рисковете от всеки руски опит за рестартирането на АЕЦ "Запорожие" без достъп до украинско оборудване и експертиза.

"Никой в ​​Чернобилската електроцентрала не е искал умишлено да се случи бедствие. Но това се случи, защото оборудването не е могло да работи в условията, в които се е намирало", обясни той, като допълни, че ситуацията със Запорожие е абсолютно същата.

По думите му наличните водни запаси не са достатъчни, за да охладят дори един реактор, след като разрушаването на язовир "Каховка" през 2023 г. изпразни Каховското язовирно езеро, огромно изкуствено езеро, край което се намира централата.