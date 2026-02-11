Новини
Риск от ядрена авария! Руснаците нямат оборудване и резервни части за АЕЦ "Запорожие"
Риск от ядрена авария! Руснаците нямат оборудване и резервни части за АЕЦ "Запорожие"

11 Февруари, 2026 20:53

АЕЦ "Запорожие", която в момента се намира под руския контрол, може да бъде рестартирана безопасно само ако бъде върната на Украйна, заяви Павло Ковтонюк

Снимка: БГНЕС/ЕРА
АЕЦ "Запорожие", която в момента се намира под руския контрол, може да бъде рестартирана безопасно само ако бъде върната на Украйна. Това заяви Павло Ковтонюк, ръководител на украинската държавна ядрена компания "Енергоатом", цитиран от "Ройтерс".

Шестте реактора на електроцентралата са спрени, откакто руските сили превзеха района. Миналата година Москва заяви, че се стреми да рестартира поне един реактор, а назначеният от Русия ръководител на централата заяви, че тя може да започне да произвежда енергия до 2027 г.

Но според Ковтонюк Русия няма оборудване и резервни части за експлоатацията ѝ и рискува ядрена авария, ако се опита.

"Русия няма да може да стартира станцията. Основното оборудване и системите за управление, защита и наблюдение са украински", по думите му. Той уточни, че това означава, че това е украински проект, а резервните части се произвеждат в украински предприятия. Без резервни части и без проекта станцията просто не може да бъде експлоатирана, допълни шефът на "Енергоатом".

Павло Ковтонюк припомни аварията с Чернобил, за да опише рисковете от всеки руски опит за рестартирането на АЕЦ "Запорожие" без достъп до украинско оборудване и експертиза.

"Никой в ​​Чернобилската електроцентрала не е искал умишлено да се случи бедствие. Но това се случи, защото оборудването не е могло да работи в условията, в които се е намирало", обясни той, като допълни, че ситуацията със Запорожие е абсолютно същата.

По думите му наличните водни запаси не са достатъчни, за да охладят дори един реактор, след като разрушаването на язовир "Каховка" през 2023 г. изпразни Каховското язовирно езеро, огромно изкуствено езеро, край което се намира централата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 604

    69 3 Отговор
    ако рашите нямат части за там, незнам кой ще има.....демек гърмим

    Коментиран от #3, #28

    20:54 11.02.2026

  • 2 руснак = ядрен инцидент

    5 67 Отговор
    справка - дефектния ядрен реактор в Чернобил.

    Коментиран от #7, #8, #15, #32

    20:54 11.02.2026

  • 3 нямат защото

    8 49 Отговор

    До коментар #1 от "604":

    централата е преработена по американски стандарти и работи с американско гориво.

    20:55 11.02.2026

  • 4 Сатана Z

    38 2 Отговор
    Нищо,ще им дадем от нашите чаркове ,които лутаме до "гьола" Белене.

    20:56 11.02.2026

  • 5 Строител

    58 2 Отговор
    Тя не е ли построена от руснаците? :))))

    Коментиран от #12

    20:57 11.02.2026

  • 6 Вие наистина ставате смешни

    65 2 Отговор
    Щом руснаците нямат резервни части и оборудване за аец запорожи след като те са я строили сигурно западняците имат такива.

    20:57 11.02.2026

  • 7 Украйна

    40 6 Отговор

    До коментар #2 от "руснак = ядрен инцидент":

    Тя не е ли в Украйна ?

    20:58 11.02.2026

  • 8 Украинц = терорист

    44 2 Отговор

    До коментар #2 от "руснак = ядрен инцидент":

    Укрите сами си гръмнаха Чернобил за да направят мръсно на централната власт в Москва.

    20:58 11.02.2026

  • 9 Да бе

    42 2 Отговор
    пък украинците имат. Хахаха

    20:58 11.02.2026

  • 10 Харно

    29 4 Отговор
    Стана тя каквато стана,а какъв договор са подписали с Унгария,за изграждане на камина с дърва и въглища ли…

    20:58 11.02.2026

  • 11 Днес е публикуван

    5 40 Отговор
    Индекса за корупцията за 2025г. за 185 държави. Русия е класирана наравно с Мозамбик, Судан, Папуа Нова Гвинея, Севера Корея, Габон и Сомалия. 😆

    Коментиран от #21

    21:00 11.02.2026

  • 12 Работник

    47 2 Отговор

    До коментар #5 от "Строител":

    По всичко изглежда ,че не е строена от СССР,а от някой друг.....примерно древните Укъри,които са изкопали и Черно море

    21:00 11.02.2026

  • 13 Този който я построил нямал,

    39 2 Отговор
    пък гладните хохохоли имат. Ай скрий се бе с тази третокачествена пропаганда

    21:01 11.02.2026

  • 14 1945

    3 36 Отговор
    руснаците гръмнаха Чернобил и криеха цял месец от хората

    21:02 11.02.2026

  • 15 Механик

    4 35 Отговор

    До коментар #2 от "руснак = ядрен инцидент":

    Абе, руснака не може два еднакви пирона да произведе, реактори ще прави.

    21:03 11.02.2026

  • 16 Хихи

    37 2 Отговор
    руснаците са я изградили и нямат резервни части, а крадливите укристанци - имат ?!

    21:04 11.02.2026

  • 17 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    28 2 Отговор
    Верно ли бе?!
    Ми те са я строили....

    21:05 11.02.2026

  • 18 анонимко

    34 1 Отговор
    Не се притеснявайте,руснаците си имат оригиналните чертежи на стената на Каховското водохранилище и на оригиналните чертежи и проекти на реакторите.всичко ще бъде преустроено така,че централата да работи ,без да зависи от някой друг.Имат технологията и възможностите.

    21:08 11.02.2026

  • 19 ?????

    31 1 Отговор
    Тия глупости на търкалета може да ги разбере и да им повярва само умнокрасивитета.

    21:11 11.02.2026

  • 20 Фактите

    5 18 Отговор
    Чернобилската авария се случва на 26 април 1986 г. в 4-ти енергоблок на АЕЦ „Чернобил“, оборудван с реактор тип РБМК-1000. По време на експеримент, вследствие на конструктивни дефекти на реактора възниква мощна експлозия, което води до най-тежката ядрена катастрофа в историята, разпръсквайки радиоактивни отпадъци из Европа.

    Коментиран от #34

    21:12 11.02.2026

  • 21 Наблюдател

    14 1 Отговор

    До коментар #11 от "Днес е публикуван":

    Кой е направил класацията?
    Защо изоставаме или и твореца е корумпиран :)

    21:13 11.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 стоян георгиев

    13 1 Отговор
    Абе взривявайте е тази централа ,да се приклчи с този калпав престъпен хохохолски ген !

    21:13 11.02.2026

  • 24 Феникс

    25 1 Отговор
    Забавно, руснаците са я проектирали и изграждали а нямали части! :)

    Коментиран от #31

    21:14 11.02.2026

  • 25 разправят,

    17 1 Отговор
    че липсващите части щели да ги заменят с чипове от перални руснаците.И пред аеца ще има паметник на жената дала великата идея с чиповете

    21:16 11.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Става весело

    20 1 Отговор
    Наистина ли мислите ,читателите си за толкова глупави за да публикувате такива простотии?
    Значи излиза,че хората дето са я построили и строят и на други места нямали части.Интересно кой има тогава ?Или започваме отдалеч да обработваме народа как спешно ще спасяваме Европа, като продадем нашето оборудване за без пари на вечно неблагодарните.Тези същите дето утре няма и да се сетят,че сте им помагали.

    21:19 11.02.2026

  • 28 Що ве

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "604":

    Ако те нямат части, да поръчат на амер. партньори, те ще им направят. Ние как поръчахме там... малко били други, но явно не е фатално..

    21:27 11.02.2026

  • 29 Баце ЕООД

    9 1 Отговор
    Нямат части за тяхно производство.. По скоро качеството на журналистика в нюз беге нямат квалификация, професионален опит или изобщо като ги гледам дипломи

    21:32 11.02.2026

  • 30 Е, не

    8 1 Отговор
    Представяте ли си? Тези които са разработили технологията и са построили централа нямат части... Вярвате ли я тази работа?

    21:34 11.02.2026

  • 31 Защото е съвсем

    1 5 Отговор

    До коментар #24 от "Феникс":

    друг тип централа, нямат обучени такива специалисти. Трябва да се обучават в САЩ.

    21:35 11.02.2026

  • 32 Глупости говориш!

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "руснак = ядрен инцидент":

    Четете, ако можете де, преди да пишете глупости!

    21:35 11.02.2026

  • 33 ПОРЕДЕН ПЪТ

    2 1 Отговор
    НИ ЗАЛИВАТЕ С НЕСКОПОСАНИ ИЗМИ Ш ЛЬОТИНИ

    21:38 11.02.2026

  • 34 ЛОШО е

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Фактите":

    Не е ВЯРНО. Има много по тежки аварии от тази в АЕЦ Чернобил, и НЕ е проблема оборудването. А грешните заповеди по време на безсмисления експеримент. Да сте чули за аварията на АЕЦ Трите острова САЩ, където се стопява реактора и вече всички реактори са оборудвани със система за улавяне на стопилката, АЕЦ Фукушима Япония е прясна авария, дето и проектанта не е удобрил проекта.

    Коментиран от #37

    21:39 11.02.2026

  • 35 Тома

    1 1 Отговор
    Стана тя руска АЕЦ да няма резервни части.Но ако са я построили извънземните тогава е така

    21:40 11.02.2026

  • 36 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Нашта т@@@.m@@@ за колко сайта пише

    21:40 11.02.2026

  • 37 Руския инженер, който

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "ЛОШО е":

    ръководил експеримента е осъден в Москва, но след няколко години умила от лъчева болест. По време на разследването става ясно, че реактора е с дефект, но вероятно и двете неща в комбинация са довели до това събитие. Дефектен продукт и некадърен или пиян руснак

    21:46 11.02.2026

  • 38 Павел Пенев

    5 1 Отговор
    Ако руснаците нямат части за построената от тях АЕЦ Запорожие,кой трябва да има?

    Коментиран от #41, #42

    21:47 11.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Тъжен украински цирк

    5 1 Отговор
    Препечатването на украинска пропаганда достигна ново невероятно ниско ниво. Всеки следващ път успяват да надминат предишната си глупост. Голям сеир.

    21:48 11.02.2026

  • 41 Американците

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Павел Пенев":

    нали те я поддържат и доставят горивото.

    21:49 11.02.2026

  • 42 ТЕПКО Жапан

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Павел Пенев":

    Руснаците ще сменят руските части с японски - директно от Фукушима... топли, топли.. все още.

    21:50 11.02.2026

  • 43 Бг гражданин

    3 0 Отговор
    Е щом руснаците нямат ,дено са построили над 100 АЕЦ ,значи никой няма!😀😀😀

    21:50 11.02.2026

  • 44 Чекмеджан

    3 0 Отговор
    Те руснаците са я строили. Те ако нямат части. Автора ни мисли за много неграмотни ейййй.

    21:51 11.02.2026

  • 45 Странно защо тази АЕЦ е ценна

    3 0 Отговор
    Много интересно защо е цялата борба на американците, ЕСейците и Украйна за тази АЕЦ?

    Преди време казаха, че там имало огромно количество отработено гориво богато на плутоний, който е суровина за ядрени бомби. Ама пък нали си имат бомби колкото щеш - явно има и нещо друго съблазнително.

    21:52 11.02.2026

  • 46 Тити на Кака

    3 0 Отговор
    Тези, които са произвели оборудването на централата сега не знаят как да се справят със запуска й?
    Смях 😂😂😂

    21:59 11.02.2026

  • 47 Русия

    2 0 Отговор
    няма пари, лъже, фалира, губи на фронта, Путин избива само жени и деца, хората в Украйна обичат ЗелЮ и доброволно се включват в армията и храбро се сражават с врага. Русия е враг номер едно на България и иска да ни унищожи всеки момент и затова трябва да даваме още пари за въоръжение. Добре че съм с Факти за да се чувствувам добре информиран и подготвен за войната с Русия.

    22:00 11.02.2026

  • 48 БПФ

    2 0 Отговор
    Хахахах, Русия, която строи 50 ядрени реактора по света, нямала оборудване и резервни части, а троглодитската укрoпия, която не е построила нищо от СССР насам, имала оборудване?

    Тоя укpoпитeк живее в някаква своя вселена !!!

    22:07 11.02.2026

